Коментар на водещия: Гласуването, умнико!

29 Март, 2026 18:01 1 598 34

Снимка: бТВ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Икономиката, глупако!“. Мнозина мислят, че автор на тази прословута и толкова позната фраза е кандидатът за 42-ри президент на САЩ Бил Клинтън. Но това не е така. Други мислят, че това е неговият предизборен слоган. Но и това не е така. Тази фраза е родена от мозъчния тръст от комуникационни специалисти около Клинтън за вътрешна употреба.

Когато през 1992 г., в щаба му обсъждали посоката и основните послания на кампанията, екипът му воден от Джеймс Карвил, формулирал три послания, основно за вътрешно ползване:

Първото гласяло - „Промяна или още от същото“.

Вторият звучал – „Не забравяйте здравеопазването“

А третият – „Икономиката, глупако!“

Този вътрешен слоган описвал по перфектен начин настроенията и притесненията в американското общество тогава - страх от рецесия, поскъпващ живот, намаляващи доходи. Върху това е трябвало да бъде фокуса в публичните изяви на кандидат-президента. Нямало е мисъл, тази фраза да става публична, докато скоро след победата на Клинтън журналисти не получават достъп до щаба му в Литъл Рок.

Трите основни постулата на кампанията са изписани ръкописно върху дъска на стената, а „Икономиката, глупако“ звучи толкова привлекателно за медиите, че те започват да го повтарят във всеки анализ, с който описват победата на Клинтън.

Защото въпреки външнополитическите успехи на предшественика му Джордж Буш-старши, краят на Студената война, икономиката се оказва много по-важна. Това е и сред основните причини за завръщането на Тръмп в Белия дом през 2025 г. - икономиката, глупако.

В началото на седмицата в предаването, което направихме със Златимир Йочев и екипа, стана ясно, че за голяма част от българите този вътрешен слоган би звучал като „Корупцията, глупако“!, защото според социолозите корупцията е първият проблем, за който всеки пети се сеща спонтанно.

Веднага след това е и икономиката, страхът от обедняване, поскъпването. И корупцията, като спирачка за по-добрата икономическа перспектива пред обществото.

Един от най-интересните за анализ резултати от проучването на „Маркет Линкс“ и „Алфа Рисърч“, е че 60% от запитаните са привърженици на дисциплина в държавните финанси, което обяснява и бурната обществена реакция срещу разхищаващия проект за бюджет на кабинета, който доведе и до неговата оставка в края на 2025 г. Това би трябвало да е урок за всички бивши и бъдещи властимащи, че икономиката не трябва да се пипа популистки и със задни мисли за бъдещи политически кампании и че няма един човек или група от хора, които да решават еднолично как да разпределят обществените пари.

Друг резултат, който буди оптимизъм, е, че 41% от обществото ни изобщо не подлагат българската принадлежност към НАТО и ЕС на съмнение. 34% пък искат по-балансирана политика между НАТО, ЕС и Русия, но тук основният аргумент е страха от несигурност, който отново опира до вече познатото – „икономиката, глупако“. Но дори и тези 34% не биха приели твърд курс към руската сфера.

В духа на тази фраза се сещам и за още нещо.

Не знам какво пише на дъските в щабовете на българските партии, но за да имаме максимална представителност и да има от кого да търсим отговорност, ако нещата не вървят в желаната за обществото посока, предлагам да напишем в съзнанието си простата фраза – „Гласуването, умнико!“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    15 4 Отговор
    А СВИРКИТЕ..КОГА ЩЕ СА?

    Коментиран от #26, #28

    18:03 29.03.2026

  • 2 Коментар на зрителя

    35 3 Отговор
    Истината, индиецо!

    Коментиран от #20, #22

    18:03 29.03.2026

  • 3 хехе

    29 6 Отговор
    пропусна Сорос глупако.

    18:03 29.03.2026

  • 4 Дони

    22 2 Отговор
    Лека и пръст на МОЯТА БАБА 1914 набор казваше ----ПАЗИ БОЖЕ ВАРДИ ВЪШЛИВ ДА ТЕ НЕ ПОЩИ И (С)ИГАНИН ДА ТЕ НЕ ХРАНИ

    18:08 29.03.2026

  • 5 Гъбар

    10 4 Отговор
    Ха, ще се моря им гласувам
    Асан от маалата ще ми избере и депутати, и министри, и президент, и кмет.

    18:09 29.03.2026

  • 6 Баница

    21 4 Отговор
    Гласувайте да освободим страната от Боко Тиквата и Прасето.

    18:09 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 9 септември 1944

    10 1 Отговор
    ей,идва 19 април,да понапълнем затворите с катили от последните 36г!!!

    18:10 29.03.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    21 4 Отговор
    Има ли изобщо кой да я гледа тая мисирка???

    18:10 29.03.2026

  • 10 България

    18 6 Отговор
    Е била добре когато е произвеждала и търгувала с Русия и Близкия и Среден Изток. Запада НАТО и ЕС са ни донесли и носят само беди. Гласувайте с разум български граждани!

    18:16 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 без мен

    12 4 Отговор
    Кой го гледа тояЛИЛАВИЯ?????

    Коментиран от #27

    18:17 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кой мy дpeмe

    7 4 Отговор
    kъф е тоя кюрд
    роднина на uщицу кауфланда и боьо циганuнa

    18:20 29.03.2026

  • 19 1488

    6 2 Отговор
    гласуването без пари е престъпление

    18:20 29.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кирил

    8 3 Отговор
    Водещ в БТВ - червен индиец, Водещ в БНТ - червен гей, Водещ в НОВА - червеният танк Лора

    18:26 29.03.2026

  • 22 ама

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Коментар на зрителя":

    тоя може да е верно обратен, застанал на знаков селски мегдан пред непознат лани като за интервю и гледа с влажен поглед в захлас. Непознатия му трябваше да го измлати с нещо по плювалника, че и без това не харесва с предаването му и обратни, но като по-интелигентен само му обърна гръб.....

    18:28 29.03.2026

  • 23 Госあ

    9 2 Отговор
    корупцията идва основно от европейските фондчета. Смешни са за нещо голямо, но за хотелчета, скъпи автомобили и екскурзийки са идеални. България няма икономика, която да помпа корупцията. Икономиката ни беше срината, за да влезем в ЕС като аборигенска държава в която да изливат помията си и да ни държат на изкуствено дишане.

    18:29 29.03.2026

  • 24 Всезнайко

    3 4 Отговор
    Разбира се,че гласуването е важно.Колебая се между Радев и Възраждане.За да имаме по хубав стандарт на живот,по добре да гласувам за Възраждане.Радев все пак е натовец,макар да отряза мераците на Борисов и Пеевски да спечелят доста гласове.На 19 април ще се види.

    18:32 29.03.2026

  • 25 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Тази гугутка не знае ли че гласуването е цирк ясно и няма смисъл ,алфа Ричардс ,незнам си кви още почнаха даже да редят победителите

    18:33 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Балабанова

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "без мен":

    Глупако,това,че е по мургав,не значи,че е ром.Да видиш в наше село колко по мургави имаме,но си ги знаем,че са българи.Боята греши.

    Коментиран от #29

    18:40 29.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 1488

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Балабанова":

    "това,че е по мургав,не значи,че е ром"

    ром е алкохолна напитка, госпожо

    18:42 29.03.2026

  • 30 Соросоида ни дава акъл !

    5 0 Отговор
    Как да се отървем от другите соросоиди !!!

    ЦРУ вас ви създаде за да погребете България !

    Но,вместо България ще погребете този който ви създаде ...

    18:59 29.03.2026

  • 31 Акъл от

    1 0 Отговор
    мисиркоиндиец не ща, нье, мирси! И моля при възможност сайтът да слага подсказка от кого е статията, когато е и под "мнение". На този имам желание да му качвам посещенията на творбите ѝ чета "анализите" даже по-малко от другата мисирка с големите очила от същата телевизия. "Кептън Обвиъс" с коментари от типа, че водата е мокра, колелото е сухо, незнайно защо цитира разни социолози, дори след като един от най-известните социолози публично си призна, че тяхната работа е по поръчка и резултатите някак трябва да са удовлетворителни за поръчителя, в общи линии същото като при едни други работнички от късните часове. НАТО е пред разпад, или в това да се превърне във Варшавския договор, ама без СССР, какво значение има дали на питаните по телефона 200-300 българи им се иска или не, на 30-40 или 70% от тях, да сме или не в НАТО. Скоро отива в историята това. След десетина години ЕС ще се превърне също в някаква формалност и след това ще отиде при Варшавския договор и НАТО. И точно за това, ако някой гледа в бъдещето ще иска да имаме отношения и балансирана политика с Русия, Китай, Турция, дори страни като Индия, Бразилия или Индонезия. Защото се вижда, че тези съюзи са формалност и си заминават.

    19:11 29.03.2026

  • 32 Парньорите

    1 0 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    19:18 29.03.2026

  • 33 Професор

    1 0 Отговор
    Фразата всъщност би трябвало да е: Глупостите, Тъмньо!

    19:27 29.03.2026

  • 34 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Не съм най-големия "умник", но на БеТеВе "умника" мога да му кажа само едно:Изборите са опиум за по -простоватите българи и алъш-вериш за по-мургавите.Тоеа е,папагалчето ми.

    19:38 29.03.2026