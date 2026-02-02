Новини
Мнения »
Лияна Панделиева: Закрийте базара пред Троянския манастир!

Лияна Панделиева: Закрийте базара пред Троянския манастир!

2 Февруари, 2026 10:02 1 692 68

  • троянски манастир-
  • базар-
  • сталин-
  • путин-
  • тодор живков

Чашите с комунистически лидери и сатрапи са преплетени с грънци, бадурчета, шарена торбичка с ресни и дървении с фолклорни елементи

Лияна Панделиева: Закрийте базара пред Троянския манастир! - 1
Снимка: Фейсбук/Полина Иванова
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гледка от пазарчето пред Троянския манастир. Родолюбиво. Чашите с комунистически лидери и сатрапи са преплетени с грънци, бадурчета, шарена торбичка с ресни и дървении с фолклорни елементи.

Кадърът е на Полина Иванова. Това написа във "Фейсбук" Лияна Панделиева

Естествено, нито общината, нито Министерство на туризма, нито управата на самия манастир са в състояние да създат правила и политика за това какво е допустимо да се продава около национални обекти. Троянският манастир не е обикновено туристическо място. Ще вметна само, че на Коледния базар в Крайова можеха да търгуват само тези, които са спазили стриктно разписаните от общината правила за това какъв вид изделия могат да се продават и нямаше едно нарушение!

През Възраждането Троянският манастир е духовен и просветен център, където се развива книжовна дейност. Манастирът е двигател на националното пробуждане!

Троянският манастир е убежище за революционери и сред тях Васил Левски. През 1872 г. там се провежда събрание на БРЦК. Църквата е изписана от Захари Зограф.

Иронията е в това, че поне три от лицата на чашите са унищожители не само на вярата, но и на хората, които са посещавали църква. На фона на тези титани от нашата най-достойна история, отпред стърчат смайващи предмети на политическия кич.

Безобразието е в безхаберието с което сувенирите ни са аморфна маса от всевъзможни боклуци, омесени с фолклорни мотиви. Като оставим настрана липсата на вкус и естетика, както и на мозък, наистина ли никой не може да реагира срещу съветофилските напъни в сувенирите?

Да не говорим, че от няколко години наши търговци изкупуват типични турски вази, чинии, чаши и ги пробутват за български.

Да сложиш главите на Ленин, Сталин, Тодор Живков, Путин и Тръмп (за капак!) пред входа на Троянския манастир е долна гнусотия и целенасочена провокация.

Родолюбието не е в носенето на забрадка и престилка с пафти. Родолюбието е в запазването на историята и духа на местата откъдето се ражда стремежът за национална независимост.

Недопустимо е пред Троянския манастир, където витае духът на Васил Левски и отдадените на незавимостта на България да сме свидетели на най-жалкото духовно падение.

ЗАКРИЙТЕ БАЗАРА ПРЕД ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР!


Троян / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    55 10 Отговор
    Да се продават само сувенири с "лицето на демокрацията" 😉

    10:04 02.02.2026

  • 2 Хмм

    62 11 Отговор
    обидена, че няма чаши с лика на любимия ѝ желев

    Коментиран от #30

    10:04 02.02.2026

  • 3 съгласен

    13 30 Отговор
    Закривай!

    10:05 02.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    40 5 Отговор
    Може само Бойко Борисов .

    10:06 02.02.2026

  • 5 свидетел

    50 11 Отговор
    такива предмети съм виждал на много места в Европа преди години. дори и Хитлер и Мусолини бяха изтипосани на етикети на вино. това са исторически личности ! като не иска да ги гледа да не ходи в Троянския манастир !

    10:06 02.02.2026

  • 6 Печатар

    38 6 Отговор
    Преди 15-ина години правихме чаши с толупа за една кампания.

    10:08 02.02.2026

  • 7 12340

    48 4 Отговор
    А не я ли тровка, че на чашите пише "България" на латиница?!
    У Троянския манастир Левски на латиница ли е писал в тефтерчето си:"Narode!!!"

    10:08 02.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    38 6 Отговор
    Червената Лияна отново се е увила около правилните демократични позиции?

    10:08 02.02.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 2 Отговор
    Знам какво е бърдуче, но не съм чувал за бадурче...

    10:09 02.02.2026

  • 10 Мунчо

    33 3 Отговор
    Лиенче, абе еврейчето дига ли още самолета...

    10:10 02.02.2026

  • 11 Хмм

    30 2 Отговор
    и аз севъзмутих от пазарчетопред Бачковския манастир,но точно оттам си купих картичка с чудотворната икона, вътре не можеше да се разгледа добре, купих си вълшебното родопско сладко от боровинки, черни и червени, няко хора преспиват в манастирите за здраве, търсят лек от болести, така че са необходими места за храна, така че да не се меси в Божиите работи човек като нея, сменяща партии, лидери и идеологии, щом продават имат и купувачи, а там ходят поклонници преди всичко, а не критикари като партийно ангажираната, а и Христос е казал - не съди!

    10:11 02.02.2026

  • 12 бардуче с брежнев 8 евро

    6 2 Отговор
    чаша с чаушеско 12 евро . в манастира свещ от по дебелите 4 евро . туризма си има плюсове . но няма пътища . накъдето потеглиш все виждаш ранени и измрели . страшна гледка .

    10:11 02.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 лицето на демокрацията

    33 2 Отговор
    Мдаа тя май беше лицето на демокрацията. Оправихте държавата, та чашите по базара са Ви проблем. Търсене..предлагане... що се гневиш ): демокрация....Но тя ваща си е такава демокрацията все нещо да затворите,да съборите, да закриете, да разделите.... все нещо Ви пречи да започнете да градите.

    10:13 02.02.2026

  • 15 плакатно момиче

    20 1 Отговор
    Пазарът е пред,извън светата обител!
    Да отиде на Богородица,са види ,колко сергии има!
    Срещу Св.Неделя има кръчми,хотели,в подлеза се продават много неща. И тях ли иска ,тази от плакатите с онзи от Веселиново ,да закрие?

    Коментиран от #51

    10:13 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отец Гагарин

    26 9 Отговор
    Днес почитат убийците на Ал. Стамболийски, Гео Милев, Вапцаров, децата от Ястребино, партизани и .........
    Слава на Червената армия и партизаните антифашисти..

    10:15 02.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    21 2 Отговор
    възмутена, че местните изкарали някой лев на сергийките си, стоят там от тъмно до тъмно, тя какво ще им предложи

    10:17 02.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Имаме още видни личности, които трябва да бъдат овековечени с ликовете си върху чаши, чинии, вази, а защо не и върху кандила, на мястото на светците. В името на народа те се жертваха, отдавайки се на комунистическата идея.
    С преклонение да си спомним за Цола Драгойчева, Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, Пеко Таков, Иван Пръмов, разбира се Тодор Живков и още видни наши комунистически дейци, чиито ликове трябва да ни гледат от всякъде и да ни напомнят, че във всеки един момент трябва да изразяваме безграничната си обич към тях !

    10:18 02.02.2026

  • 23 Трол

    12 3 Отговор
    Г-жа Панделиева е същинска монахиня.

    10:19 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 !!!?

    4 10 Отговор
    Напротив !
    Нека българите да виждат ветиште на русофилската диаспора...и чаша с Путлер и Хитлер трябва да накичат сергиите !!!?

    10:19 02.02.2026

  • 26 Фон дер Гаген

    16 3 Отговор
    Закрийте! Забранете! Спрете! Прекратете .....
    Все красиви думи от устата на "демократичното" момиче с претенции за изтънчен вкус.
    Кой да й обясни, че щом нещо се търси, то ще се произвежда.
    Хем искаме пазарни правила, хем адски ни сърби да ги контролираме.
    Така не става.

    10:19 02.02.2026

  • 27 Циник

    6 3 Отговор
    Аз ако съм, само портрети на Сталин и Тодор Живков ще разрешат да се продават и ще окача по един вместо иконите.

    10:19 02.02.2026

  • 28 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Пак ли ти Ма Плювналиева,ама купи си огледало и се виж колко си жалка и некадърна Ма,ама ти си на всяка манджа мерудия Ма.Коя си ти че си даваш мнението което никой не иска ??????????????

    10:20 02.02.2026

  • 29 Варна

    11 1 Отговор
    Базара ще остане,тебе жалко подобие на жена ще те закрием !

    10:22 02.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 нннн

    12 2 Отговор
    Умнокрасиви мисли.
    Добре е, все пак, освен досегашните, да изрисуват по грънците и Боко и Шиши, Урсула, Кая, Байдън, Макрон и т.н. За всички вкусове да има. И като се юрне народът да ги купува...

    10:23 02.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Лияна и Емо бяха лицата на НОЕА БЪЛГАРИЯ🤔
    Сега Емо ВЕЧЕ ЗАЕЪРШВА ВТОРИЯ СИ НЕЗАКОНЕН МАНДАТ като шеф на БНТ🤔❗
    Първият бе назначен с измама- документ с НЕВЯРНО съдържание, а след завършването срока на този манда остаВа НЕСМЕНЯЕМ на поста почти още цял мандат ❗ Дали Лиянка НЕ знае, че МОЩно НЕ СЕ ВЪЗмощАВА 🤔❗

    Коментиран от #35

    10:25 02.02.2026

  • 34 пешо

    12 1 Отговор
    тъпа патка за факти дъно няма

    10:26 02.02.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    .... на НОВА БЪЛГАРИЯ.....

    10:26 02.02.2026

  • 36 цццц

    5 2 Отговор
    Таз разплетена кошница и тя ли взема грантове. Аман от малоумните и мнения

    Коментиран от #49, #52

    10:26 02.02.2026

  • 37 Буда

    6 4 Отговор
    Горкото недоразумение на природата Лили Поразяващата Уста ,всячески се опитва да привлече внимание за да се сети някой че съществува.

    10:28 02.02.2026

  • 38 Ццц

    4 3 Отговор
    Ами вървете пред Бачковския манастир да си купите 3 стръкчета мурсалски чай за 20 евро. И там е същото, както и пред Рилския манастир вече. А някой пита ли се защо има тениски с Путин, Живков или Че, а няма на Урсул фон Галфон, Макрон или на Барак Обама например? Не се търгуват много а? А Уж са от добрите и нашите

    10:29 02.02.2026

  • 39 плевен

    7 1 Отговор
    1989г., 90, 91.... Заедно с хиляди други наивници скачах по площада и се надявах на по- добро бъдеще за страната и себе си. По телевизията едно сладко накъдрено момиче ни поощрявашеда разрушим икономиката си. После тя замина за САЩ, за да получи наградата си- престижен университет. А моята заплата на инженер, достигна до девет /9/ долара. НА МЕСЕЦ ! Тези които скачаха с мен се пръснаха да мият чинии в Гърция и Испания. Или да сменят памперси на възрастните португалци.
    И сега красивото и поостаряло момиче идва с дипломата си за журналист и ми говори за морал.
    Лияна, без значение дали си права, ти нямаш право да ни даваш морални оценки. Махни се. Дай възможност на сегашните журналисти да разрушат живота на следващото поколение.

    10:31 02.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 айде айде

    6 3 Отговор
    Чашите са супер бих си купил една с лика на Живков и Путин

    10:33 02.02.2026

  • 42 Тиквата

    6 3 Отговор
    През живота си съм срещал много долни и прости хора,особено в моето ОПГ ГРОБ,но тази надминава всички по мръсотия.

    10:34 02.02.2026

  • 43 Херувимета

    2 2 Отговор
    Във времето Крум е пил от "никофоровата кратуна". защо ние да не го направим с тръмповата? Това е традиция!

    10:34 02.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 !!!?

    5 2 Отговор
    А защо няма чаша с Мистър Кеш...!!!?

    Коментиран от #56

    10:34 02.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Герак Митко

    6 2 Отговор
    Продава се това което харесват хората. На теб като не ти харесва не купувай.

    10:36 02.02.2026

  • 48 Голям

    2 6 Отговор
    Кой може да предлага такава гнусотия пред Троянския манастир, това трябва да е някой русофилски боклук подкрепящ Румен Радев, за премиер, по същия начин може да постави и чаша с физиономията на Хитлер... или знамето на терористите "Ислямска държава"....боклуците край нямат, но затова пък имаме затвори, нека не стоят празни, нека ги напълним с боклуци, да изчистим държавата си.

    10:37 02.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сесесере

    4 1 Отговор
    Копейки, где лева?

    10:37 02.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ жк

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "цццц":

    тя е на хранилката още от 1989-та❗
    А може би и от преди това. Знаем, че подготовката за ДЕСЕТИ е започнала доста по-рано❗
    Тя Б(л.е)ЕШЕ на всеки втори плакат през 1990-та❗
    / за по-малките 10.10.1989.г НЯМАШЕ НИКАКИВИ митинги❗ нищо , че П.лЮ.вналиев се хвалеше как излязъл на ДЕСЕТИ с плакат от тапет😀😀😀/

    10:38 02.02.2026

  • 53 Перо

    5 1 Отговор
    Тая защо не си гледа отрочето на бившия посланик, а се е вторачила в сувенирите на частна фирма, която сама решава какъв да е асортимента!

    10:38 02.02.2026

  • 54 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Юридически базарчето е собственост на Троянския манастир - това са стари яхъри на манастира, които се преустроени в базар и отдадени под наем. Няма проблем собственикът на имота да постави определени условия пред наемащите дюкянчета търговци. Обаче има подробност, която лияните ме знаят. Църквата може да постави условие да не се продават стоки с развратна стойност. Само дето към "грешниците" от чашите същата тази Църква трябва да прояви всеопрощаващо търпение, опрощение, което дължи на всеки човек, дори съгрешилия.
    Това е рамката на ситуацията.

    10:39 02.02.2026

  • 55 Перо

    4 0 Отговор
    Никой не купува чаша с лика на Киро-тъпиро!

    10:39 02.02.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    А ти защо не се замислиш КОЙ е мистър КЕШ❗
    Нали знаеш КОЙ е с блокирани сметки и се разплаща само в КЕШ❗ Нали знаеш на КОЙ не му излизат
    1ОО ООО ООО КЕШ в последната имотна декларация❗

    10:43 02.02.2026

  • 57 Библиотека

    0 3 Отговор
    Хората които купуват тези чаши,са ниско ниво. Може да се опита с милошевич,саддам и т.н. Ако бях на сергията щях да пробвам мъдуро.

    Коментиран от #66

    10:49 02.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Пазарчетата пред манастирите ги прават игумените и игуменките, да си земат некой лев/ евро вповече. Нема кой копче да им каже,они са безотчетни по принцип. Само Господ е над църквата.

    10:55 02.02.2026

  • 60 Лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор
    Пазарна икономика,търсенето определя пазара.Явно чашите с лика на урсула,кая,мерц и др.съвременни герои ,не се харчат много.

    10:55 02.02.2026

  • 61 павела митова

    0 0 Отговор
    тази издухана флигорна явно се взема за фактор ,кутко ,я споко ,кой го интересува кво мислиш и искаш

    10:58 02.02.2026

  • 62 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Вика му се пазарна икономика, ма тъпанарко! Или специално за теб ще го обясня - продавача продава това, което се търси от купувачите!
    Жълтопаветната мисирка е куха лейка! И това е пред всеки манастир или друга историческа забележителност в България! Умирате от яд, нали 😂

    10:58 02.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Софиянец

    2 1 Отговор
    Благодаря за рекламата 😂 Още тази събота ще посетя манастира и ще си купя един комплект чаши! Тия с Путин на топ! 🇧🇬❤️🇷🇺

    10:59 02.02.2026

  • 65 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дрътия

    11:00 02.02.2026

  • 66 ма ДУРО

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Библиотека":

    Извинявай, но толкова ниско не съм паднал !

    11:00 02.02.2026

  • 67 Стойко

    1 0 Отговор
    Страхотни чаши! Препращам на приятели! За жлъч и яд на всички жълтопаветни подметки, хахахах

    11:00 02.02.2026

  • 68 Кико

    1 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето като гледам как се гърчат евроатлантическите дбили 😅

    11:01 02.02.2026