Доналд Тръмп настоява за бърза сделка с Техеран въпреки скептицизма в Йерусалим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е решен да постигне споразумение с Иран с цел прекратяване на бойните действия в Близкия изток, съобщиха трима високопоставени израелски представители, цитирани от "Ройтерс".

По думите им Вашингтон търси дипломатически изход от конфликта, но в Тел Авив има сериозен скептицизъм, че Техеран ще приеме американските условия. Според източниците те вероятно ще включват ограничения върху иранските ядрени и ракетни програми.

Преговорите между двете страни се провалиха на 28 февруари, когато започна военната ескалация между САЩ, Израел и Иран. Въпреки това Тръмп заяви в социалните мрежи, че са проведени "много добри и продуктивни разговори" за "пълно и окончателно прекратяване на враждебните действия".

От Техеран обаче отрекоха да са водени каквито и да било преговори.

Позицията на американския президент беше потвърдена и от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че според Тръмп съществува възможност постигнатите военни резултати да бъдат използвани като основа за споразумение, което да гарантира стратегическите интереси на Израел.