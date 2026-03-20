Москва изрази готовност да помогне на Хавана, но без да упоменава изрично доставките на руски петрол

Кремъл обяви, че обсъжда с Куба, съюзник на Москва, начини за подпомагане на острова, който е под петролна блокада от САЩ, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руско дизелово гориво, предаде Франс прес, цитирана от бТА.
"В постоянен контакт сме с кубинските власти, с нашите кубински приятели и обсъждаме с тях начини да помогнем на Куба в трудната ситуация, в която се намира", каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг за медии „Това е всичко, което мога да кажа по въпроса", добави той.
Според службата за проследяване на морския транспорт "Уиндуорд" (Windward) петролен танкер се готви да достави тайно руско дизелово гориво за Куба до няколко дни, ако успее да достигне острова.
„Морският кон“, плаващ под флага на Хонконг и неподлежащ на санкции, превозва приблизително 190 000 барела руско дизелово гориво, натоварено от друг кораб край бреговете на Кипър в началото на февруари, според „Уиндуорд“.
Куба не е внасяла петрол от 9 януари, датата на последната доставка от Мексико, преди снабдяването да бъде прекратено под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп.
САЩ блокираха енергийните доставки за Куба, след като през януари арестуваха основния съюзник на острова - венецуелския лидер Николас Мадуро.
Руски петролен танкер, който е в списъка на западните санкции и превозва над 700 000 барела петрол, също се насочва към Куба, според данни от платформата за морско проследяване „Кплер“ (Kpler).
Правителството на САЩ, което наскоро облекчи санкциите си вноса на руски петрол, подчерта вчера, че все още забранява доставката на въглеводороди от Русия за Куба.
Западните санкции срещу руския петрол бяха наложени, за да се прекъснат ресурсите за Москва, която е във война с Украйна. Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно от съветската епоха, засилиха връзките си, откакто Русия започна мащабната си офанзива срещу Украйна през 2022 г.
През февруари руският външен министър Сергей Лавров увери кубинския си колега Бруно Родригес в Москва в „солидарността“ на Русия с Куба в контекста на петролното ембарго на САЩ, без да разкрива никакви конкретни мерки.
1 Москва щяла
Коментиран от #6, #12
16:43 20.03.2026
2 Ха-ха
16:43 20.03.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #7, #17
16:45 20.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНР ДР. СИ ЦЗИНПИН
16:46 20.03.2026
5 Унищожен е
Коментиран от #15
16:46 20.03.2026
6 Атина Палада
До коментар #1 от "Москва щяла":Още преди дни,дори и тук имаше статия как руски танкери с петрол са в Куба..В Куба има и ток и петрол..Китай също помага на Куба...
Коментиран от #11
16:46 20.03.2026
7 17-ти август мина
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":И хубави клиники има. Ако мечтаеш да станеш жена, могат да те направят. Проблема е че не можеш да отидеш.
Коментиран от #9
16:49 20.03.2026
8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
САЩ - Непукист Бунтар Вечни Ловни Поля Почернял Кюнец
Коментиран от #16
16:50 20.03.2026
9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #7 от "17-ти август мина":Проблема е че ще отида след 4 или 5 месеца в Атина това е лесно
Това ми е най малкият проблем като тръгна за Атина Август
Не е проблем че не мога да отида, точно обратното е Проблем е че ще замина Лятото Август за Атина
Коментиран от #13
16:53 20.03.2026
10 ъхъ, тя помогна
17:00 20.03.2026
11 Да видяхме
До коментар #6 от "Атина Палада":По телевизиите как свети Хавана през ноща и как кипи живота
17:01 20.03.2026
12 Капитализъмът
До коментар #1 от "Москва щяла":Нямат наяждаде, ей..
17:02 20.03.2026
13 Саша Грей
До коментар #9 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Брат, намали малко пиенето, 18 часа е след един час!
17:03 20.03.2026
14 Д-р Марин Белчев
КНР реално могат да свършат работа по-бързо и по-качествено, но върви разчитай на коварните и пресметливи китайци.
17:05 20.03.2026
15 Аре ве
До коментар #5 от "Унищожен е":Що не пишете нищо за ударения краварски ф35 ? Не ви ли разрешават от посолствато ? Добре,че има алтернативни източници ако чакаме на подобни сайтчета като факти да ни информират сме загу. бени
17:06 20.03.2026
16 Мухахаха
До коментар #8 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Тва сичко жендар са такъви скъсани кат теб 😭
17:26 20.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Каква
17:34 20.03.2026
19 Бай Тончо
Коментиран от #20
17:43 20.03.2026
20 Верно ли бре
До коментар #19 от "Бай Тончо":РУБЛО ИДИОТ?
САЩ включиха Куба
В страните на които е Забранено
Да се продава РУСКИ ПЕТРОЛ.
КАКВО ЩЕ НАПРАВИ
СЕГА
ПУЧЯ ВЪШКАТА
БРЕ РУБЛО ИДОТ?
17:47 20.03.2026