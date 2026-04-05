Лобисти чистят реномето на либийския автократ Халифа Хафтар за сделка с Тръмп

5 Април, 2026 10:00 2 295 14

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Middle East Eye Middle East Eye
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американска лобистка фирма, тясно свързана с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, получи договор за 2 милиона долара да представлява Халифа Хафтар, либийски военачалник и фактически лидер на големи части от страната, който е изправен пред множество обвинения в нарушения на човешките права, пише Middle East Eye.

Според споразумения за разкриване на информация за лобиране "Балард Партнърс", в която работят бивши служители на администрацията на Тръмп, се е съгласила да защитава интересите на Хафтар, генерален командир на самопровъзгласилите се Либийски арабски въоръжени сили (LAAF), и сина му Саддам, началник на щаба на сухопътните сили.

Хафтар и неговите сили са изправени пред обвинения в нарушения на човешките права, извършени в центровете за задържане, които управляват.

Human Rights Watch (HRW) призова за разследване на тези твърдения, включително изтезания, екзекуции без предварително запознаване и оскверняване на труповете на вражески бойци.

Правозащитната група съобщи, че "хора, които не са съгласни с клана Хафтар, са били незаконно убивани, произволно задържани, измъчвани, малтретирани и насилствено разселени".

Хафтар е изправен пред множество съдебни дела в САЩ, заведени от либийски семейства, включително текущо дело, в което се твърди, че е "умишлено и преднамерено измъчвал" членове на семейството на ищеца.

През 2022 г. американски съд призна Хафтар за отговорен за военни престъпления срещу няколко либийски семейства, които го обвиняват в извънсъдебни убийства и изтезания.

Юридическият екип на Хафтар отрича всички обвинения - някои дела са прекратени, но поне едно е висящо.

Либия преживява години на насилие, откакто подкрепено от НАТО въстание свали и уби дългогодишния автократ Муамар Кадафи през 2011 г., като съперничещи си администрации и десетки милиции се борят за власт.

Хафтар се очерта като де факто лидер на източната и южната част на страната и атакува признатото от ООН Правителство на националното съгласие (ПНС), което контролира западната част, включително столицата Триполи.

Подписването на лобисткия договор идва на фона на опитите на Хафтар да затвърди контрола на семейството си над източната част на Либия. Всеки от петимата синове на Хафтар заема влиятелни позиции, като най-малкият му - Саддам, вероятно ще го наследи.

Според изявление на американското посолство в социалната мрежа X наскоро Саддам се срещнал с няколко американски представители, включително съветника на Тръмп по арабските и африканските въпроси Масад Булос и временно управляващия посолството на САЩ в Либия Джереми Брент.

Според доклад на Africa Intelligence от миналата седмица, Булос обмисля споразумение за споделяне на властта между Хафтар и премиера на ПНС Абдул Хамид Дбейбах, като заобикаля изборите.

Съгласно предложеното споразумение, Хафтар ще запази контрола над силите за сигурност и военните, докато Дбейбах ще продължи да ръководи гражданската изпълнителна власт.

Помощник-директорът на Human Rights Watch за Близкия изток и Северна Африка Ханан Салах предупреди, че взаимодействието с Хафтар и други фигури, замесени в предполагаемите злоупотреби, е "силно проблематично".

Тя подчерта, че "вместо да се гарантира, че тези хора ще бъдат подведени под отговорност първо за евентуални нарушения, които може да са били извършени, виждаме как те биват привличани и представяни като... бъдещия политически елит на тази страна".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 0 Отговор
    Какви жалкари и от САЩ, и от Либия !!!
    Истинска тежка бандитска и мафиотска групировка - хората на Тръмп ще защитават камиларчето от Тръмп...?! Голям срам за САЩ, и всички които ги търпят !!!
    Още по голям срам за камиларчето - Истинска шушумига, нямаща нищо общо с горд и смел лидер!!! Като лидерите на Иран - знаят че могат да умрат още днес, но окото не им мига!!!

    Коментиран от #8

    10:07 05.04.2026

  • 2 хехе

    12 0 Отговор
    тоя иска да мине много тънко рижия признава само от милиард нагоре.

    10:18 05.04.2026

  • 3 Помнещ

    18 0 Отговор
    "откакто подкрепено от НАТО въстание свали и уби дългогодишния автократ Муамар Кадафи през 2011 г."

    Нападението над суверенна държава се води "подкрепено от НАТО въстание" - да живее праведната пропаганда.

    Поредната разсипана държава от краварите за да откраднат нефта им. Вече 15 години там войната не е преставала. Войната и в Судан не е преставала откакто свалиха "диктатора" Башир. Войната и в Украйна не е преставала откакто НАТО "подкрепи въстанието" наречено Майдан и смъкна "диктатора" Янукович.

    От където минат краварите трева не никне.

    10:27 05.04.2026

  • 4 Историк

    6 8 Отговор
    Ако не бъде спрян Тръмп ще тероризира цял свят и ще подкрепя всички,за които не съществуват човешки права,закони и правила. Това е огромна престъпна мрежа и светът трябва да намери спасение, преди да рухне. Двамата злодеи Тръмп и Путин трябва да бъдат озъптени!

    Коментиран от #6

    10:29 05.04.2026

  • 5 Възмутен

    5 0 Отговор
    "Подписването на лобисткия договор идва на фона на опитите на Хафтар да затвърди контрола на семейството си над източната част на Либия"

    "Демокрация" по краварски - значи убиха "диктатора" Кадафи за да назначат някакъв халиф който избива либийци за да може еднолично да управлява. И да знаете в краварника корупция няма - има лобистки фирми и който плати най много лобират за него.

    10:32 05.04.2026

  • 6 Антитрол

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    "Ако не бъде спрян Тръмп ще тероризира цял свят"

    Лошото е че не е само Тръмп - Кадафи да не би Тръмп да го нападна - предните преди тръмп и те бяха абсолютно същите като него единствено разликата беше че обвиваха действията си с дебел слой пропаганда и лъжи.

    Пък Путин няма нищо общо с американските президенти - войната в Украйна не Путин а американците я предизвикаха - защо забравяте кой организира Майдана, кой назначи неонацистка хунта на власт, кой направи бази и био-лаборатории, кой не спазваше минските споразумения и избиваше руснаци.

    Ама нашите козячета истината не ги интересува - тяхната работа е да плюят по Русия.

    10:38 05.04.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 6 Отговор
    На такиви амереканците им дават да държат лопатата на чийто сап издъхна Кадафа! Само на Пундю я не показват шо че се вазбуди!

    11:14 05.04.2026

  • 8 Щом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Щом е само автократ значи е добър човек?!

    11:58 05.04.2026

  • 9 Българин

    0 7 Отговор
    За всички по света е напълно ясно, че само Тръмп може да им гарантира сигурността. За това всички разумни се надпреварват, да сключат сделка с Тръмп и да получат защита. И слава Богу, че нашето правителство прие да плати 1 млрд долара на Тръмп, за да бъдем сред основателите на Съвета за Мир!

    Коментиран от #14

    12:10 05.04.2026

  • 10 Що ли всички съюзници на САЩ

    5 0 Отговор
    в региона все са обвинени в престъпления и нарушения на човешките права ? А? И американски лобисткки фирми, свързана с администрацията на САЩ ги защитават ? Кякво защитава на практика САЩ ?

    13:40 05.04.2026

  • 11 факуса

    2 0 Отговор
    ама нали я демократизираха фашагите от сащ,де ги дебилите дет все пишат,че носят свобода

    13:46 05.04.2026

  • 12 Всъщност

    4 0 Отговор
    Подкрепеното от НАТО въстание си беше натовска интервенция, която използуваше резолюция на Съвета за Сигурност (СС) на ООН за зона забранена за полети. Това беше последният случай (след интервенцията в Ирак) при който Русия участваше в подкрепа на Атлантическия Запад, полагайки усилия да не скъсат напълно отношенията си. Путин: "Нямате право да преследвате Кадафи като използувате зоната забранена за полети" - глас в пустиня; Хилари Клинтън: "Дойдох, видях, убиха го" (за Кадафи); Путин след унищожаване на държавата Либия:"Ясно е, че трябва да се въоръжаваме". 2011

    13:57 05.04.2026

  • 13 Ха Ха

    3 0 Отговор
    "Либия преживява години на насилие, откакто подкрепено от НАТО въстание свали и уби дългогодишния автократ Муамар Кадафи през 2011" - все пак статията споменава за поредното военно престъпление на НАТО, след натовските агресии в Югославия, Афганистан и Ирак. Каква кротка военно-защитна организация се е пръкнала от западните атлантически ястреби

    14:03 05.04.2026

