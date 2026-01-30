ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Прилагам извадки от украинско проучване за производството на артилерийски боеприпаси в Русия през 2025 година. Не се наемам да съдя дезинформация ли е това, или не. Обаче политиците, фабрикантите и банкерите от двете страни на фронта са се оплели като свински черва – дори сега, след 11 години война, те владеят заводи (дори военни) на «вражеска територия», печелят заедно. В дадената ситуация е нормално секретната информация да изтича при «партньорите».

Въпреки масовото използване на дронове, артилерията продължава да бъде бог на войната. Огневата мощ, постигана от главните калибри, решава всички тактически и стратегически задачи. А тъй като братушките лековерно приеха операцията в Новорусия да се превърне в битка на изтощение, сега един от факторите, от който зависи тяхното оцеляване, е навременното снабядване на фронта с боеприпаси.

През 2025 год. руската военна промишленост е трябвало да произведе, както следва:

82 – милиметрови артилерийски мини – 750 000 бр.

120 mm артилерийски мини – 1 900 000 бр

122 mm снаряди – 850 000 бр.

152 mm снаряди – 1 700 000 бр.

203 mm снаряди – 60 000 бр.

240 mm снаряди – 20 000 бр.

Главните изпълнители на поръчките за доставката на голямокалибрени артилерийски боеприпаси са Държавният научно – изследователски институт по машиностроене «В. В. Бахирев» и Конструкторското бюро по приборостроене «А. Г. Шипунов» - техните предприятия в цялата страна осигуряват до 95% от необходимите количества.

Следва разбивка по типове.

122 mm снаряди. През 2024 – 2025 год. държавата поръчва 1,7 милиона изстрела от основния тип ОФ56. Цената е била около 1000 щ.д. за брой.

В тях вече слагат по-евтин експлозив (смес на тротил с алуминиева пудра) вместо мощния хексал (A-IX-2).

През 2025 год. почти всички снаряди са поръчвани с пълен заряд за стрелба на максимална дистанция – дроновата «зона на смъртта» принуждава артилеристите да се отдалечават от предната линия.

Били са поръчани и 100 броя високоточни боеприпаса от този калибър (тип «Китолов-2М») с единична цена от 71000 щ.д..

152 mm снаряди. Това е най-масовият калибър, използван от най-различни системи.

За гаубици Д-20 и 2С3 «Акация» (снаряд ОФ25) – поръчани са 400 000 – 420 000 броя. Въпреки, че далекобойността им е по-малка, тези боеприпаси все още се зареждат с хексал. Цена за бройка: 1200 – 1300 щ.д.

За съвременните гаубици «Мста» (снаряд ОФ64) – за година доставките са нараснали от 831 хиляди до 1,1 милиона бройки. Зареждат се с по-евтината взривна смес ТА-20. Единична цена: 1250 – 1550 щ.д..

Високоточни боеприпаси («Краснопол-М2») – общо за 2024 и 2025 год. са поръчани 21 хиляди броя по 32000 – 81000 долара (цената варира в отделните договори).

Стойността на боеприпасите за далекобойните оръдия «Гиацинт» удивява – старият ОФ29 (2500 щ.д.) е по-скъп от новия мощен ОФ59 (2150 щ.д.).

През 2025 год., съдейки по документите, ОФ59 не е бил поръчван.

Има заявка за опитни партиди от новото поколение снаряди ОФ102 (2000 щ.д.).