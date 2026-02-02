Лияна Панделиева: Закрийте базара пред Троянския манастир!

Гледка от пазарчето пред Троянския манастир. Родолюбиво. Чашите с комунистически лидери и сатрапи са преплетени с грънци, бадурчета, шарена торбичка с ресни и дървении с фолклорни елементи.
Кадърът е на Полина Иванова. Това написа във "Фейсбук" Лияна Панделиева
Естествено, нито общината, нито Министерство на туризма, нито управата на самия манастир са в състояние да създат правила и политика за това какво е допустимо да се продава около национални обекти. Троянският манастир не е обикновено туристическо място. Ще вметна само, че на Коледния базар в Крайова можеха да търгуват само тези, които са спазили стриктно разписаните от общината правила за това какъв вид изделия могат да се продават и нямаше едно нарушение!
През Възраждането Троянският манастир е духовен и просветен център, където се развива книжовна дейност. Манастирът е двигател на националното пробуждане!
Троянският манастир е убежище за революционери и сред тях Васил Левски. През 1872 г. там се провежда събрание на БРЦК. Църквата е изписана от Захари Зограф.
Иронията е в това, че поне три от лицата на чашите са унищожители не само на вярата, но и на хората, които са посещавали църква. На фона на тези титани от нашата най-достойна история, отпред стърчат смайващи предмети на политическия кич.
Безобразието е в безхаберието с което сувенирите ни са аморфна маса от всевъзможни боклуци, омесени с фолклорни мотиви. Като оставим настрана липсата на вкус и естетика, както и на мозък, наистина ли никой не може да реагира срещу съветофилските напъни в сувенирите?
Да не говорим, че от няколко години наши търговци изкупуват типични турски вази, чинии, чаши и ги пробутват за български.
Да сложиш главите на Ленин, Сталин, Тодор Живков, Путин и Тръмп (за капак!) пред входа на Троянския манастир е долна гнусотия и целенасочена провокация.
Родолюбието не е в носенето на забрадка и престилка с пафти. Родолюбието е в запазването на историята и духа на местата откъдето се ражда стремежът за национална независимост.
Недопустимо е пред Троянския манастир, където витае духът на Васил Левски и отдадените на незавимостта на България да сме свидетели на най-жалкото духовно падение.
ЗАКРИЙТЕ БАЗАРА ПРЕД ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
10:04 02.02.2026
2 Хмм
Коментиран от #30
10:04 02.02.2026
3 съгласен
10:05 02.02.2026
4 Хасковски каунь
10:06 02.02.2026
5 свидетел
10:06 02.02.2026
6 Печатар
10:08 02.02.2026
7 12340
У Троянския манастир Левски на латиница ли е писал в тефтерчето си:"Narode!!!"
10:08 02.02.2026
8 Тити на Кака
10:08 02.02.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:09 02.02.2026
10 Мунчо
10:10 02.02.2026
11 Хмм
10:11 02.02.2026
12 бардуче с брежнев 8 евро
10:11 02.02.2026
14 лицето на демокрацията
10:13 02.02.2026
15 плакатно момиче
Да отиде на Богородица,са види ,колко сергии има!
Срещу Св.Неделя има кръчми,хотели,в подлеза се продават много неща. И тях ли иска ,тази от плакатите с онзи от Веселиново ,да закрие?
Коментиран от #51
10:13 02.02.2026
17 Отец Гагарин
Слава на Червената армия и партизаните антифашисти..
10:15 02.02.2026
21 Хмм
10:17 02.02.2026
22 Последния Софиянец
С преклонение да си спомним за Цола Драгойчева, Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, Пеко Таков, Иван Пръмов, разбира се Тодор Живков и още видни наши комунистически дейци, чиито ликове трябва да ни гледат от всякъде и да ни напомнят, че във всеки един момент трябва да изразяваме безграничната си обич към тях !
10:18 02.02.2026
23 Трол
10:19 02.02.2026
25 !!!?
Нека българите да виждат ветиште на русофилската диаспора...и чаша с Путлер и Хитлер трябва да накичат сергиите !!!?
10:19 02.02.2026
26 Фон дер Гаген
Все красиви думи от устата на "демократичното" момиче с претенции за изтънчен вкус.
Кой да й обясни, че щом нещо се търси, то ще се произвежда.
Хем искаме пазарни правила, хем адски ни сърби да ги контролираме.
Така не става.
10:19 02.02.2026
27 Циник
10:19 02.02.2026
28 ШЕФА
10:20 02.02.2026
29 Варна
10:22 02.02.2026
31 нннн
Добре е, все пак, освен досегашните, да изрисуват по грънците и Боко и Шиши, Урсула, Кая, Байдън, Макрон и т.н. За всички вкусове да има. И като се юрне народът да ги купува...
10:23 02.02.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега Емо ВЕЧЕ ЗАЕЪРШВА ВТОРИЯ СИ НЕЗАКОНЕН МАНДАТ като шеф на БНТ🤔❗
Първият бе назначен с измама- документ с НЕВЯРНО съдържание, а след завършването срока на този манда остаВа НЕСМЕНЯЕМ на поста почти още цял мандат ❗ Дали Лиянка НЕ знае, че МОЩно НЕ СЕ ВЪЗмощАВА 🤔❗
Коментиран от #35
10:25 02.02.2026
34 пешо
10:26 02.02.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":.... на НОВА БЪЛГАРИЯ.....
10:26 02.02.2026
36 цццц
Коментиран от #49, #52
10:26 02.02.2026
37 Буда
10:28 02.02.2026
38 Ццц
10:29 02.02.2026
39 плевен
И сега красивото и поостаряло момиче идва с дипломата си за журналист и ми говори за морал.
Лияна, без значение дали си права, ти нямаш право да ни даваш морални оценки. Махни се. Дай възможност на сегашните журналисти да разрушат живота на следващото поколение.
10:31 02.02.2026
41 айде айде
10:33 02.02.2026
42 Тиквата
10:34 02.02.2026
43 Херувимета
10:34 02.02.2026
45 !!!?
Коментиран от #56
10:34 02.02.2026
47 Герак Митко
10:36 02.02.2026
48 Голям
10:37 02.02.2026
50 Сесесере
10:37 02.02.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ жк
До коментар #36 от "цццц":тя е на хранилката още от 1989-та❗
А може би и от преди това. Знаем, че подготовката за ДЕСЕТИ е започнала доста по-рано❗
Тя Б(л.е)ЕШЕ на всеки втори плакат през 1990-та❗
/ за по-малките 10.10.1989.г НЯМАШЕ НИКАКИВИ митинги❗ нищо , че П.лЮ.вналиев се хвалеше как излязъл на ДЕСЕТИ с плакат от тапет😀😀😀/
10:38 02.02.2026
53 Перо
10:38 02.02.2026
54 Тити на Кака
Това е рамката на ситуацията.
10:39 02.02.2026
55 Перо
10:39 02.02.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "!!!?":А ти защо не се замислиш КОЙ е мистър КЕШ❗
Нали знаеш КОЙ е с блокирани сметки и се разплаща само в КЕШ❗ Нали знаеш на КОЙ не му излизат
1ОО ООО ООО КЕШ в последната имотна декларация❗
10:43 02.02.2026
57 Библиотека
Коментиран от #66
10:49 02.02.2026
59 Архимандрисандрит Бибиян
10:55 02.02.2026
60 Лиз ач евроатлантик
10:55 02.02.2026
61 павела митова
10:58 02.02.2026
62 стоян георгиев
Жълтопаветната мисирка е куха лейка! И това е пред всеки манастир или друга историческа забележителност в България! Умирате от яд, нали 😂
10:58 02.02.2026
64 Софиянец
10:59 02.02.2026
65 Дръта чанта
11:00 02.02.2026
66 ма ДУРО
До коментар #57 от "Библиотека":Извинявай, но толкова ниско не съм паднал !
11:00 02.02.2026
67 Стойко
11:00 02.02.2026
68 Кико
11:01 02.02.2026