Рокади и в АПИ: Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет

25 Февруари, 2026 18:37 1 097 17

Той ще изпълнява длъжността до назначаване на титуляр

Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщават от пресцентъра на ведомството.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Инженера

    7 3 Отговор
    дали знае за какво е поставен там?!По скоро-не!Дойната крава апи,дава много мляко за властимащите!

    Коментиран от #16

    18:42 25.02.2026

  • 5 А се спри,бре

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Като някаква Саяна порасне":

    човеко! Прекаляваш!

    18:44 25.02.2026

  • 6 с тоз прецедател

    8 0 Отговор
    всичко ще цъфне и върже!

    18:44 25.02.2026

  • 7 Няма такъв народ

    7 2 Отговор
    Тошко Йорданов ще сезира Сарафов за това безобразие после ще пие кафе със Пеевски

    Коментиран от #12

    18:49 25.02.2026

  • 8 Хер Флик от Гестапо

    5 5 Отговор
    Класическият българин:
    Вика: "основната цел на служебния кабинет е да осигури честни избори"
    ..за 3 дена смени де що може директори и управители..... Набута родата и целата партия...

    18:57 25.02.2026

  • 9 дано скоро вдигнат цената на винетките

    1 4 Отговор
    стария краде колко можа сега бяга, новия дано вдигне цената на винетките на поне 100 или 200 евро

    че много коли по тия пътища има

    18:58 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    0 2 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:03 25.02.2026

  • 12 Скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма такъв народ":

    друго ще пие злобното и вредно за каквото и да било повече .

    19:06 25.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А АПИ -ОЛЕГ КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА НЕАДЕКВАТНО УПРАВЛЕНИЕ?

    19:12 25.02.2026

  • 14 Гара Яна

    1 0 Отговор
    А ръководството на Железопътната инфраструктура ??? Кога!!!

    19:22 25.02.2026

  • 15 нещо бая захилен човечеца

    1 0 Отговор
    като 6 от тотото
    знае че ще има кьор софра

    19:28 25.02.2026

  • 16 дали знае за какво е поставен там?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Инженера":

    знае че може да се подписва на ведомства и за бъркане в кацата с меда

    19:29 25.02.2026

  • 17 Хер Флик от Гестапо

    1 0 Отговор
    Класическият българин:
    ....подпише договори за милиони, загроби държавата за години....вика " падне ли ти пиле- скуби" и "у мътна вода риба се лови"....осъден министър нема

    19:31 25.02.2026

