Хавана: Мандатът на президента Мигел Диас-Канел не подлежи на преговори с Тръмп

Високопоставен представител на кубинското правителство заяви, че политическата система на страната, както и мандатът на президента Мигел Диас-Канел, не са обект на преговори със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Мога категорично да потвърдят... че политическата система на Куба не подлежи на преговори със САЩ и това разбира се важи и за президента, както и за поста на всеки държавен служител", каза на пресконференция заместник-външният министър Карлос Фернандес де Косио.

Миналата седмица кубинският президент съобщи, че представители на Хавана и Вашингтон са обсъждали възможностите за преодоляване на различията между двете страни. По-късно в. "Ню Йорк таймс" разпространи информацията, че според американски официални лица, запознати с преговорите, правителството на Доналд Тръмп иска да отстрани от власт Диас-Канел, чийто мандат на президент и на лидер на Кубинската комунистическа партия изтича след две години.