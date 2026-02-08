Новини
Стоян Тончев : Очаквайте официалната версия на властите да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Така е най-лесно

8 Февруари, 2026 16:33 5 493 74

  • стоян тончев-
  • информация-
  • власти-
  • ритуално убийство-
  • самоубийство

Ако МВР, Прокуратурата и ДАНС си бяха свършили работата навреме - преди години, вместо да смачкват сигналите и да опъват чадър на групата “Петрохан”, вероятно поставяйки ги в зависимост от нелицеприятни факти, за да ги използват за друго, нямаше днес да се стигне до този кошмарен край.

Стоян Тончев : Очаквайте официалната версия на властите да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Така е най-лесно - 1
Снимка: BulNews
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Очаквайте официалната версия на властите у нас да бъде “ритуални убийства и самоубийства”. Защото така е най-лесно.
6 човешки трупа (сред които и на дете) и два на кучета!
Ако МВР, Прокуратурата и ДАНС си бяха свършили работата навреме - преди години, вместо да смачкват сигналите и да опъват чадър на групата “Петрохан”, вероятно поставяйки ги в зависимост от нелицеприятни факти, за да ги използват за друго, нямаше днес да се стигне до този кошмарен край.

Този коментар по казуса "Петрохан" публикува на страницата си във фейсбук журналистът Стоян Тончев, след информацията, че край Враца са намерите телата на Ивайло Калушев и двете момчета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 По наредба от

    71 7 Отговор
    зайчарника, тъй ще е

    16:42 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 къдравата сю

    89 7 Отговор
    в пе де ре имаме по важни задачи: В МВР сме си раздали само за една година - 2025 г., над 52 млн.лв бонуси и награди. Грубо по един милион на седмица.

    16:43 08.02.2026

  • 4 Майна

    84 7 Отговор
    Какви ритуални убийства!
    Това е бил канал, под държавна шапка
    Мислете , че Тръмп/ ЦРУ не следят какво правят след посещение на Пат Фалън на 26 януари?!
    Защо никой от правителствени, от партии не излезне с нещо!!!
    Помните ли Сашко, който търсихме и някой го беше..оставил..?
    Изкарал без храна в планината?
    Докога ще спите?

    Коментиран от #7

    16:45 08.02.2026

  • 5 Инспектор Дюдю

    54 2 Отговор
    И последните кой е убил?!

    Коментиран от #13

    16:46 08.02.2026

  • 6 бою циганина

    53 4 Отговор
    ма кой ги уби тея хорица.....?

    16:47 08.02.2026

  • 7 Ройтерс

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Относно спането,
    май вие, мин зюсе, днес спахте до късничко?! :))

    16:48 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    43 9 Отговор
    Питайте кой инсталира Шалапатова като социален? Осигуряване на нов дом за " трудни деца" или семейства?
    Осигурила " ново интегриране" над 10 000 деца в работа с ЕК!!!
    Това е сатанизъм
    Какво ми умувате?!

    16:49 08.02.2026

  • 10 Пак ли ?

    22 2 Отговор
    За кой ли път вече !

    16:49 08.02.2026

  • 11 Гечко

    49 22 Отговор
    Отидоха си хората курбан за умнокрасивите с пискливи гласчета! Уродлива работа!

    16:50 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Който

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "Инспектор Дюдю":

    и първите !

    16:50 08.02.2026

  • 14 Минев

    80 10 Отговор
    Цялата държава прикрива следите на Тиквата и Пра сето. Всички служби са техни.

    16:51 08.02.2026

  • 15 Сатана Z

    92 3 Отговор
    Най-удобната версия е ,Ивайло масов убиец и самоубиец.Няма мотив,само СМС до клетата си майка.
    Бог да прости всички!

    Коментиран от #20

    16:51 08.02.2026

  • 16 Хипотетично

    49 14 Отговор
    💲Ако МВР, Прокуратурата и ДАНС си бяха свършили работата навреме💲
    Да де, но екоминистъра Сандов си е свършил перфектно работата навреме с разрешение за частната Национална Агенция за Контрол, МВР Рашков също перфектно е закрил местното РУ на МВР поради липса от необходимост. И столиченПП кмет е спонсорирал Калушев с безшумни електрически скутери за придвижване в планината.
    Кой има интерес да запуши устата им?

    Коментиран от #53

    16:51 08.02.2026

  • 17 Ватманяк

    64 4 Отговор
    Колко пъти писах на сто места( че полицията у нас е страхлива, некадърна и с високи заплати на топло, за да пази "правоимащите" и за нищо друго. Тончо като милицията по соца.

    16:52 08.02.2026

  • 18 Майна

    35 1 Отговор
    Тръмп ще им такова " май, ката" навсички.
    Това е било на световна политика
    Вижте в Англия - данни за канали на педофилия ,изнасилване на английски деца-;жалби над 15 000 , без разглеждане.бПарите от този бизнес- спонсориране на тероризъм.
    Затова показва Тръмп - " Епщайн"
    Затова и Стармър ще бяга..
    Да не мислите,нче България е изолиран случай
    Не ! Не е!

    16:53 08.02.2026

  • 19 Спрете се бе, човеци ли сте?

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Не дай Боже да имаш проблема на този човек! Стига плювки, малко очовечаване е нужно!

    Коментиран от #21, #24

    16:53 08.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    40 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Изкараха Калушев Карлос Чакала.

    16:54 08.02.2026

  • 21 Майна

    29 8 Отговор

    До коментар #19 от "Спрете се бе, човеци ли сте?":

    Защо да спрем? Да не се разбере за какво става дума? Ужасяващо е, да! Тогава да го..подминем и да..харижем бъдещето на децата си?!

    Коментиран от #26

    16:56 08.02.2026

  • 22 Върти

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    черпака с шкембе чорба, в "неговото заведение ".

    Коментиран от #62

    16:57 08.02.2026

  • 23 123

    12 7 Отговор
    Не е това, а е баща в ДС в 1 и 2 управление-силна власт. По това време силни контакти на държавата с Мексико. И вероятно той го изпраща там след Индия и Непал, където след развод на родители (не го приема и за него е силен стрес) заминава на 18г Ивайло. После всичко тръгва по начин, в който е убеден, че е силен и може да ръководи живота си. Другото от обществото е увлечения по псевдогурота и скъсване емоционална връзка на децата с родители до омраза (което в момента е идея в света, и в голям % и от поведенчески отказ на родителите към децата за отношение) водещи
    до страх и самота. Израстват доста инфантилни. Резултатите вече се виждат, но ние търсим извънземни за да не признаем, че е така.

    Коментиран от #67

    16:58 08.02.2026

  • 24 не си струва времето

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Спрете се бе, човеци ли сте?":

    Не за първи път този си поддържа странните брътвежи, дори и минус за внимание не си заслужава.

    16:59 08.02.2026

  • 25 Сандо

    14 4 Отговор
    С какъвто се събереш - такъв ставаш.За това накъде са ни повели,прочетете повече за досиетата "Епстайн",макар,че те са публикувани наполовина,в хаотичен порядък и са обработени.Сатанизъм в чист вид,който си е пробил път и у нас.

    16:59 08.02.2026

  • 26 Уточнявам

    24 6 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Майна, не си разбрал правилно. Искам да се спре оплюването на таткото на Сияна, не да не се разкрият ужасяващите убийства!

    Коментиран от #30

    17:05 08.02.2026

  • 27 Здрасти

    28 5 Отговор
    Мене тези мутри не ме интересуват. Но ме вълнува въпроса: Кой през последните 4 години направи Държава в Държавата? С какви пари и кой затвори очите на държавните служби за сигурност?

    Коментиран от #35

    17:06 08.02.2026

  • 28 прогноза..

    12 4 Отговор
    Няма да се разбере какви заплати са получавали ежемесечно от държавата и какви чинове са имали в дс........ще им увеличат ли заплатите в ....мвр още или ще чакат някой руски или сръбски ловец да хванат и тогава........

    17:06 08.02.2026

  • 29 Лев

    28 2 Отговор
    В момента има две версии:
    1. Калушев е убил тримата край Петрохан, после е убил двамата край Враца и себе си.
    Тази версия има една голяма пробойна - защо му е на Калушев да се крие една седмица и да се самоубива чак край Враца, ако е искал можело е да го направи още на Петрохан

    2. Втората версия е че убийци са убили тримата в Петрохан и после другите трима край Враца
    Тази версия също има пробойна - каквито и професионални убийца да са били, ок лесно биха могли да убият тези в Петрохан, но при изкл. телефони и криещи се хора чак на връх Околчица как са ги намерили, за да убият и тях.
    Това би било възможно единствено при намеса на някоя супер голяма разузнавателна служба, разполагаща с много ресурси, сателетно наблюдение и т.н.

    Въпросите са много и съмнението, че никога няма да намерят отговор тези въпроси остава в обществото.

    Коментиран от #34

    17:07 08.02.2026

  • 30 той таткото

    18 29 Отговор

    До коментар #26 от "Уточнявам":

    Таткото на Сияна се оплю сам. Изгаври се с Паметта на дъщеря си и тръгна върху нея политическа кариера да прави. Беше ми симпатичен в началото, но преигра. Неможач.

    Коментиран от #42

    17:08 08.02.2026

  • 31 Тома

    24 2 Отговор
    Мвр,прокуратурата и данс освен страстно да се чешат и да чакат заплатата за друго не ги търсете

    Коментиран от #32

    17:11 08.02.2026

  • 32 ако е така

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тома":

    Значи някой висшестоящ не им дава да работят.

    17:12 08.02.2026

  • 33 А няма ли да видим и малко

    34 0 Отговор
    “ритуални убийства и самоубийства” на политици? А?

    17:12 08.02.2026

  • 34 Версиите са повече

    21 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лев":

    Ама голямата разузнавателна служба трябва да е заинтригована от дейността на НАКЗТ.
    Каква е тази много интересна дейност? Следят дали дървосекачи са с разрешителни ли?
    Емил Димитров - Ревизоро изказа логична теза: Подвеждащото име Национална Агенция за КЗТ дава възможност за усвояване на европейски средства. Тогава се пита кой даде разрешение за такава регистрация и дали е заинтересован да заличи някаква далавера с НАКЗТ?

    Коментиран от #39

    17:15 08.02.2026

  • 35 "държавни служби за сигурност"

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Здрасти":

    Е нон сенс! Те принципно са репресивни и никога със "сигурност" не се занимават! Основно пазят държавната мафия от гражданите ...

    17:16 08.02.2026

  • 36 Дориана

    29 8 Отговор
    Случая Петрохан показа на целия свят мащаба на корумпираната ,мафиотска държава със зависими и неработещи Съд, Прокуратура, МВР, които създадоха Борисов и Пеевски. Докато Борисов и Пеевски не напуснат Парламента и политиката България ще бъде мафиотска, корумпирана, олигархична държава.ГЕРБ/ СДС се сриват надолу падат под 16 %. Борисов е провален политик. Той вече е зависим не само от Пеевски. Така че, е и политически унищожен. Нищо друго не му остава освен да напусне Парламента и политиката. И точно това ще се случи, по трудния начин ще разбере, че вече е АУТ.

    Коментиран от #40, #52

    17:16 08.02.2026

  • 37 Експерт

    18 2 Отговор
    Ами, просто службите си вършат работата, за която властта им плаща! С нашите пари!

    17:16 08.02.2026

  • 38 000

    21 4 Отговор
    Човека на фондациите фридрих еберт и франц зайдъл генерал борисов - над 100 знакови убийства каго главен секретар на мвр. Списъка набъбва.

    17:17 08.02.2026

  • 39 какво по-добре

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Версиите са повече":

    от това да имаш 500 декара граница със СЪрбия и още толкова с Турция? Вип коридор за мигрантите които си плащат за вип услиги. А когато е заградено и го охраняват с ДЪЛГОЦЕВНО АВТОМАТИЧНО оръжие, може и 20-30 декара Трева да си засадят. За собствена консумация де.

    17:18 08.02.2026

  • 40 000

    23 11 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Да допълним, че спонсор на господин калушев е кмета терзиев, а статут на национална агенция на тези е дял господин денков. ППДБ тоже!

    Коментиран от #43

    17:21 08.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 различно мнение

    14 7 Отговор

    До коментар #30 от "той таткото":

    Детето си Сияна и няма как да възкреси, но е възмутен от нехайството на чиновниците и вероятно се е зарекъл да промени нещо заедно с други потърпевши татковци и майки.
    А всеки е потенциален потърпевш родител, ако нещата останат по старому.

    Коментиран от #45

    17:23 08.02.2026

  • 43 ами да

    21 10 Отговор

    До коментар #40 от "000":

    А Бойко Рашков в качеството си на Министър на Вътрешните Работи им е разчистил терена, като е затворил РПУто поради отпаднала необходимост.

    17:24 08.02.2026

  • 44 Майна

    16 4 Отговор
    Шалапатова- социален министър в кабинета Герб- ПП
    Габриел и Дянков
    Това е !!!
    Вижте!!! Не знаехте!!!
    ,,Д-р Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”. Първият българин, изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust” през 2000 година. Бивш вицепрезидент на Световната организация по приемна грижа и член на Борда на директорите на мрежата от над 80 НПО, които са повлияли на създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето Child Rights Connect в Женева. "

    Разбрахте ли какво е ставало ?! Тук

    Коментиран от #54

    17:25 08.02.2026

  • 45 това

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "различно мнение":

    Няма да го направи по-симпатичен в моите очи.

    Коментиран от #55

    17:25 08.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор
    Те и Илия Павлов, и Георги Илиев, и онези в Нови Искър , все с 22 калибър ритуално си заминаха❗
    Тези последните и те ли с 22 калибър си заминаха❓

    17:25 08.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Вал

    34 5 Отговор
    Ако беше ритуално самоубийство, както искат да го изкарат, защо след като е гръмнал тримата не е убил детето и другия младеж и после себе си. Ще тръгне на друго място да завърши ритуалното самоубийство, пълни глупост.

    17:29 08.02.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #48 от "Банда кратунковци":

    Професионалният убиец е ПРОФЕСИОНАЛИСТ, а не случайник ❗
    Професионалните чистачи са ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, а не обикновени хигиенисти❗
    Първият си свършва ЧИСТО задачата, а задачата на вторите е да почистват и подреждат картинката на местопрестъплението❗
    Затова никой никъде не ги вижда ‼️

    17:31 08.02.2026

  • 52 Хмм

    11 4 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    кариерат на Борисов започна при царя, след това при немската фондация Айденауер по лично настояване на меркел, която е в управителния съвет, поне така се похвали Борисов

    17:35 08.02.2026

  • 53 Реалистично

    28 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    Службите се скъсват да работят, когато дойде време да прикриват престъпниците във властта, точно както в ситуацията в момента. Затова вече получават по 3000 и нагоре еврака заплати. Слушкат, обслужват и папкат доволно.

    17:37 08.02.2026

  • 54 густо май ...

    12 5 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    Но разрешителното е от Сандов министър в другото правителство това с премиер Кирил Петков, дето арестува Бойко Борисов. Забъркваш леки интриги. Знаел си , но удобно си забравил :)

    Коментиран от #60

    17:38 08.02.2026

  • 55 различно мнение

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "това":

    И не е нужно да му симпатизирате.

    Коментиран от #57

    17:41 08.02.2026

  • 56 дядото

    18 4 Отговор
    секти,наркотици,бла бла.мафията има неписан закон от векове- на жени и деца да не посяга.колкото повече чета,толкова повече настръхвам.35 години "преход" и "демокрация" направиха държавата това което е в момента.и тук трябва да прекарат живота си децата ми,техните деца и децата на техните деца.милиони съсипани животи за да е добре мафията и политическата върхушка.

    Коментиран от #72

    17:42 08.02.2026

  • 57 нима

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "различно мнение":

    Алабала с машините ли ще прави в политиката с новия си проект?

    17:51 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бойко Българоубиец

    6 10 Отговор
    Матриала на всичко ми вярва😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #63

    18:02 08.02.2026

  • 60 Майна

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "густо май ...":

    Какви интриги?
    Ми те са заедно, бе, ха ха ха
    Това, кото онова, че нас обвиняваха за ..конспиратори
    Защо стреляш в истината, а тя е една- всички в управлението са съучастници( мислиш, че не..делят) А, стига, бе, ха ха

    18:12 08.02.2026

  • 61 ЕлСмешнико

    4 3 Отговор
    тоз и той манипулира и насажда недоверие, слуга на шарлатаните !!!

    18:16 08.02.2026

  • 62 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Върти":

    Поредна интрига?

    18:22 08.02.2026

  • 63 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бойко Българоубиец":

    Пиши го с кавички!

    18:23 08.02.2026

  • 64 Снежанка Димитрова

    6 1 Отговор
    Искам да попитам министърът на обраьованието някой осъществил ли е контрол над това частно училище..спазват ли се държавните стандарти за образование ? Кой е директорът и какви са неговите отговорности?

    18:30 08.02.2026

  • 65 Анонимен

    5 7 Отговор
    Ако Сандов от ПП не им беше дал разрешение да се правят на рейнджъри тези педофили нямаше да стигнат дотук.

    Коментиран от #66

    18:31 08.02.2026

  • 66 Дзак

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Има много подобни Сили, желаещи контрол над планините!

    18:33 08.02.2026

  • 67 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "123":

    В много случаи поколенческа омраза се възпитава външни хора!

    18:36 08.02.2026

  • 68 Ник

    10 0 Отговор
    Поредното плямпало "специалист" по всяка тема.

    Коментиран от #74

    18:36 08.02.2026

  • 69 Никой

    2 1 Отговор
    Инфаркт е най-близко - - като се се се видяли и са се стреснали.

    Това си е от житейски стрес са си починали.

    Те всъщност от новите цени на тока - като видят цените.

    Симуланти са. Истинският "боец" - "мъж" плаща и 3 000 лева на час за ток

    18:52 08.02.2026

  • 70 Снежанка Димитрова

    3 1 Отговор
    Искам да попитам министърът на обраьованието някой осъществил ли е контрол над това частно училище..спазват ли се държавните стандарти за образование ? Кой е директорът и какви са неговите отговорности?

    Коментиран от #71

    18:53 08.02.2026

  • 71 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Снежанка Димитрова":

    Къде е обвинителя?

    18:55 08.02.2026

  • 72 Копейка Рубльова

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "дядото":

    И как така стана ,че все деца и внуци на ДС агенти се разпищолиха при тази твоя " демокрация"?

    Коментиран от #73

    18:56 08.02.2026

  • 73 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Копейка Рубльова":

    Кого визирате?

    18:57 08.02.2026

  • 74 Брата

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "Ник":

    Напълно съм съгласен с тебе!!! Най достоверната версия и на псхиатъра, който е изказал преди дни. Този Калушев е превъртял.

    19:42 08.02.2026