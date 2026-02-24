Новини
Спорт »
Бг футбол »
Разтрогнал с ЦСКА 1948 подписа в Бразилия

Разтрогнал с ЦСКА 1948 подписа в Бразилия

24 Февруари, 2026 17:32 546 1

  • цска 1948-
  • талис-
  • бразилския лондрина-
  • футбол

Талис пристига в отбора като свободен агент, след като разтрогна договора си с "червените"

Разтрогнал с ЦСКА 1948 подписа в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият халф на ЦСКА 1948 Талис подписа с бразилския Лондрина. Договорът му е до края на годината.

Талис пристига в отбора като свободен агент, след като разтрогна договора си с "червените". Бразилецът не игра за досегашния си отбор от началото на кампанията, тъй като отказа да подпише нов контракт.

29-годишният футболист е играл в различни клубове в Бразилия и Португалия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Бе ми странно как напълно отпадна. Трябваше да искат по-малко пари за продажба. Както сега имат 2 сериозни контузии, реално им трябва такъв играч. Не знам дали имат заместници.

    17:39 24.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове