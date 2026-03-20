Русия няма да участва в предстоящите преговори в САЩ за войната в Украйна
Русия няма да участва в предстоящите преговори в САЩ за войната в Украйна

20 Март, 2026 13:18 3 217 72

На предстоящата среща за Украйна в САЩ няма да има руска делегация, заяви Песков

Русия няма да участва в предстоящите преговори в САЩ за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия няма да участва в предстоящата среща за уреждането на украинския конфликт, която ще се състои в САЩ. Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви днес прессекретарят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Не, това ще бъдат двустранни контакти между украинци и американци", уточни той в отговор на въпрос, говорейки пред медиите.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че утре в САЩ може да се състои среща в рамките на преговорите за уреждане на украинския конфликт.

Русия се надява скоро да продължи тристранните преговори относно Украйна, каза Песков. Той предположи, че настоящата пауза е временна.

Руското ръководство не възнамерява да разсъждава защо Европа не подкрепя своите американски съюзници в Иран, а едновременно с това подкрепя продължаването на конфликта в Украйна, заяви говорителят на Кремъл. Напротив, основният въпрос за Москва е защо изобщо ЕС се намеси в ситуацията в Украйна, добави той.

Страните от Европа, отказвайки се от руските енергийни ресурси, продължават да "стрелят в крака на своите избиратели", каза Песков в коментар за изявлението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако в Европа има физически недостиг на енергийни ресурси.

Остава неясно защо европейските страни подкрепят с всички сили продължаването на украинския конфликт, вместо да направят всичко необходимо за мирното му уреждане, според говорителя на Кремъл Според него външната политика на Брюксел има за цел "да провокира по-нататъшно продължаване на този конфликт".

Възможно е Путин да проведе международен телефонен разговор днес следобед, добави говорителят. Той подчерта, че Русия поддържа постоянен контакт с кубинските власти. "Наистина обсъждаме с тях възможните варианти за оказване на помощ на Куба в тази сложна ситуация, в която се е оказала", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

