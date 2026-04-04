Евгений Кънев: Защо не можем да имаме правителство като това на Гюров и след изборите ?

4 Април, 2026 13:04 4 193 168

Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато Андрей Гюров каза, че иска да състави правителство, което да служи като пример за добро управление - признавам, бях скептик. Защото и други са имали добри намерения, но поради различни фактори - от неопитност до съобразяване с "фактори" - не са оставяли трайна следа.
Може обаче да се каже, че сегашното правителство в ключовите за правовата държава ресори - МВР, Правосъдие и МВнР работи като часовник. Българите видяха какво прави политическата воля - особено като си спомнят толкова много служебни кабинети с анонимни министри.
Впечатляващ е Дечев с двамата заместници с школа във ФБР, които сякаш са присадени в тинята, оставена от прокситата на Пеевски. Впечатлява Янкулов с постоянните си инициативи, с които тормози джуджетата на Пеевски. Впечатлява и Надежда, която прави България да изглежда като автентична европейска държава на фона на “суверенната” политика на ПеБоРа.
Най-вече впечатлява Гюров - като характер, присъствие, осанка и ораторски умения - мечтаният български държавник на 21 век.
Разбира се, и други ярки министри има, най-вече в икономическите ресори, но ефектът от техните действия не може да е толкова бърз, а и лесно се блокират от парламентарното мнозинство на Пеевски (примерно, енергетиката).
Защо не можем да имаме такова правителство и след изборите ?
На първо място, защото повечето българи все още гласуват за една личност, а не за екип, който може да промени страната за тяхно добро. Вярват, че тази личност с диктаторски жезъл ще им осигури на тях благоденствие; вместо далеч по-вероятното - благоденствие на самия себе си и неговия кръг - както исторически е доказано толкова пъти.
На второ място, защото не искат промяна към бъдеще с високи доходи от иновации, нови професии и инвестирани повече усилия; а искат връщане към някакво излюзорно минало на ниски цени и гарантирани работни места, т.е. сигурност в мизерията.
На трето място, защото вярват в красивата приказка за независима България със собствен път в бурния геополитически океан, вместо в обединението с другите европейски държави - в която приказка Русия не може да е враг, защото благородно ни е освободила преди 150 г (а за някои - и втори път преди 80 г).
На четвърто място, защото тези българи нямат познанията, културата и волята да разбират миналото и то - по същия модел и пропаганда - ги води за носа в бъдещето като негови ратаи. Когато си жертва със заучена безпомощност - винаги гласуваш за Спасител.
На пето място, защото тези българи - поради всички неща по-горе - не успяха да получат и оценят предимствата на демокрацията и ще гласуват срещу всички други българи, които успяха.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 3 Сталин

    202 46 Отговор
    Един негодник ни пее възхвалителни дитирамби за друг негодник

    13:10 04.04.2026

  • 4 не може да бъде

    173 33 Отговор
    Предимствата на демокрацията ...това трябва да е нещо от рода на черния хумор !?....След всичко което се случи с нас със страната и с всичко което се случва в момента е необходима особена умствена нагласа -със сигурност представлява интерес за психиатрите - за да се твърди такова нещо....!?

    Коментиран от #148

    13:10 04.04.2026

  • 6 хмммм

    125 34 Отговор
    За какво ни е неработещо помашко правителство?

    Коментиран от #151

    13:10 04.04.2026

  • 7 Всезнайко

    163 33 Отговор
    Туй не сме имали,онуй не сме имали,искали сме красива приказка.Вашия Гюров ходи в Украйна и се направи на спасител за Зеленски.Но с даване на пари от нашия джоб.Защо не ги даде от заплатите на депутатите и министрите,вкл.и неговата?

    13:10 04.04.2026

  • 8 хахаха

    156 47 Отговор
    Че то Шиши е по добре от тия продажници:) Гюро и баба Надка трябва да бъдат съдени за държавна измяна!

    Коментиран от #13

    13:10 04.04.2026

  • 10 Боко

    127 28 Отговор
    Педалетите се подкрепяте🤮💩👌
    Кажете си каква ви е далаверата

    Коментиран от #154

    13:12 04.04.2026

  • 12 Миризлив пор

    60 23 Отговор
    Много е лесно даже! Прекалено е лесно - хората го видяха какво може, участва в изборите и ги печели, после управлява!

    13:12 04.04.2026

  • 13 БайБоцимир

    40 80 Отговор

    До коментар #8 от "хахаха":

    Защото ни заробиха с Боташ ли? Или построиха руска тръба с наши пари?

    Коментиран от #23

    13:12 04.04.2026

  • 15 Българин

    142 33 Отговор
    Нямам нищо против правителството на Гюров да се кандидатира за изборите в Украйна и да вземат Евгений със себе си.

    13:13 04.04.2026

  • 17 ХиХи

    113 26 Отговор
    Щото е соросоидно, не мисли за народа а за зелю. Дава милиони дава евтиният ток на покрайна, ся те да гласуват за кикитата

    13:13 04.04.2026

  • 19 Триеш, защото знаеш

    37 27 Отговор
    13:14 04.04.2026

  • 20 Ха Ха

    99 35 Отговор
    Почти всички служебни правителства на Радев бяха много по-добри от това на ПП/ДБ с атлантическия натегач Гюров, който всъщност е истински шарлатанин. Хубавото на служебните правитеслтва на Радев беше, че са гледани под лупа и не крадяха. Но не правеха демонстративна смяна на управленческия състав на България и не сключваха 10-годишни международни договори, защото това не е работа на служено правителство, освен ако сътщото не подготвя почвата за преврат. Те се справяха така добре, че парламентаристите наистина се уплашиха Радев да не въведе Президентска Република - форма на управление така нужна на България. Днешното служебно правителство подготвя почвата за власт на посолствените послушковци (ПП) и доносническа България (ДБ), но това са само фантастични илюзии. Въпреки, че са много обичание Брюксел, за нашите атлантически предатели ще бъдат отделени само 10 %

    Коментиран от #42

    13:14 04.04.2026

    88 14 Отговор
    Някой пак е пуснал интернета в психиатрията.

    13:14 04.04.2026

  • 22 Умря циганката дето ги хвали

    И тази работа пое Евгений Кънев.

    13:15 04.04.2026

  • 23 хахаха

    Не, защото подариха милиарди наши пари на един зелен наркоман, защото подариха златото ни на САЩ и защото дадоха милиарди за американска скрап!

    13:15 04.04.2026

    Или нас прави на луди? И тоя се прави на анализатор, но е просто един лизатор.

  • 25 Какви фобии , може да те гонят...

    27 17 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    66 17 Отговор
    Наблюдава се непрестанен рев на евроатлантиците по отминаващото им господство в България и в света!
    Което не може да не радва, защото светът се променя към по-добро и отхвърля сатанизмът им!

    13:16 04.04.2026

  • 30 тц тц

    36 18 Отговор

    13:17 04.04.2026

    Господ дава, но в кошара не вкарва.

    13:18 04.04.2026

  • 34 Мурка

    49 16 Отговор
    НЕЩАСТНИК ----КАВАЛ

  • 35 Всъщност ..

    10 7 Отговор

    ... ти лижеш

    13:21 04.04.2026

  • 36 Друг случай

    53 15 Отговор
    Евгений Кънев-д-р по иком.науки,управлява и е съдружник в собствена компания,маркетинг и т.н.Както се казва хвали свой приятел и му се възхищава.От едно тесто,така да се каже.Нека ги има ,но пита ли другите как изкарват месеца.

    13:21 04.04.2026

  • 37 Статия за зелени овци

    41 11 Отговор
    Но ние сме си само български! Българската овца е на висоти над зелените!

    13:21 04.04.2026

  • 38 Каунь

    20 25 Отговор
    13:22 04.04.2026

  • 39 да видим какво е подписал Гюров

    52 17 Отговор
    Споразумението съдържа шест раздела плюс преамбюл и заключителни разпоредби е пряк ангажимент за включване на България във война срещу Руската федерация.
    Там ясно и недвусмислено пише, че страната ни се ангажира да помага военно на Украйна за отвоюване на територии записани в конституцията на Русия като руски. Т.е. вече имаме освен политически и териториални претенции към най-голямата ядрена сила в света и под тях стои подписа на формалния министър-председател на България.В документа пише, че България заедно с Украйна ще използват принуда по отношение на Руската федерация с оглед на това същата да изплати репарации на Украйна.
    Съюзените държави, или на кратко "Участниците" в споразумението се договарят за съвместно използване на сила срещу Руската федерация с оглед изправяне на ръководството и пред трибунал.
    За постигане на целите "участниците" в десетгодишния военно-политически пакт се ангажират да изградят обща военна стратегия, като споеделят разузнавателна информация, съвместно обучават командния и редови личен състав, постигнат пълна интеграция на военно-промишлените си комплекси и синхронизират законодателствата си.
    Освен всичко друго, България и Украйна, бидейки напрактика вече едно цяло, своего рода съюзна държава според десетгодишния пакт подписан от ППДБ чрез тяхния служенбен премиер Гюров, се ангажират да наложат пълен контрол над Черно море включително чрез съвместни военни операции. Клаузите включващи черноморския регион и декларираните н

    13:22 04.04.2026

  • 42 Смешна пропаганда

    16 12 Отговор

    До коментар #20 от "Ха Ха":

    Прав си ха ха. Сключиха договор за 13 години, не за 10!

    13:25 04.04.2026

  • 43 Бравос

    47 17 Отговор
    Кънев е толкова велик финансист и д-р по икономика, че му се налага да се изявява само у фейса, нещо като комшийката баба Пена:)
    Под всичките му статии последния ред е неизменно един и същ: Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница

    13:26 04.04.2026

  • 44 Хаха

    60 19 Отговор
    Дано никога да нямаме такова правителство повече! Само своеволия, без да се съобразяват с формата на служебно правителство! Автора е агитатор на либерастите!

    13:26 04.04.2026

  • 45 Иво

    49 18 Отговор
    Не, благодаря! Ще станем украинска колония, както е тръгнало!

    13:27 04.04.2026

  • 46 Пълен Провал

    49 19 Отговор
    Гнус... а Гюров е за затвора.

    13:28 04.04.2026

  • 47 Мирянин

    47 21 Отговор
    Защото е незаконно и за 90% от българите това е власт по втория начин. И понеже тая уйдурма я направи Йотова, тя и първа ще изгърми, ако Радев не я изпревари, де! Озлобена либерална диктатура и тирания е по вкуса на не повече от 6-7% от населението, особено след Петрохан и Хасърджиев!

    Коментиран от #90

    13:29 04.04.2026

  • 48 Дааа

    20 14 Отговор

    До коментар #41 от "Истината":

    Няма нужда да им обяснаваш, защото целта им е просто да оплюват. Истината не им е приоритет.

    13:30 04.04.2026

  • 50 хахаха

    31 19 Отговор

    До коментар #41 от "Истината":

    Викаш престъпниците срещу които има доказателства да ги оставяме на свобода, а другите срещу които няма да арестуваме:)
    Да не забравяме, че миналата година Киро ликвидира по брутален начин българин докато бързаше за пици с кристали! Да не споменаваме, че ПП спонсорират педофилията.

    Коментиран от #58

    13:32 04.04.2026

  • 51 Бай онзи

    50 15 Отговор
    Кънев,гладен ще умреш.Изтърка ти се езика от лизане и сега няма с какво да молиш.

    13:34 04.04.2026

  • 52 сериозно ли

    32 14 Отговор

    До коментар #49 от "Истината":

    ли няма компромати срещу Асен офшорката??? Ами пусни си записа му за незаконния кеш, с който се издържат петроханците.

    13:34 04.04.2026

  • 53 Порно

    25 12 Отговор
    Колко заработи с това лустро

    13:34 04.04.2026

  • 54 анонимен

    37 17 Отговор
    Повече щях да харесам това правителство, ако не бяха подписали споразумението с Украйна. Дето се вика ,изс.....се на метеното.

    13:35 04.04.2026

  • 55 Попов

    21 42 Отговор
    За първи път да имаме Правителство от което да не ме е срам.
    Интересно е защо Радев предпочете на два пъти марионетката на ГЕРБ Ново начало Главчев пред Гюров ?!

    Коментиран от #56, #57, #70

    13:36 04.04.2026

  • 57 Историята помни

    21 13 Отговор

    До коментар #55 от "Попов":

    Heка npиnoмним, чe кабинeта Главчeв - Pадeв ce cъcтoeшe oт калинки на ГЕPБ, хopа oт npoдънeната cъдeбна cиcтeма и кoмcoмoлци oт HPБ.
    В cлyжeбния кабинeт на ГЕPБ-ДПС-Pадeв бeшe cкандалната фиrypа на Калин Стoянoв за вътpeшeн миниcтъp, кoйтo явнo e нeзамeним кадъp на ГЕPБ в cхeмата c ocиrypяванe на избopни rлаcoвe.
    Там бeшe замecтничката на Саpафoв, за npавocъдeн миниcтъp, oт nporнилата cъдeбна cиcтeма, кoнтpoлиpана oт ДПС-ГЕPБ, cpeщy кoятo ce бopят хopата.
    За каnак имахмe за миниcтъp nocлeдния nъpви ceкpeтаp на Цeнтpалния кoмитeт на Димитpoвcкия кoмyниcтичecки младeжки cъюз Poceн Каpадимoв.
    Mиниcтъp на eлeктpoннoтo ynpавлeниe oтнoвo бeшe кадъp на ГЕPБ.
    Владимиp Mалинoв бeшe миниcтъp на eнepreтиката. Mалинoв e pабoтил eдинcтвeннo за pycкитe интepecи в eнepreтиката npeз nocлeднитe roдини, любимeц на Pадeв, Бopиcoв и Пeeвcки, вoдeща фиrypа npи Тypcки noтoк, Бoташ, cабoтажа в Чиpeн и АЕЦ .

    13:38 04.04.2026

  • 58 Истината

    23 13 Отговор

    До коментар #50 от "хахаха":

    Киро заради постъпките си е вън от политика, но двата толупа още продължават да са си там, та даже с цели ОПГ-та наречени партии.

    13:39 04.04.2026

  • 61 си пън

    31 17 Отговор
    кънефф,кой ще плаща и с какво заемите на тоз продажен екип

    13:43 04.04.2026

  • 62 гелеЛе

    36 18 Отговор
    ами те повечето в министрите свързани с Герб, особено екскурзиантите до Киев.... като почнеш от шефката на кабинета Бъчварова, минеш през другите бивши министри на баце, Запрянов и Игнатов, стигнеш до посланичката в Туция - Неински... И дали тичането за подпис в Украйна не беше акция на Баце и Шишко, за да може правителството да зарине с тор това което правят Дечев и Янкулов...? Това показва, че Гюро си е чиста будала и него също го пуснаха по пързалката щото е ясно, че не той е организирал самозастрелването в украйната

    13:46 04.04.2026

  • 63 Тц Тц

    22 13 Отговор

    До коментар #30 от "тц тц":

    Май си хранен с Петрохански салам

    13:47 04.04.2026

  • 64 Оруел

    28 15 Отговор
    Защото не искаме проукраинско-либерал ф.управление.

    13:48 04.04.2026

  • 66 Франция ще минава на военни релсова икон

    15 21 Отговор
    Не е вярно "нямат познанията, културата и волята да разбират миналото".За да пишат тука, имат и познанията и културата на азиатска Русия.
    Над 90% определено са интелигентни, със цел и задачи, от руските служби-БОТОВЕ.
    Световните и Европейски анализатори го казаха-Русия готви още два фронта на войни и насилие-България, посока Сърбия и Естония.
    И не може да кажеш, че тука пишат българи, за които 27-те члена на ЕС и НАТО били чужди, демек неприятелски и било национално предателство, ако не изпълняваме нарежданията от Кремъл.
    Геополитиката и ориентацията не към ЕС е нещото, което е национално предателство.Всичко останало е следствие.Който ни казва-първо да сме си подредили Държавата, а после да мислич и действаме навън е руска копейка.

    13:49 04.04.2026

  • 68 1111

    26 8 Отговор
    ФИНАНСИСТИТЕ СИ МИСЛЯТ, ЧЕ ПАРИТЕ ВЪРТЯТ СВЕТА, И СЛЕД КАТО РАЗБИРАШ ОТ ФИНАНСИ, РАЗБИРАШ И ОТ ПОЛИТИКА. ДА, АМА НЕ!

    13:51 04.04.2026

  • 69 Голям

    15 23 Отговор
    Абсолютно нереализираните българи ако трябва да избират, дали искат да са добре или техния успешен комшия да е зле биха избрали второто, по им е хубаво когато на комшията им е по зле от на тях... това е руски остатъчен манталитет от близкото ни минало. За да изпъкне по някакъв начин Русия, понеже е неспособна да създаде нещо добро и полезно за хората, прави мизерии на комшиите си... избива ги в измислени военни операции, прави им живота по-мизерен от на руснаците... за да си кажат руските орки е има и по-зле от нас, добре че не сме украинци.

    13:53 04.04.2026

  • 71 Георгиев

    30 11 Отговор
    Разбира се, това е лично мнение на автора. Като прочетох, че хвали мумията и до там. Това са приказки за кръжок. Но за управляващи държавата? Моля?
    Служебните кабинети нямат права за дългосрочни договори и споразумения. Също за финансови и други ангажименти в бъдеще извън 3-5 месечен срок. Също за категорични промени и действия във външна и вътрешна политика.
    И всичко трябва да е заковано с решения на Народното събрание: задачи, ДЛЪЖНОДТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на целия министерски съвет. И никакви права за волности! Да си организират честни избори и да си ходят.
    Това за точните длъжностни характеристики важи и за редовното правителство.

    13:54 04.04.2026

  • 72 Да бе,да

    31 10 Отговор
    Ами ако е такова те и долните ни гащи харижат на Украйна . Ако им кажат от Брюксел те ще продадът държавата за жълти стотинки . Предатели не ни трябват.

    13:55 04.04.2026

  • 73 Файърфлай

    33 12 Отговор
    Евгений "Урсулата" пак се изхожда.Ами не можем да имаме точно такова правителство,защото 90 % от българите не искат точно такова правителство.Ама хич не искат.

    13:56 04.04.2026

  • 74 !!!?

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Трейдмарк":

    А ти от кой сектор си...нехранимайко от Б или Г...?

    13:57 04.04.2026

  • 75 Дрън-дрън- ярина

    28 12 Отговор
    България е член на ЕС от 2007 г. За тези 19 години нито едно правителство не постигна дори средно ниво на задоволяване на човешките потребности
    ( пирамидата на Маслоу)на преобладаващата част от населението.Това е обяснението - излъгани и употребени. Инициативите на Янкулов не водят до промени. Подписаното споразумение с Украйна ли е това, което прави България ,, да изглежда” като автентична европейска държава???!И накрая - работата на Дечев и двамата му заместници ще се оцени едва след изборите.А по отношение на гласуването е необходимо да се гласува само и единствено за личност, както е било според Търновската Конституция.Т.н. представителна демокрация с партиен модел се провали не само в България.

    13:57 04.04.2026

  • 76 Доста неадекватно

    32 11 Отговор
    Да подписваш договор на тъмно и да хвалят неадекватни политици барабар с Нейнски и сие... Какво е това?!

    13:58 04.04.2026

  • 78 Боби

    25 12 Отговор
    БЯХ С НЕГО 100 ПРОЦЕНТА ! АМА БЯХ ! ДО КОГАТО НАПРАВИ ПОСЕЩЕНИЕ В украина ! Срам за такива политици !

    Коментиран от #81

    14:00 04.04.2026

  • 79 Да,бе

    18 10 Отговор
    Дайнууфф,като толкова го харесваш гюрю вземете си стая в хотел...Не ни занимавай с полюциите си.Нещастник!

    14:00 04.04.2026

  • 81 сами си го направиха

    19 11 Отговор

    До коментар #78 от "Боби":

    Коалицията им съвсем скоро ще се срине до 5-те % и няма да знаят ще минат ли бариерата.

    14:06 04.04.2026

  • 82 Ами да

    12 3 Отговор
    И пропуснатото 6-то: Много българи си харесват корупцията и безотговорността! Къде-къде е по-добре парите да ти идват наготово, без усилия! Не ти трябва да учиш, нито кой знае колко да работиш! Само да заобикаляш закона, често напълно законно!

    14:08 04.04.2026

  • 84 ШЕФА

    21 13 Отговор
    Жени,жалка Соро.... тва..,няма място на света в което да се говори от сутрин до вечер за демокрация и всичко да не е пропаднало.Типичен пример е целият ЕС с малки излючения .Демокрация е най фалшивата дума в целият свят.

    Коментиран от #159

    14:11 04.04.2026

  • 85 Ива

    18 11 Отговор
    Поредното марионетно правителство ! И назначавайки го този ,за пореден път се узакони беззаконието.

    14:11 04.04.2026

  • 86 Смешник

    19 11 Отговор
    Защото е профашиско и шарлатанско

    14:11 04.04.2026

  • 87 !!!?

    13 13 Отговор
    Избираш Зелен чорап печелиш "Боташ" !!!?

    Коментиран от #106

    14:13 04.04.2026

  • 90 Смешник

    21 9 Отговор

    До коментар #47 от "Мирянин":

    Е какво да направи Йотова като ръцете и са вързани Да върне отново Главчев или да назначи някоя от ония другите мисирки Въпреки че Гюров си е направо фашист

    14:17 04.04.2026

  • 91 Мнение

    18 10 Отговор
    Като цяло ставаше без Надка и ония на войната, но се оляха с визитата и споразумението с Украйна.

    14:20 04.04.2026

  • 93 Тодор

    17 8 Отговор
    Прочета ли Евгени Кънев, повръщам!

    14:27 04.04.2026

  • 94 Избирател

    12 2 Отговор
    Ще имаме такова успешно правителство когато сънародниците се постараят да мислят и оценят това което е необходимо за правова държава с работещи професионални и отговорни институции а не под диктовката на политици обградили се с индивиди без морал готови да слугуват само и само да са на службичка с огромна заплата и да изпълняват прищевките на морално разложените управленци .За да се промени държавата трябва да се дава подкрепа само за хора които искат Пълна промяна и демократично управление

    14:28 04.04.2026

  • 96 Тити на Кака

    17 8 Отговор
    Пълен неможач, като Гюров, може да се хареса само на още по-пълен неможач.
    Като мистър евГений Кънев.
    ППетроханска изява на влюбения Гений, ама ламата се гръмна вече 😂😂😂

    14:28 04.04.2026

  • 97 Ддд

    10 5 Отговор
    Е, Кънев, кога е бил срещу ПП-ДБ или Прокопиев, че УЖ бил срещу управлението на Гюров.
    А и освен медиен ПР от Гюров и няколко негови министри, много малко министри от това правителство, вършат истинска работа.

    14:29 04.04.2026

  • 98 Тодоров

    19 9 Отговор
    Този ли ще ме учи с тази предизборна агитация за ПП/ДБ. Само едно е вярно - министрите Дечев и Янкулов. Надежда Нейнски мисли, че е още в СДС. Напълно неадекватни реакции във външната политика - нотата на Иран и посещението в Киев (несъгласувано дори с Президента, който я одобри). Даже вече има виц: Надежда отишла в Украйна, защото била кръстница на,новите украински дронове "Баба Яга". За Гюров - нещо подобно. Може би търси протекции на Запад като някои бивши "величия" от типа на Меглена Кунева, Ваня Павлова, Сергей Станишев и др. Гюров добре тръгна, но настъпи мотиката.

    14:30 04.04.2026

  • 99 Народът на Бг

    18 10 Отговор
    Особено много ми "хареса" договора, който сключи ДебилагюроФ с
    Убитата псевдодътжава на НаркоманаЗелински, който Заробва
    Бедна България за Десет Години Напред и Двадесетте Милиона
    които гюроФ Подари на ГаднатаУкрия, обричайки децата ни на Мизерия!

    14:31 04.04.2026

  • 100 Безпропаганда

    17 12 Отговор
    При Нюрнбергски процес тръмп зеленски сатаняху увисват на въжето!

    Коментиран от #103

    14:31 04.04.2026

  • 101 Аве мисли че

    4 3 Отговор
    Трябва преструкториране на политическата технология -на шестия месец след избора да се пре птвърди за още ена година и пак проверка за още две и така на всеки две не пидълго от десет - отпадане на досегашния модел с цел отстраняване на политическа измама и неразбиране от избирателя на крайните цели но ако избирателя е класическу потомствен роб никалъв ремонт няма да сработи освен военна диктатура с ясни светски цели за кнктетен период

    14:31 04.04.2026

  • 103 Хм...

    6 10 Отговор

    До коментар #100 от "Безпропаганда":

    Пропусна путин, първи е в списъка.

    14:32 04.04.2026

  • 104 гадател

    8 4 Отговор
    Защото е вредно.

    14:34 04.04.2026

  • 105 Точен

    20 10 Отговор
    Това "правителство" е незаконно и всичте му решения ще бъдат отменени, спокойно Женя, прибери пистолетчето си...

    Коментиран от #120

    14:35 04.04.2026

  • 106 И вашата работа - същата

    23 8 Отговор

    До коментар #87 от "!!!?":

    Избираш Гюров - получаваш Надка(или Командира).

    14:35 04.04.2026

  • 108 Ваня

    24 12 Отговор
    Мистерията е в това ,че сме останали трезвомислещи . Подкрепям Русия !

    Коментиран от #114

    14:36 04.04.2026

  • 109 Евгений, Мошенико!

    27 10 Отговор
    Ако имаме правителство като това на Гюров и след изборите,
    Трябва Окончателно да Закрием България!
    Този ПрестъпникГюроФ, язък му за образованието е готов
    да ни Обрече на Глад и Мизерия, Подарявайки на Зеленски
    Оръжия, Боеприпаси и Милиарди, само и само да угоди на
    Брюкселските си началници и на Престъпниците от ППДБ.

    Коментиран от #119

    14:36 04.04.2026

  • 110 Дедо

    11 7 Отговор
    Крътьо, защото Гюров е нощна пеперудка, утре е никой. Да спечели избори да състави кабинет . Нали това Демокрация. Но май когато не е в наши ръце, не е Демокрация .

    14:41 04.04.2026

  • 113 ПКП

    4 11 Отговор
    Само нашия ШЕФ и мои кръстник Боко с колоритните прякори МОЖЕ да спаси България!!!

    14:43 04.04.2026

  • 114 Завърнал се

    9 13 Отговор

    До коментар #108 от "Ваня":

    За какво я подкрепяш? Заради това преди 150г., ок. А днешната Русия дали е същата и дали трябва или пък иска да те освобождава от някого? Или...?

    14:43 04.04.2026

  • 117 Цвете

    6 23 Отговор
    ГОРДА СЕ ЧУВСТВАМ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ГЮРОВ. МНОГО МИ СЕ ИСКА ДА ОСТАНЕ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ПОНЕ ЕДИН ПЪЛЕН МАНДАТ. ЕТО КАК СЕ ДЕЙСТВА, С ПО МАЛКО ПРИКАЗКИ, А С ПОВЕЧЕ ДЕЙСТВИЯ.ЗНАЧИ МОЖЕ, НАЛИ? БРАВО НА ВСИЧКИ И УСПЕХ ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ. 👍🇧🇬👍

    Коментиран от #136, #146

    14:45 04.04.2026

  • 119 Бате Георги

    7 4 Отговор

    До коментар #109 от "Евгений, Мошенико!":

    Милиарди? А и ако ние нямаме армия, все трябва да храним нечия.

    14:45 04.04.2026

  • 120 Хм...

    5 10 Отговор

    До коментар #105 от "Точен":

    Първо ще трябва да отмениш всички решения и подписани договори от правителствата на радев. Ама кофти, че ще настъпиш расия, а?

    14:46 04.04.2026

  • 121 Перо

    18 6 Отговор
    Евгени Кънев живее в паралелен свят! Кога държава, в пълен колапс, във всички сфери, може да работи като часовник! Явно линията на Дорос е обратна на действителността!

    14:46 04.04.2026

  • 126 Левски

    18 5 Отговор
    Кънев, защо не се гръмнеш, лицемер.

    14:51 04.04.2026

  • 127 МДАМ

    10 6 Отговор
    Глупости.

    14:51 04.04.2026

  • 128 Кравария убер алес

    13 6 Отговор
    Егати гъзолизането.... ПП и ДБ са доказани д е или.

    14:57 04.04.2026

  • 129 Абе умнокр асавец мазен!!

    13 5 Отговор
    Гюров почти ще ни вкара във война! Прави си каквото иска и никого не пита и нищо от действията му не е в полза на държавата!!

    Аман от платени “коментатори”😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

    15:00 04.04.2026

  • 130 Ами

    11 5 Отговор
    Защото не искаме бе Кънев. Искаме правителство избрано от болшинството. Какво, някакъв проблем с демокрацията и законно избраните правителства ли имаш?

    15:00 04.04.2026

  • 131 Безпропаганда

    12 5 Отговор
    При Нюрнбергски процес тръмп зеленски сатаняху увисват на въжето!

    15:00 04.04.2026

  • 132 Джо

    12 4 Отговор
    Тоя улавия от къде го изровихте.

    15:02 04.04.2026

  • 133 Леля Гошка

    4 3 Отговор
    Малйййййй

    15:04 04.04.2026

  • 137 Антон

    13 5 Отговор
    Тоя Евгений е за усмирителна риза! И за лечение с електрошокове!

    Коментиран от #138

    15:08 04.04.2026

  • 140 Гост

    13 5 Отговор
    Отговор: щото еднам ще минат 4 процента родните петрохански епщайнци, другарю Кънев!
    Между другото прочетох само заглавието и ти отговарящ, защото едва ли е нужно да чета и словестните ти паскв.ли под него!

    15:13 04.04.2026

  • 141 Като

    9 4 Отговор
    гледам снимката на господина и това което прочетох май тоя човек има нужда от психиатър и въдворяване в психиатрична болница

    15:13 04.04.2026

  • 142 А ТИ КОГО ПОДКРЕПЯШ

    9 6 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ТУРБО НАЦИОНАЛИСТИ
    АМ ЧЕ ТЕ УКРАИНЦИТЕ НЕ ГИ ПОДКРЕПЯТ БЕ ДЕ.....БИЛ
    ПОЛОВИН УКРАЙНА ГЛАСУВА С КРАКАТА СИ И СЕ РАЗКАРА ОТ СКА...НАТА ДЪРЖАВА
    ОСТАНАХА САМО ДАЛАВЕРАДЖИИ БЕДНИ МАЛОУМНИ....ЦИ И ЗОМБИТА

    15:15 04.04.2026

  • 143 Перо

    11 4 Отговор
    Кънев има биполярно разстройство, по дру начин не може да се осмисли написаното!

    15:17 04.04.2026

  • 144 Илиева

    11 4 Отговор
    Този чичка Евгени много се харесва сам но ние не го харесваме/хората,де/Много е кахърен,като ломоти врели,некипели и не е за слушане.Че е крайно десен е ясно,но какво от това.Десните не са на мода у нас.От тях сме на това дередже днес.Помните ли Иван Костов и “времето е наше”?Издънките от тогава,като Нада показаха,какво могат в Украйна…Титанът Евгени да си наляга парцалките,че други ще решават вместо десните му дружки.

    Коментиран от #163

    15:20 04.04.2026

  • 145 фбр

    11 4 Отговор
    Този е изключително ярък ТЪПАНАР, психясал жълтопаветник с промит пилешки мозък!!!!

    15:23 04.04.2026

  • 146 Боко

    2 3 Отговор

    До коментар #117 от "Цвете":

    Цветето (ректалното) визираш!? отдавна е пръснато и 🪦

    15:28 04.04.2026

  • 148 точен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    коментар !

    15:37 04.04.2026

  • 149 Православен

    14 4 Отговор
    Според съпарптийците на пишман служебният премиер,поставен поради идиотската "домова" книга, щели сме - "с десни политики до 2030 год. да достигнем 90% от средно европейските доходи...." само че политиките трябва да бъдат обществено полезни, а не десни или леви .... защото дори и 100 %, а и повече да постигнем като доходи спрямо средните в ЕС, това няма никакво значение, защото в България социалното разслоение е чудовищно!Ние сме с най-високият коефициент на „Джини“ в ЕС, който измерва социалното разслоение в обществото!Това че шайка олигарси възползвали се от криминалната привитизация, от милионери ще станат мулти милионери, а някой и милиардери, какво го "топли"обикновеният българин, който продължава да бъде част от най бедната прослойка в ЕС!Евроатлантическите ориентирани политици, вдъхновени от западните икономически съветници, за бърза и незабавна привитизация, сега да кажат - как ще се внесе справедливост и равномерност в социалното битие на българите, и как ще се потърси възмездие от заграбилите общонародно имущество, вследствие на което станаха свръх богати и се постави началото на олигархично-компрадорски модел на управление на нещастната ни държавица?

    15:39 04.04.2026

  • 151 много

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    по-зле отколкото пишеш, помаците са разбрани, тия сега са от кол и въже.

    15:42 04.04.2026

  • 152 Емил

    3 5 Отговор
    Защо ме изтрихте бе хора?
    Нищо нецензурно нямаше!!!
    Просто написах че някои умнокрасиви, чието е правителството на Гюров искат да управляват както преди 10- ти 89-та, завинаги.
    Нима вече управляват така?!
    Щом ме триете!!!...

    15:47 04.04.2026

  • 153 Пишман докторантура

    4 3 Отговор
    Докторът по незнамсикакво първо да се научи да пише грамотно. Мнението му е ненужно точно като ненужния интервал преди препинателен знак.

    15:55 04.04.2026

  • 154 Лалугер

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боко":

    Далаверата винаги се свежда до мангизи..

    15:55 04.04.2026

  • 155 Василев

    4 3 Отговор
    Този диванен специалист по всичко отново се изяви. Само забележете произхода на малкото име на дядо Къневото внуче и ще разберете що за морал има..,

    16:18 04.04.2026

  • 156 Избори

    4 4 Отговор
    "Защо не можем да имаме правителство като това на Гюров и след изборите ?" Причината е, че способните и дейни хора си имат професия и са успешни в нея - такива са министрите в служебния кабинет. Правителствата на спечелилите изборите партии, се състоят преди всичко от хора, лоялни към тях и често недостатъчно подготвени, безидейни и бездейни. Помните ли - "Назначиха ги като свои и им поставиха задачи като за умни". Те не са виновни - толкова си могат! Ако продължаваме да гласуваме за партиите на Бойко, Делян, Румен, Костадин, Слави и други такива "вождове" - винаги ще си останем на опашката по всички показатели!

    16:26 04.04.2026

  • 157 Къкънев

    6 5 Отговор
    Не отбеляза най-важното, а именно, че Гюров е зелена лимонка. Мошениците в България държат на нея, за да могат да я ограбват, докато Гюров и Сие - за да я продават. Редовен влак София - Киев? Абе, и.от, през месец влаковете в страната се палят, железопътни трасета се затрупват, композиции дерайлират, той слугата - София-Киев. Дванайсетокласници сричат, циганите изобщо не завършват и 8 клас, над 100 хиляди млади изобщо не искат да учат и работят - той лакеят ще ни учи на украински, че ни са малко проблемите с македонския.
    Колкото до къневци. Хора превзели цялото медийно пространство, манипулиращи информацията, подменящи фактите, пренаписващи историята, ежедневно обработващи обществото с казуистиката си, живеещи от парите, които получават за доносите си. Няма надежда за истината. Освен, ...ако гръм не удари!! Тъпо, по български!

    16:27 04.04.2026

  • 158 Моряка

    5 2 Отговор
    Браво Славчо!Президеншата трябваше незабавно да уволни Гюров и придружаващите го министри.
    Но защо не реагира,когато
    - тези шарлатани изгониха стотина служители от руското послство?
    - когато Президенти и Президенши на Трети март забравиха да споменат,коя държава ни освободи от турско робство.
    -- Когато Желязков подписа с Тръмп,без да е упълномощен от НС.
    - когато ВСС и незаконния Главен Прокурор си правят гъргара със закона.
    - когато Боко отмъкваше пари с чували,а Пеевски го надмина - изяде Булгартабак и половената от банка КТБ.

    16:51 04.04.2026

  • 159 Голям майтап

    4 6 Отговор

    До коментар #84 от "ШЕФА":

    Сигурно така искаш да ти викат отново, както е било през руския комунизъм в България, добре, че няма да ти се получи.... само това ни липсваше, пропунински истъпления в България, хайде няма нужда. Ако си против демокрацията, ей къде е Русия, прав ти път и моля този път не се връщай, остани си в алкохолния руски рай, така бленуван от алкохолиците и наркоманите в България... освободете ни от присъствието си.

    И нека позная ще гласувате за русофила Румен Радев, за да съсипе България с още подобни договори, като "Боташ"... познах ли... ами естествено, че ще позная, вие русофилите се надушвате отдалече.

    Коментиран от #161

    16:59 04.04.2026

  • 160 Де бил

    2 2 Отговор
    Сега вече ми е напълно ясно защо има изроди , които гласуват за прасето и тиквата. Има много по-лоши от тях !!!

    21:12 04.04.2026

  • 161 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #159 от "Голям майтап":

    Повечето Българи-русофилци са такива защото не знаят нищо за руските и СССРските золуми към България...

    21:42 04.04.2026

  • 162 Оня

    1 1 Отговор
    Еврейско-ге.ската измт се познава от Космоса по едно-единствено нещо. Толкова са т.пи и самовлюбени комплексари, че не само не признават чуждо (несъвпадащо с тяхното) мнение, но са готови л.йна да ядат, но да се пънат с всичка сила да налагат болните си въжделения ......

    21:49 04.04.2026

  • 164 ГЛЕЙ КО МУ СЕ

    2 0 Отговор
    ПРИЩЯЛО НА МЪР.....ШАТА
    АВЕ ГЕНЧО ПОЧНА ЛИ ДА УЧИШ УКРАИНСКИ ЩОТО МИНИСТЪРА НАПРАЙ ДОГОВОР
    А Й МОЛБИЧКАТА ЗА ТРИЕСЕТЕ СРЕБЪРНИКА САМО НА МОВА

    08:22 05.04.2026

  • 165 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ЗАЩОТО СИ ЕВГЕНИЙ --НЯКАКВО ---ПО -ПЕДЕРГЕЙ ИМЕ !?!?!?!?!?!?

    13:51 05.04.2026

    13:52 05.04.2026

  • 167 Нехис

    0 0 Отговор
    Какъв часовник, червен другарю? Осъден престъпник имаме ли?
    Имаме само разчистване на сметки и подготовка за ала-бала!
    Махаме чуждите и слагаме нашите хора!
    Заради такива платени подлоги като теб страната затъва!

    15:30 05.04.2026

  • 168 Да бе да

    2 1 Отговор
    Е, добре - но реално какво е направил? Хванали няколко циганина, но няма нито един поръчител! За тях нищо. Не че никой не ги знае нали? И какво ... Един договор с Украйна, който нищо не налагаше да се бърза да се подпише! Говорел добре - ама в магазините и по бензиностанциите не ни питат Гюров добре ли говори нали? Министрите работели добре - резултати НУЛА. " Впечатлява и Надежда, която прави България да изглежда като автентична европейска държава ..." - автентична с кое - самолети дето уж бяха за учения, пък се оказа за друго, ама тя не знаела, нотата на Иран ама тя не била опасна ...
    Дано хонорара Ви за писанията наистина да са европейски, че поне да си струва излагацията.

    17:50 05.04.2026