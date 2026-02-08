Стоян Тончев : Очаквайте официалната версия на властите да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Така е най-лесно

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Очаквайте официалната версия на властите у нас да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Защото така е най-лесно.

6 човешки трупа (сред които и на дете) и два на кучета!

Ако МВР, Прокуратурата и ДАНС си бяха свършили работата навреме - преди години, вместо да смачкват сигналите и да опъват чадър на групата “Петрохан”, вероятно поставяйки ги в зависимост от нелицеприятни факти, за да ги използват за друго, нямаше днес да се стигне до този кошмарен край.

Този коментар по казуса "Петрохан" публикува на страницата си във фейсбук журналистът Стоян Тончев, след информацията, че край Враца са намерите телата на Ивайло Калушев и двете момчета.