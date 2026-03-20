Новини
Свят »
Русия »
Москва изрази готовност да помогне на Хавана, но без да упоменава изрично доставките на руски петрол

20 Март, 2026 16:41 1 243 20

САЩ блокираха енергийните доставки за Куба, след като през януари арестуваха основния съюзник на острова - венецуелския лидер Николас Мадуро

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Кремъл обяви, че обсъжда с Куба, съюзник на Москва, начини за подпомагане на острова, който е под петролна блокада от САЩ, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руско дизелово гориво, предаде Франс прес, цитирана от бТА.

"В постоянен контакт сме с кубинските власти, с нашите кубински приятели и обсъждаме с тях начини да помогнем на Куба в трудната ситуация, в която се намира", каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг за медии „Това е всичко, което мога да кажа по въпроса", добави той.

Според службата за проследяване на морския транспорт "Уиндуорд" (Windward) петролен танкер се готви да достави тайно руско дизелово гориво за Куба до няколко дни, ако успее да достигне острова.

„Морският кон“, плаващ под флага на Хонконг и неподлежащ на санкции, превозва приблизително 190 000 барела руско дизелово гориво, натоварено от друг кораб край бреговете на Кипър в началото на февруари, според „Уиндуорд“.

Куба не е внасяла петрол от 9 януари, датата на последната доставка от Мексико, преди снабдяването да бъде прекратено под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп.

САЩ блокираха енергийните доставки за Куба, след като през януари арестуваха основния съюзник на острова - венецуелския лидер Николас Мадуро.

Руски петролен танкер, който е в списъка на западните санкции и превозва над 700 000 барела петрол, също се насочва към Куба, според данни от платформата за морско проследяване „Кплер“ (Kpler).

Правителството на САЩ, което наскоро облекчи санкциите си вноса на руски петрол, подчерта вчера, че все още забранява доставката на въглеводороди от Русия за Куба.

Западните санкции срещу руския петрол бяха наложени, за да се прекъснат ресурсите за Москва, която е във война с Украйна. Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно от съветската епоха, засилиха връзките си, откакто Русия започна мащабната си офанзива срещу Украйна през 2022 г.

През февруари руският външен министър Сергей Лавров увери кубинския си колега Бруно Родригес в Москва в „солидарността“ на Русия с Куба в контекста на петролното ембарго на САЩ, без да разкрива никакви конкретни мерки.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москва щяла

    10 18 Отговор
    А хеликоптерите на US Army как ще ги заобиколят???? Ха ха

    Коментиран от #6, #12

    16:43 20.03.2026

  • 2 Ха-ха

    11 22 Отговор
    Русийката е под вода, удави се. Ще има да чакат помощ от нея.!

    16:43 20.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 13 Отговор
    Атина 2 929 км2 36 по площ в цял свят град 870 местности и микро райони 58 общини в цял град 59 квартала 75 по големина столица в цял свят

    Коментиран от #7, #17

    16:45 20.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 5 Отговор
    А ПОЛКОВНИК КАСТРО - ВНУКА НА КОМЕНДАНТЕ РАУЛ КАСТРО ПОЛУЧИЛ 200 КИТАЙСКИ ПРИНТЕРИ ЗА ДРОНОВЕ :)
    ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНР ДР. СИ ЦЗИНПИН

    16:46 20.03.2026

  • 5 Унищожен е

    10 16 Отговор
    с дронове руски самолет А-50 "Бериев" .

    Коментиран от #15

    16:46 20.03.2026

  • 6 Атина Палада

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Москва щяла":

    Още преди дни,дори и тук имаше статия как руски танкери с петрол са в Куба..В Куба има и ток и петрол..Китай също помага на Куба...

    Коментиран от #11

    16:46 20.03.2026

  • 7 17-ти август мина

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    И хубави клиники има. Ако мечтаеш да станеш жена, могат да те направят. Проблема е че не можеш да отидеш.

    Коментиран от #9

    16:49 20.03.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 11 Отговор
    Британия -Робин Худ Рицари Келти Не Демократично общество Колонии по цял свят
    САЩ - Непукист Бунтар Вечни Ловни Поля Почернял Кюнец

    Коментиран от #16

    16:50 20.03.2026

  • 9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "17-ти август мина":

    Проблема е че ще отида след 4 или 5 месеца в Атина това е лесно
    Това ми е най малкият проблем като тръгна за Атина Август
    Не е проблем че не мога да отида, точно обратното е Проблем е че ще замина Лятото Август за Атина

    Коментиран от #13

    16:53 20.03.2026

  • 10 ъхъ, тя помогна

    8 10 Отговор
    и на сирийците; и на венецуелците; и на иранците... Сега щяла да помогне и на кубинците. Ще помогне..., ама друг път.

    17:00 20.03.2026

  • 11 Да видяхме

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    По телевизиите как свети Хавана през ноща и как кипи живота

    17:01 20.03.2026

  • 12 Капитализъмът

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Москва щяла":

    Нямат наяждаде, ей..

    17:02 20.03.2026

  • 13 Саша Грей

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Брат, намали малко пиенето, 18 часа е след един час!

    17:03 20.03.2026

  • 14 Д-р Марин Белчев

    5 7 Отговор
    Русия, както винаги реагира изключително флегматично. Това е исторически факт. Мечката докато се размърда, американците вече ще са отново в Куба .
    КНР реално могат да свършат работа по-бързо и по-качествено, но върви разчитай на коварните и пресметливи китайци.

    17:05 20.03.2026

  • 15 Аре ве

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Унищожен е":

    Що не пишете нищо за ударения краварски ф35 ? Не ви ли разрешават от посолствато ? Добре,че има алтернативни източници ако чакаме на подобни сайтчета като факти да ни информират сме загу. бени

    17:06 20.03.2026

  • 16 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Тва сичко жендар са такъви скъсани кат теб 😭

    17:26 20.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Каква

    3 1 Отговор
    ли омраза изпитват хората по цял свят към американските негодници ... евреите ли са най-мразени или американците ...

    17:34 20.03.2026

  • 19 Бай Тончо

    1 1 Отговор
    Квото каже Москва това става

    Коментиран от #20

    17:43 20.03.2026

  • 20 Верно ли бре

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Тончо":

    РУБЛО ИДИОТ?

    САЩ включиха Куба

    В страните на които е Забранено

    Да се продава РУСКИ ПЕТРОЛ.


    КАКВО ЩЕ НАПРАВИ
    СЕГА

    ПУЧЯ ВЪШКАТА

    БРЕ РУБЛО ИДОТ?

    17:47 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания