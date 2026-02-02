Лияна Панделиева: Закрийте базара пред Троянския манастир!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гледка от пазарчето пред Троянския манастир. Родолюбиво. Чашите с комунистически лидери и сатрапи са преплетени с грънци, бадурчета, шарена торбичка с ресни и дървении с фолклорни елементи.

Кадърът е на Полина Иванова. Това написа във "Фейсбук" Лияна Панделиева

Естествено, нито общината, нито Министерство на туризма, нито управата на самия манастир са в състояние да създат правила и политика за това какво е допустимо да се продава около национални обекти. Троянският манастир не е обикновено туристическо място. Ще вметна само, че на Коледния базар в Крайова можеха да търгуват само тези, които са спазили стриктно разписаните от общината правила за това какъв вид изделия могат да се продават и нямаше едно нарушение!

През Възраждането Троянският манастир е духовен и просветен център, където се развива книжовна дейност. Манастирът е двигател на националното пробуждане!

Троянският манастир е убежище за революционери и сред тях Васил Левски. През 1872 г. там се провежда събрание на БРЦК. Църквата е изписана от Захари Зограф.

Иронията е в това, че поне три от лицата на чашите са унищожители не само на вярата, но и на хората, които са посещавали църква. На фона на тези титани от нашата най-достойна история, отпред стърчат смайващи предмети на политическия кич.

Безобразието е в безхаберието с което сувенирите ни са аморфна маса от всевъзможни боклуци, омесени с фолклорни мотиви. Като оставим настрана липсата на вкус и естетика, както и на мозък, наистина ли никой не може да реагира срещу съветофилските напъни в сувенирите?

Да не говорим, че от няколко години наши търговци изкупуват типични турски вази, чинии, чаши и ги пробутват за български.

Да сложиш главите на Ленин, Сталин, Тодор Живков, Путин и Тръмп (за капак!) пред входа на Троянския манастир е долна гнусотия и целенасочена провокация.

Родолюбието не е в носенето на забрадка и престилка с пафти. Родолюбието е в запазването на историята и духа на местата откъдето се ражда стремежът за национална независимост.

Недопустимо е пред Троянския манастир, където витае духът на Васил Левски и отдадените на незавимостта на България да сме свидетели на най-жалкото духовно падение.

ЗАКРИЙТЕ БАЗАРА ПРЕД ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР!