Русия удари турски завод край Киев, Зеленски спешно информира Ердоган
  Тема: Украйна

Русия удари турски завод край Киев, Зеленски спешно информира Ердоган

28 Август, 2025 21:47 2 601 102

Русия е ударила турски завод в Украйна през нощта, заяви Зеленски в разговор с Ердоган

Русия удари турски завод край Киев, Зеленски спешно информира Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е ударила турски завод край украинската столица Киев, информираха украински и турски медии.

Според разпространената информация е бил поразен завод за производство на дронове „Байрактар“ близо до Киев в нощта на 28 август. Две руски ракети са поразили зданието.

Това съобщи депутатът от градския съвет на Лвов Игор Зинкевич заяви, че са регистрирани две директни попадения, а производствените съоръжения „са понесли сериозни щети“. Депутатът отбеляза, че това е вече четвъртият удар по завода през последните шест месеца.

Турското издание Türkiye Gazetesi също съобщи за атаката срещу завода.

Заводът „Байрактар“ се намира в Киевска област, в непосредствена близост до Киев. Строителството му започна през февруари 2024 г., изпълнява се от турската компания „Байкар“, като първоначално се очакваше да бъде завършено за 12 месеца. Годишният производствен капацитет на предприятието ще бъде около 120 дрона.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. „Обменихме мнения за настоящата ситуация и обсъдихме следващите дипломатически стъпки. Украйна е готова да говори във формат на лидерите, защото това е единственият ефективен формат. И, за съжаление, именно Русия избягва това и продължава войната“, написа Зеленски.

Позовавайки се на нощната атака на Руската федерация срещу Украйна, президентът отбеляза, че „е имало удари по турско предприятие, по азербайджанското посолство, делегацията на ЕС, Британския съвет, по жилищни райони“. Русия извърши поредна мащабна атака с ракети и дронове, сред жертвите има и деца.

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ се увеличи на 19 души. Около десет души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм", предаде БТА.

„Деветнадесет мъртви. Операциите по издирване и спасяване на мястото на нападението в квартал "Дарницки" продължават“, написа той. Кметът на украинската столица Виталий Кличко уточни в „Телеграм“, че сред жертвите има четири деца. До момента е известно, че са ранени 63-ма души, включително 11 деца. Тридесет и пет ранени са приети за лечение в болниците, сред тях са и шест деца.


Украйна
  • 1 точно преди откриването

    103 2 Отговор
    и бум 🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘

    Коментиран от #38

    21:49 28.08.2025

  • 2 Цял ден го пишем

    83 4 Отговор
    НашитеГоведа отричаха.
    Къде е сиса.мухата да чете и реве, като зелената листна въшка.

    Коментиран от #25, #45

    21:50 28.08.2025

  • 3 По същия повод

    101 7 Отговор
    Русия ще удари и заводите за смърт у нас!

    Коментиран от #47, #50, #97

    21:50 28.08.2025

  • 4 Оффф...

    73 2 Отговор
    Сетихте се да го напишете последни, след всички сайтове.

    21:51 28.08.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    76 2 Отговор
    "Годишният производствен капацитет на предприятието ще бъде около 120 дрона"
    Ще, ще - като го ремонтират и пак ЩЕ долетят 2 "Калибъра"...

    21:51 28.08.2025

  • 6 Гориил

    76 4 Отговор
    Заводът е построен от Ердоган в опит да си отмъсти на Путин за доставката на оръжия на Башар Асад. Но Ердоган не разполага с неограничени ресурси.

    Коментиран от #88

    21:52 28.08.2025

  • 7 и наркоса

    75 3 Отговор
    пак реве с крокодилски сълзи.
    Сутрин, обед, вечер реве. Чак се обезводни милата тя.

    Коментиран от #68

    21:52 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георгиев

    82 4 Отговор
    Страхувам се, че нещата от запад се нагнетяват, финансират, зареждат... И дано да не стане, но може да дойде време, когато с един удар ще загиват не 29 души, а 1900 или 19000. Тогава ще е страшно. И защо е всичко това? Искат руската земя, гори, подземни богатства. А помнят ли думите на Путин: защо ни е свят без Русия?

    Коментиран от #75

    21:53 28.08.2025

  • 10 А вие цял ден ни втълпявате за цивилни

    70 1 Отговор
    жертви.
    А то пак натЮвчета дадоха фира.

    21:54 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спорт

    72 2 Отговор
    Не ми се мисли какво ще се случи с работещите в завода за барут в България.

    21:55 28.08.2025

  • 13 Няма такова нещо

    77 2 Отговор
    турски завод край Киев. Щом е там значи е украински и Лойдс да плаща ...

    Коментиран от #52, #90

    21:55 28.08.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    75 3 Отговор
    300 милиона долара в турски лири отидоха в канала 😏 хехе РУСИЯ ПОБЕДА!

    21:55 28.08.2025

  • 15 Хайо

    60 3 Отговор
    Чудесни новини.

    21:55 28.08.2025

  • 16 тъй тъй

    76 4 Отговор
    Щом е на територията на укpoпия значи е легитимна цел😉 Ердоганя върти мили очички на Путин, но иска да му забие нож в гърба е не стана😉

    21:56 28.08.2025

  • 17 Исторически парк

    74 3 Отговор
    Сутринта беше жилищен блок, вечерта се оказа турски завод за дронове 😆😆😝

    21:56 28.08.2025

  • 18 Чудо ли е?

    71 3 Отговор
    завод за производство на дронове „Байрактар“ близо до Киев... а не беее, ама хич ням да го ударят нали

    21:57 28.08.2025

  • 19 Феникс

    77 4 Отговор
    Турците винаги са играели двойна игра, и са готови всеки един момент да ти забият нож в гърба!

    21:57 28.08.2025

  • 20 Сатана Z

    64 3 Отговор
    Всичко,което мърда или не мърда в Украйна е законна цел за сигурността на Русия.

    21:57 28.08.2025

  • 21 Военен

    86 3 Отговор
    Миналата седмица беше завършването на завода.. изчакали са да си завършат строежа и снощи му направиха откриването 😅🤣😂🤣🤣🤣🤣

    21:58 28.08.2025

  • 22 Съдията

    67 4 Отговор
    Е вие какво очаквахте, руснаците цветя за откриването да пратят? Колкото повече Зеленски се опъва да развее белия байрак, толкова по-незначителна териториално ще става Украйна. А на Западна(ла) Европа ще ѝ просветне, че поддържа куха и бездънна кауза.😂

    21:58 28.08.2025

  • 23 Хайо

    64 2 Отговор
    Нещата почват да загрубяват.За сега е заводи на неприятелски страни ,но току виж почнат да летят ракети и към самите неприятелски страни .Готова ли е Европа за това ?

    21:58 28.08.2025

  • 24 Анонимен

    40 4 Отговор
    Да бяха ударили болница както правят Израел.

    21:59 28.08.2025

  • 25 Тя цял ден реве

    32 2 Отговор

    До коментар #2 от "Цял ден го пишем":

    че лъжете и не е вярно, само, че под други никове..

    21:59 28.08.2025

  • 26 как да разбирам това

    47 2 Отговор
    Турски завод в кiев?Нещо свързано с Байрактар?

    21:59 28.08.2025

  • 27 Ами,да

    50 2 Отговор
    Същото стана и с таурусите!

    21:59 28.08.2025

  • 28 Българин

    36 5 Отговор
    Скоро ще бъдат ударени Сопот и Казанлък и 20 000 българи ще умрат! Вече съм предал координатите на местните агенти от гру 😏🥰

    21:59 28.08.2025

  • 29 Да бъдем внимателни

    30 3 Отговор
    Който е заложил.на Океания, е загубил.
    Тя си беше бита карта от самото начало.
    Друг е въпроса че има застраховки...

    21:59 28.08.2025

  • 30 По интересното е

    49 3 Отговор
    Защо завода е бил в "непосредствена близост" до Киев. Щом не е бил до детска градина примерно

    21:59 28.08.2025

  • 31 язе

    38 0 Отговор
    На ви сега паяжини и так далее....

    Коментиран от #34

    21:59 28.08.2025

  • 32 Факт

    49 3 Отговор
    Турция трябва да е пресметнала рисковете да прави оръжеен завод във военна зона!

    22:01 28.08.2025

  • 33 Шани

    42 3 Отговор
    Каквото повикало,такова се обадило!

    22:01 28.08.2025

  • 34 ха-ха

    6 38 Отговор

    До коментар #31 от "язе":

    И Курск ....Сега укрите ги бият както циганин не си бие кучето . Капейкаджиите в сайта още нищо не са видели - зарята предстои !

    Коментиран от #37, #56

    22:01 28.08.2025

  • 35 завод за производство на дронове

    45 2 Отговор
    Естествено че е легитимна цел ...

    22:01 28.08.2025

  • 36 Барут а?

    40 1 Отговор
    Заводи за барути....

    22:03 28.08.2025

  • 37 зелЮ

    31 2 Отговор

    До коментар #34 от "ха-ха":

    да не реве , че още много бой го чака .Да видим сутринта как ще е положението .

    22:03 28.08.2025

  • 38 ГЛЕЙ СИГА

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "точно преди откриването":

    АМИ ПРЕРЯЗАЛИ СА ЛЕНТАТА
    СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ШЕ Е ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН ЗА ДА ИМА И МАЛКО КАЙМА ЗА НАЗИДАНИЕ

    22:03 28.08.2025

  • 39 Логично

    36 4 Отговор
    Кой се мисли за Големата работа, Русия го прави жалък!

    Коментиран от #49, #82

    22:04 28.08.2025

  • 40 преди време

    41 4 Отговор
    Написах , че руснаците трудно забравят и че паяжината ще им излезе през носа на укрите . И не съм излъгал .

    22:04 28.08.2025

  • 41 хихи

    34 0 Отговор
    завод за баклава предполагам????? хихи

    или кадаиф....много гърми при пряко попадение..

    22:05 28.08.2025

  • 42 Няма по-гнясна мърша

    5 36 Отговор
    от крепостната!

    Коментиран от #94

    22:05 28.08.2025

  • 43 бoлен сopocоид

    26 6 Отговор
    Ама от посолството ни казаха че окраинците са унищожили руската авиация и рафинерии, а и ушанките били свършили ракетите и танковете. Значи факти хвърля руски партенки, не им вярвайте.

    22:05 28.08.2025

  • 44 Тръм какво каза за ядрената програма? А?

    29 2 Отговор
    Не е война а атака срещу програма. А срещу барутната програма в България дали не може?

    Коментиран от #58, #64, #65

    22:05 28.08.2025

  • 45 Хахахаха

    2 24 Отговор

    До коментар #2 от "Цял ден го пишем":

    Вярно. А за ударение НПЗ в раша, нищо не пишат!

    22:05 28.08.2025

  • 46 Дон Корлеоне

    7 28 Отговор
    Хаяско настъпи мотиката.Бункера ще му се види тесен.

    Коментиран от #55

    22:06 28.08.2025

  • 47 хихи

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "По същия повод":

    легитимна цел....

    22:06 28.08.2025

  • 48 .....и американски в Западна уКраИна

    26 0 Отговор
    В който са произвеждали......кафеварки 😁

    22:07 28.08.2025

  • 49 Коя Просия, тая с външните кенефи ли!

    5 29 Отговор

    До коментар #39 от "Логично":

    Дръжте си го това вечличие за псевдочовешките същества, която я населяват и бг крепостните им uбpukчuu!

    Коментиран от #57, #63, #69

    22:07 28.08.2025

  • 50 хихи

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "По същия повод":

    легитимна цел....

    22:07 28.08.2025

  • 51 "турски завод" ...

    22 0 Отговор
    Ама украинска "инвестиция" нали? хахахаха...

    22:08 28.08.2025

  • 52 то само от

    19 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма такова нещо":

    Северен поток лойдс фалира.А и да не забравяме,че още не се е почнало.

    22:09 28.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 дико

    26 2 Отговор
    Удряй Вова!

    22:10 28.08.2025

  • 55 666

    18 3 Отговор

    До коментар #46 от "Дон Корлеоне":

    ха ха ха дуда смешна нищо ама нищо не може да направите на руснаците и в крайна сметка ще ви ши..т чисто голи помни това

    22:10 28.08.2025

  • 56 хасан двата у....

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "ха-ха":

    АБЕ ...ТОЗИ ЯВНО СЕ ЛУП-КАШ БЕЗКОНТРОЛНО

    Коментиран от #59

    22:10 28.08.2025

  • 57 ха-ха

    17 0 Отговор

    До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":

    Надминаваш Злобното Джуджи ! Има време , и по-зле ще става , да го знаеш !

    22:10 28.08.2025

  • 58 барутната програма в България

    24 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":

    Също е легитимна цел. И няма да е нападение срещу НАТЮ а операция срещу барутната програма и няма чл.5 . Така каза Тръмп

    22:11 28.08.2025

  • 59 оня с трите

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "хасан двата у....":

    Ха-ха !

    22:12 28.08.2025

  • 60 Бате Георги

    6 19 Отговор
    Удариха американски и турски заводи, сега следва германския Райнметал ли? А дано, че накрая да се събудят и ги запукат сериозно тия колхозници, че само им се канят. То Кремъл също си е легитимна цел.

    Коментиран от #70

    22:12 28.08.2025

  • 61 Бай той Толстой

    19 2 Отговор
    Русия ще ви оправи!😁😁😁

    22:13 28.08.2025

  • 62 Тази нощ отново да го ударят

    21 0 Отговор
    Урко фашистите от това раз ират

    22:14 28.08.2025

  • 63 ха-ха

    19 0 Отговор

    До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":

    При вас на село с вътрешни ли сте , че се присмиваш на другите ? Шушляк , лягай !

    22:14 28.08.2025

  • 64 барутната програма на България

    17 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":

    Ще приключи преди да е започнала. Защото иначе много врясъци ще има

    22:14 28.08.2025

  • 65 Шоо

    13 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тръм какво каза за ядрената програма? А?":

    Няма да е за сефте с наште пробити служби.

    Коментиран от #73, #83

    22:14 28.08.2025

  • 66 Путин гол от кръста надолу без кон

    5 12 Отговор
    Друзя мои, чувствам, че Ердо ще ми гоотпере направо през памперса. Но жизнь такая.

    Коментиран от #96, #98

    22:14 28.08.2025

  • 67 Край

    16 1 Отговор
    Аууу срамота. Строшили им дронзавода.

    22:15 28.08.2025

  • 68 Даскал Нено

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "и наркоса":

    Моля другарко,Вова ме го наби!🤩

    22:15 28.08.2025

  • 69 Бай той Толстой

    14 2 Отговор

    До коментар #49 от "Коя Просия, тая с външните кенефи ли!":

    И вашите ще станат външни,с руска помощ😁И с наша де!

    22:16 28.08.2025

  • 70 онзи

    12 0 Отговор

    До коментар #60 от "Бате Георги":

    Само се канят , защото нищо не могат да им направят ! Те това е проблема , мой , а това си е наистина ГОЛЯМ проблем .

    22:16 28.08.2025

  • 71 Баба Гошка

    13 2 Отговор
    МалкУ им е? Кви ги търсят там да въорръжават зловредните нищо жества? Пак поне през нощта са ги тресснали, да пожалят живата сила там

    22:16 28.08.2025

  • 72 е вие кво си мислехте бе офлюси ?

    13 2 Отговор
    А не бе книга ше ви чете Путин ХАХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #76

    22:17 28.08.2025

  • 73 наште служби ще помагат

    12 1 Отговор

    До коментар #65 от "Шоо":

    За борбата с барутната нацистка програма. Сигурен съм.

    22:18 28.08.2025

  • 74 Имам

    10 2 Отговор
    Теория на конспирацията, Украинците са си го атакували за да вкарат Турски войски срещу Руснаците.

    22:18 28.08.2025

  • 75 Абее

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "Георгиев":

    Откъде накъде са руски земи,Русия има половина територия на света а населението и е нищожно

    22:19 28.08.2025

  • 76 ха-ха

    12 0 Отговор

    До коментар #72 от "е вие кво си мислехте бе офлюси ?":

    Голямо ,,четене,, става ...Хак им е на рамбовците !

    22:19 28.08.2025

  • 77 Ама

    14 0 Отговор
    Маро ,децата в завода ли са бачкали ?! С пагони и бради ?!

    Коментиран от #85

    22:20 28.08.2025

  • 78 Ива

    8 1 Отговор
    Браво!

    22:21 28.08.2025

  • 79 Лелееее....

    11 1 Отговор
    Само две руски ракети са били достатъчни. Обаче жертви няма защото Путин е добряк и ги е предупредил 6 часа по рано

    22:22 28.08.2025

  • 80 Удри

    3 6 Отговор
    Не е добре да удряш по бизнеса на Ердоган. Сега ще хвърли няколко милиарда на Украйна за отмъщение.

    Коментиран от #84

    22:25 28.08.2025

  • 81 минувач

    8 3 Отговор
    Такива новини най -харесвам , когато зеля се чуди как ще посрещне сутринта и къде руснаците пак ще са му разградили дворчето .

    22:25 28.08.2025

  • 82 Абее

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Логично":

    Тя Русия си е жалък цели 3 години,то не беше ирански шахиди,севернокорейски войници и ракети за помощ на могучая

    Коментиран от #101

    22:25 28.08.2025

  • 83 пробити служби .... ама дръжки

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Шоо":

    Всичко натовско се сканира и на който трябва се праща. Перфектни са даже

    Коментиран от #86

    22:25 28.08.2025

  • 84 щото

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Удри":

    На Путин му дреме какво мислел батя ти Ердо . Види се колко се е уплашил , та чак и завода му фраснали руснаците .

    22:27 28.08.2025

  • 85 Омбре

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ама":

    Мерна се информация,че руснаците са заличили цяла бригада наведнъж, заедно с военна техника,както и един танк. Не знам дали е вярно,но,ако е така,не знам на какво се надяват за победа, а не вдигат бялото знаме и да се спасят войничетата.

    22:29 28.08.2025

  • 86 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "пробити служби .... ама дръжки":

    Като те тресне някоя ракета по тиквата ще видиш колко са перфектни.

    22:31 28.08.2025

  • 87 Такааа

    1 3 Отговор
    Май коментара на един депутат в руската дума ще е добре дошъл за коментиращите българи подкрепящи агресора,че видите ли в Поморие живеят хиляди руснаци и някой ден като ни извикат на помощ ще дойдем ,кво ще кажете русофили антибългари

    Коментиран от #89

    22:32 28.08.2025

  • 88 БАРС

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    ТУРЧИН АКЪЛ ЙОК.

    22:33 28.08.2025

  • 89 няма лошо

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Такааа":

    Близки езици говорим - все ще се разберем с тях .

    22:33 28.08.2025

  • 90 Тея Лойдс

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Няма такова нещо":

    Верно ще фалират покрай Зеленски. Не мога да го мисля как го мразят

    22:34 28.08.2025

  • 91 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Не за сефте удрят тоя турски цех за хвърчила

    "Снощи заводът „Байрактар“ в Киев беше ударен.

    Според украинските медии производствените мощности са сериозно повредени. Това е четвъртият удар по завода за шест месеца.

    По-рано беше съобщено, че компанията е инвестирала десетки милиони долари, е обучила персонал и е почти завършила производствения си капацитет.

    Коментиран от #93

    22:34 28.08.2025

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Ф16 паднал в Полша.Пилота загинал. Щайга.
    България има 2 , от 8 , за 2 млрд
    Ххаахахахах

    22:35 28.08.2025

  • 93 е , да ,де ,

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сатана Z":

    ама -почти ...И не успя да оживее заводчето - лошите руснаци го разнебитиха както пише по книгите !

    22:36 28.08.2025

  • 94 Има има

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Няма по-гнясна мърша":

    Майка ти...

    22:38 28.08.2025

  • 95 чекисть..

    2 0 Отговор
    Как хорошо ето всьо,зеленио плачка що вече байрактаро разве байрако

    22:39 28.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "По същия повод":

    нормално е вие сте врагове на Русия
    можете да бъдете нападнати по всяко време

    22:40 28.08.2025

  • 98 По-полека с влажните мераци, а ?

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    Каза ти се ясно от Върховния Дипломат на ЕС: - американски, германски, френски ...танкове, ракети, самолети...щом са са дадени на Украйна, значи са украински! Същото е и с военните заводи!

    Турция не е първата, която гори с инвестициите си в проекта Украйна!
    А Ердо, щом е решил да се мазни на миротворците, да му е честито! А миртворците дерат данъкоплатците си и за нови военни заводи в покрайнинините на Русия

    22:40 28.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хи хи

    1 0 Отговор
    Кеееееф, байрактарите са се разхвърчали още преди да са сглобени !!! Докъде стигнаха технологиите !!!

    22:42 28.08.2025

  • 101 Татковци ли търсиш????

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Абее":

    Оная няма да издържи, колко татковци имаш тук.

    22:42 28.08.2025

  • 102 Бий за да те уважават - Путин

    0 0 Отговор
    Засега - Турско предприятие, азербайджанското посолство, делегацията на ЕС, Британския съвет и останалите пъдпъдъци.

    22:43 28.08.2025

