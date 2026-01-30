Производството на снаряди в Русия

Прилагам извадки от украинско проучване за производството на артилерийски боеприпаси в Русия през 2025 година. Не се наемам да съдя дезинформация ли е това, или не. Обаче политиците, фабрикантите и банкерите от двете страни на фронта са се оплели като свински черва – дори сега, след 11 години война, те владеят заводи (дори военни) на «вражеска територия», печелят заедно. В дадената ситуация е нормално секретната информация да изтича при «партньорите».
Въпреки масовото използване на дронове, артилерията продължава да бъде бог на войната. Огневата мощ, постигана от главните калибри, решава всички тактически и стратегически задачи. А тъй като братушките лековерно приеха операцията в Новорусия да се превърне в битка на изтощение, сега един от факторите, от който зависи тяхното оцеляване, е навременното снабядване на фронта с боеприпаси.
През 2025 год. руската военна промишленост е трябвало да произведе, както следва:
82 – милиметрови артилерийски мини – 750 000 бр.
120 mm артилерийски мини – 1 900 000 бр
122 mm снаряди – 850 000 бр.
152 mm снаряди – 1 700 000 бр.
203 mm снаряди – 60 000 бр.
240 mm снаряди – 20 000 бр.
Главните изпълнители на поръчките за доставката на голямокалибрени артилерийски боеприпаси са Държавният научно – изследователски институт по машиностроене «В. В. Бахирев» и Конструкторското бюро по приборостроене «А. Г. Шипунов» - техните предприятия в цялата страна осигуряват до 95% от необходимите количества.
Следва разбивка по типове.
122 mm снаряди. През 2024 – 2025 год. държавата поръчва 1,7 милиона изстрела от основния тип ОФ56. Цената е била около 1000 щ.д. за брой.
В тях вече слагат по-евтин експлозив (смес на тротил с алуминиева пудра) вместо мощния хексал (A-IX-2).
През 2025 год. почти всички снаряди са поръчвани с пълен заряд за стрелба на максимална дистанция – дроновата «зона на смъртта» принуждава артилеристите да се отдалечават от предната линия.
Били са поръчани и 100 броя високоточни боеприпаса от този калибър (тип «Китолов-2М») с единична цена от 71000 щ.д..
152 mm снаряди. Това е най-масовият калибър, използван от най-различни системи.
За гаубици Д-20 и 2С3 «Акация» (снаряд ОФ25) – поръчани са 400 000 – 420 000 броя. Въпреки, че далекобойността им е по-малка, тези боеприпаси все още се зареждат с хексал. Цена за бройка: 1200 – 1300 щ.д.
За съвременните гаубици «Мста» (снаряд ОФ64) – за година доставките са нараснали от 831 хиляди до 1,1 милиона бройки. Зареждат се с по-евтината взривна смес ТА-20. Единична цена: 1250 – 1550 щ.д..
Високоточни боеприпаси («Краснопол-М2») – общо за 2024 и 2025 год. са поръчани 21 хиляди броя по 32000 – 81000 долара (цената варира в отделните договори).
Стойността на боеприпасите за далекобойните оръдия «Гиацинт» удивява – старият ОФ29 (2500 щ.д.) е по-скъп от новия мощен ОФ59 (2150 щ.д.).
През 2025 год., съдейки по документите, ОФ59 не е бил поръчван.
Има заявка за опитни партиди от новото поколение снаряди ОФ102 (2000 щ.д.).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
16:02 30.01.2026
2 си дзън
Коментиран от #12, #16, #18, #22
16:04 30.01.2026
3 Трол
Коментиран от #7
16:05 30.01.2026
4 Сатана Z
16:08 30.01.2026
5 Роден в НРБ
16:12 30.01.2026
6 Сатана Z
16:13 30.01.2026
7 Сила
До коментар #3 от "Трол":Естествено !!! Ти откъде мислиш , че ги доставят ...той и Путин си поръчва двойниците оттам ...
16:14 30.01.2026
8 Олеле
Коментиран от #9, #10
16:18 30.01.2026
9 Так точно
До коментар #8 от "Олеле":Те и Ладите са по-евтини от БМВтата, но това едва ли влияе на характеристиките им.
Коментиран от #17
16:27 30.01.2026
10 Ами така ще е,
До коментар #8 от "Олеле":работниците в западните военни заводи получават поне 3-4 пъти по-високи заплати от руснаците. Техните снаряди не се пълнят със сурогати като сместа тротил и алуминиев прах. Изработени са с по-висока точност и оттам по-малко разсейване при стрелба.
Коментиран от #14, #26
16:32 30.01.2026
11 Груба сметка
И като сложим и тоновете военна и друга техника ... трудно е да се изчисли що метали има разпръснати в Донбас и т.н.
Коментиран от #21
16:35 30.01.2026
12 На теб са ти го пускали
До коментар #2 от "си дзън":като бебе, веднага след раждането.
И си личи.
Коментиран от #13
16:46 30.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Спаси София
До коментар #10 от "Ами така ще е,":Като гледам как успешно денацифицират бандерите, едва ли ги притеснява "разсейването". lol
17:14 30.01.2026
15 Дедо ви...
17:18 30.01.2026
16 Мишел
До коментар #2 от "си дзън":Детко, имаш ли понятие един Орешник колко милиарда дискомбобулатори заменя?
Коментиран от #28
17:44 30.01.2026
17 Точно так
До коментар #9 от "Так точно":Прав си. И с едните и с другите достигаш целта си.
17:45 30.01.2026
18 Вашето мнение
До коментар #2 от "си дзън":Младеж, ти някога пушка държал ли си?
17:57 30.01.2026
19 От чужбина
17:58 30.01.2026
20 Свободен
Става досаден със слагачеството си, но в крайна сметка трябва да се прехранва някак!
Очевидно го е страх от мъжка професия, като шофьор на бетоновия и покрай жените пише разни блудкави статийки!
17:58 30.01.2026
21 От чужбина
До коментар #11 от "Груба сметка":Ами още по тошово време имаше документален филм за ВСВ. На места, където са се водели големи битки с германците и до ден днешен ако тръгнеш с металотърсач непрекъснато отчита наличието на метал. Даже се питам, дали не е по-евтино тази земя да се мине с електромагнит и да се събере този метал от осколките на снаряди, отколкото копаенето на железна руда. ДА, при война наличните количества метал са стратегически важна суровина.
18:04 30.01.2026
22 Серсемин
До коментар #2 от "си дзън":Ама такова животно има ли?
18:06 30.01.2026
23 Хмм
18:14 30.01.2026
24 Ний ша Ва упрайм
18:20 30.01.2026
25 По колкото снаряди и ракети да...
18:28 30.01.2026
26 Дик диверсанта
До коментар #10 от "Ами така ще е,":Рос дебилите няма да те разберат.
23:35 30.01.2026
27 Падащи звезди
..нашите оръжейни заводи сигорно са златни по тази логика.....???
07:28 31.01.2026
28 ТИГО
До коментар #16 от "Мишел":Мед ти капе "орешник" а колко време го произвеждат по един на 6 месеца !До това време дръндолаттора ще направи на пепел завода за ядки ! Даа сега цялата сила е хемоглобина ,и всички се замислиха върху тайната сила на хемоглобина! Та и вашата работа същата един каже някаква глупост и всички припяват !
11:05 31.01.2026
29 дидо
10:26 01.02.2026