Законопроект предвижда Москва да може да използва въоръжените си сили в чужбина за освобождаване на руснаци

Русия предприема стъпки, за да позволи на въоръжените си сили да освобождават руски граждани, задържани в чужбина, ако Москва прецени, че са били несправедливо осъдени, съгласно предложен законопроект, подкрепен от президента Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Председателят на долната камара на парламента Вячеслав Володин заяви, че поправката ще бъде разгледана по бързата процедура в Държавната дума, като я описа като мярка за "укрепване на защитата на правата на руските граждани от действията на неприятелски държави".
Предложението, което вече е одобрено от правителството, се очаква да бъде прието без затруднения.
Съгласно промените, военните биха могли да бъдат използвани, за да осигурят освобождаването на руски граждани, ако Москва сметне, че осъждането или лишаването им от свобода от чуждестранни съдилища или международни съдебни органи е несправедливо.
Самият Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за предполагаеми военни престъпления в Украйна, посочва ДПА.
Военната доктрина на Русия вече позволява употребата на сила в чужбина за защита на руски граждани – оправдание, на което Москва се позова при нахлуването си в Украйна през 2022 г., където на много жители в източната част на страната бяха издадени руски паспорти.
Новата мярка ще разшири този принцип до случаи, в които руснаци са в затвора или са преследвани от чуждестранни или международни съдилища, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Курти
5 горски
6 Бендида
8 Браво
До коментар #3 от "си пън":Аргументиран отговор!👍👍👍😂😂😂
9 Дориана
10 Те първо да осигурят
11 Що бе?
До коментар #1 от "да питам":САЩ, колко помогнаха на съюзниците си?
17:20 20.03.2026
12 Это това е
До коментар #1 от "да питам":Това е вече стъпка напред във външната политика на РФ.
Като полетят ръкетите, да не се чудим.
17:21 20.03.2026
13 Китай изобщо
До коментар #9 от "Дориана":не го слагайте под общ знаменател с Русия, китайците нямат нищо общо с руснаците. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богата държава и водеща икономическа сила в света, за Китай са важни парите, икономическото развитие, богатите европейски и американски пазари. Китай не иска и няма да воюва с никой, но има изгода Русия да воюва, защото така става все по-слаба и зависима, Русия дефакто вече няма суверинитет, тя е изцяло подчинена на Китай.
14 Вятъра на промяната
До коментар #2 от "Ха-ха":Стой та гледай..
Явно са си направили изводите..
Дипломацията беше до тук.
17:23 20.03.2026
15 Отец Дионисий
16 Логично
До коментар #1 от "да питам":САЩ създадоха доста прецеденти последно време. Явно времето за дипломация отминава.
17 Русия се превръща в тестова площадка
19 Дориана
До коментар #13 от "Китай изобщо":Това не е вярно Китай и Русия са в съюз от много отдавна. Китайската икономика изпреварва Америка. Тръмп , който искаше да направи силна Америка чрез мита и санкции и чрез подчиняване на държави, от които Америка има полза се проваля. От друга страна Америка ще пострада много от Климатичните промени.
31 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Дориана":Русия е един полумъртъв васал на Китай.
34 авантгард
На гости изненадващо.
37 Хахахаха
До коментар #5 от "горски":Що бе копейки? Ама нали твърдяхте, че рашата нямало да напада никого? Така твърдяхте и преди да нападна Украйна? А сега вече, балтийските държави да внимавали? Ами значи е правилно, че рашата трябва да бъде унищожена в Украйна. Значи е правилно, че НАТО трябва да помага на Украйна до край! Значи всъщност ЕС взима правилно мерки, за унищожаването на руската икономика. Значи всичко което ЕС и НАТО прави е правилно! Защото иначе, рашата ще нападне друга европейска държава!
