Русия удари турски завод край Киев, Зеленски спешно информира Ердоган

Русия е ударила турски завод край украинската столица Киев, информираха украински и турски медии.
Според разпространената информация е бил поразен завод за производство на дронове „Байрактар“ близо до Киев в нощта на 28 август. Две руски ракети са поразили зданието.
Това съобщи депутатът от градския съвет на Лвов Игор Зинкевич заяви, че са регистрирани две директни попадения, а производствените съоръжения „са понесли сериозни щети“. Депутатът отбеляза, че това е вече четвъртият удар по завода през последните шест месеца.
Турското издание Türkiye Gazetesi също съобщи за атаката срещу завода.
Заводът „Байрактар“ се намира в Киевска област, в непосредствена близост до Киев. Строителството му започна през февруари 2024 г., изпълнява се от турската компания „Байкар“, като първоначално се очакваше да бъде завършено за 12 месеца. Годишният производствен капацитет на предприятието ще бъде около 120 дрона.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. „Обменихме мнения за настоящата ситуация и обсъдихме следващите дипломатически стъпки. Украйна е готова да говори във формат на лидерите, защото това е единственият ефективен формат. И, за съжаление, именно Русия избягва това и продължава войната“, написа Зеленски.
Позовавайки се на нощната атака на Руската федерация срещу Украйна, президентът отбеляза, че „е имало удари по турско предприятие, по азербайджанското посолство, делегацията на ЕС, Британския съвет, по жилищни райони“. Русия извърши поредна мащабна атака с ракети и дронове, сред жертвите има и деца.
Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм", предаде БТА.
„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той. Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца. До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 точно преди откриването
Коментиран от #38
21:49 28.08.2025
2 Цял ден го пишем
Къде е сиса.мухата да чете и реве, като зелената листна въшка.
Коментиран от #25, #45
21:50 28.08.2025
3 По същия повод
Коментиран от #47, #50, #97
21:50 28.08.2025
4 Оффф...
21:51 28.08.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ще, ще - като го ремонтират и пак ЩЕ долетят 2 "Калибъра"...
21:51 28.08.2025
6 Гориил
Коментиран от #88
21:52 28.08.2025
7 и наркоса
Сутрин, обед, вечер реве. Чак се обезводни милата тя.
Коментиран от #68
21:52 28.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Георгиев
Коментиран от #75
21:53 28.08.2025
10 А вие цял ден ни втълпявате за цивилни
А то пак натЮвчета дадоха фира.
21:54 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Спорт
21:55 28.08.2025
13 Няма такова нещо
Коментиран от #52, #90
21:55 28.08.2025
14 Ивелин Михайлов
21:55 28.08.2025
15 Хайо
21:55 28.08.2025
16 тъй тъй
21:56 28.08.2025
17 Исторически парк
21:56 28.08.2025
18 Чудо ли е?
21:57 28.08.2025
19 Феникс
21:57 28.08.2025
20 Сатана Z
21:57 28.08.2025
21 Военен
21:58 28.08.2025
22 Съдията
21:58 28.08.2025
23 Хайо
21:58 28.08.2025
24 Анонимен
21:59 28.08.2025
25 Тя цял ден реве
До коментар #2 от "Цял ден го пишем":че лъжете и не е вярно, само, че под други никове..
21:59 28.08.2025
26 как да разбирам това
21:59 28.08.2025
27 Ами,да
21:59 28.08.2025
28 Българин
21:59 28.08.2025
29 Да бъдем внимателни
Тя си беше бита карта от самото начало.
Друг е въпроса че има застраховки...
21:59 28.08.2025
30 По интересното е
21:59 28.08.2025
31 язе
Коментиран от #34
21:59 28.08.2025
32 Факт
22:01 28.08.2025
33 Шани
22:01 28.08.2025
34 ха-ха
До коментар #31 от "язе":И Курск ....Сега укрите ги бият както циганин не си бие кучето . Капейкаджиите в сайта още нищо не са видели - зарята предстои !
Коментиран от #37, #56
22:01 28.08.2025
35 завод за производство на дронове
22:01 28.08.2025
36 Барут а?
22:03 28.08.2025
37 зелЮ
До коментар #34 от "ха-ха":да не реве , че още много бой го чака .Да видим сутринта как ще е положението .
22:03 28.08.2025
38 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #1 от "точно преди откриването":АМИ ПРЕРЯЗАЛИ СА ЛЕНТАТА
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ШЕ Е ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН ЗА ДА ИМА И МАЛКО КАЙМА ЗА НАЗИДАНИЕ
22:03 28.08.2025
39 Логично
Коментиран от #49, #82
22:04 28.08.2025
40 преди време
22:04 28.08.2025
41 хихи
или кадаиф....много гърми при пряко попадение..
22:05 28.08.2025
42 Няма по-гнясна мърша
Коментиран от #94
22:05 28.08.2025
43 бoлен сopocоид
22:05 28.08.2025
44 Тръм какво каза за ядрената програма? А?
Коментиран от #58, #64, #65
22:05 28.08.2025
45 Хахахаха
До коментар #2 от "Цял ден го пишем":Вярно. А за ударение НПЗ в раша, нищо не пишат!
22:05 28.08.2025
46 Дон Корлеоне
Коментиран от #55
22:06 28.08.2025
47 хихи
До коментар #3 от "По същия повод":легитимна цел....
22:06 28.08.2025
48 .....и американски в Западна уКраИна
22:07 28.08.2025
49 Коя Просия, тая с външните кенефи ли!
До коментар #39 от "Логично":Дръжте си го това вечличие за псевдочовешките същества, която я населяват и бг крепостните им uбpukчuu!
Коментиран от #57, #63, #69
22:07 28.08.2025
50 хихи
До коментар #3 от "По същия повод":легитимна цел....
22:07 28.08.2025
51 "турски завод" ...
22:08 28.08.2025
52 то само от
До коментар #13 от "Няма такова нещо":Северен поток лойдс фалира.А и да не забравяме,че още не се е почнало.
22:09 28.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 дико
22:10 28.08.2025
55 666
До коментар #46 от "Дон Корлеоне":ха ха ха дуда смешна нищо ама нищо не може да направите на руснаците и в крайна сметка ще ви ши..т чисто голи помни това
22:10 28.08.2025
56 хасан двата у....
До коментар #34 от "ха-ха":АБЕ ...ТОЗИ ЯВНО СЕ ЛУП-КАШ БЕЗКОНТРОЛНО
Коментиран от #59
22:10 28.08.2025
57 ха-ха
До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":Надминаваш Злобното Джуджи ! Има време , и по-зле ще става , да го знаеш !
22:10 28.08.2025
58 барутната програма в България
До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":Също е легитимна цел. И няма да е нападение срещу НАТЮ а операция срещу барутната програма и няма чл.5 . Така каза Тръмп
22:11 28.08.2025
59 оня с трите
До коментар #56 от "хасан двата у....":Ха-ха !
22:12 28.08.2025
60 Бате Георги
Коментиран от #70
22:12 28.08.2025
61 Бай той Толстой
22:13 28.08.2025
62 Тази нощ отново да го ударят
22:14 28.08.2025
63 ха-ха
До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":При вас на село с вътрешни ли сте , че се присмиваш на другите ? Шушляк , лягай !
22:14 28.08.2025
64 барутната програма на България
До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":Ще приключи преди да е започнала. Защото иначе много врясъци ще има
22:14 28.08.2025
65 Шоо
До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":Няма да е за сефте с наште пробити служби.
Коментиран от #73, #83
22:14 28.08.2025
66 Путин гол от кръста надолу без кон
Коментиран от #96, #98
22:14 28.08.2025
67 Край
22:15 28.08.2025
68 Даскал Нено
До коментар #7 от "и наркоса":Моля другарко,Вова ме го наби!🤩
22:15 28.08.2025
69 Бай той Толстой
До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":И вашите ще станат външни,с руска помощ😁И с наша де!
22:16 28.08.2025
70 онзи
До коментар #60 от "Бате Георги":Само се канят , защото нищо не могат да им направят ! Те това е проблема , мой , а това си е наистина ГОЛЯМ проблем .
22:16 28.08.2025
71 Баба Гошка
22:16 28.08.2025
72 е вие кво си мислехте бе офлюси ?
Коментиран от #76
22:17 28.08.2025
73 наште служби ще помагат
До коментар #65 от "Шоо":За борбата с барутната нацистка програма. Сигурен съм.
22:18 28.08.2025
74 Имам
22:18 28.08.2025
75 Абее
До коментар #9 от "Георгиев":Откъде накъде са руски земи,Русия има половина територия на света а населението и е нищожно
22:19 28.08.2025
76 ха-ха
До коментар #72 от "е вие кво си мислехте бе офлюси ?":Голямо ,,четене,, става ...Хак им е на рамбовците !
22:19 28.08.2025
77 Ама
Коментиран от #85
22:20 28.08.2025
78 Ива
22:21 28.08.2025
79 Лелееее....
22:22 28.08.2025
80 Удри
Коментиран от #84
22:25 28.08.2025
81 минувач
22:25 28.08.2025
82 Абее
До коментар #39 от "Логично":Тя Русия си е жалък цели 3 години,то не беше ирански шахиди,севернокорейски войници и ракети за помощ на могучая
Коментиран от #101
22:25 28.08.2025
83 пробити служби .... ама дръжки
До коментар #65 от "Шоо":Всичко натовско се сканира и на който трябва се праща. Перфектни са даже
Коментиран от #86
22:25 28.08.2025
84 щото
До коментар #80 от "Удри":На Путин му дреме какво мислел батя ти Ердо . Види се колко се е уплашил , та чак и завода му фраснали руснаците .
22:27 28.08.2025
85 Омбре
До коментар #77 от "Ама":Мерна се информация,че руснаците са заличили цяла бригада наведнъж, заедно с военна техника,както и един танк. Не знам дали е вярно,но,ако е така,не знам на какво се надяват за победа, а не вдигат бялото знаме и да се спасят войничетата.
22:29 28.08.2025
86 Иван
До коментар #83 от "пробити служби .... ама дръжки":Като те тресне някоя ракета по тиквата ще видиш колко са перфектни.
22:31 28.08.2025
87 Такааа
Коментиран от #89
22:32 28.08.2025
88 БАРС
До коментар #6 от "Гориил":ТУРЧИН АКЪЛ ЙОК.
22:33 28.08.2025
89 няма лошо
До коментар #87 от "Такааа":Близки езици говорим - все ще се разберем с тях .
22:33 28.08.2025
90 Тея Лойдс
До коментар #13 от "Няма такова нещо":Верно ще фалират покрай Зеленски. Не мога да го мисля как го мразят
22:34 28.08.2025
91 Сатана Z
"Снощи заводът „Байрактар“ в Киев беше ударен.
Според украинските медии производствените мощности са сериозно повредени. Това е четвъртият удар по завода за шест месеца.
По-рано беше съобщено, че компанията е инвестирала десетки милиони долари, е обучила персонал и е почти завършила производствения си капацитет.
Коментиран от #93
22:34 28.08.2025
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
България има 2 , от 8 , за 2 млрд
Ххаахахахах
22:35 28.08.2025
93 е , да ,де ,
До коментар #91 от "Сатана Z":ама -почти ...И не успя да оживее заводчето - лошите руснаци го разнебитиха както пише по книгите !
22:36 28.08.2025
94 Има има
До коментар #42 от "Няма по-гнясна мърша":Майка ти...
22:38 28.08.2025
95 чекисть..
22:39 28.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 ганю
До коментар #3 от "По същия повод":нормално е вие сте врагове на Русия
можете да бъдете нападнати по всяко време
22:40 28.08.2025
98 По-полека с влажните мераци, а ?
До коментар #66 от "Путин гол от кръста надолу без кон":Каза ти се ясно от Върховния Дипломат на ЕС: - американски, германски, френски ...танкове, ракети, самолети...щом са са дадени на Украйна, значи са украински! Същото е и с военните заводи!
Турция не е първата, която гори с инвестициите си в проекта Украйна!
А Ердо, щом е решил да се мазни на миротворците, да му е честито! А миртворците дерат данъкоплатците си и за нови военни заводи в покрайнинините на Русия
22:40 28.08.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Хи хи
22:42 28.08.2025
101 Татковци ли търсиш????
До коментар #82 от "Абее":Оная няма да издържи, колко татковци имаш тук.
22:42 28.08.2025
102 Бий за да те уважават - Путин
22:43 28.08.2025