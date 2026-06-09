Седемте причини, които най-накрая ще принудят Путин да поиска мир

За първи път от четири години и половина война изглежда, че Путин наистина е готов да говори сериозно за мир в Украйна. Това пише в профила си в платформата Substack британският историк и политически анализатор Тимъти Гартън Аш.
В събота руският президент сякаш намекна, че войната в Украйна "е към своя край". Днес един руски вестник твърди, че "опитът да се тълкува какво е имал предвид е като гадаене". И ще има ли преговори с Европа или не?
Може би бих могъл да комбинирам тези две перспективи, като подчертая, че според мен критичният момент тук е, че Москва и Киев са охладнели към водения от САЩ мирен процес, но мисля, че има основания да се смята, че и двете страни биха оценили водения от Европа процес.
Мисля, че от украинска страна никога не са се доверявали истински на Тръмп и са го виждали просто като руски агент, опитващ се да наложи на Украйна плана на Москва. Те никога нямаше да приемат това и просто печелеха време в преговорите със САЩ, докато не настъпи момент, в който да бъдат военно самодостатъчни, за да могат да кажат на Тръмп да си гледа работата. Този момент дойде.
И дори Москва, според мен, е загубила търпение с Тръмп и неговия зле замислен и калпав процес на преговори. От гледна точка на Москва, няма смисъл да се налага лоша сделка на Украйна, ако Тръмп не може да я изпълни, а насърчаването на такава проруска сделка само обединява Европа около Украйна. Всъщност точно това се случи. Мисля, че сега Москва е още по-недоверчива към намеренията на САЩ след операциите по обезглавяване на режимите във Венецуела и Иран, на фона на подобни крайни сценарии в Сирия и Ирак. И може би Москва вече смята, че Куба и Москва може да са следващите.
И така, САЩ сега са отстранени от преговорите и мисля, че това създава прозорец за Европа да се намеси. Путин намеква за това, като предлага Шрьодер като потенциален арбитър в мирния процес, но това никога няма да проработи. Но чух и Меркел да го споменава.
Въпросът е, че Европа се оплакваше, че е била изолирана от преговорите между САЩ и Русия за мир в Украйна, но сега, когато САЩ са отстранени, има вакуум, който трябва да запълни. Ако Европа иска да повлияе върху изхода от украинския конфликт и процеса на преговори, тя трябва да се активизира и да започне преговори.
Но защо Русия най-накрая започна да се интересува от мир в Украйна?
Иронията е, че мнозина вярваха, че войната в Иран ще играе в полза на Русия, повишавайки цените на петрола и енергията и предоставяйки на Русия "трансграничен" пропуск за излизане от затвора, тъй като имаше много индикации, че санкциите най-накрая са започнали да дават плодове в края на 2025 г. и началото на 2026 г.: бюджетният дефицит нарастваше, търговският излишък се свиваше, а растежът се забавяше - икономиката беше в рецесия.
Всъщност, дори като се отчита положителният краткосрочен шок от цените на петрола, руското правителство намали прогнозата си за растеж на реалния БВП за 2026 г. с почти цял процентен пункт, до само 0,4%. В действителност икономиката е в рецесия и аз все още очаквам отрицателен растеж за цялата година.
Войната в Иран може да е довела до краткосрочно покачване на цените на петрола и енергията, но тя също така разби ОПЕК: ОАЕ избраха да напуснат организацията и обещаха да увеличат производството. От гледна точка на Москва това би могло да подсказва за бъдеща ценова война на петролния пазар, като предлагането ще се увеличи след около година, точно когато настоящите краткосрочни по-високи цени на петрола ще унищожат търсенето поради глобалното забавяне на икономиката. За Русия това би било катастрофално, тъй като може да означава, че след една година цените на петрола ще бъдат по-ниски, отколкото в началото на войната с Иран. И ако Русия все още страда от отстъпката от една трета от цената на Urals поради санкциите, това би могло да означава цена от 30-40 долара за барел за Urals.
Междувременно, ако перспективата е доставчиците на петрол да се борят за пазарен дял, Русия е в тежко положение, тъй като комбинацията от санкции и украински удари с дронове означава, че дори не е успяла да изпълни съществуващата си квота за производство на ОПЕК.
В комбинация с години на недостатъчни инвестиции, Русия не е в състояние да компенсира спада на цените на петрола с увеличено производство. Такъв сценарий с цените и доставките на петрол би означавал колапс на руската икономика - спомнете си кризата от 1998 г.
Всъщност, аз вярвам, че точно това му казват руските икономисти и съветниците на Путин, откъдето идва и новозаявената му готовност да преговаря за мир.
Но мисля, че при Путин играят роля и други фактори.
Първо: това е все по-трудната позиция на Русия на бойното поле. Използването на технологии и дронове от Украйна стабилизира ситуацията в нейна полза, но също така нанася огромни загуби на Русия всеки месец. Тези загуби вероятно все още възлизат на десетки хиляди жертви на месец и Русия изглежда се бори да ги компенсира чрез набиране на нови наемници. Украйна използва технологии и дронове, за да компенсира недостига си на човешки ресурс и сега си възвръща територия, макар и с бавни темпове. Украинската отбранителна индустрия изглежда е в своя пик, допълнително подхранвана от нарастващото сътрудничество и интеграция с Европа. Украинските иновации, удържали победа във войната на итерациите се комбинират с европейски производствени възможности, за да позволят на Украйна да произвежда дронове в мащаб, надминаващ руския. Това е перспективата, поне както се вижда от Москва. Русия е загубила офанзивния си импулс, бори се да защити контролираната си територия и може да се страхува от потенциален колапс на фронтовата линия, когато се сблъска с превъзхождащи сили от дронове.
Второ: Путин може би вече осъзнава, че заради войната му срещу Украйна, Европа най-накрая коригира разходите си за отбрана и военно-промишления си комплекс. Германия планира да увеличи разходите си за отбрана до над 100 милиарда евро тази година. Докато средните разходи за отбрана в европейските страни-членки на НАТО са 2,5% от БВП, с европейска икономика от 35 трилиона долара, това е около 900 милиарда долара, над четири пъти повече от разходите на Русия. Като се има предвид, че Турция харчи 4% от БВП, а Полша и балтийските държави - около 6%, реалната сума вероятно е много по-висока. И това дори не включва Украйна, която в момента харчи може би 80-100 милиарда долара годишно.
Обърнете внимание също, че с разходите за отбрана на Русия тя трябва да изпълнява по-широки ангажименти в областта на отбраната, включително противопоставянето на Китай на Изток, както и собствените си амбиции в Африка, Централна Азия и Южен Кавказ.
Следователно, способността на Русия да разполага войски на Запад, за да противодейства на сега още по-дългата си граница с НАТО (след присъединяването на Финландия), е значително ограничена. Настоящата ситуация много напомня на надпреварата във въоръжаването между Съветския съюз и НАТО от 80-те години на миналия век, която Москва в крайна сметка загуби и която доведе до катастрофални последици за Москва под формата на разпадането на СССР. Прекомерното въвличане на Русия във войната срещу Украйна вече доведе до невъзможност тя да поддържа стратегическите си интереси в Армения, Сирия и Африка - помислете за последните събития в Мали. А на фронтовата линия на Русия, нейните съседи - Финландия, Полша, Украйна и Турция - вече харчат много за отбрана и вече притежават много мощно военно оборудване. Русия губи войната в Украйна и войната за военно-индустриално превъзходство в Европа и тази ситуация само ще се влошава, ако цените на петрола в крайна сметка паднат значително, което изглежда вероятно. Опасността за Москва е, че продължаването на войната в Украйна рискува поражение не само в Украйна, но и стратегическо поражение в Европа, което може да доведе до вътрешни вълнения и смяна на режима в самата Русия. Точно както от самото начало войната в Украйна се смяташе за екзистенциална за самия Путин, сега тя рискува да стане екзистенциална и за Русия.
Според информацията, с която разполагам, ОАЕ най-накрая затягат ограниченията за KYC (Know your client) върху руския капитал, опериращ от Дубай и други градове. Подозирам, че това се дължи на раздразнение от руската подкрепа за Иран, а също и, вярвам, в отговор на исканията на Русия. Това би могло допълнително да затегне общия режим на санкции срещу Русия, което ще направи все по-трудно воденето на тази война.
Путин започна война срещу Украйна по своя воля, но тази война изглежда все по-вероятно да потопи руската икономика и Путин заедно с нея.
Мисля, че това е свързано с осъзнаването в Европа, че с отслабването на американския механизъм за "предпазна мрежа" и екзистенциалната заплаха, породена от Русия, ключът към европейската сигурност се крие в това Украйна да издържи възможно най-дълго, позволявайки на Европа да инвестира в отбрана и да развива автономни отбранителни способности. Това измести цялата концепция за нуждата на Украйна от членство в НАТО към концепцията, че европейското НАТО се нуждае от Украйна за собствената си сигурност.
Членството на Украйна в НАТО сега е практически без значение, тъй като именно Украйна предоставя все повече отбранителни решения за Европа. Ето защо ЕС толкова бързо се съгласи да отпусне 90 милиарда евро финансиране за Украйна през декември, а други страни, включително Норвегия, Великобритания, Канада и други, сега пишат големи чекове на Украйна. Финансирането на Украйна за дълга война е гарантирано поне за следващите 2-3 години и влошаването на икономическите перспективи на Русия би трябвало да се отрази в това.
Може би пръст във всичко това е имало и поражението на Виктор Орбан в Унгария, което също е накарало Путин да осъзнае, че вече няма начини да спре финансирането на Украйна.
Трето: войната в Иран изглежда е освободила Украйна от всякакви ограничения за нанасянето на дълбоки удари по Русия. Трябва да се отбележи, че въпреки че Украйна разчиташе на ракети с голям обсег (Storm Shadow, Scalp, HIMARS, ATACMS) от САЩ и Запада, тя беше принудена да ги използва в рамките на ограниченията, наложени ѝ от Запада. Тези ракети като цяло не бяха предназначени да поразяват цели в Русия, което би могло да повлияе на световните пазари, по-специално на цените и пазарите на петрол и енергия.
С течение на времето обаче Украйна разви собствен капацитет за ракети с голям обсег и дори преди войната в Иран засили атаките срещу руската енергийна инфраструктура. Тези атаки обаче все още бяха ограничавани от западното лобиране за ограничаване на въздействието им върху световните цени на петрола. Това ограничение обаче изчезна с атаките на Тръмп срещу Иран, тъй като Украйна осъзна, че ако САЩ вече не се притесняват от действията си, които покачват цените на петрола, защо Украйна трябва да се съобразява с това - особено когато САЩ изглежда действаха срещу украинските интереси, като отменяха санкциите срещу руските петролни компании.
Въпреки че суровите мерки бяха отменени, това отразяваше и нарастващата отбранителна автономност на Украйна от САЩ и намаляващото влияние на режима на Тръмп върху Украйна. В резултат на това Украйна получи възможността да пренесе войната в Русия - както се видя и от призива на Путин към Тръмп да поиска прекратяване на огъня с Украйна, за да се гарантира сигурността на парада за Деня на победата в Москва.
Четвърто: може би ударът на САЩ срещу иранските лидери е накарал Путин да се страхува, че сега може да се превърне в мишена и за Украйна. Това се случва на фона на доказателства, че Путин става все по-параноичен относно собствената си сигурност, както и на вътрешни оплаквания относно затягането на интернет ограниченията от страна на Кремъл.
Пето: Путин вероятно се е отказал от перспективата Тръмп да принуди Зеленски да се подчини на исканията на Русия. Важно е да се отбележи, че в Украйна увереността за това нараства, тъй като тя е диверсифицирала икономиката си, отдалечавайки се от зависимостта си от американско финансиране и ресурси, и сега може да каже на Тръмп да си гледа работата, ако се опита отново да наложи мир на Украйна.
Но също така мисля, че Путин може би е склонен да мисли, че междинните избори в САЩ ще отслабят Тръмп и способността му да прокара всяка сделка в подкрепа на Русия. Следващият Конгрес вероятно ще бъде много по-проукраински настроен. Това вероятно означава, че Путин ще се опита да сключи сделка преди междинните избори.
Шесто: чудя се дали Путин се опитва да използва поражението на САЩ в Иран като прикритие за срама от собственото си поражение в Украйна. Добър момент да се потулят лошите новини. И това прави болката от руското поражение в Украйна по-малко болезнена, ако САЩ претърпят подобно унижение от ръцете на Иран.
Всичко гореизброено ме кара да вярвам, че Путин най-накрая иска да говори за мир - и го мисли сериозно. Очевидно опитът да се номинира Шрьодер за негов европейски пратеник не води доникъде - той вече е приел четиридесетте сребърника от Путин. Но европейските политици през последните дни показаха готовност да разговарят и с Москва - вижте коментарите на финландския президент Стуб. Забележително тук обаче е признанието, че мирният процес, посредничен от САЩ, е мъртъв - Уиткоф, Кушнер и други просто не се приемат сериозно в Украйна, Европа и може би дори вече в Москва.
Един полезен арбитър за мирните преговори би била Турция - партньор, на когото все още се доверяват както Киев, така и Москва. Ще бъде интересно, ако видим някакво съживяване на мирния процес от Истанбул, но с по-силно европейско присъствие.
Що се отнася до формата на евентуална сделка, мисля, че тя вероятно ще бъде близка до това, което отдавна твърдя: фронтовите линии остават непроменени, замразени, членството на Украйна в НАТО престава да бъде проблем, ако ѝ бъдат дадени гаранции, подобни на тези на Държавата Израел по отношение на гарантираните доставки на оръжие от Запада - ще ѝ бъде осигурено всичко необходимо, за да се защити, и няма да бъдат налагани ограничения върху собствените ѝ конвенционални военни способности.
И, както бе отбелязано по-горе, дискусията се измести от това какво може да направи НАТО за Украйна към това какво може да направи Украйна за НАТО. И някакъв вид сделка, която ускорява присъединяването на Украйна към ЕС или поне определя времева рамка (2030 г. е реалистичен краен срок), с гаранции за финансиране.
Москва би могла да получи известно облекчаване на санкциите, но със строги разпоредби за повторно налагане на санкции в случай на нарушаване на мирното споразумение. И Русия трябва да бъде задължена да плати репарации - 330 милиарда долара обездвижени активи на ЦБР в западни юрисдикции биха били добра отправна точка. По този въпрос Politico предполага, че холандското правителство се стреми да възроди дебата в ЕС относно използването на тези активи в подкрепа на Украйна.
Дебатът по този въпрос си заслужава да бъде проследен - защо европейските данъкоплатци трябва да плащат за войната на Путин срещу Украйна, когато парите на руските данъкоплатци стоят бездействащи в западните юрисдикции?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9-та причина
Коментиран от #19, #40
17:25 09.06.2026
2 хаха
17:26 09.06.2026
3 Пич
17:27 09.06.2026
4 Путин
Коментиран от #23
17:27 09.06.2026
5 Факти
Коментиран от #27
17:27 09.06.2026
6 Путлер такси ахаха
17:27 09.06.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #11
17:28 09.06.2026
8 Любознателен
17:29 09.06.2026
9 Мими Кучева🐕
17:29 09.06.2026
10 00014
17:32 09.06.2026
11 Ааа...
До коментар #7 от "ФАКТ":Само тук има поне двама трима, лауреати на званието "заслужил паветник"!
17:32 09.06.2026
12 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
"Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
Коментара е излишен
Ееееедехееее
17:32 09.06.2026
13 Айляк
Така, че не съм много убеден, че Путин ще поиска мир.
17:33 09.06.2026
14 !!!?
Коментиран от #22
17:33 09.06.2026
15 Дзак
17:33 09.06.2026
16 койдазнай
1. Да сключи мир с Украйна и неговите съучастници в престъпленията да го убият, прехвърляйки цялата отговорност за престъпленията върху него.
2. Съучастниците на Путин да го убият, да прехвърлят цялата вина за престъпната война върху него и да сключат мир с Украйна.
Путин е мъдър политик, той ще си избере единият от горните два варианта.
Коментиран от #29
17:34 09.06.2026
17 Някой
17:35 09.06.2026
18 Мда, обикновено когато Роман Абрамович
17:35 09.06.2026
19 Кой знае
До коментар #1 от "9-та причина":Може след време в учебниците по история да пише... 20 годишната война приключи с мирен договор между Русия и Американката Евро-автономия.
17:37 09.06.2026
20 анонимен
Коментиран от #26
17:39 09.06.2026
21 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ
НИТО ЕДНА изпълнена ЦЕЛ, обявена от Фюрера педофил!!
От ...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон я докараха до... Дронове на покрива на мумията и кремля, долбят Петербург, НПЗ-тата, летищата, заводите, подводници, кораби,и монгольята са напълно Безпомощни!
У йло, пи ДЕР пиздоглаз -- СДА ВАЙ СЯ
АааааааХахахаха
Коментиран от #37
17:39 09.06.2026
22 Мими Кучева🐕
До коментар #14 от "!!!?":А зад теб плътно един богатир?🌈💋🛴🥳🛴🖕
17:39 09.06.2026
23 Такъв си
До коментар #4 от "Путин":Само, че си напиши своя ник.
17:39 09.06.2026
24 Сатана Z
Коментиран от #38
17:40 09.06.2026
25 Факт
Коментиран от #32
17:40 09.06.2026
26 Механик
До коментар #20 от "анонимен":Дай инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ ПИЗДЮХИН...в КИЕВ.
👍😄
17:42 09.06.2026
27 анонимен
До коментар #5 от "Факти":Надай се коньо на зелена трева. Колко години Иран изкара на санкции и активите му замразира и виж какви ги сервира в Ормузкия проток. Мислиш ли,че Русия ще издържи по малко?
17:43 09.06.2026
28 Причината е една
Коментиран от #31
17:45 09.06.2026
29 Айде
До коментар #16 от "койдазнай":Да не бъркаш твоите паветни възможности - един от zaд, и един на сму кач!
17:45 09.06.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
17:46 09.06.2026
31 Причината е друга
До коментар #28 от "Причината е една":Много сипразз, та мислиш така!
17:46 09.06.2026
32 Ае сега...
До коментар #25 от "Факт":Само Донбас?!? А... Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА -- монголски навсегда?!? Ееееедехееее
А..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон? Границите от 19 89г?!?
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон?!?
Смяна на властта в КИЕВ с про.. монголско правителство?!? Ееееедехееее
Или за Импотентната старуха Ше .. дал ,вече е достатъчен Донбас?!?
Ееееедехееее
17:47 09.06.2026
33 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
17:47 09.06.2026
34 Лорд дред
17:48 09.06.2026
35 Руснак без крак
17:48 09.06.2026
36 Дъра бъра... бля бля
А извода и изхода е толкова лесен... Зелю да фаща вокзала за Москва да подписва капитулацията и да мирне света!!
Доста прекрасни предложения направи Путин... то не беха Мински споразумения, Истанбулски договор, но военолюбците от запада им се воюва и му забраниха на Зелю... а сега олеле!!!
И да не забравяме Бисмарк... ПЪРВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ Е НАЙ ДОБРОТО!!!
17:49 09.06.2026
37 Лорд дред
До коментар #21 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":Много много си прав евала
17:51 09.06.2026
38 Така е, хомо
До коментар #24 от "Сатана Z":Не грамотен!! АааааааХахахаха
ПЕ деРассия ЗАГУБИ ПОЗОРНО ПЪРВАТА МОНГОЛО- ЧЕЧЕНСКА ВОЙНА и подписа капитулацията пред държава със Милион и половина население!! Чечня обяви НЕЗАВИСИМА РЕПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ!! ФАКТ
АааааааХахахаха
За ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ у Сирия...без коментар!! АааааааХахахаха
Главкомандващия на Пен Дел могучая , Избега ( като деревянска Шлю ХА).. САМО по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
АааааааХахахаха
17:52 09.06.2026
39 Ясно и просто
17:54 09.06.2026
40 володя
До коментар #1 от "9-та причина":Лозето не ще молитва, а мотика, мойто момче.
Вместо да викаш "Незабавна и безусловна капитулация на Украйна!", грабвай пушката и отивай под Купянск, Покровск или Малая Токмачка и там доказвай на украинците, своите виждания.
Иначе си един обикновен лалалджия, който знае, че нищо не може и за това е неодволен.
17:54 09.06.2026