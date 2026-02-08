Стоян Тончев : Очаквайте официалната версия на властите да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Така е най-лесно

Очаквайте официалната версия на властите у нас да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Защото така е най-лесно.
6 човешки трупа (сред които и на дете) и два на кучета!
Ако МВР, Прокуратурата и ДАНС си бяха свършили работата навреме - преди години, вместо да смачкват сигналите и да опъват чадър на групата “Петрохан”, вероятно поставяйки ги в зависимост от нелицеприятни факти, за да ги използват за друго, нямаше днес да се стигне до този кошмарен край.
Този коментар по казуса "Петрохан" публикува на страницата си във фейсбук журналистът Стоян Тончев, след информацията, че край Враца са намерите телата на Ивайло Калушев и двете момчета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По наредба от
16:42 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 къдравата сю
16:43 08.02.2026
4 Майна
Това е бил канал, под държавна шапка
Мислете , че Тръмп/ ЦРУ не следят какво правят след посещение на Пат Фалън на 26 януари?!
Защо никой от правителствени, от партии не излезне с нещо!!!
Помните ли Сашко, който търсихме и някой го беше..оставил..?
Изкарал без храна в планината?
Докога ще спите?
Коментиран от #7
16:45 08.02.2026
5 Инспектор Дюдю
Коментиран от #13
16:46 08.02.2026
6 бою циганина
16:47 08.02.2026
7 Ройтерс
До коментар #4 от "Майна":Относно спането,
май вие, мин зюсе, днес спахте до късничко?! :))
16:48 08.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майна
Осигурила " ново интегриране" над 10 000 деца в работа с ЕК!!!
Това е сатанизъм
Какво ми умувате?!
16:49 08.02.2026
10 Пак ли ?
16:49 08.02.2026
11 Гечко
16:50 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Който
До коментар #5 от "Инспектор Дюдю":и първите !
16:50 08.02.2026
14 Минев
16:51 08.02.2026
15 Сатана Z
Бог да прости всички!
Коментиран от #20
16:51 08.02.2026
16 Хипотетично
Да де, но екоминистъра Сандов си е свършил перфектно работата навреме с разрешение за частната Национална Агенция за Контрол, МВР Рашков също перфектно е закрил местното РУ на МВР поради липса от необходимост. И столиченПП кмет е спонсорирал Калушев с безшумни електрически скутери за придвижване в планината.
Кой има интерес да запуши устата им?
Коментиран от #53
16:51 08.02.2026
17 Ватманяк
16:52 08.02.2026
18 Майна
Това е било на световна политика
Вижте в Англия - данни за канали на педофилия ,изнасилване на английски деца-;жалби над 15 000 , без разглеждане.бПарите от този бизнес- спонсориране на тероризъм.
Затова показва Тръмп - " Епщайн"
Затова и Стармър ще бяга..
Да не мислите,нче България е изолиран случай
Не ! Не е!
16:53 08.02.2026
19 Спрете се бе, човеци ли сте?
До коментар #2 от "кой му дреме":Не дай Боже да имаш проблема на този човек! Стига плювки, малко очовечаване е нужно!
Коментиран от #21, #24
16:53 08.02.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Сатана Z":Изкараха Калушев Карлос Чакала.
16:54 08.02.2026
21 Майна
До коментар #19 от "Спрете се бе, човеци ли сте?":Защо да спрем? Да не се разбере за какво става дума? Ужасяващо е, да! Тогава да го..подминем и да..харижем бъдещето на децата си?!
Коментиран от #26
16:56 08.02.2026
22 Върти
До коментар #8 от "Любопитен":черпака с шкембе чорба, в "неговото заведение ".
Коментиран от #62
16:57 08.02.2026
23 123
до страх и самота. Израстват доста инфантилни. Резултатите вече се виждат, но ние търсим извънземни за да не признаем, че е така.
Коментиран от #67
16:58 08.02.2026
24 не си струва времето
До коментар #19 от "Спрете се бе, човеци ли сте?":Не за първи път този си поддържа странните брътвежи, дори и минус за внимание не си заслужава.
16:59 08.02.2026
25 Сандо
16:59 08.02.2026
26 Уточнявам
До коментар #21 от "Майна":Майна, не си разбрал правилно. Искам да се спре оплюването на таткото на Сияна, не да не се разкрият ужасяващите убийства!
Коментиран от #30
17:05 08.02.2026
27 Здрасти
Коментиран от #35
17:06 08.02.2026
28 прогноза..
17:06 08.02.2026
29 Лев
1. Калушев е убил тримата край Петрохан, после е убил двамата край Враца и себе си.
Тази версия има една голяма пробойна - защо му е на Калушев да се крие една седмица и да се самоубива чак край Враца, ако е искал можело е да го направи още на Петрохан
2. Втората версия е че убийци са убили тримата в Петрохан и после другите трима край Враца
Тази версия също има пробойна - каквито и професионални убийца да са били, ок лесно биха могли да убият тези в Петрохан, но при изкл. телефони и криещи се хора чак на връх Околчица как са ги намерили, за да убият и тях.
Това би било възможно единствено при намеса на някоя супер голяма разузнавателна служба, разполагаща с много ресурси, сателетно наблюдение и т.н.
Въпросите са много и съмнението, че никога няма да намерят отговор тези въпроси остава в обществото.
Коментиран от #34
17:07 08.02.2026
30 той таткото
До коментар #26 от "Уточнявам":Таткото на Сияна се оплю сам. Изгаври се с Паметта на дъщеря си и тръгна върху нея политическа кариера да прави. Беше ми симпатичен в началото, но преигра. Неможач.
Коментиран от #42
17:08 08.02.2026
31 Тома
Коментиран от #32
17:11 08.02.2026
32 ако е така
До коментар #31 от "Тома":Значи някой висшестоящ не им дава да работят.
17:12 08.02.2026
33 А няма ли да видим и малко
17:12 08.02.2026
34 Версиите са повече
До коментар #29 от "Лев":Ама голямата разузнавателна служба трябва да е заинтригована от дейността на НАКЗТ.
Каква е тази много интересна дейност? Следят дали дървосекачи са с разрешителни ли?
Емил Димитров - Ревизоро изказа логична теза: Подвеждащото име Национална Агенция за КЗТ дава възможност за усвояване на европейски средства. Тогава се пита кой даде разрешение за такава регистрация и дали е заинтересован да заличи някаква далавера с НАКЗТ?
Коментиран от #39
17:15 08.02.2026
35 "държавни служби за сигурност"
До коментар #27 от "Здрасти":Е нон сенс! Те принципно са репресивни и никога със "сигурност" не се занимават! Основно пазят държавната мафия от гражданите ...
17:16 08.02.2026
36 Дориана
Коментиран от #40, #52
17:16 08.02.2026
37 Експерт
17:16 08.02.2026
38 000
17:17 08.02.2026
39 какво по-добре
До коментар #34 от "Версиите са повече":от това да имаш 500 декара граница със СЪрбия и още толкова с Турция? Вип коридор за мигрантите които си плащат за вип услиги. А когато е заградено и го охраняват с ДЪЛГОЦЕВНО АВТОМАТИЧНО оръжие, може и 20-30 декара Трева да си засадят. За собствена консумация де.
17:18 08.02.2026
40 000
До коментар #36 от "Дориана":Да допълним, че спонсор на господин калушев е кмета терзиев, а статут на национална агенция на тези е дял господин денков. ППДБ тоже!
Коментиран от #43
17:21 08.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 различно мнение
До коментар #30 от "той таткото":Детето си Сияна и няма как да възкреси, но е възмутен от нехайството на чиновниците и вероятно се е зарекъл да промени нещо заедно с други потърпевши татковци и майки.
А всеки е потенциален потърпевш родител, ако нещата останат по старому.
Коментиран от #45
17:23 08.02.2026
43 ами да
До коментар #40 от "000":А Бойко Рашков в качеството си на Министър на Вътрешните Работи им е разчистил терена, като е затворил РПУто поради отпаднала необходимост.
17:24 08.02.2026
44 Майна
Габриел и Дянков
Това е !!!
Вижте!!! Не знаехте!!!
,,Д-р Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”. Първият българин, изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust” през 2000 година. Бивш вицепрезидент на Световната организация по приемна грижа и член на Борда на директорите на мрежата от над 80 НПО, които са повлияли на създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето Child Rights Connect в Женева. "
Разбрахте ли какво е ставало ?! Тук
Коментиран от #54
17:25 08.02.2026
45 това
До коментар #42 от "различно мнение":Няма да го направи по-симпатичен в моите очи.
Коментиран от #55
17:25 08.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тези последните и те ли с 22 калибър си заминаха❓
17:25 08.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Вал
17:29 08.02.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Банда кратунковци":Професионалният убиец е ПРОФЕСИОНАЛИСТ, а не случайник ❗
Професионалните чистачи са ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, а не обикновени хигиенисти❗
Първият си свършва ЧИСТО задачата, а задачата на вторите е да почистват и подреждат картинката на местопрестъплението❗
Затова никой никъде не ги вижда ‼️
17:31 08.02.2026
52 Хмм
До коментар #36 от "Дориана":кариерат на Борисов започна при царя, след това при немската фондация Айденауер по лично настояване на меркел, която е в управителния съвет, поне така се похвали Борисов
17:35 08.02.2026
53 Реалистично
До коментар #16 от "Хипотетично":Службите се скъсват да работят, когато дойде време да прикриват престъпниците във властта, точно както в ситуацията в момента. Затова вече получават по 3000 и нагоре еврака заплати. Слушкат, обслужват и папкат доволно.
17:37 08.02.2026
54 густо май ...
До коментар #44 от "Майна":Но разрешителното е от Сандов министър в другото правителство това с премиер Кирил Петков, дето арестува Бойко Борисов. Забъркваш леки интриги. Знаел си , но удобно си забравил :)
Коментиран от #60
17:38 08.02.2026
55 различно мнение
До коментар #45 от "това":И не е нужно да му симпатизирате.
Коментиран от #57
17:41 08.02.2026
56 дядото
Коментиран от #72
17:42 08.02.2026
57 нима
До коментар #55 от "различно мнение":Алабала с машините ли ще прави в политиката с новия си проект?
17:51 08.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бойко Българоубиец
Коментиран от #63
18:02 08.02.2026
60 Майна
До коментар #54 от "густо май ...":Какви интриги?
Ми те са заедно, бе, ха ха ха
Това, кото онова, че нас обвиняваха за ..конспиратори
Защо стреляш в истината, а тя е една- всички в управлението са съучастници( мислиш, че не..делят) А, стига, бе, ха ха
18:12 08.02.2026
61 ЕлСмешнико
18:16 08.02.2026
62 Дзак
До коментар #22 от "Върти":Поредна интрига?
18:22 08.02.2026
63 Име
До коментар #59 от "Бойко Българоубиец":Пиши го с кавички!
18:23 08.02.2026
64 Снежанка Димитрова
18:30 08.02.2026
65 Анонимен
Коментиран от #66
18:31 08.02.2026
66 Дзак
До коментар #65 от "Анонимен":Има много подобни Сили, желаещи контрол над планините!
18:33 08.02.2026
67 Дзак
До коментар #23 от "123":В много случаи поколенческа омраза се възпитава външни хора!
18:36 08.02.2026
68 Ник
Коментиран от #74
18:36 08.02.2026
69 Никой
Това си е от житейски стрес са си починали.
Те всъщност от новите цени на тока - като видят цените.
Симуланти са. Истинският "боец" - "мъж" плаща и 3 000 лева на час за ток
18:52 08.02.2026
70 Снежанка Димитрова
Коментиран от #71
18:53 08.02.2026
71 Факт
До коментар #70 от "Снежанка Димитрова":Къде е обвинителя?
18:55 08.02.2026
72 Копейка Рубльова
До коментар #56 от "дядото":И как така стана ,че все деца и внуци на ДС агенти се разпищолиха при тази твоя " демокрация"?
Коментиран от #73
18:56 08.02.2026
73 Факт
До коментар #72 от "Копейка Рубльова":Кого визирате?
18:57 08.02.2026
74 Брата
До коментар #68 от "Ник":Напълно съм съгласен с тебе!!! Най достоверната версия и на псхиатъра, който е изказал преди дни. Този Калушев е превъртял.
19:42 08.02.2026