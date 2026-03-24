Мир в Близкия изток? Моджтаба Хаменей дал благословията си за сделка със САЩ

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей се е съгласил да започне преговори със Съединените щати и да се стреми към потенциална сделка, съобщава "Ал Арабия"

Товае сигнал за възможно отваряне на дипломатическите връзки на фона на продължаващия конфликт.

Развитието идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са провели разговори през последния ден, които са довели до "основни точки на споразумение".

Вчера американският лидер съобщи, че дискусиите са започнали в неделя и се очаква да продължат, което ще повдигне възможността за краткосрочно споразумение за прекратяване на войната. Той обяви решението си да отложи въздушните удари по иранските електроцентрали с пет дни на фона на скорошни "продуктивни разговори" между двете страни и добави, че пратеникът му за Близкия изток Стив Уиткоф и неговият зет и близък помощник Джаред Къшнър са участвали в разговорите с иранските представители.

Иранският външен министър Абас Арагчи е уведомил Уиткоф, че аятолах Моджтаба Хаменей му е дал своето "съгласие и благословия" да се съгласи на сделка с Вашингтон, ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени.

Според запознати с въпроса, съобщението е било предадено по време на неотдавнашния таен разговор на Арагчи с Уиткоф и Къшнър. Преди това Арагчи е твърдял, че последният му контакт с Уиткоф е бил преди САЩ и Израел да започнат военна кампания срещу Иран.

На този фон се твърди, че Египет, Пакистан и Турция ще посредничат в новия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран.