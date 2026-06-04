Новини
България »
Над 53 хил. деца на НВО-то по математика за 4 -ти клас

Над 53 хил. деца на НВО-то по математика за 4 -ти клас

4 Юни, 2026 07:37 457 3

  • нво-
  • изпит-
  • 4 клас-
  • математика

Тестът започва в 10 ч. и ще се проведе в над 1700 училища в страната

Над 53 хил. деца на НВО-то по математика за 4 -ти клас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика.

Тестът започва в 10 ч. и ще се проведе в над 1700 училища в страната, посочи БНР.

Националното външно оценяване по математика в IV клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

Пред "Хоризонт", четвъртокласничка от столичното 106-о Основно училище коментира: "То може да ни затрудни, когато нанасяме числата от единия лист на другия, за да не сбъркаме някоя от цифрите, и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките."

Началният учител Божидар Петров: "Децата трябва да са си починали преди да се явят на изпитите. Трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да са спокойни наистина, да не се притесняват и да четат внимателно условията по няколко пъти."

Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100.

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    1 0 Отговор
    От 65 хиляди родени.. останалите 12 хиляди не са стигнали до 4 клас

    07:57 04.06.2026

  • 3 Чао

    2 0 Отговор
    Успех.

    08:14 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове