Рокади и в АПИ: Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет, съобщават от пресцентъра на ведомството.
4 Инженера
Коментиран от #16
18:42 25.02.2026
5 А се спри,бре
До коментар #3 от "Като някаква Саяна порасне":човеко! Прекаляваш!
18:44 25.02.2026
6 с тоз прецедател
18:44 25.02.2026
7 Няма такъв народ
Коментиран от #12
18:49 25.02.2026
8 Хер Флик от Гестапо
Вика: "основната цел на служебния кабинет е да осигури честни избори"
..за 3 дена смени де що може директори и управители..... Набута родата и целата партия...
18:57 25.02.2026
9 дано скоро вдигнат цената на винетките
че много коли по тия пътища има
18:58 25.02.2026
11 оня с коня
19:03 25.02.2026
12 Скоро
До коментар #7 от "Няма такъв народ":друго ще пие злобното и вредно за каквото и да било повече .
19:06 25.02.2026
13 Боруна Лом
19:12 25.02.2026
14 Гара Яна
19:22 25.02.2026
15 нещо бая захилен човечеца
знае че ще има кьор софра
19:28 25.02.2026
16 дали знае за какво е поставен там?
До коментар #4 от "Инженера":знае че може да се подписва на ведомства и за бъркане в кацата с меда
19:29 25.02.2026
17 Хер Флик от Гестапо
....подпише договори за милиони, загроби държавата за години....вика " падне ли ти пиле- скуби" и "у мътна вода риба се лови"....осъден министър нема
19:31 25.02.2026