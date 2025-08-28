Русия удари турски завод край Киев, Зеленски спешно информира Ердоган

Русия е ударила турски завод край украинската столица Киев, информираха украински и турски медии.

Според разпространената информация е бил поразен завод за производство на дронове „Байрактар“ близо до Киев в нощта на 28 август. Две руски ракети са поразили зданието.

Това съобщи депутатът от градския съвет на Лвов Игор Зинкевич заяви, че са регистрирани две директни попадения, а производствените съоръжения „са понесли сериозни щети“. Депутатът отбеляза, че това е вече четвъртият удар по завода през последните шест месеца.

Турското издание Türkiye Gazetesi също съобщи за атаката срещу завода.

Заводът „Байрактар“ се намира в Киевска област, в непосредствена близост до Киев. Строителството му започна през февруари 2024 г., изпълнява се от турската компания „Байкар“, като първоначално се очакваше да бъде завършено за 12 месеца. Годишният производствен капацитет на предприятието ще бъде около 120 дрона.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. „Обменихме мнения за настоящата ситуация и обсъдихме следващите дипломатически стъпки. Украйна е готова да говори във формат на лидерите, защото това е единственият ефективен формат. И, за съжаление, именно Русия избягва това и продължава войната“, написа Зеленски.

Позовавайки се на нощната атака на Руската федерация срещу Украйна, президентът отбеляза, че „е имало удари по турско предприятие, по азербайджанското посолство, делегацията на ЕС, Британския съвет, по жилищни райони“. Русия извърши поредна мащабна атака с ракети и дронове, сред жертвите има и деца.

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм", предаде БТА.

„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той. Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца. До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.