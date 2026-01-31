Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кандидатурата на Крум Зарков за председател на БСП е стратегически ход

31 Януари, 2026 14:30 1 393 7

Парализата на статуквото

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
Кандидатурата на Крум Зарков за председател на БСП е стратегически ход, който няма нужда от излишен шум. Всички знаят кой стои зад него – фигурата на Румен Радев е прекалено видима, за да бъде назовавана. Но именно това присъствие предизвика паническата реакция на тандема Пеевски-Борисов.

Парализата на статуквото

Активирането на вътрешните лостове за отмяна на конгреса е логично. Зарков постави „Позитано“ пред нерешима задача. Изведнъж ръководството, което до вчера раздаваше порции, заговори за „единство“ и „оцеляване“. Истината е по-цинична: Радев няма нужда от БСП като апарат. Избирателите на левицата отдавна са готови да „му пристанат“ при първия удобен проект. Ако това се случи, протежетата на Пеевски в партията ще останат да висят в празното пространство като кукли с прерязани конци.

„Люта сеч“ и инстинкт за самосъхранение

В момента в БСП тече вътрешна ликвидация:

Кирил Добрев успя да блокира главния човек на Пеевски – Драгомир Стойнев, принуждавайки го да се оттегли.

Атанас Зафиров и останалите от сегашното временно ръководство също изпадат от играта.

Философията на разрушението: Логиката на статуквото е „след нас и потоп“. Те няма да предадат партията на Зарков, дори това да означава нейната окончателна смърт. Тук важи принципът на Путин: „За какво ни е свят, в който Русия я няма?“ – за какво им е БСП, ако те не са начело?

Конгресът: Последното действие

Предстоящият конгрес се очертава като грандиозен политически цирк:

Ако го отменят: БСП престава да съществува като субект. Сривът е гарантиран и необратим.

Ако го проведат: Ще станем свидетели на битка за оцеляване на самата марка, докато съдържанието отдавна се е изпарило.

Камбаните на 2 февруари

Независимо от изхода на конгреса, голямата новина е друга – Радев е готов за свой проект. На 2 февруари камбаните вероятно ще бият за последно за „Позитано“.

Трагедията на тази партия е в безкрайния цинизъм на лидерите и, които проповядват високи идеи, в името на доста низки и прагматични амбиции. Лидери, които се обогатяват през властта, докато проповядват леви идеи и борба с неравенството, са проклятието на тази партия. Вместо идеология, видяхме бизнес схема, която накрая изяде собствените си създатели.

Сглобката с Пеевски, напълно възможно, може да означава края на тази партия като парламентарно представена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 След пълния провал с Фритюрника

    11 0 Отговор
    следва погребение с на мама сороското Кацамунче

    14:46 31.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Агента от ДС знае всичко

    15:04 31.01.2026

  • 3 Българин

    2 5 Отговор
    Определено е, че цялата власт в България винаги ще е в ДПС. Изборите определят, който ще служи на ДПС.
    Така че пискането на тоя безродник нищо не значи, само разваля деня на хората!

    15:08 31.01.2026

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    ВСЕ ПАК СЕ " НАМЕРИ " ЕДИН ДА КАЖЕ, ЧЕ НЯМА ДА ВЛИЗА В ЛИСТИТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ, ДРАГОМИР СТОЙНЕВ. НО КИРИЛ ДОБРЕВ Е ДОСТА НАГЪЛ ЧОВЕК, А И КЛИКАТА ОКОЛО НЕГО. ЗНАЕСЕ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ МУ ОЩЕ ОТ МИНАЛОТО, НО ТОЙ НЯМА СРАМ.МАСА ХОРА Е ДОБРЕ ДА СИ ВЗЕМАТ ДОВИЖДАНЕ ЗА ВИНАГИ. МНОГО ХРАНТУТНИЦИ И МИЛИОНЕРИ ИМА В ТАЗИ ПАРТИЯ, КОИТО СЕ СКЪТАВАТ.30 ГОДИНИ ЕДНИ И СЪЩИ ФИЗИОНОМИИ.🙊👎🙈👎🙉👎🇧🇬

    15:16 31.01.2026

  • 5 Кирил Добрев

    1 0 Отговор
    Няма нужда от коментар!

    15:34 31.01.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ВСЕ ПАК СЕ " НАМЕРИ " ЕДИН ДА КАЖЕ, ЧЕ НЯМА ДА ВЛИЗА В ЛИСТИТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ, ДРАГОМИР СТОЙНЕВ. НО КИРИЛ ДОБРЕВ Е ДОСТА НАГЪЛ ЧОВЕК, А И КЛИКАТА ОКОЛО НЕГО. ЗНАЕСЕ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ МУ ОЩЕ ОТ МИНАЛОТО, НО ТОЙ НЯМА СРАМ.МАСА ХОРА Е ДОБРЕ ДА СИ ВЗЕМАТ ДОВИЖДАНЕ ЗА ВИНАГИ. МНОГО ХРАНТУТНИЦИ И МИЛИОНЕРИ ИМА В ТАЗИ ПАРТИЯ, КОИТО СЕ СКЪТАВАТ.30 ГОДИНИ ЕДНИ И СЪЩИ ФИЗИОНОМИИ.🙊👎🙈👎🙉👎🇧🇬

    15:51 31.01.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    на какво са се надявали, не видяха ли, че който е тръгнал срещу президента Радев е аут - Гешев, Христо Иванов, Нинова, Пеевски и Борисов се адържаха благодарение на Кирил Петков, но пеевски беше остракиран със санкциите магнитски, държи си милионите в кеш като пенсионерка, борисов не може да стане премиер, петков също е аут

    16:00 31.01.2026