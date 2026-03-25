Къде сбърка Тръмп с Иран

Политиката на Доналд Тръмп спрямо Иран често се разглежда като пример за стратегия, която постига краткосрочен натиск, но създава дългосрочни рискове. Основната повратна точка беше изтеглянето на САЩ от Съвместният всеобхватен план за действие още през 2018 г. Това решение подкопа доверието между страните и изолира Вашингтон от част от неговите съюзници, които продължиха да подкрепят споразумението. Тръмп излезе от споразумението заради егото си, защото Обама беше инициатори и автор. Джо Байдън не направи ново споразумение защото в повечето време от мандата си „спеше.“
Една от ключовите грешки беше прекаленото разчитане на стратегията за „максимален натиск“. Макар санкциите да нанесоха сериозни икономически щети на Иран, те не доведоха до желаната политическа капитулация. Напротив – Техеран постепенно се оттегли от ангажиментите си по ядрената програма и увеличи напрежението в региона.
Освен това липсата на ясна дипломатическа алтернатива след излизането от споразумението ограничи възможностите за диалог. Ескалацията достигна връх с убийството през 2019г на Касем Солеймани, което повиши риска от директен военен конфликт, без да доведе до стратегическо предимство за САЩ.
Политиката на Доналд Тръмп спрямо Иран навлезе в нов, далеч по-опасен етап през последните седмици – етап, който показва не просто стратегически грешки, а загуба на контрол върху ескалацията.
След години на напрежение, кризата прерасна в открит военен конфликт през 2026 г., като САЩ и съюзниците им започнаха мащабни удари срещу иранска инфраструктура, оправдани с необходимостта да се спре ядрената и ракетната програма на Техеран. Но вместо бърз резултат, това доведе до спирала от ответни действия и регионална нестабилност.
Удар след удар. Убийство след убийство
Иранската агенция ИРНА и държавната телевизия потвърдиха смъртта на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей, агенция ФАРС пък съобщи, че и дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали. След удара по Иран американският президент безцеремонно обяви, че Хаменей е починал. „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“. Тръмп твърдеше, че сега народът на Иран ще се надигне, но хората обаче не излизат дори от домовете си, защото ги е страх. Никой не се надига в Иран. Да, народът на Иран е разцепен, но реално не се е надигнал и не си е върнал страната както очакваше Тръмп. Каква стана тя сега , Тръмп „вместо да изпише вежди извади очи“, на власт дойде синът на аятолах Али Хаменей и реално абсолютно нищо не се промени.
Кулминацията на тази ескалация беше трагедията, известна като ударът по училището в Минаб. На 28 февруари 2026 г. ракети поразяват начално училище, при което загиват над 160 души, повечето деца. Международни организации и разследвания сочат, че ударът вероятно е извършен от САЩ, като дори се говори за възможно нарушение на международното право.
Това събитие не само предизвика глобално възмущение, но и окончателно подкопа моралната легитимност на американската операция. Тръмп изобщо не се замисли, че може да следва отмъщение! И то, отмъщението, рано или късно ще последва!
Паралелно с това, военните действия се разшириха. На 13 март САЩ извършиха масирани бомбардировки върху стратегическия остров Харг, унищожавайки десетки военни цели. Малко по-късно удари засегнаха и енергийната инфраструктура на Иран, което доведе до сериозни сътресения на световните пазари.
Отговорът на Иран беше също толкова остър. Техеран предприе ракетни и дронови атаки срещу цели в региона, включително енергийни обекти в държави от Персийския залив, което доведе до рязък скок в цените на петрола и заплаха за глобалната икономика.
Освен това Иран заплаши да блокира Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки. Е, блокираха го! Кой печели от всичко това – Русия. Цената на петрола расте и ще расте дори войната да спре цените няма да паднат. От цялата каша забъркана от Тръмп най-много печелят Русия и Китай. Едните имат петрола, а другите производството.
В последните дни конфликтът навлезе в още по-непредсказуема фаза. Въпреки твърденията на Тръмп за „продуктивни разговори“, ударите продължават, като САЩ дори обмислят разширяване на операциите срещу военни и ракетни цели.
След всичките усилия през 2025 г. на богатите арабски държави съседи на Иран, като Катар, Бахрейн и ОАЕ които вложиха милиарди в американската икономика, в крайна сметка вместо сигурност от страна на своя съюзник – САЩ, получиха ирански ракети на главите си и жесток удар по туристическата икономика.
Същевременно се водят тайни дипломатически контакти чрез посредници, но липсата на доверие и противоречивите сигнали от двете страни правят този пробив малко вероятен.
На този фон регионът е на ръба на по-широка война: американски бази са под заплаха от проирански милиции, напрежението с Израел расте, а цивилното население в Иран понася основната тежест на конфликта.
"Тръмп, К'ва станя тя!"
Голямата грешка на Тръмп не е само в решението да упражни натиск върху Иран, а в начина, по който това беше направено – без ясна стратегия за изход. Комбинацията от максимален военен натиск, липса на последователна дипломация и подценяване на реакцията на Иран доведе до неконтролируема ескалация.
Днес конфликтът вече не е просто спор за ядрена програма. Той се превърна в регионална криза с глобални последици – човешки, икономически и геополитически. А събития като удара по училището показват най-тежката цена на тази политика: загубата на невинни животи и дълбока ерозия на международния ред.
В заключение, грешките на Тръмп спрямо Иран се коренят в липсата на баланс между натиск и дипломация. Политиката му отслаби международната коалиция, увеличи регионалната нестабилност и остави нерешен основния въпрос за ядрената програма на Иран.
В момента всички живеем по романа на Джордж Оруел „1984“, в който „министерство на истината е министерство на лъжата“, по същия начин „президента на мира“ се превърна в президента на войната.
Оля АЛ-АХМЕД
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
08:42 25.03.2026
2 си дзън
08:42 25.03.2026
3 Някой
08:43 25.03.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #5
08:43 25.03.2026
5 Някой
До коментар #4 от "Сатана Z":100% си прав, бункерния ще лежи доживот за престъпленията си, за мъка на задунайските роби!
08:44 25.03.2026
6 Пич
Къде ли не сбърка !!!
08:45 25.03.2026
7 Атина Палада
08:45 25.03.2026
8 Ъъъъ
08:46 25.03.2026
9 Пич
08:46 25.03.2026
10 Ъъъъ
Коментиран от #27
08:47 25.03.2026
11 Къде ли не сбърка?
Втората му грешка е, че вместо да атакува аятолаха с ракети, той трябваше "случайно" да прати няколко ракети по Нетаняху и всичките размирици в оня регион щяха да спрат.
08:48 25.03.2026
12 Аксиома:
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички русофоби са синове на Калушев!
08:49 25.03.2026
13 Пич
08:50 25.03.2026
14 сащисан кравар
08:51 25.03.2026
15 дцолаед
08:52 25.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Зевзек
08:55 25.03.2026
19 Последният марсианец
08:58 25.03.2026
20 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Нека марионетките на евреите и сащ четат
Коментиран от #25
08:58 25.03.2026
21 Това според Руснаците❤️🇪🇺🇧🇬🤣
Руската икономика е една от малкото в света, която се възползва от американско-израелската война срещу Иран.
Международните цени на петрола, които бяха около 70 долара преди началото на войната в края на февруари, се повишиха до над 100 долара за барел.
Цените на бензина също скочиха.
Приходите на руския бюджет от нефт и газ през април се очаква да нараснат със 70% в сравнение с март.
08:59 25.03.2026
22 Течна неожиданост.Не бях аз.
08:59 25.03.2026
23 АБВ
08:59 25.03.2026
24 Размечтах се
Но, радостта ми беше кратка.
09:01 25.03.2026
25 Зевзек
До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Те са изпаднали в ступор и вече Тръмп не е "белия вожд" а отново е "агент Кранов". Да не мислиш че им е лесно по 3 пъти на ден да обръщат палачинката.
09:01 25.03.2026
26 Баба Гошка
09:06 25.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 удара по АЕЦ "Бушер"
09:11 25.03.2026
29 Добре че ни казаха
Нещо ново?
09:15 25.03.2026
30 ЕДИН СБЪРКА......
09:19 25.03.2026
31 Българин
09:19 25.03.2026
32 Олче,
09:22 25.03.2026
33 Пенсионер
09:23 25.03.2026
34 СБЪРКА ОТ ТОВА
09:26 25.03.2026