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Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

4 Юни, 2026 07:48 783 19

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Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО.

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари, съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО.

С реализацията на проекта се предвижда придобиването на седем нови трикоординатни радара и спомагателно оборудване, както и изграждането на способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще подпомогне изпълнението на отговорностите на Въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност, посочват от правителството.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.

Проектът за инвестиционен разход е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, както и на проект на допълнителен съпътстващ договор между българското военно ведомство и производителя на радарите.

Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение с френската страна, както и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор с производителя.

Припомняме, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Х У и коя беше третата?

    16 2 Отговор
    На пенсионерите посегнаха, на майчинството искаха да посегнат, държавата била без пари, обаче трикоординатните радари са мноо важни за територията явно

    07:51 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дежавю

    12 1 Отговор
    Колективната сигурност към НАТО?

    Нали беше продънен бюджета, нови заеми за какво? За колектива...

    07:53 04.06.2026

  • 4 Трол

    6 2 Отговор
    Можем да спестим тези пари, и без това НАТО ни пази.

    07:55 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хехе

    9 1 Отговор
    НАТО да плати и достави тези радари в България. Хилещото се Рюте да си запише в тефтера тая задачка. Като имаме радари без тяхната ПВО защита, за какво са ни - да ги отстрелват като патки на гюме?!

    08:02 04.06.2026

  • 9 оня с коня

    4 3 Отговор
    Русофилите трябва да са най-доволни от тия Радари ,щото веднага ще им бъде съобщено ако дядо Иван тръгне към БГ за да започнат да месят погачи.

    Коментиран от #10

    08:05 04.06.2026

  • 10 Кефи тъ май

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    На тебе русохилите много ти бъркат в... Ама явно ти харесва, щом стоиш още в държава с почти 90% русофилско население

    Коментиран от #13

    08:07 04.06.2026

  • 11 летец пилот

    2 3 Отговор
    Вместо да ги купуваме тези 3-координатни радари/С видимост на въздушните цели по Х,У и Z./САЩ могат да ги разположат тук,без да им даваме излишни пари. Техниката си е тяхна,само нашите военни оператори ще работят с нея.

    08:10 04.06.2026

  • 12 в кратце

    2 0 Отговор
    Ако дядо Иван тръгне към България,да доведе и моми Иванки,ама много! Да се топим в женска красота!

    08:16 04.06.2026

  • 13 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кефи тъ май":

    Ако русофилите бяха 90% в БГ,Възраждане щеше да управлява самостоятелно,а те са някакси на последно място като бройка в НС и след Двойно преброяване от две различни социолог. Агенции се оказаха 23,7% от населението.

    Коментиран от #17

    08:17 04.06.2026

  • 14 Ъхъ

    3 1 Отговор
    Да си поръчат 3D вибратори.

    08:17 04.06.2026

  • 15 Пари нема , ние си действаме

    2 2 Отговор
    Такава наглост и безочие никой не си е позволявал до сега! Взимаме майчинските, а после ще ги вземем, взимаме от пенсиите..., а не само ще делим пенсионерите на бедни и богати, та те да се мразят... Ние ще си правим държавни поръчки за наще комисиони. Прогрес и цъфтеж, народе!

    08:31 04.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Ако!Държавата е фалирала?

    08:42 04.06.2026

  • 17 Дън Бай

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Възраждане не са русофили.

    08:43 04.06.2026

  • 18 Боташа или ботуша на терора

    2 0 Отговор
    Партията на Регресивните Олигарси краде от децата, пенсионерите и най-бедните работещи, за да спонсорира ВПК на НАТО! Честита "промяна" (поредната) на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    08:51 04.06.2026

  • 19 явер

    0 0 Отговор
    Нашите военни, така трябва да правят, радари от Франция, самолети от САЩ, може и Грипени от Швеция, друга техника от германците, трета от англичаните, може и от Ю.Корея и всичката с офсет. Всички да са доволни хитрият политик така ще направи, както правят гърците.

    08:56 04.06.2026

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