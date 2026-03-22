Селчук Байрактар - "кралят на турските дронове"

Почти като Том Круз в „Топ Гън“ той оправя военната си униформа, сяда в пилотската кабина на F-16, маха оттам с ръка и излита с изтребителя, за да ескортира боен дрон в небета, пише „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ), разказвайки за видеото на турския бизнесмен Селчук Байрактар в Инстаграм. Най-новото му изобретение: първият турски въоръжен дрон „Къзълелма“ („червена ябълка“). Швейцарското издание напомня, че Байрактар от години разработва изключително успешни бойни дронове, като най-известният от тях е не само негов проект, но и носи неговото име.

Семейството на Селчук Байрактар

Буквално от люлката той е закърмен с техника, пояснява НЦЦ: майка му е икономистка и програмистка, бащата е машинен инженер. Именно той основава в началото на 1980-те компанията „Байкар“ за производство на автомобилни части. Младият Селчук израства сред машините, а понеже бащата е пилот любител, покрай него открива и страстта си към летенето. Не след дълго сглобява първите си модели на самолети с дистанционно управление – предпочита да майстори, вместо да учи уроците си. След училище завършва електротехника в Истанбул, получава магистърски степени в университета в Пенсилвания и в Масачузетския технологичен университет, където взима пълна стипендия за постиженията си. Най-много го привличат безпилотните летателни устройства, каквито той започва да проектира в семейната фабрика в Истанбул още по време на следването си в САЩ.

През 2007 година Байрактар се връща в семейната компания. Продължава да експериментира със собствени проекти и разширява сектора за производство на дронове. Турските военни, които имат нужда от нова система от дронове, му позволяват да изпробва идеите си.

Бойни дронове водят до пробива на семейната компания

Не след дълго семейната компания е поета от Селчук и брат му Халук, също инженер. Двамата превръщат машиностроителната фирма в предприятие за производство на дронове, в което Халук отговаря за мениджмънта, а Селчук – за техническото ръководство, разказва НЦЦ. Именно Селчук е иновативната фигура, която разработва дроновете.

Пробивът е постигнат с „Байрактар ТВ2“ - боен дрон, който може да извършва и разузнавателни мисии, и да хвърля бомби. Той не е така мощен като американските или израелските безпилотни устройства, но пък е значително по-евтин и се обслужва по-лесно, обяснява швейцарското издание. Съвсем скоро този модел се налага в редица конфликти - например в Либия и в Азербайджан, но се сдобива с истинска слава в началото на войната в Украйна, където успява да порази десетки руски оръжия. Украинците дори му посвещават песен.

Износ в много държави

След като руската противовъздушна отбрана адаптира отбранителната си стратегия, турският дрон постепенно губи значимостта си. Но моделът вече е закупен от над 34 държави, включително членки на НАТО като Полша и Румъния. Компанията междувременно е разработила нова версия, снабдена с турбомотор и изкуствен интелект.

Извън Турция „Байкар“ има фабрика в Азербайджан, други две се изграждат в Украйна и Италия, информира НЦЦ. Днес компанията е сред водещите износители на дронове в световен мащаб, по нейни собствени данни тя държи 60% от пазарния дял при военните бойни дронове.

Както отбелязва швейцарското издание, фактът, че през последните години турската оръжейна индустрия много е подобрила репутацията си, се дължи в голяма степен на Селчук Байрактар – той е лицето на проспериращия бранш. Инженерът се държи като човек с мисия и неуморно подчертава значението на модерните технологии, за да бъде страната му независима и силна в сферата на сигурността. Същевременно окуражава младите турци да следват неговия пример и да се включват в работата на отбранителния бранш със собствени идеи.

Връзките с Ердоган

НЦЦ пише, че Байрактар е създал фестивал, конкурси и фондация за насърчаване на технологиите – точно в съответствие с линията на турския президент Ердоган, който от години залага на суверенната оръжейна и отбранителна политика. Връзката между двамата е постоянна тема за разговори, посочва швейцарското издание. Байрактар е женен за най-малката дъщеря на Ердоган – т.е. е в близки отношения с властта, което се възприема критично. Опозиционери намекват за възможни облаги на „Байкар“ при раздаването на държавни поръчки за дронове, но доказателства за подобно нещо няма.

Това, което е факт, е че тъст и зет публично демонстрират близостта си и се възползват един от друг. Те се появяват заедно на различни технологични форуми и прокламират националистическата си визия за независима турска оръжейна индустрия.

Път към политиката?

НЦЦ не пропуска да отбележи, че от години има спекулации дали „кралят на дроновете“ няма да се насочи към политиката по стъпките на тъста си. Когато през 2023 година „Wall Street Journal“ го попита дали си представя подобна стъпка, ако Ердоган поиска от него това, той отговори: „Вероятно ще кажа „да“, но зависи от обстоятелствата“. Швейцарското издание допълва, че Байрактар постоянно се меси в политическите дебати: зае страната на Киев в руската война срещу Украйна; а действията на Израел в ивицата Газа определи като геноцид и дари милиони за хората в Газа.

НЦЦ пише, че след катастрофалното земетресение през февруари 2023 година в Югоизточна Турция Байрактар е направил щедри дарения и е финансирал строителството на над 1000 жилища за оцелелите. Списание „Форбс“ е включило Байрактар в списъка с милиардерите - със състояние от 1,8 милиарда долара. И за да бъде завършен портретът – швейцарското издание изтъква, че милиардерът е вярващ мюсюлманин, който публикува и религиозни послания в социалните мрежи. С това допълнително си създава имидж на примерен гражданин – и вероятен бъдещ политик.