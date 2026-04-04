Евгений Кънев: Защо не можем да имаме правителство като това на Гюров и след изборите ?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато Андрей Гюров каза, че иска да състави правителство, което да служи като пример за добро управление - признавам, бях скептик. Защото и други са имали добри намерения, но поради различни фактори - от неопитност до съобразяване с "фактори" - не са оставяли трайна следа.

Може обаче да се каже, че сегашното правителство в ключовите за правовата държава ресори - МВР, Правосъдие и МВнР работи като часовник. Българите видяха какво прави политическата воля - особено като си спомнят толкова много служебни кабинети с анонимни министри.

Впечатляващ е Дечев с двамата заместници с школа във ФБР, които сякаш са присадени в тинята, оставена от прокситата на Пеевски. Впечатлява Янкулов с постоянните си инициативи, с които тормози джуджетата на Пеевски. Впечатлява и Надежда, която прави България да изглежда като автентична европейска държава на фона на “суверенната” политика на ПеБоРа.

Най-вече впечатлява Гюров - като характер, присъствие, осанка и ораторски умения - мечтаният български държавник на 21 век.

Разбира се, и други ярки министри има, най-вече в икономическите ресори, но ефектът от техните действия не може да е толкова бърз, а и лесно се блокират от парламентарното мнозинство на Пеевски (примерно, енергетиката).

Защо не можем да имаме такова правителство и след изборите ?

На първо място, защото повечето българи все още гласуват за една личност, а не за екип, който може да промени страната за тяхно добро. Вярват, че тази личност с диктаторски жезъл ще им осигури на тях благоденствие; вместо далеч по-вероятното - благоденствие на самия себе си и неговия кръг - както исторически е доказано толкова пъти.

На второ място, защото не искат промяна към бъдеще с високи доходи от иновации, нови професии и инвестирани повече усилия; а искат връщане към някакво излюзорно минало на ниски цени и гарантирани работни места, т.е. сигурност в мизерията.

На трето място, защото вярват в красивата приказка за независима България със собствен път в бурния геополитически океан, вместо в обединението с другите европейски държави - в която приказка Русия не може да е враг, защото благородно ни е освободила преди 150 г (а за някои - и втори път преди 80 г).

На четвърто място, защото тези българи нямат познанията, културата и волята да разбират миналото и то - по същия модел и пропаганда - ги води за носа в бъдещето като негови ратаи. Когато си жертва със заучена безпомощност - винаги гласуваш за Спасител.

На пето място, защото тези българи - поради всички неща по-горе - не успяха да получат и оценят предимствата на демокрацията и ще гласуват срещу всички други българи, които успяха.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница