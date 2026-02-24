Xiaomi разкри новия си флагман в рекламно ВИДЕО

Xiaomi официално потвърди, че своя флагман, фокусиран върху фотографията, Xiaomi 17 Ultra, ще направи своя международен дебют на 28 февруари 2026 година. Първоначално пуснат на пазара в Китай в края на 2025-та, устройството вече се е утвърдило като смартфон, фокусиран върху представянето на камерата, а глобалното му пускане на пазара има за цел да предизвика премиум сегмента в Европа.

Нов тийзър клип, пуснат в YouTube, показва устройството в характерния цвят Starlit Green. Краткото клипче подчертава изтънчената кожена текстура на задния панел и масивния, кръгъл корпус на камерата с марката Leica, който се превърна в запазена марка на серията Ultra на Xiaomi. Докато китайският пазар нарича този нюанс Starry Green, глобалната версия изглежда идентична по отношение на финиш и изработка.

В по-голямата си част международният Xiaomi 17 Ultra ще отразява високите спецификации на китайския модел. Това включва чипсет Snapdragon 8 Elite (Gen 5) и четирикамерна матрица с 50-мегапикселови сензори на всички обективи, водена от 1-инчовия основен сензор Sony LYT-900 с променлива бленда. Въпреки това, ранните доклади сочат леко намаляване на мощността на батерията. Докато китайският вариант използва батерия с 6800 mAh, глобалната версия се очаква да се предлага с капацитет от 6000 mAh, вероятно за да отговаря на по-строгите международни правила за транспортиране и безопасност по отношение на плътността на литиево-йонните батерии.

Въпреки забавянето на икономиката в няколко европейски сектора, се очаква Xiaomi да запази цените си. Прогнозира се, че Xiaomi 17 Ultra ще бъде пуснат на пазара на цена 1499 евро, което отразява дебютната цена на 16 Ultra от миналата година. Това позициониране го поставя в пряка конкуренция с Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max, като залага на превъзходния си оптичен зум и настроената от Leica цветова наука, за да спечели професионалните мобилни фотографи.