Лобисти чистят реномето на либийския автократ Халифа Хафтар за сделка с Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американска лобистка фирма, тясно свързана с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, получи договор за 2 милиона долара да представлява Халифа Хафтар, либийски военачалник и фактически лидер на големи части от страната, който е изправен пред множество обвинения в нарушения на човешките права, пише Middle East Eye.

Според споразумения за разкриване на информация за лобиране "Балард Партнърс", в която работят бивши служители на администрацията на Тръмп, се е съгласила да защитава интересите на Хафтар, генерален командир на самопровъзгласилите се Либийски арабски въоръжени сили (LAAF), и сина му Саддам, началник на щаба на сухопътните сили.

Хафтар и неговите сили са изправени пред обвинения в нарушения на човешките права, извършени в центровете за задържане, които управляват.

Human Rights Watch (HRW) призова за разследване на тези твърдения, включително изтезания, екзекуции без предварително запознаване и оскверняване на труповете на вражески бойци.

Правозащитната група съобщи, че "хора, които не са съгласни с клана Хафтар, са били незаконно убивани, произволно задържани, измъчвани, малтретирани и насилствено разселени".

Хафтар е изправен пред множество съдебни дела в САЩ, заведени от либийски семейства, включително текущо дело, в което се твърди, че е "умишлено и преднамерено измъчвал" членове на семейството на ищеца.

През 2022 г. американски съд призна Хафтар за отговорен за военни престъпления срещу няколко либийски семейства, които го обвиняват в извънсъдебни убийства и изтезания.

Юридическият екип на Хафтар отрича всички обвинения - някои дела са прекратени, но поне едно е висящо.

Либия преживява години на насилие, откакто подкрепено от НАТО въстание свали и уби дългогодишния автократ Муамар Кадафи през 2011 г., като съперничещи си администрации и десетки милиции се борят за власт.

Хафтар се очерта като де факто лидер на източната и южната част на страната и атакува признатото от ООН Правителство на националното съгласие (ПНС), което контролира западната част, включително столицата Триполи.

Подписването на лобисткия договор идва на фона на опитите на Хафтар да затвърди контрола на семейството си над източната част на Либия. Всеки от петимата синове на Хафтар заема влиятелни позиции, като най-малкият му - Саддам, вероятно ще го наследи.

Според изявление на американското посолство в социалната мрежа X наскоро Саддам се срещнал с няколко американски представители, включително съветника на Тръмп по арабските и африканските въпроси Масад Булос и временно управляващия посолството на САЩ в Либия Джереми Брент.

Според доклад на Africa Intelligence от миналата седмица, Булос обмисля споразумение за споделяне на властта между Хафтар и премиера на ПНС Абдул Хамид Дбейбах, като заобикаля изборите.

Съгласно предложеното споразумение, Хафтар ще запази контрола над силите за сигурност и военните, докато Дбейбах ще продължи да ръководи гражданската изпълнителна власт.

Помощник-директорът на Human Rights Watch за Близкия изток и Северна Африка Ханан Салах предупреди, че взаимодействието с Хафтар и други фигури, замесени в предполагаемите злоупотреби, е "силно проблематично".

Тя подчерта, че "вместо да се гарантира, че тези хора ще бъдат подведени под отговорност първо за евентуални нарушения, които може да са били извършени, виждаме как те биват привличани и представяни като... бъдещия политически елит на тази страна".