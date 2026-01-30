Новини
Мнения »
Производството на снаряди в Русия

Производството на снаряди в Русия

30 Януари, 2026 16:00 2 555 29

  • снаряди-
  • русия-
  • война

През 2025 год. почти всички снаряди са поръчвани с пълен заряд за стрелба на максимална дистанция

Производството на снаряди в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА Илюстративна
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Прилагам извадки от украинско проучване за производството на артилерийски боеприпаси в Русия през 2025 година. Не се наемам да съдя дезинформация ли е това, или не. Обаче политиците, фабрикантите и банкерите от двете страни на фронта са се оплели като свински черва – дори сега, след 11 години война, те владеят заводи (дори военни) на «вражеска територия», печелят заедно. В дадената ситуация е нормално секретната информация да изтича при «партньорите».

Въпреки масовото използване на дронове, артилерията продължава да бъде бог на войната. Огневата мощ, постигана от главните калибри, решава всички тактически и стратегически задачи. А тъй като братушките лековерно приеха операцията в Новорусия да се превърне в битка на изтощение, сега един от факторите, от който зависи тяхното оцеляване, е навременното снабядване на фронта с боеприпаси.

През 2025 год. руската военна промишленост е трябвало да произведе, както следва:

82 – милиметрови артилерийски мини – 750 000 бр.

120 mm артилерийски мини – 1 900 000 бр

122 mm снаряди – 850 000 бр.

152 mm снаряди – 1 700 000 бр.

203 mm снаряди – 60 000 бр.

240 mm снаряди – 20 000 бр.

Главните изпълнители на поръчките за доставката на голямокалибрени артилерийски боеприпаси са Държавният научно – изследователски институт по машиностроене «В. В. Бахирев» и Конструкторското бюро по приборостроене «А. Г. Шипунов» - техните предприятия в цялата страна осигуряват до 95% от необходимите количества.

Следва разбивка по типове.

122 mm снаряди. През 2024 – 2025 год. държавата поръчва 1,7 милиона изстрела от основния тип ОФ56. Цената е била около 1000 щ.д. за брой.

В тях вече слагат по-евтин експлозив (смес на тротил с алуминиева пудра) вместо мощния хексал (A-IX-2).

През 2025 год. почти всички снаряди са поръчвани с пълен заряд за стрелба на максимална дистанция – дроновата «зона на смъртта» принуждава артилеристите да се отдалечават от предната линия.

Били са поръчани и 100 броя високоточни боеприпаса от този калибър (тип «Китолов-2М») с единична цена от 71000 щ.д..

152 mm снаряди. Това е най-масовият калибър, използван от най-различни системи.

За гаубици Д-20 и 2С3 «Акация» (снаряд ОФ25) – поръчани са 400 000 – 420 000 броя. Въпреки, че далекобойността им е по-малка, тези боеприпаси все още се зареждат с хексал. Цена за бройка: 1200 – 1300 щ.д.

За съвременните гаубици «Мста» (снаряд ОФ64) – за година доставките са нараснали от 831 хиляди до 1,1 милиона бройки. Зареждат се с по-евтината взривна смес ТА-20. Единична цена: 1250 – 1550 щ.д..

Високоточни боеприпаси («Краснопол-М2») – общо за 2024 и 2025 год. са поръчани 21 хиляди броя по 32000 – 81000 долара (цената варира в отделните договори).

Стойността на боеприпасите за далекобойните оръдия «Гиацинт» удивява – старият ОФ29 (2500 щ.д.) е по-скъп от новия мощен ОФ59 (2150 щ.д.).

През 2025 год., съдейки по документите, ОФ59 не е бил поръчван.

Има заявка за опитни партиди от новото поколение снаряди ОФ102 (2000 щ.д.).


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    13 1 Отговор
    Това не са ли военни тайни?

    16:02 30.01.2026

  • 2 си дзън

    13 16 Отговор
    Ако им пуснат дискомбобулатора руснаците ще стрелят по Маскваабад.

    Коментиран от #12, #16, #18, #22

    16:04 30.01.2026

  • 3 Трол

    10 1 Отговор
    Могат ли да се поръчват в тему?

    Коментиран от #7

    16:05 30.01.2026

  • 4 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Я пак тоя,цената е в рубли бе!

    16:08 30.01.2026

  • 5 Роден в НРБ

    17 4 Отговор
    "украинско проучване за производството на артилерийски боеприпаси в Русия през 2025 година" малко звучи като "една жена на пазара каза"

    16:12 30.01.2026

  • 6 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Високоточният артилерийски снаряд „Краснопол-Д“ е с калибър 152 мм и дължина 1300 мм. Снарядът тежи 53 килограма, от които приблизително 20,5 кг е осколочно-фугасната бойна глава, съдържаща приблизително 8 кг взривно вещество.

    16:13 30.01.2026

  • 7 Сила

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Естествено !!! Ти откъде мислиш , че ги доставят ...той и Путин си поръчва двойниците оттам ...

    16:14 30.01.2026

  • 8 Олеле

    13 6 Отговор
    Не знам доколко данните в статията са дезинформация , но ми прави впечатление , че ако сравним цените на руските и натовсите боеприпаси , то руските са много по -евтини. Което едва ли влияе на характеристиките им.И показва , че везните кой ще спечели войната се накланят не в полза на Украйна...

    Коментиран от #9, #10

    16:18 30.01.2026

  • 9 Так точно

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Олеле":

    Те и Ладите са по-евтини от БМВтата, но това едва ли влияе на характеристиките им.

    Коментиран от #17

    16:27 30.01.2026

  • 10 Ами така ще е,

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "Олеле":

    работниците в западните военни заводи получават поне 3-4 пъти по-високи заплати от руснаците. Техните снаряди не се пълнят със сурогати като сместа тротил и алуминиев прах. Изработени са с по-висока точност и оттам по-малко разсейване при стрелба.

    Коментиран от #14, #26

    16:32 30.01.2026

  • 11 Груба сметка

    8 1 Отговор
    Или сметнато това са 260-270 000 тона метал върху земята на територията на войната за една година.
    И като сложим и тоновете военна и друга техника ... трудно е да се изчисли що метали има разпръснати в Донбас и т.н.

    Коментиран от #21

    16:35 30.01.2026

  • 12 На теб са ти го пускали

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    като бебе, веднага след раждането.
    И си личи.

    Коментиран от #13

    16:46 30.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Спаси София

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ами така ще е,":

    Като гледам как успешно денацифицират бандерите, едва ли ги притеснява "разсейването". lol

    17:14 30.01.2026

  • 15 Дедо ви...

    11 1 Отговор
    Могат правят го. Който не може философства

    17:18 30.01.2026

  • 16 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Детко, имаш ли понятие един Орешник колко милиарда дискомбобулатори заменя?

    Коментиран от #28

    17:44 30.01.2026

  • 17 Точно так

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Так точно":

    Прав си. И с едните и с другите достигаш целта си.

    17:45 30.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Младеж, ти някога пушка държал ли си?

    17:57 30.01.2026

  • 19 От чужбина

    6 1 Отговор
    Нещо не е на ред с тази "новина". При по-малките калибри и при танковете се ползва унитарен заряд - готов патрон. Изглежда като патроните за автомат, но е много по-голям. При по-големите калибри снаряда е отделно от заряда. Или най-просто казано, това което излита, снаряда, куршума се зарежда първо в оръдието, а след това се зарежда заряда, барута. "Барута" при различните системи може да е в различни разновидности. Примерно може да пристигат готови гилзи пълни с барут в торбички, мрежички и т.н. На фронта войската когато зарежда оръдието получава заповед какъв снаряд и какъв заряд да сложат. Офицера който командва стрелбата примерно заповядва: "-Снаряд осколъчно фугасен, взривател осколъчен, заряд трети." Това за воиника който зарежда означава вида на снаряда и в какво положение да постави взривателя. Заповедта за заряда означава колко барут да остави в гилзата. Гилзите идват пълни с барут, но това е пълния заряд и не се ползва винаги. Т.е в тази "новина" няма никаква сензация. До фронта идва един вид готов продукт с пълен заряд, а колко от него ще се ползва е въпрос на преценка на момента от командващия офицер.

    17:58 30.01.2026

  • 20 Свободен

    5 2 Отговор
    Това момче е обсебено от Путин като севернокорейски генерал от Ким!
    Става досаден със слагачеството си, но в крайна сметка трябва да се прехранва някак!
    Очевидно го е страх от мъжка професия, като шофьор на бетоновия и покрай жените пише разни блудкави статийки!

    17:58 30.01.2026

  • 21 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Груба сметка":

    Ами още по тошово време имаше документален филм за ВСВ. На места, където са се водели големи битки с германците и до ден днешен ако тръгнеш с металотърсач непрекъснато отчита наличието на метал. Даже се питам, дали не е по-евтино тази земя да се мине с електромагнит и да се събере този метал от осколките на снаряди, отколкото копаенето на железна руда. ДА, при война наличните количества метал са стратегически важна суровина.

    18:04 30.01.2026

  • 22 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ама такова животно има ли?

    18:06 30.01.2026

  • 23 Хмм

    3 1 Отговор
    ох, пак инженерът от некропола

    18:14 30.01.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    тая секретна информация сигур е от офиса на белите каски в Лондон

    18:20 30.01.2026

  • 25 По колкото снаряди и ракети да...

    1 6 Отговор
    ... произвеждат на месец, година или десетилетие, Русия си остава боклука на света, там са събрани уникални уроди, убийци, мародери и всякаква безполезна и вредна за човечеството сган.

    18:28 30.01.2026

  • 26 Дик диверсанта

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами така ще е,":

    Рос дебилите няма да те разберат.

    23:35 30.01.2026

  • 27 Падащи звезди

    1 0 Отговор
    По български послъгване трябва да надуем цените,чак пък такава скъпотия.
    ..нашите оръжейни заводи сигорно са златни по тази логика.....???

    07:28 31.01.2026

  • 28 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Мед ти капе "орешник" а колко време го произвеждат по един на 6 месеца !До това време дръндолаттора ще направи на пепел завода за ядки ! Даа сега цялата сила е хемоглобина ,и всички се замислиха върху тайната сила на хемоглобина! Та и вашата работа същата един каже някаква глупост и всички припяват !

    11:05 31.01.2026

  • 29 дидо

    0 0 Отговор
    и от кога в руските предприятия цената е в долари..това са експортните цени за армията цените в пъти по ниски

    10:26 01.02.2026