Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Мир в Близкия изток? Моджтаба Хаменей дал благословията си за сделка със САЩ

24 Март, 2026 11:41

  • моджтаба хаменей-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • петрол-
  • остров харг-
  • ормузки проток

Вчера американският президент Тръмп съобщи, че дискусиите са започнали в неделя и се очаква да продължат, което ще повдигне възможността за краткосрочно споразумение за прекратяване на войната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей се е съгласил да започне преговори със Съединените щати и да се стреми към потенциална сделка, съобщава "Ал Арабия"

Товае сигнал за възможно отваряне на дипломатическите връзки на фона на продължаващия конфликт.

Развитието идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран са провели разговори през последния ден, които са довели до "основни точки на споразумение".

Вчера американският лидер съобщи, че дискусиите са започнали в неделя и се очаква да продължат, което ще повдигне възможността за краткосрочно споразумение за прекратяване на войната. Той обяви решението си да отложи въздушните удари по иранските електроцентрали с пет дни на фона на скорошни "продуктивни разговори" между двете страни и добави, че пратеникът му за Близкия изток Стив Уиткоф и неговият зет и близък помощник Джаред Къшнър са участвали в разговорите с иранските представители.

Иранският външен министър Абас Арагчи е уведомил Уиткоф, че аятолах Моджтаба Хаменей му е дал своето "съгласие и благословия" да се съгласи на сделка с Вашингтон, ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени.

Според запознати с въпроса, съобщението е било предадено по време на неотдавнашния таен разговор на Арагчи с Уиткоф и Къшнър. Преди това Арагчи е твърдял, че последният му контакт с Уиткоф е бил преди САЩ и Израел да започнат военна кампания срещу Иран.

На този фон се твърди, че Египет, Пакистан и Турция ще посредничат в новия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозната истина

    71 4 Отговор
    Дядо кух тръмп незнае какво изка Довечера ще му кажат

    11:42 24.03.2026

  • 2 Трол

    65 5 Отговор
    Иранците искат сделка, но нямат желание.

    11:43 24.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    36 30 Отговор
    Ганю ще плаща репарации на Иран вместо господарите си

    Коментиран от #9

    11:43 24.03.2026

  • 4 Пич

    66 5 Отговор
    Ами - А дано !!! Този безумно тъп план на САЩ и Израел трябва да бъде стопиран светкавично !!! Донесе само беди за света, и никакви ползи дори и за агресорите !!!

    Коментиран от #20

    11:45 24.03.2026

  • 5 Сила

    14 9 Отговор
    Това е AI ... няма такова лице !!!

    Коментиран от #11, #16, #81

    11:46 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПРОГРЕСИВЕН ПРЕГОВАРЯЩ

    11 11 Отговор
    МАЙ...МАЙ...
    ЕЛВИС...Е ЖИВ...🤔

    Коментиран от #18

    11:46 24.03.2026

  • 8 Уряяяяяяяяя

    17 8 Отговор
    Дръзки гордо се връща във Варна

    11:46 24.03.2026

  • 9 Сесесере2🤢🤮

    7 36 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    11:46 24.03.2026

  • 10 Пак султанът ще уреди нещата

    9 40 Отговор
    Точно преди войната Иран отхвърли посредничеството на Турция и предпочете Оман само и само да не признае нарастващата роля на Турция. Сега е осъзнал грешката си.

    11:47 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами да!

    10 50 Отговор
    Ще е клекне Муждабата.Иначе ще получи пейджър.

    11:48 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К ПЕЙКИ с чалми🤩🐐

    10 37 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    11:48 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗАБРАВИ

    55 5 Отговор
    АМЕРИКАНСКИ МЕЧТИ.Й.ИРАН НЕМА ДА СЕ ХВАНЕ НА ТАЗИ УЛОВКА. САЩ И ИЗРАЕЛ ДОСЕГА НЕ СА ЯЛИ ТАКЪВ БОЙ ОТ НИКОЙ.

    11:49 24.03.2026

  • 18 Мдаа

    46 7 Отговор

    До коментар #7 от "ПРОГРЕСИВЕН ПРЕГОВАРЯЩ":

    Биби е жив, но със 6 пръста.

    Коментиран от #31

    11:50 24.03.2026

  • 19 Козаров 🐐

    8 20 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Като загубиш девствеността с коза се формират доста либерални настроения

    Коментиран от #23

    11:50 24.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 глупости на търкалета

    11 22 Отговор
    Абас Арагчи няма власт, а Алтоляха е мъртав.
    Едонствено мигат да преговарят с ръководителяжба Армията. Всичко друго е миже да те лажи

    Коментиран от #79

    11:51 24.03.2026

  • 22 Наблюдателен

    6 18 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    11:53 24.03.2026

  • 23 А я кажи ти

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "Козаров 🐐":

    Какви са ти настроенията след като загуби девствеността си от пръч🤣🤣🤣

    11:54 24.03.2026

  • 24 Тинтири минтири

    34 5 Отговор
    Ала бала портокала. Приказки под шипковия храст.
    Иранците от вчера 10 пъти отрекоха манипулациите за водене на каквито и да било преговори, като дори втвърдиха риториката.
    Два пъти вече водиха преговори и двата пъти избиха преговарящите и два пъти нападнаха суверенен Иран.
    Този път Иран решава кога ще спре!
    Ционистите детеубийци не са познали и ще си изядат боя докрай.

    11:55 24.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Наблюдател

    25 4 Отговор
    От часове в САЩ гори най-голямата тяхна рафинерия в Порт Артур - Тексас, след мощен взрив! Иранците ги предупредиха преди 2 дни, но на рижия клоун все не му се вярва.
    Петролът отново е 110 долара след като вчера рижия със сладки приказки манипулира борсите и той падна до 90.

    Коментиран от #57

    11:56 24.03.2026

  • 27 Да си дойдем на думата

    17 25 Отговор
    Който посегне на Израел жална му ма йка

    Коментиран от #35

    11:56 24.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Запознат

    14 17 Отговор
    "ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени"

    Демек да се разбира не Иран а САЩ клекнаха - да ни е честита новата ядрена държава.

    11:57 24.03.2026

  • 30 Констатация

    25 4 Отговор
    Надявам се да настъпи мир, заради бъдещето на Европа и Бг, но Рижавия доказа, че не може да му се вярва!!!! - ПС - За всички онези с късата памет:Рижавия и Биби нападнаха Иран и убиха иранското ръководство по време на преговорите на Щатите с Иран!!!

    Коментиран от #36, #41, #43

    11:57 24.03.2026

  • 31 Копейщайн

    19 21 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Някой хрумна ли ми че Биби хем е жив хем използва ИИ и двойници ???💡🍌

    Коментиран от #44, #51

    11:57 24.03.2026

  • 32 Ха ха ха ха

    19 24 Отговор
    Аятолахчето стъпило с един крак на Оня свят и видяло, че не го чакат 72 дeвстeни пичлeнцa, а 72 черни загорели гявoла и веднага се съгласил на преговори с бай Доню.

    Коментиран от #50

    11:58 24.03.2026

  • 33 Ей това да си копейка е Божие наказание

    9 17 Отговор
    Няма две мнения.

    Коментиран от #40, #45

    11:58 24.03.2026

  • 34 Предлагам

    18 2 Отговор
    Срещу отваряне на пътя на танкерите САЩ да се изтеглят и конфликта да остане само между Израел и иран. Ха ха ха ха

    11:59 24.03.2026

  • 35 Запознат

    18 16 Отговор

    До коментар #27 от "Да си дойдем на думата":

    Ти не четеш ли бе - "ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени" - Израел се опасяваше от ядрен Иран и получи ядрен Иран.

    Коментиран от #47

    12:00 24.03.2026

  • 36 Еми да

    15 3 Отговор

    До коментар #30 от "Констатация":

    Иранците не са съгласили на предложението ю

    12:01 24.03.2026

  • 37 Дедо ви...

    15 2 Отговор
    Сигурно, то затуйли Риж дедо е получил нервен срив

    12:01 24.03.2026

  • 38 Сензация

    4 9 Отговор
    Епщайн е имал връзки със съветските и българските служби за сигурност.

    Коментиран от #46

    12:02 24.03.2026

  • 39 Любо

    22 1 Отговор
    Ирак вече е свободен от кравари и натовци след като вчера последните се изнесоха панически. За една седмица ги смляха от бой по базите им и ги наритаха като кучета.
    Иракчаните казаха че никога няма да ги пуснат обратно и че ще се съюзят с Иран .
    Това е първата победа.

    12:02 24.03.2026

  • 40 Ей това да си козяче е

    9 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Мъка, всеки ден и час трябва да обръщат палачинката защото Иран вече е ядрена държава а господарите му загубиха за пореден път.

    12:02 24.03.2026

  • 41 Споко уе

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Констатация":

    Това са само учения

    12:02 24.03.2026

  • 42 Хохо Бохо

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "статуята на свободата 🇺🇸🇧🇬":

    Напълни памперса краварката. Иран има 1000 ел централи, чи футите една, заводите за обезсоляване не са много. Една централа да ударят и пустинята става пустиня чиж футчето в каменната ера. Краварката загуби и тази война

    12:02 24.03.2026

  • 43 И продължиха

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Констатация":

    с девическото училище в Иран.

    12:03 24.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Украинска копейка

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Така си е.... безспорен факт!

    12:03 24.03.2026

  • 46 Зевзек

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сензация":

    Да да - предавал им е информация какви ги вършат господарите ти

    12:03 24.03.2026

  • 47 Моля,моля

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "Запознат":

    Виж какво ще ти каже лекаря

    Коментиран от #65

    12:03 24.03.2026

  • 48 Казанлъшкия

    2 11 Отговор
    Моджтаба и да не е жив , друг м.нгал с брада пак ще кажат ,че е Моджтаба, като един човек са всичките.

    12:05 24.03.2026

  • 49 Механик

    18 6 Отговор
    Шо ги пишете тия работи, като и вие не ги вярвате. Иран не мислят да дават почивка на евреите, че да се опомнят и пак да почнат да тормозят и нападат. Хората са решни, че ще е или сега, или никога. Но не са съгласни на НИКОГА, за това ще се биятт до последно. А дали това изнася на мошетата си е техен проблем.

    12:05 24.03.2026

  • 50 ха ха ха

    13 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Цените на Горивата радват ли те? А, цената на храната с преИзтекъл срок в магазините, скоро цените на всички услуги, на електричеството и водата, на данъците и таксите??? Не!? Ами тогава се моли да настъпи мир, щото Икономиката на ЕС пращи по шевовете!

    12:05 24.03.2026

  • 51 Мдаа, бе дженди

    17 19 Отговор

    До коментар #31 от "Копейщайн":

    Жив е, но във виртуала.

    12:05 24.03.2026

  • 52 1945

    18 15 Отговор
    някой видял ли е жив Мочтаба

    Коментиран от #55, #64

    12:05 24.03.2026

  • 53 Иранец

    12 17 Отговор
    "ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени"

    Поздравявам нашите козячета и подлогите на евреите с най-новата ядрена държава в света Иран. Позволява им се да си поплачат и тихичко да скимтят.

    12:06 24.03.2026

  • 54 Лично мнение

    15 9 Отговор
    Всички губят от войната в Иран (особено Иран и Китай) и затова скоро ще бъде приключена по един или друг начин .

    Коментиран от #59

    12:06 24.03.2026

  • 55 Зевзек

    6 10 Отговор

    До коментар #52 от "1945":

    Щом Тръмп води преговори с него или искаш да кажеш че перчема е като бай Пън ли?

    Коментиран от #73

    12:07 24.03.2026

  • 56 За протокола

    8 8 Отговор
    САЩ използват 2 процента от военната си мощ.

    Коментиран от #60, #62

    12:09 24.03.2026

  • 57 Паутина

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Наблюдател":

    Оплитам ги всички. Досега няма защита срещу мен

    12:10 24.03.2026

  • 58 Силиций

    4 2 Отговор
    Това сигурно защото до иранците е стигнал слуха,че в България са започнали да зареждат гумените лодки и двата военни катера с консерви със свинско варено преди да потеглят за Персийския залив и да торпилират всичко дето шава там.

    12:10 24.03.2026

  • 59 Запознат

    8 6 Отговор

    До коментар #54 от "Лично мнение":

    "Всички губят от войната в Иран (особено Иран и Китай)"

    И какво губи Иран можеш ли ми каза - това че става ядрена сила ли? "ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени" - как ти звучи това. Китай какво губи - петрола за Китай не е спирал а сега познай кой ще е новия защитник на петролните монархии.

    12:11 24.03.2026

  • 60 Зевзек

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "За протокола":

    "САЩ използват 2 процента от военната си мощ"

    Ха ха ха от посолството ли ти го казаха - ами да бяха използвали 100% и да не се предават. Сега някак трябва да оправдавате провала на господарите си.

    12:13 24.03.2026

  • 61 хахаха

    6 4 Отговор
    Краварите станаха за резил и като нищо Тръмпоча ще разреши на Иран да си направят ядрена бомба, може даже и американска да им подари ако оставят Израел намира:)

    12:14 24.03.2026

  • 62 За протокола

    8 3 Отговор

    До коментар #56 от "За протокола":

    и изразходваха 80% от ракетите си:) Останалите 98% от военната им мощ ще наблегне на памперси и розови знаменца:)

    12:16 24.03.2026

  • 63 Свети Петър

    4 0 Отговор
    му е повлиял!

    12:17 24.03.2026

  • 64 123

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "1945":

    Викаш и Тръмп като Байдън си говори с невидими?

    12:18 24.03.2026

  • 65 Запознат

    8 9 Отговор

    До коментар #47 от "Моля,моля":

    Плаче ли ви се - пълен провал на господарите ви и то няма за един месец ги направиха смешни.

    Пак прочети: "ако условията на Техеран относно ядрения му статут бъдат изпълнени"

    Не краварите а Техеран поставя условия на господарите ви и то да се съгласят Иран да е новата ядрена сила.

    Коментиран от #67

    12:18 24.03.2026

  • 66 ЧУДЕСНА НОВИНА.

    4 6 Отговор
    Макар и да съм бил военен дълги години никога не съм харесвал войните. НО ДА НЕ СТАНЕ ТАКА КАКТО В ОКРАИНА. ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА И ОСОБЕННО ПОСЛЕДНАТА ПРЕГОВОРИ НО НИЩО САМО ПРИКАЗНИ ПОД ШИПКОВИЯТ ХРАСТ. А ХОРА БЕДНИ МЛАДИ УМИРАТ.

    Коментиран от #72, #84

    12:20 24.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Китай

    5 5 Отговор
    произвежда хуманоидни аятоласи,серийно!

    Коментиран от #74

    12:21 24.03.2026

  • 69 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Глупости

    12:23 24.03.2026

  • 70 Аятолах Хуймени

    4 2 Отговор
    Балона се спука

    12:23 24.03.2026

  • 71 Мишел

    7 2 Отговор
    Основно условие на Иран е САЩ да платят всички причинени щети и кръвнина на Иран. Което си е искане за капитулация на САЩ.

    12:24 24.03.2026

  • 72 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "ЧУДЕСНА НОВИНА.":

    "НО ДА НЕ СТАНЕ ТАКА КАКТО В ОКРАИНА"

    Виж сега има една малка но съществена разлика - зеления е марионетка на господарите си за разлика от аятолаха. Украинците насила ги ловят по улиците а за Иран не съм виждал никого да ловят. И трето Иран спечели войната пък Украинската хунта губи.

    12:24 24.03.2026

  • 73 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Зевзек":

    тези контакти не могат да се нарекат,, преговори” Междудържавни преговори се водят от официални лица от правителствата на двете държави.Уиткоф е имотен магнат, а Кушнер, освен зет на Тръмп е инвеститор в недвижими имоти и член на съвета на село Индиън Крийк. Тръмп ги титулува като ,, специални пратеници”, без да са част от изпълнителната власт в САЩ.Същият сценарий е и при ,, преговорите” за мир в Украйна.Имитация на преговори.

    Коментиран от #76

    12:25 24.03.2026

  • 74 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Китай":

    Те в Иран си имат достатъчно - не им трябват китайски. Проблема е с нашите козячета - сега след като господарите им капитулираха ще останем без тях а тогава няма да има на какво да се хилим.

    Коментиран от #77

    12:28 24.03.2026

  • 75 80 удара

    6 2 Отговор
    9 ракети
    Тел Авив не е успял да спре нито една ...

    Това е предложението за преговори на Иран
    след лъжите на рижавото тръмпанзе ...

    12:28 24.03.2026

  • 76 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Всъщност":

    "Имитация на преговори"

    Значи казваш перчема е като бай Пън и си говори и се здрависва с духове и лъже че разговаря с някого - ама и персите потвърдиха та сега не върви пропагандата - чак се оплетохте.

    Коментиран от #85

    12:31 24.03.2026

  • 77 Много ви лъжат по

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Зевзек":

    пенсионерските клубове, не вярвайте на подобни глупости :)

    Коментиран от #80

    12:32 24.03.2026

  • 78 Тома

    6 2 Отговор
    Нюз. бг.не разбраха ли че Тръмп лъже повече от тиквата

    12:32 24.03.2026

  • 79 ,,МъртАв"...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "глупости на търкалета":

    Някой пак е бягал от час,в първи клас...

    12:35 24.03.2026

  • 80 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Много ви лъжат по":

    "не вярвайте на подобни глупости"

    Значи казваш няма да останем без нашите козячета на които да се хилим - ако е така успокои ме - не е интересно без тях.

    12:36 24.03.2026

  • 81 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Фантазираш. В Иран няма да изберат аятолах, генериран от изкуствен интелект. Религията не позволява.

    12:36 24.03.2026

  • 82 Нобел

    3 1 Отговор
    Тръмп е на път да спре десета война!

    12:37 24.03.2026

  • 83 Георгиев

    4 1 Отговор
    Цялата статия е едно предположение, базирано на казаното от Тръмп. Така ли е, ще видим. Що ми се струва, че има опит за управление на световното мнение с низ от лъжи. Стана ли ви ясно къде са били срещите и кой е представителят на Иран? И да е потвърдено от иранска страна? Дано има мир и да мирясат световните борси а от там и у нас със спекулациите на цените на горивата. Защото ако не бяха тия идиотски блокови забрани, щяха да движат руски нефт през Черно море до Бургас и да имаме евтини горива. Интерисува ме цената на бензиностанцията, а не какво казал Путин, Урсула, Тръмп или който и да е. Мисля, че вие също.

    Коментиран от #87

    12:37 24.03.2026

  • 84 БРАВО ВЕ!

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "ЧУДЕСНА НОВИНА.":

    ,,Макар и да съм бил военен дълги години никога не съм харесвал войните."
    Все едно хирурга да каже :
    ,,Макар да съм бил дълги години хирург,никога не съм харесвал операциите и гледките с кръв"...!

    12:39 24.03.2026

  • 85 Имитация е, разбира се

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Зевзек":

    И Кушнер , и Уиткоф нямат пълномощията да сключват официални договори с друга държава.Проучват ,, настроенията” в Иран и тупат топката, нищо повече. Същото е и с ,,преговорите”с и за Украйна.

    12:40 24.03.2026

  • 86 Тръмп

    0 1 Отговор
    контролира 80 % от петрол-газовия пазар!Спира лицензи,пуска лицензи!Блокира танкери,освобождава ги!Пренасочва маршрути и доставки!

    Коментиран от #92

    12:41 24.03.2026

  • 87 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Георгиев":

    "Що ми се струва, че има опит за управление на световното мнение с низ от лъжи"

    Ха ха ха че това не е опит а рутина при "независимите" западни медии - аз освен лъжи и пропаганда друго не виждам при "новините" които ни поднасят.

    12:42 24.03.2026

  • 88 САЩ

    2 2 Отговор
    Пак много яко лъжат, иранците казаха че няма преговори със Сащ! Цялата работа е дезинформация за иранците, за да ги обърка!

    Коментиран от #95

    12:42 24.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Пембеняците са виновни,те помогнаха на Долен Тъп да игонурира! Внетен ли сме?

    Коментиран от #93

    12:45 24.03.2026

  • 91 П.утиН

    1 1 Отговор
    ООоо...А аз имам ракетка дето мое да обикаля Земята безконечно! Хи-Хи-Хи!

    12:45 24.03.2026

  • 92 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Тръмп":

    "Пренасочва маршрути и доставки!"

    Само умрузкия проток не му стига силицата да отвори иначе са голяма работа господарите ти - докато не клекнат на аятоласите.

    Сега Иран пък е новата ядрена държава

    12:45 24.03.2026

  • 93 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Внетен си - на всички нещастници по света все Путин и руснаците са им виновни.

    12:46 24.03.2026

  • 94 Дал цървули,

    2 2 Отговор
    самият той не знае,че е разговарял,камо ли да дава нещо. Краварски рижаво-ветропоказателски лъжи и измислици.

    12:48 24.03.2026

  • 95 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "САЩ":

    "за да ги обърка"

    Така е, те се объркаха и избомбиха Израел тази сутрин - ако още малко ги объркат може и монархиите да оставят без вода.

    12:49 24.03.2026

  • 96 Добре

    1 0 Отговор
    че Путин и Тръмп са миролюбци!Представете си,ако уоравляваха някакви хардлайнери!

    12:49 24.03.2026

  • 97 Гост

    0 0 Отговор
    Е значи все пак Тръмп е казвал истината,че се водят някакви разговори и преговори а иранците отричаха и определиха като лъжа твърдението!

    12:50 24.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания