Коментар на водещия: Гласуването, умнико!

„Икономиката, глупако!“. Мнозина мислят, че автор на тази прословута и толкова позната фраза е кандидатът за 42-ри президент на САЩ Бил Клинтън. Но това не е така. Други мислят, че това е неговият предизборен слоган. Но и това не е така. Тази фраза е родена от мозъчния тръст от комуникационни специалисти около Клинтън за вътрешна употреба.
Когато през 1992 г., в щаба му обсъждали посоката и основните послания на кампанията, екипът му воден от Джеймс Карвил, формулирал три послания, основно за вътрешно ползване:
Първото гласяло - „Промяна или още от същото“.
Вторият звучал – „Не забравяйте здравеопазването“
А третият – „Икономиката, глупако!“
Този вътрешен слоган описвал по перфектен начин настроенията и притесненията в американското общество тогава - страх от рецесия, поскъпващ живот, намаляващи доходи. Върху това е трябвало да бъде фокуса в публичните изяви на кандидат-президента. Нямало е мисъл, тази фраза да става публична, докато скоро след победата на Клинтън журналисти не получават достъп до щаба му в Литъл Рок.
Трите основни постулата на кампанията са изписани ръкописно върху дъска на стената, а „Икономиката, глупако“ звучи толкова привлекателно за медиите, че те започват да го повтарят във всеки анализ, с който описват победата на Клинтън.
Защото въпреки външнополитическите успехи на предшественика му Джордж Буш-старши, краят на Студената война, икономиката се оказва много по-важна. Това е и сред основните причини за завръщането на Тръмп в Белия дом през 2025 г. - икономиката, глупако.
В началото на седмицата в предаването, което направихме със Златимир Йочев и екипа, стана ясно, че за голяма част от българите този вътрешен слоган би звучал като „Корупцията, глупако“!, защото според социолозите корупцията е първият проблем, за който всеки пети се сеща спонтанно.
Веднага след това е и икономиката, страхът от обедняване, поскъпването. И корупцията, като спирачка за по-добрата икономическа перспектива пред обществото.
Един от най-интересните за анализ резултати от проучването на „Маркет Линкс“ и „Алфа Рисърч“, е че 60% от запитаните са привърженици на дисциплина в държавните финанси, което обяснява и бурната обществена реакция срещу разхищаващия проект за бюджет на кабинета, който доведе и до неговата оставка в края на 2025 г. Това би трябвало да е урок за всички бивши и бъдещи властимащи, че икономиката не трябва да се пипа популистки и със задни мисли за бъдещи политически кампании и че няма един човек или група от хора, които да решават еднолично как да разпределят обществените пари.
Друг резултат, който буди оптимизъм, е, че 41% от обществото ни изобщо не подлагат българската принадлежност към НАТО и ЕС на съмнение. 34% пък искат по-балансирана политика между НАТО, ЕС и Русия, но тук основният аргумент е страха от несигурност, който отново опира до вече познатото – „икономиката, глупако“. Но дори и тези 34% не биха приели твърд курс към руската сфера.
В духа на тази фраза се сещам и за още нещо.
Не знам какво пише на дъските в щабовете на българските партии, но за да имаме максимална представителност и да има от кого да търсим отговорност, ако нещата не вървят в желаната за обществото посока, предлагам да напишем в съзнанието си простата фраза – „Гласуването, умнико!“.
1 Боруна Лом
Коментиран от #26, #28
18:03 29.03.2026
2 Коментар на зрителя
Коментиран от #20, #22
18:03 29.03.2026
3 хехе
18:03 29.03.2026
4 Дони
18:08 29.03.2026
5 Гъбар
Асан от маалата ще ми избере и депутати, и министри, и президент, и кмет.
18:09 29.03.2026
6 Баница
18:09 29.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 9 септември 1944
18:10 29.03.2026
9 az СВО Победа 80
18:10 29.03.2026
10 България
18:16 29.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 без мен
Коментиран от #27
18:17 29.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 кой мy дpeмe
роднина на uщицу кауфланда и боьо циганuнa
18:20 29.03.2026
19 1488
18:20 29.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кирил
18:26 29.03.2026
22 ама
До коментар #2 от "Коментар на зрителя":тоя може да е верно обратен, застанал на знаков селски мегдан пред непознат лани като за интервю и гледа с влажен поглед в захлас. Непознатия му трябваше да го измлати с нещо по плювалника, че и без това не харесва с предаването му и обратни, но като по-интелигентен само му обърна гръб.....
18:28 29.03.2026
23 Госあ
18:29 29.03.2026
24 Всезнайко
18:32 29.03.2026
25 Kaлпазанин
18:33 29.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Балабанова
До коментар #12 от "без мен":Глупако,това,че е по мургав,не значи,че е ром.Да видиш в наше село колко по мургави имаме,но си ги знаем,че са българи.Боята греши.
Коментиран от #29
18:40 29.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 1488
До коментар #27 от "Балабанова":"това,че е по мургав,не значи,че е ром"
ром е алкохолна напитка, госпожо
18:42 29.03.2026
30 Соросоида ни дава акъл !
ЦРУ вас ви създаде за да погребете България !
Но,вместо България ще погребете този който ви създаде ...
18:59 29.03.2026
31 Акъл от
19:11 29.03.2026
32 Парньорите
19:18 29.03.2026
33 Професор
19:27 29.03.2026
34 Файърфлай
19:38 29.03.2026