„Велик ден за хърватската армия“: представиха новите безпилотни бойни самолети „Байрактар“

2 Септември, 2025 21:20 582 8

  байрактар
  хърватия
  отбрана
  иван анушич

Решението за придобиване на шест въоръжени безпилотни летателни апарата „Байрактар“ от турската компания беше взето от хърватското правителство през ноември миналата година

„Велик ден за хърватската армия“: представиха новите безпилотни бойни самолети „Байрактар“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безпилотната летателна система „Байрактар“ (Bayraktar) беше представена днес във хърватската авиобаза „Плесо“, съобщи ХИНА, предаде БТА.

Беше проведен и демонстративен полет на един от шестте придобити самолета, като хърватският министър на отбраната Иван Анушич го определи като „впечатляващ“, а полковникът от армията Андрия Тиян нарече събитието „велик ден за хърватската армия“.

„Това е важен етап за хърватската армия. Чрез обединените усилия на всички видове войски, с подкрепата на Генералния щаб, Министерството на отбраната и „Байкар“ (турската технологична компания, разработваща безпилотни самолетни системи – бел. ред.), постигнахме това, което първоначално изглеждаше като огромно предизвикателство. „Байрактар TB2“ вече е в експлоатация, което значително подобрява бойните ни способности“, каза Тиян, цитиран от ХИНА.

Решението за придобиването на шест въоръжени безпилотни летателни апарата „Байрактар“ от турската компания беше взето от хърватското правителство през ноември миналата година, припомня агенцията.

Договорът с „Байкар“ обхваща оръжия, резервни части и инструменти, генератори и превозни средства, стационарни и мобилни контролни станции, криптирани терминали за данни, команден пункт, тренировъчен симулатор и турска специализирана поддръжка. Изградени са и съоръжения за новото звено, както и за авиационната и комуникационна инфраструктура.

„Всички обучаващи се завършиха програмата за обучение с резултати над средните и са напълно квалифицирани да поддържат, разгръщат и управляват системата с пълния ѝ капацитет – от разузнаване до бойни действия. Комуникационната система позволява работа в цялата страна“, добави Тиян.

Въпреки че е безпилотен, за управлението на самолета са необходими двама души, подчерта полковник Тиян.

„За разлика от дроновете, това е дистанционно пилотиран летателен апарат, летящ в контролирано въздушно пространство, управляван като всеки пилотиран летателен апарат, с идентични процедури за комуникация и движение“, обясни той.

Системата може да се използва и за граждански задачи като граничен и брегови мониторинг, откриване на пожари и търсене на изчезнали лица, като всеки самолет е способен на над 20 часа полетно време. Всеки самолет може да носи до 150 кг товар, което позволява интеграция с FPV дронове, и е въоръжен с лазерно насочвани ракети и бомби с обхват до 15 км.


Хърватия
