Доналд Тръмп настоява за бърза сделка с Техеран въпреки скептицизма в Йерусалим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е решен да постигне споразумение с Иран с цел прекратяване на бойните действия в Близкия изток, съобщиха трима високопоставени израелски представители, цитирани от "Ройтерс".
По думите им Вашингтон търси дипломатически изход от конфликта, но в Тел Авив има сериозен скептицизъм, че Техеран ще приеме американските условия. Според източниците те вероятно ще включват ограничения върху иранските ядрени и ракетни програми.
Преговорите между двете страни се провалиха на 28 февруари, когато започна военната ескалация между САЩ, Израел и Иран. Въпреки това Тръмп заяви в социалните мрежи, че са проведени "много добри и продуктивни разговори" за "пълно и окончателно прекратяване на враждебните действия".
От Техеран обаче отрекоха да са водени каквито и да било преговори.
Позицията на американския президент беше потвърдена и от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че според Тръмп съществува възможност постигнатите военни резултати да бъдат използвани като основа за споразумение, което да гарантира стратегическите интереси на Израел.
3 Нямя
Ама няма ск..о
13:14 24.03.2026
11 Атина Палада
До коментар #1 от "Българин":Един коментиращ в този сайт каза,че Биби бил Елвис:)
Коментиран от #22
13:22 24.03.2026
13 Отстрани
Човешките съдби и живот също!;
13:25 24.03.2026
18 Накрая
Дядо Трумп не е ПОЛЕТИК той е ТЪГОВЕЦ спечелил изборите с помоща на ЕВРЕИТЕ на които им служи сега.
Коментиран от #21
13:30 24.03.2026
19 Накрая
Дядо Трумп не е ПОЛЕТИК той е ТЪГОВЕЦ спечелил изборите с помоща на ЕВРЕИТЕ на които им служи сега.
13:31 24.03.2026
22 Жив е Биби
До коментар #11 от "Атина Палада":но във виртуала със 6 пръста.😁:))
13:35 24.03.2026
34 Вива Иран Вива Персия 🇮🇷
И в тази връзка за първи път днес рано сутринтта персите издумката и свалиха разузнавателен самолет АУАКС.
14:30 24.03.2026