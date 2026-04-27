''Ал Кайда'' ликвидира ключовия съюзник на Москва в Африка

27 Април, 2026 12:27 1 013 17

Организацията на обединените нации призова за международен отговор на насилието и тероризма в региона Сахел в Западна Африка след нападението в събота

''Ал Кайда'' ликвидира ключовия съюзник на Москва в Африка
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Министърът на отбраната на Мали, Садио Камара, който се застъпваше за подържане на връзки с Русия, беше убит в събота при нападение срещу резиденцията му от група, свързана с ''Ал Кайда'', съобщи агенция Reuters, позовавайки се на френската радиостанция RFI, пише Фокус.

Камара е бил убит при операция в Ката, на 15 км северно от Бамако, която е била част от по-широка офанзива на клон на Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин (JNIM), който сътрудничи с доминираната от туарегите бунтовническа групировка. Анализатори и дипломати я определиха като една от най-големите координирани атаки в страната през последните години.

Роднина на Камара потвърди пред агенцията, че той е починал, а малийски журналист, зет на министъра на отбраната, публикува съобщение за смъртта му във Facebook.

Организацията на обединените нации призова за международен отговор на насилието и тероризма в региона Сахел в Западна Африка след нападението в събота.

''Генералният секретар е дълбоко обезпокоен от съобщенията за нападения в няколко района на Мали. Той категорично осъжда тези актове на насилие'', написа говорител на ООН в изявление.

''Ако това бъде потвърдено, смъртта на Камара би била сериозен удар за малийското военно ръководство'', заяви Дженабу Сисе, сътрудник на Фондацията за стратегически изследвания (FRS), специализирана в въпросите на сигурността в Западна Африка.

Настоящото правителство, водено от Асими Гойта, дойде на власт след преврати през 2020 и 2021 г. и се стреми към по-тесни връзки с Русия, като същевременно отхвърля военното сътрудничество със Запада.

''Тъй като той беше ключова фигура в хунтата и главен архитект на сближаването между Мали и Русия, отстраняването му би подчертало способността на JNIM да нанесе удар в самото сърце на държавната власт'', отбелязва Сисе.

В допълнение към Ката, ударът в събота е бил насочен и към покрайнините на летището в Бамако и градовете по-на север, включително Мопти, Севаре и Гао.

Съдбата на стратегическия град Кидал, бивш бастион на доминирания от туарегите Фронт за освобождение на Азавад (FLA), който е сътрудничил с JNIM, също остава неясна.

FLA заяви в официално изявление, че Кидал е паднал, а говорител на групата написа в X, че е постигнато споразумение за изтегляне на руски наемници от обсаден лагер извън града, където малийските сили все още се държат.

В изявление на малийските въоръжени сили в неделя обаче се посочва, че операциите за отблъскване на бунтовниците продължават, включително в Кидал.

В неделя руският държавен телевизионен канал ''Вести'' съобщи, че Руският африкански корпус е отблъснал мащабна ислямистка атака срещу малийското правителство. Според ''Вести'' руските военни са работили заедно с части на президентската гвардия и малийските въоръжени сили, за да предотвратят превземането на президентския дворец. Някои членове на Руския африкански корпус са били ранени при нападението.


Свързани новини


  • 1 Варна 3

    5 15 Отговор
    Русия няма място и в целия свят. Това важи и за САЩ.

    Коментиран от #3, #15

    12:29 27.04.2026

  • 2 Гагней

    20 6 Отговор
    От неколко дена слънцето напече и във факти почнаха да бълват невероятни дивотии,и то спуснати им от уж по големите медии които напоследък се сведоха до тоалетни медии

    12:30 27.04.2026

  • 3 Айде пътеките

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    и марш в крайната да те лупкат

    12:31 27.04.2026

  • 4 Свободен

    6 12 Отговор
    Сега копейките ще обявят джихадистите за нацисти!😂

    Коментиран от #7

    12:34 27.04.2026

  • 5 Пламен

    11 5 Отговор
    Друг ще дойде, след 30 години в Африка мога най-отговорно да заявя че местните на целия континент много мразят всякакъв вид западняци, били те хамериканци, франсета, белгийци и други.

    12:34 27.04.2026

  • 6 Копейкин

    7 12 Отговор
    Руския Африкански корпус..Ха ха...

    Коментиран от #9

    12:35 27.04.2026

  • 7 Веско швепса

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Яко си мандръсан под моста с лоста а

    12:35 27.04.2026

  • 8 Аз пък рабрах

    4 5 Отговор
    Аз пък разбрах, че го е килнал вагнеровец с украински ФПВ дрон.

    12:35 27.04.2026

  • 9 Доларкин

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин":

    Имаш нишесте по джуките и брадата,явно е кво си правил

    12:36 27.04.2026

  • 10 От ЮАР

    4 11 Отговор
    Браво! Руснаците нямат работа в Африка. Дори Американците са непригодни за там. Само метрополиите на предишните Колониални сили имат опита и знанието за това как трябва да се управлява Африка.

    12:38 27.04.2026

  • 11 Сталин

    9 3 Отговор
    Пак терористите от ЦРУ Мосад МИ6

    12:39 27.04.2026

  • 12 Сталин

    8 3 Отговор
    Абе как тъй тези от Aл Кайда и ислямска държава никога не правят тероризъм в истаhell

    12:41 27.04.2026

  • 13 ....

    4 7 Отговор
    Един по един, всички съюзници на Москва си заминават.

    12:41 27.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 само глупости пишат тук фитките

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ислямски войски и сепаратистка групировка, водена от туарегите.
    Мали се е сблъсквала с бунтове, водени от филиали на "Ал Кайда" и групировката "Ислямска държава", както и със сепаратистки бунт на север.
    Малийската армия заяви в изявление, че "неидентифицирани въоръжени терористични групи са атакували определени места и казарми
    в Бамако и че наши войници и руснаци са ангажирани с елиминирането на нападателите". Предполагат, че западни държави помагат на сепаристите.

    12:45 27.04.2026

  • 16 русия Тотал Щета

    1 1 Отговор
    пулин се дъни навсякъде!

    12:50 27.04.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Пияниците ги бият ка даул у Домбас а те тръгнале Африка да оправат!? Скоро че има разбирателство и за Африка! Втората колонизация върви по плану.

    12:51 27.04.2026