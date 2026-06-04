Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари, съобщиха от правителствената пресслужба.
Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО.
С реализацията на проекта се предвижда придобиването на седем нови трикоординатни радара и спомагателно оборудване, както и изграждането на способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще подпомогне изпълнението на отговорностите на Въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност, посочват от правителството.
Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.
Проектът за инвестиционен разход е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, както и на проект на допълнителен съпътстващ договор между българското военно ведомство и производителя на радарите.
Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение с френската страна, както и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор с производителя.
Припомняме, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Х У и коя беше третата?
07:51 04.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дежавю
Нали беше продънен бюджета, нови заеми за какво? За колектива...
07:53 04.06.2026
4 Трол
07:55 04.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хехе
08:02 04.06.2026
9 оня с коня
Коментиран от #10
08:05 04.06.2026
10 Кефи тъ май
До коментар #9 от "оня с коня":На тебе русохилите много ти бъркат в... Ама явно ти харесва, щом стоиш още в държава с почти 90% русофилско население
Коментиран от #13
08:07 04.06.2026
11 летец пилот
08:10 04.06.2026
12 в кратце
08:16 04.06.2026
13 оня с коня
До коментар #10 от "Кефи тъ май":Ако русофилите бяха 90% в БГ,Възраждане щеше да управлява самостоятелно,а те са някакси на последно място като бройка в НС и след Двойно преброяване от две различни социолог. Агенции се оказаха 23,7% от населението.
Коментиран от #17
08:17 04.06.2026
14 Ъхъ
08:17 04.06.2026
15 Пари нема , ние си действаме
08:31 04.06.2026
16 Последния Софиянец
08:42 04.06.2026
17 Дън Бай
До коментар #13 от "оня с коня":Възраждане не са русофили.
08:43 04.06.2026
18 Боташа или ботуша на терора
08:51 04.06.2026
19 явер
08:56 04.06.2026