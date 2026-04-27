''Ал Кайда'' ликвидира ключовия съюзник на Москва в Африка

Министърът на отбраната на Мали, Садио Камара, който се застъпваше за подържане на връзки с Русия, беше убит в събота при нападение срещу резиденцията му от група, свързана с ''Ал Кайда'', съобщи агенция Reuters, позовавайки се на френската радиостанция RFI, пише Фокус.
Камара е бил убит при операция в Ката, на 15 км северно от Бамако, която е била част от по-широка офанзива на клон на Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин (JNIM), който сътрудничи с доминираната от туарегите бунтовническа групировка. Анализатори и дипломати я определиха като една от най-големите координирани атаки в страната през последните години.
Роднина на Камара потвърди пред агенцията, че той е починал, а малийски журналист, зет на министъра на отбраната, публикува съобщение за смъртта му във Facebook.
Организацията на обединените нации призова за международен отговор на насилието и тероризма в региона Сахел в Западна Африка след нападението в събота.
''Генералният секретар е дълбоко обезпокоен от съобщенията за нападения в няколко района на Мали. Той категорично осъжда тези актове на насилие'', написа говорител на ООН в изявление.
''Ако това бъде потвърдено, смъртта на Камара би била сериозен удар за малийското военно ръководство'', заяви Дженабу Сисе, сътрудник на Фондацията за стратегически изследвания (FRS), специализирана в въпросите на сигурността в Западна Африка.
Настоящото правителство, водено от Асими Гойта, дойде на власт след преврати през 2020 и 2021 г. и се стреми към по-тесни връзки с Русия, като същевременно отхвърля военното сътрудничество със Запада.
''Тъй като той беше ключова фигура в хунтата и главен архитект на сближаването между Мали и Русия, отстраняването му би подчертало способността на JNIM да нанесе удар в самото сърце на държавната власт'', отбелязва Сисе.
В допълнение към Ката, ударът в събота е бил насочен и към покрайнините на летището в Бамако и градовете по-на север, включително Мопти, Севаре и Гао.
Съдбата на стратегическия град Кидал, бивш бастион на доминирания от туарегите Фронт за освобождение на Азавад (FLA), който е сътрудничил с JNIM, също остава неясна.
FLA заяви в официално изявление, че Кидал е паднал, а говорител на групата написа в X, че е постигнато споразумение за изтегляне на руски наемници от обсаден лагер извън града, където малийските сили все още се държат.
В изявление на малийските въоръжени сили в неделя обаче се посочва, че операциите за отблъскване на бунтовниците продължават, включително в Кидал.
В неделя руският държавен телевизионен канал ''Вести'' съобщи, че Руският африкански корпус е отблъснал мащабна ислямистка атака срещу малийското правителство. Според ''Вести'' руските военни са работили заедно с части на президентската гвардия и малийските въоръжени сили, за да предотвратят превземането на президентския дворец. Някои членове на Руския африкански корпус са били ранени при нападението.
15 само глупости пишат тук фитките
До коментар #1 от "Варна 3":Ислямски войски и сепаратистка групировка, водена от туарегите.
Мали се е сблъсквала с бунтове, водени от филиали на "Ал Кайда" и групировката "Ислямска държава", както и със сепаратистки бунт на север.
Малийската армия заяви в изявление, че "неидентифицирани въоръжени терористични групи са атакували определени места и казарми
в Бамако и че наши войници и руснаци са ангажирани с елиминирането на нападателите". Предполагат, че западни държави помагат на сепаристите.
