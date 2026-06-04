Над 53 хил. деца на НВО-то по математика за 4 -ти клас

След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика.

Тестът започва в 10 ч. и ще се проведе в над 1700 училища в страната, посочи БНР.

Националното външно оценяване по математика в IV клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

Пред "Хоризонт", четвъртокласничка от столичното 106-о Основно училище коментира: "То може да ни затрудни, когато нанасяме числата от единия лист на другия, за да не сбъркаме някоя от цифрите, и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките."

Началният учител Божидар Петров: "Децата трябва да са си починали преди да се явят на изпитите. Трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да са спокойни наистина, да не се притесняват и да четат внимателно условията по няколко пъти."

Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100.

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни.