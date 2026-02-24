Разтрогнал с ЦСКА 1948 подписа в Бразилия

Бившият халф на ЦСКА 1948 Талис подписа с бразилския Лондрина. Договорът му е до края на годината.
Талис пристига в отбора като свободен агент, след като разтрогна договора си с "червените". Бразилецът не игра за досегашния си отбор от началото на кампанията, тъй като отказа да подпише нов контракт.
29-годишният футболист е играл в различни клубове в Бразилия и Португалия.
Alô, Costa Rica Malhas, prepara o tecido para fazer o terno do homem! Nosso novo reforço joga muito. 🎩#VamosPraCimaTubarão #LondrinaEC #LEC #Tubarão #Thalis pic.twitter.com/OmxgkAjrbw— Londrina E C (@LondrinaEC) February 24, 2026
