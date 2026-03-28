Изходът от войната в Иран: възможни са 3 сценария

28 Март, 2026 19:01

Назначаването на Моджтаба Хаменей сигнализира завръщането на най-идеологическото и екстремистко крило на иранската "дълбока държава"

Le Figaro Le Figaro
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната в Иран носи много неясноти, но има и някои очевидни неща, замъглени от шума и нетърпението на социалните медии, които налагат неистовото си темпо както на живота, така и на войната. Това е едно от правилата на войната: не можеш да прецениш резултата от една операция, докато тя не приключи и прахът не се уталожи. След само две седмици боеве е твърде рано да се говори за патова ситуация. Въпреки че плановете на Доналд Тръмп, както в повечето конфликти, не издържаха проверката на реалността. Това посочва в свой материал за френския вестник Le Figaro политическият анализатор Изабел Ласер.

На 16-ия ден от войната всички сценарии все още са възможни. На първо място е този, който анализаторите считат или за най-лошия, или за най-добрия: прекратяване на огъня. Тези, които го смятат за най-лошия сценарий, подчертават, че това ще позволи на режима на моллите да остане на власт. Европейските и арабските дипломати, които призовават за това, казват, че това би предотвратило "хаос" и "регионална ескалация". Тези дипломатически усилия не са без основания. Преди всичко, устойчивостта на режима се оказа по-силна, отколкото американските лидери са очаквали. След войните в Афганистан и Ирак в началото на 2000-те години, иранските молли децентрализираха отбраната си, която сега е организирана на мозаичен принцип, предоставяйки оперативна автономия, включително при въздушни удари, на 31 регионални щабове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. "Иранският режим се готви за тази война от две десетилетия", припомни Клеман Терм, специалист по Иран в института Ifri, по време на неотдавнашна кръгла маса.

За него назначаването на Моджтаба Хаменей "сигнализира завръщането на най-идеологическото и екстремистко крило на иранската "дълбока държава". Това е краят на илюзията за решение от венецуелски тип." В Ислямската република няма фигура, подобна на Горбачов, която е готова да реформира тоталитарната система, нито пък помирителна фигура като Делси Родригес в Каракас, която се поддаде на натиска на САЩ по прагматични причини. "Религиозните диктатури не подлежат на реформиране", коментира дипломат, запознат със ситуацията. От началото на войната Иран и Хизбулла показват, че нямат намерение да капитулират или да отстъпват, а по-скоро, че възнамеряват да въвлекат целия регион в конфликта. "Тази яснота ни кара да мислим, че Ислямската република може да оцелее в тази война. Ако Доналд Тръмп се откаже от борбата, режимът ще надделее и ще се укрепи", подчертава френският дипломат.

Политика на лавиране

Този сценарий се подхранва и от позицията на Доналд Тръмп след началото на ударите и от неяснотата около целите му. Дороте Шмид, специалист по Близкия изток в Ifri, говори за "политика на лавиране", колебаеща се между продължаване на войната до смяна на режима и бързо излизане от конфликта. Както заяви Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп: "Аз подкрепям смяната на режима в Иран, но дълбоко се опасявам, че недостатъчната подготовка ще попречи на постигането на тази цел. Стратегията изглежда има недостатъци, особено в координацията с опозицията в Иран и недостатъчната подготовка на американския народ преди атаката."

Вместо Венецуела, Иран би могъл да избере севернокорейския сценарий. С назначаването на Моджтаба Хаменей, Техеран, подобно на Пхенян, се превърна в наследствена диктатура, защитена от идеология и репресии. Ислямската република също би могла да последва ядрения път на Северна Корея, като премахне всички ограничения на програмата си и ускори похода на страната към бомбата, единственият начин да се защити от бъдеща американска атака. "Мнозина вярват, че само тайно и ултрабързо реактивиране на ядрената програма може да гарантира дългосрочното оцеляване на режима. Американците и Израел искаха да ударят достатъчно силно моллите, за да ги принудят да се откажат от програмата си. Можем да видим точно обратното на тези прогнози. И всичко това се случва във време, когато от юни миналата година няма надзор от МААЕ", анализира дипломат.

Ако 450-те кг обогатен уран - "катеричият орех", както го нарече един дипломат - за който се смята, че иранците са скрили в дълбоки тунели и евентуално са разпръснали, не бъдат открити от израелски или американски командоси, ядреният марш на Иран към бомба ще се ускори. Да не говорим, че този военен запас може да се използва и за направата на мръсни бомби. Сред лошите новини, които биха могли да дойдат от Иран през следващите седмици и месеци, ако САЩ изоставят Иран и режимът остане на власт, са възобновяването на програмата му за балистични ракети, както и вероятното и брутално завръщане на тероризма в Европа. И това е без да се вземат предвид подновените репресии, които вероятно ще бъдат отприщени отново срещу опозицията, която загуби над 30 000 членове по време на демонстрациите през януари.

Неясноти

"За Израел това беше сбъдната мечта: да убеди Доналд Тръмп да атакува Иран, за да свали режима. Но днес трябва да се запитаме: какво постигнахме, което не успяхме да постигнем през юни?", пита Дани Цитринович, експерт в Института за изследвания на националната сигурност (INSS) в Тел Авив, по време на кръгла маса в Париж, организирана от Фондацията за стратегически изследвания (FRS). Без смяна на режима, предупреждава той, няма да има стратегическа печалба за Израел. "Бъдещето може да бъде дори по-лошо, защото Моджтаба Хаменей ще възобнови ядрената надпревара, а Доналд Тръмп няма да последва израелците, когато решат да нанесат нов удар. Можете да атакувате заводите им за обогатяване на уран десет пъти и иранците все още ще имат ядрен капацитет. Тази война няма да реши нашите проблеми", твърди той.

И все пак другият сценарий, на който мнозина, включително тези в Персийския залив, се надяват - падането на режима - все още е на масата в Тел Авив, може би във Вашингтон и сред иранските опозиционни фигури. "Не вярвам, че Ислямска република Иран, изградена от Хаменей през последните 36 години, може да съществува без него. Това не означава, че е свършила, но ще бъде фундаментално трансформирана", прогнозира Хедър Уилямс, експерт от Rand, на кръглата маса на FRS. И тя ще стане по-уязвима за атаки, насочени към нейното сваляне. Някои мечтаят за "велик ден", когато падането на иранския режим и неговите пълномощници ще освободи Близкия изток от пипалата на октопода, които го държат от 1979 г. насам.

И тук поддръжниците на този оптимистичен сценарий имат своите аргументи. С Реза Пахлави, синът на сваления шах, дори и да не е всеобщо популярен, опозицията за първи път има възможна алтернатива на моллите, готова да се ангажира със свалянето им от власт. По време на януарския бунт имаше случаи на дезертьорства и откази да се подчиняват на заповеди в полицията и по-слабо идеологически мотивираните служби за сигурност. Според експерт по Иран подобни брутални атаки срещу народа са довели до "политическото самоубийство" на моллите. Като атакуват съседите си от Персийския залив, продължава той, те извършват "дипломатическо самоубийство". "Това прави оцеляването на режима трудно в средносрочен план. Можем да си представим как той се превръща в зомби държава и се насочва към икономически колапс", казва Клеман Терм.

Що се отнася до смяната на режима, той смята, че няма исторически прецеденти. "Фактът, че проектът не проработи в Ирак и Афганистан, не означава, че няма да проработи в Иран", подчертава Терм. В исторически план, колапсът на режимите често е изненада. Никой не е предвидил разпадането на СССР или падането на Башар Асад в Сирия. "Устойчивостта на режима", продължава той, "ще зависи от продължителността на войната." И следователно от волята на Доналд Тръмп.

Различни сценарии

Между тези два сценария експертите предвиждат други, повече или по-малко хаотични пътища. От американско блато с разположени на място войски, до възобновяване на преговорите със силно отслабен режим или дори гражданска война. Именно от това се опасяваше саудитският изследовател Азиз Алгашиян на кръглата маса на Федералното общество за сигурност: "В Саудитска Арабия тази война, от която не се вижда изход, се разглежда като отваряне на кутията на Пандора и предвестник на хаоса."

Дори в Близкия изток обаче "най-лошото не винаги е неизбежно", надява се Клеман Терм. "Не можем да изключим приятна изненада, защото цялото население въстана срещу репресивната държава." Разбира се, борбата, ако започне, ще бъде неравностойна: въоръжени милиции ще се изправят срещу населението и народа с голи ръце. Ще подкрепят ли американските и израелските съюзници иранския народ докрай? "Въпреки че Тръмп намали амбициите си, след като видя устойчивостта на иранския политически естаблишмънт, целта за смяна на режима не е изчезнала", твърди Ели Тенебаум, директор на Центъра за изследвания на сигурността в Ifri.

Във всеки случай, тази нова война вече сигнализира за мащабна трансформация на Близкия изток. Според Дороте Шмид регионът преживява "исторически момент". "11 септември 2001 г., Арабската пролет и периодът след 7 октомври 2023 г. са три момента на голяма трансформация, всеки от които е съпроводен от фантазии за прекрояване на региона", анализира тя. Могат ли тези фантазии да се превърнат в нещо повече от просто фантазии? Институтът за изследване на войната (ISW) отбелязва, че "военната траектория" е "относително положителна" за Съединените щати и Израел. "Кампанията далеч не е приключила и е твърде рано да се прогнозира нейния резултат. Да се говори за оперативен провал със сигурност е преждевременно", се казва в доклада на ISW.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ОПЦИЯТАН Е ЕДНА

    35 5 Отговор
    САЩ СИ СЪБИРАТ ТЕНЕКИИТЕ И СЕ ВРЪЩАТ ЗАД ОКЕАНА И ОСТАВЯТ ИЗРАЕЛ В ГНЕЗДОТО НА ЛЕШОЯДИТЕ.САЩ И ИЗРАЕЛ ПРЕТЪРПЯХА КРАХ.ЗДРАВ ПЕРДАХ ОТНЕСОХА.

    19:07 28.03.2026

  • 2 Пич

    35 5 Отговор
    Не мога да повярвам, че тези са толкова устойчиви малоумнци !!! Още сънуват смяна на режима, и венецуелски сценарий !? А Израел - неговият сбъднат сън се оказа сбъднат кошмар !!! И сега следващото малоумие - возят няколко хиляди пехотинци, които няма да направят нищо друго, освен да умрат "геройски" !!!

    19:11 28.03.2026

  • 3 Изходът е ясен

    32 3 Отговор
    Подвиване на опашката и кой откъде е. САЩ да забравят за влияние в Близкия изток,а за Израел бъдещето е кристално ясно -до 8-10 години няма да съществува.

    19:12 28.03.2026

  • 4 Пако

    31 2 Отговор
    ИРАН РАЗВЕНЧА МИТА ЗА АМЕРИКАНСКАТА И ИЗРАЕЛСКАТА МОЩ. А ЛЕГЕНДАРНИЯ ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ НА ИЗРАЕЛ СЕ ОКАЗА БЕЗПОЛЕЗЕН ГЕВГИР И ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА.

    19:17 28.03.2026

  • 5 Мишел

    24 2 Отговор
    Най вероятно Иран затваря Ормузкия проток, съюзниците му хути- Баб Ел Мандеб и войната приключва поради бягство на САЩ от Близкия изток.

    19:21 28.03.2026

  • 6 След Иран Е Куба

    4 18 Отговор
    А след Куба кой ли ще е???

    Може би Бункера се укопава Още по на дълбоко?!???

    19:23 28.03.2026

  • 7 Дж. Борн

    5 24 Отговор
    Иран, а не Израел и САЩ, няма стратегия за излизане от войната. Иран, а не Израел и САЩ, ще сблъска със сериозните последици от войната. Официалните изявления на Техеран са несъответстващи на реалността.

    САЩ и Израел са си поставили ясни военни цели - да откажат на Иран възстановяването на ядрената му програма и да унищожат ракетната му програма. Целите на Иран във войната, напротив, са неясни. Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей казва, че Израел и САЩ трябва да бъдат поставени на колене, но никой не знае какво означава това.

    Иранският режим се опитва да диктува условия за прекратяване на огъня, сякаш печели, но това изобщо не е така, военното му поражение е очевидно. Иранските удари не причиниха на Израел, САЩ или арабските държави същите разрушения, каквито нанесоха на Иран.

    Цялата повредена инфраструктура в арабските държави скоро ще бъде възстановена с помощта на западни и израелски технологии. Никой не знае как Иран ще възстанови разрушените обекти, но иранският режим няма достъп до такива възможности.

    Същото важи и за икономиката. Дори преди войната социално-икономическата ситуация в Иран да беше трудна, сега е невъзможна.

    Ако войната продължи, без способни лидери като Али Лариджани и другите унищожени капацитети, вероятността от хаос и крах на режима в Иран се увеличива неумолимо. Въпрос на време и търпение, а в миделист и от двате има по много.

    Коментиран от #21, #22, #43

    19:49 28.03.2026

  • 8 това е положението

    27 1 Отговор
    Сценария е един. Двамата психопата на съд. И след това 100години мир. Другото е Апокалипсис устроен от тях.Светът трябва да избере !

    19:50 28.03.2026

  • 9 Да,бе

    23 1 Отговор
    Сценарият е само един,американците се прибират и пребиват малко индианци в някой резерват,за да си докажат кой е хегемона, а израелците тръгват из пустинята на презрението...Тоя път без Мойсей,че и той няма да ги изтрае.

    20:04 28.03.2026

  • 10 Фесбет

    10 3 Отговор
    А коефициенти за победа, равен и загуба, има ли?

    Коментиран от #39

    20:11 28.03.2026

  • 11 10 години

    2 16 Отговор
    Тази война предизвиква световна енергийна криза. И ще свърши, когато свърши световната енергийна криза. Световната енергийна криза ще свърши след 10 години с пълната победа на зелените технологии над фосилните горива. След 10 години фосилните горива остават в миналото подобно на въглищата сега и ще бъдат източник на енергия само в по-бедните държави. Държавите, които са разчитали на фосилните горива за своето благоденствие, ще обеднеят, а останалите държави ще се възмогнат икономически поради евтината и достъпна зелена енергия.

    Коментиран от #12, #15

    20:35 28.03.2026

  • 12 А БРЕ КОУЕГА

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "10 години":

    ТИ ИЗКЪРТИ ГЛУПОМЕРА С 200.

    20:40 28.03.2026

  • 13 Макробиолог

    15 2 Отговор
    От центъра за изследване на несбъднатите мечти съобщиха че резултати от тази СВО има.Пръво -опърничавите иранци сега ще влязат в пълен синхрон с желанията на китайците и руснаците ,които ще им възстановят разрушената инфраструктура очудващо бързо.Фторо--исраел от тук нататък ще се чуди дали към автентично иранската разработка на хиперзвук не се е добавила автентично иранска ядр бойна главъ.Тръто--контрол връз петрола не знам ,ама контрол връз един от най важните пътища на петрола май съ получи .Ченвръто--избирателите в САЩ поне в полувината от полувината разбраа че както и да гласуват печели израелското лоби.Пето --тръмп доказа и на враговете и на съюзниците си че преговори с администрацията му имат смисъл само като част от време за забавни развлечения.

    20:51 28.03.2026

  • 14 И трите...

    10 1 Отговор
    ...сценария включват усилени тренировки по яко висене по колесниците на стратегически оттеглящите се американски самолети от всякакъв тип -> тука боят и амерканските жертви ще е огромен...

    21:11 28.03.2026

  • 15 Баце,

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "10 години":

    Разбрахме, ще разкараш бмв то, ще минеш на тесла и ще я зареждаш от перката и фотоволтаика.
    Айде сега да ни светнеш как от перка и фотоволтаик ще произведеш пластмасата за айфона и теслата, битум за да караш теслата по пътища, тор за да има какво да ядеш, дрехи и обувки за да не се криеш зад листо, лекарства и изобщо почти всичко останало около теб? За средствата за производство няма да отварям дума, че съвсем ще се изгубиш.

    21:20 28.03.2026

  • 16 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Днес в интервю бившият шеф на националното антитерористично бюро в САЩ Джо Кент, който напусна поста си в знак на протест срещу войната срещу Иран, каза открито , че американците са финансирали и въоръжавали Ал Кайда и са създали Ислямска държава, за да изградят терористична мрежа и пояс в арабските държави с цел да защитят еврейската държава и да отстранят лидери като Асад.

    21:27 28.03.2026

  • 17 Изходът е един

    10 0 Отговор
    Юдите искариотски убийци в ада това е няма как да избият 8 милярда народи нее

    21:36 28.03.2026

  • 18 Факт

    13 1 Отговор
    САЩ отива на разпад и гражданска война а Исраел изчезва това изходът

    21:39 28.03.2026

  • 19 000

    12 3 Отговор
    За 1 месец цените на торовете се повишиха с 20%. Това е началото на ада за европа. В европа идва глад.

    Коментиран от #44

    21:40 28.03.2026

  • 20 ФАКТ

    10 2 Отговор
    Смъ рт на Исраел и САЩ свобода и мир за света

    21:41 28.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 техеранець..

    3 1 Отговор
    Няма да се дадем толкоз лесно на кравите и равините,ще батишеме всички рижави бази в персийскио залив,а ормузите ще ги отворим когато получиме компенсация за нанесените щети,а още не сме помолили шитите за да затворат вратата на сълзите,та барело за урсулците да рипне на 200$ барело,а бг-тата да зареждат на две евро литаро

    22:08 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Артилерист

    7 1 Отговор
    Ех тоя Горбачов, бе. Нямаме представа колко им е необходим на тези, които дърпат конците на Кая, Урсула, Зеленски, Нетаняху, Тръмп и подобни. Те са кръвопийци, които печелят милиарди от хаоса и войните. Няма нито един аргумент, нито една причина за започване на тази война срещу Иран, освен, разбира се, многото им петрол. И сега подчинените им медии, ще повтарят като папагали "моллите" в Иран, както навремето повтаряха "диктатора" за Ирак. Но "моллите" се поучиха от опита в Ирак, който имаше много мощна армия, но се готвеше да воюва както през Втората световна. Иранците децентрализираха управлението си, което остана устойчиво, въпреки убитите подло лидери в началото на агресията на САЩ. Освен това те скриха далекобойните си оръжия и сега нанасят неприемливи загуби на агресорите...

    22:26 28.03.2026

  • 29 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Изхода е евреите в мъртво море ,Палестина е оригинал говедата в обора и долара на Ротшилд в небитието

    22:26 28.03.2026

  • 30 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    И фиагарото да си погледне макарона коя дълбока малина еврейска му дърпа конците

    22:28 28.03.2026

  • 31 Пакистан

    3 5 Отговор
    Нещо, което няма да чуете от този сайт дори, след като започне.

    Саудитска Арабия и Пакистан имат пакт за взаимна защита. Иран атакува Саудитска Арабия.... сещате ли се, какво означава това? 250 милионен, ядрен Пакистан скоро ще влезе в Иран.

    Коментиран от #38

    22:37 28.03.2026

  • 32 Благодаря за вниманието!

    2 1 Отговор
    Телеграм канали с реална информация за войната срещу Иран и Ливан:
    Много информация, анализи и видео материали от ударите!

    Сильний Иран ;
    Свет Ал-Аксы ;
    Stay free ;
    Intel Slava ;
    Al Mayadeen ;
    Pars Today Russian ;
    Geopolitcs Prime ;
    Щебет ;
    Alsaa Plus EN ;
    Пульс Йемена (хуситов) ;
    Kaybar News Network ;

    22:48 28.03.2026

  • 33 000

    6 3 Отговор
    През ормузкия проток винава 20% от световния петрол. Ако хусите затворят червено море процента стига до 32! Иран държи световната икономика в ръцете си и ще изрита сащ от целия близък изток. Тръмп е без полезен ход.

    23:02 28.03.2026

  • 34 Така е,

    5 2 Отговор
    изходите винаги са няколко.
    Или Иран печели или хвалипръцко се оттегля като бит пе…

    23:06 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Много бавно превеждате от френски

    5 1 Отговор
    Днес е 30 ден от войната. Специалният каза че Бургас има нефт до април.

    23:38 28.03.2026

  • 37 Седемте сестри на нефта

    1 1 Отговор
    Целта е владение на петрола чрез държавици протекторати. След Иран идва реда на Саудитската династия. Между другото петрола се намира най вече на около 50-100 км от крайбрежната ивица на Персийския залив във всички държави там с изключение на Ирак.

    23:43 28.03.2026

  • 38 Чак пък толкоз

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пакистан":

    Бе тези от земята на Чистите не могат да се оправят с Афганистан вече 5 година ти говориш за нахлуване. Ами само с вземе армията в провинция Балуджистан и почва гражданска война. За ядрена бомба да но никой не печели особено.

    23:47 28.03.2026

  • 39 Винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фесбет":

    Има в Полимаркет. Ама ти нямаш кинти за там.

    23:49 28.03.2026

  • 40 Име

    3 0 Отговор
    Този анализ е от преди 2 седмици и вече няма смисъл да се коментира...

    00:15 29.03.2026

  • 41 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    "Назначаването на Моджтаба Хаменей сигнализира завръщането на най-идеологическото и екстремистко крило на иранската "дълбока държава"

    Така ли? Ми тогава що убихте дъртия аятолах?🤔
    Нали уж трябваше да дойде "демокрацията"....Нали следващия лидер трябваше да изуие потурите и да се наведе до земи пред САЩ и Израел? Нали това обещавахте? Или не бяхте вие?🤔

    00:18 29.03.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ФРЕНСКАТА ТОТАЛ ИМА АКТИВИ ЗА 100 МИЛИАРДА ЕВРО ВЪВ ЗАЛИВА
    ..,. И ЕДВА ЛИ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРЕЖИВЕЕ ФАЛИТА АКО
    ИРАНУШКИТЕ ИЗЧЕГЪРКАТ ГАЗОВИТЕ И ПЕТРОЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
    .......
    ТАКА ЧЕ ФРАНЦИЯ ТРЯБВА ДА РАБОТИ СРЕЩУ САЩ. И ИЗРАЕЛ :)

    00:39 29.03.2026

  • 43 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дж. Борн":

    "Иран, а не Израел и САЩ, няма стратегия за излизане от войната. Иран, а не Израел и САЩ, ще сблъска със сериозните последици от войната."

    С защо Иран трябва да има стратегия? Не те нападнаха САЩ и Израел, нали? Тяхната стратегия е да се защитават доколкото могат и да нанасят удари доколкото могат....Какво друго трябва да правят?🤔

    "САЩ и Израел са си поставили ясни военни цели - да откажат на Иран възстановяването на ядрената му програма..."

    И тук греда...Чувам, че Иран има ядрени бойни глави. Не тяхно производство и не много - не повече от 3(три), които пазят за наистина много краен случай....И Тръмп знае това.

    00:57 29.03.2026

  • 44 А във Мускалието

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "000":

    Във Иран

    Какво ще дойде ?

    Ще цъфнат налъмите ли ?

    01:23 29.03.2026

  • 45 Така е,

    2 0 Отговор
    Иран нападна сащ.
    Следователно се очаква сащ да победи или Иран да загуби.

    01:59 29.03.2026