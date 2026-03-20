Законопроект предвижда Москва да може да използва въоръжените си сили в чужбина за освобождаване на руснаци

20 Март, 2026 17:11 1 220 38

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия предприема стъпки, за да позволи на въоръжените си сили да освобождават руски граждани, задържани в чужбина, ако Москва прецени, че са били несправедливо осъдени, съгласно предложен законопроект, подкрепен от президента Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Председателят на долната камара на парламента Вячеслав Володин заяви, че поправката ще бъде разгледана по бързата процедура в Държавната дума, като я описа като мярка за "укрепване на защитата на правата на руските граждани от действията на неприятелски държави".

Предложението, което вече е одобрено от правителството, се очаква да бъде прието без затруднения.

Съгласно промените, военните биха могли да бъдат използвани, за да осигурят освобождаването на руски граждани, ако Москва сметне, че осъждането или лишаването им от свобода от чуждестранни съдилища или международни съдебни органи е несправедливо.

Самият Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за предполагаеми военни престъпления в Украйна, посочва ДПА.

Военната доктрина на Русия вече позволява употребата на сила в чужбина за защита на руски граждани – оправдание, на което Москва се позова при нахлуването си в Украйна през 2022 г., където на много жители в източната част на страната бяха издадени руски паспорти.

Новата мярка ще разшири този принцип до случаи, в които руснаци са в затвора или са преследвани от чуждестранни или международни съдилища, отбелязва ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха-ха

    22 30 Отговор
    Русийката е напълно безпомощна да помогне на гражданите си в страната. Камо ли на тези в чужбина.!

    Коментиран от #14

    17:15 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Курти

    18 16 Отговор
    Смех,смеха,смех

    17:16 20.03.2026

  • 5 горски

    23 16 Отговор
    Естонците и латвийците ще започнат да преглъщат.....на сухо.

    Коментиран от #37

    17:17 20.03.2026

  • 6 Бендида

    28 4 Отговор
    Очаквам не само в Москва. След примера и набезите на лудия, оранжев старец във Венецуела, вероятно всяка държава вече сама ще си ,,преценя" ...

    17:18 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "си пън":

    Аргументиран отговор!👍👍👍😂😂😂

    17:19 20.03.2026

  • 9 Дориана

    13 10 Отговор
    И това отваря пътя на Световната война. Русия, Китай, Северна Корея, Иран и Индия са в съюз и те ще подкрепят Русия. Ето ви войната . Всеки срещу всеки. Тръмп я започна като си въобрази , че може да подчини и притежава всяка държава, която си поиска. Започна с Канада, после Гренландия , Куба, Венецуела, Газа , Иран. Сигурно има и още в списъка му.

    Коментиран от #13

    17:20 20.03.2026

  • 10 Те първо да осигурят

    9 18 Отговор
    вода в окупираните ДНР, ЛНР и Крим а после да мислят за чужбина, Избиха десетки хиляди цивилни рускоговорящи в тези три области, останалите са 2 години без вода.

    17:20 20.03.2026

  • 11 Що бе?

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    САЩ, колко помогнаха на съюзниците си?

    17:20 20.03.2026

  • 12 Это това е

    17 12 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Това е вече стъпка напред във външната политика на РФ.
    Като полетят ръкетите, да не се чудим.

    17:21 20.03.2026

  • 13 Китай изобщо

    23 19 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    не го слагайте под общ знаменател с Русия, китайците нямат нищо общо с руснаците. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богата държава и водеща икономическа сила в света, за Китай са важни парите, икономическото развитие, богатите европейски и американски пазари. Китай не иска и няма да воюва с никой, но има изгода Русия да воюва, защото така става все по-слаба и зависима, Русия дефакто вече няма суверинитет, тя е изцяло подчинена на Китай.

    Коментиран от #19

    17:22 20.03.2026

  • 14 Вятъра на промяната

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Стой та гледай..
    Явно са си направили изводите..
    Дипломацията беше до тук.

    17:23 20.03.2026

  • 15 Отец Дионисий

    12 15 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    17:23 20.03.2026

  • 16 Логично

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    САЩ създадоха доста прецеденти последно време. Явно времето за дипломация отминава.

    17:24 20.03.2026

  • 17 Русия се превръща в тестова площадка

    7 13 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    😁

    17:25 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    9 21 Отговор

    До коментар #13 от "Китай изобщо":

    Това не е вярно Китай и Русия са в съюз от много отдавна. Китайската икономика изпреварва Америка. Тръмп , който искаше да направи силна Америка чрез мита и санкции и чрез подчиняване на държави, от които Америка има полза се проваля. От друга страна Америка ще пострада много от Климатичните промени.

    Коментиран от #31

    17:27 20.03.2026

  • 20 А сега умрелите

    16 23 Отговор
    балтийски микро републики утекоха в канала. А евро бройлерите няма да пипнах руски моряци. Браво. Крайно време беше за такъв закон.

    17:31 20.03.2026

  • 21 Всичко е ясно

    22 14 Отговор
    Подготвят се за бъдещ арест на путь0то.

    17:31 20.03.2026

  • 22 Информатор😁

    19 13 Отговор
    Путлер скоро ще бъде сготвен. В Русия се надига сериозно недоволство заради ограничения на интернета и социалните мрежи.

    17:34 20.03.2026

  • 23 БАНко

    8 4 Отговор
    ОТНОВО СА КОПИРАЛИ АМЕРИКАНСКАТА СБИРЩИНА - КАКТО ЗА ЧУЖДЕСТРАНЕН АГЕНТ !!! АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРАВИ ВОЙНИ ЗА ДА СПАСИ ДОРИ ДВАМА АМЕРИКАНСКИ ГРАЖДАНИ , А ПУТИН ТРЯБВАШЕ ДА СПАСЯВА 25 000 ООО РУСНАЦИ ОСТАНАЛИ ИЗВЪН РУСИЯ С ПОДПИСА НА ПРЕДАТЕЛЯ ГОРБАЧОВ !!!

    17:36 20.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бен Вафлек

    5 3 Отговор
    Смешници

    17:40 20.03.2026

  • 27 Обратната страна на монетата

    4 4 Отговор
    Щом за едните може,значи и за другите ще е така.

    17:40 20.03.2026

  • 28 Да питам

    7 6 Отговор
    А копейките ще ги пазят ли ,или само ще ги е вът

    17:41 20.03.2026

  • 29 Оня

    3 5 Отговор
    Сега балтийските тигри се спекоха!

    17:43 20.03.2026

  • 30 Несиреозно

    1 2 Отговор
    Е как ще стане това

    17:52 20.03.2026

  • 31 Град Козлодуй

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    17:54 20.03.2026

  • 32 хихи

    2 0 Отговор
    и първо ще освободи руснаците в Киев от Зеленски....

    17:57 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 авантгард

    2 0 Отговор
    И ако се окаже, че Мадуро има руски пашапорт, ко праим, а?
    На гости изненадващо.

    18:03 20.03.2026

  • 35 Лев Толстой

    0 1 Отговор
    Те руснаците не са свободни само в Русия, там кой ще ги освободи.

    18:06 20.03.2026

  • 36 Освободители

    0 0 Отговор
    Сега имат законното правода освободят всички руснаци във Варна до Кулата и Калотина

    18:08 20.03.2026

  • 37 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "горски":

    Що бе копейки? Ама нали твърдяхте, че рашата нямало да напада никого? Така твърдяхте и преди да нападна Украйна? А сега вече, балтийските държави да внимавали? Ами значи е правилно, че рашата трябва да бъде унищожена в Украйна. Значи е правилно, че НАТО трябва да помага на Украйна до край! Значи всъщност ЕС взима правилно мерки, за унищожаването на руската икономика. Значи всичко което ЕС и НАТО прави е правилно! Защото иначе, рашата ще нападне друга европейска държава!

    18:10 20.03.2026

  • 38 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Русия ще освободи Българското Черноморие от жълто копитните добичета.

    18:14 20.03.2026

