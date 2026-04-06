Демокрация на запис, политика без риск! Ще видим ли лидерски дебат преди вота на 19 април?

Идеята за лидерски дебат в България винаги звучи прекрасно – почти като обещание за реформи, което всички знаят, че няма да се случи, но е приятно да се произнася. Особено когато говорим за потенциален сблъсък между Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски – трима души, които по различен начин олицетворяват властта, но по еднакъв начин избягват директното ѝ публично сблъскване.
Ще има ли дебат преди изборите на 19 април? Краткият отговор е: не. Дългият отговор е: разбира се, че не.
Защото лидерски дебат означава нещо много неудобно – въпроси без предварителен сценарий, отговори без право на редакция и най-страшното – пряко сравнение. А сравнението е опасно. То руши внимателно изградени образи, разбива контролирани наративи и, не дай си Боже, кара избирателя да мисли.
И тук идва парадоксът. Докато големите „недосегаеми“ внимателно избягват подобен формат, други политически фигури (б.р. – ако приемем, че шест партии влизат в парламента) – като Асен Василев (ПП-ДБ), Костадин Костадинов („Възраждане“) и Крум Зарков (БСП) – нямат особен проблем да застанат в студио и да спорят. Защо? Защото те имат какво да печелят. Видимост. Легитимност.
А какво имат да губят първите трима? Контрол.
За Румен Радев дебатът е излишен риск – той говори вече не от позицията на институция, а на кандидат. За него дистанцията е сила. Колкото по-малко влиза в пряк сблъсък, толкова повече запазва образа на „ново начало за България“.
При Бойко Борисов ситуацията е още по-интересна. Човек, който десетилетия наред доминираше политическия разговор, днес внимателно избягва формати, в които този разговор не може да бъде контролиран. Монологът е удобен. Диалогът – рисков. А дебатът? Направо опасен.
Що се отнася до Делян Пеевски – при него въпросът е почти риторичен. Публичният дебат предполага прозрачност, а прозрачността не е точно валутата, с която той традиционно оперира. Да се появи в открит сблъсък означава да легитимира самия формат – нещо, което досега успешно избягва.
И така стигаме до абсурда: в една уж парламентарна демокрация, реалният лидерски дебат се оказва невъзможен, защото точно лидерите не искат да участват.
Представете си за момент обратното – тримата на една сцена, въпроси за икономика, зависимости, външна политика, корупция. Без заобикалки, без „ще отговоря друг път“, без прехвърляне на темата. Това би било събитие. Истинско. Опасно. И полезно.
Точно затова няма да го видим.
Вместо това ще получим познатото: интервюта по избор, удобни студиа, контролирани послания и много, много говорене без реален сблъсък. Демокрация на запис, политика без риск!
А после ще се чудим защо доверието липсва.
Истината е проста – лидерите, които най-много говорят за отговорност, са първите, които бягат от най-елементарната ѝ форма: да застанеш срещу опонента си и да защитиш позицията си пред всички.
13:14 06.04.2026
13:16 06.04.2026
13:19 06.04.2026
13:22 06.04.2026
Коментиран от #7
13:26 06.04.2026
Коментиран от #9
13:28 06.04.2026
7 провинциалист
До коментар #5 от "Трол":"Няма да видим дебат, защото Бойко е класа над останалите в дебатирането." - в батирането, баце, в батирането. Бат Бойко идва от времената, когато говореха "батите".
13:32 06.04.2026
9 мда
До коментар #6 от "Тома":И двамата не умеят да дебатират, а само да се репчат. Това е и причината да бъдат отсвирени!
13:39 06.04.2026
13 български интелектуалец
опонентите си,Той държи речите си все едно чете военния устав.За това е обучен в Д.Митрополия,
а по късно в цен.щабната академия в Масква.Освен това е компроментиран от спонсорите ТИМ.
Замяна на едни олигарси с други такива.А ТИМ очакват награда ще превърнат ивицата Иракли в
нова бетонна крепост каквато е Сл.бряг и Елените.
Коментиран от #38, #39, #49
13:48 06.04.2026
Коментиран от #30
14:17 06.04.2026
14:17 06.04.2026
14:32 06.04.2026
14:42 06.04.2026
14:45 06.04.2026
14:56 06.04.2026
14:58 06.04.2026
До коментар #3 от "ТИР":😭😭😭😭😭😭😭😭
15:13 06.04.2026
30 Свободно редник
До коментар #16 от "Мирно фатмак":РАДЕВ е свикнал да му козируват и да стоят мирно ще разбереш след 19 ти
15:16 06.04.2026
31 А бре, Марине
До коментар #21 от "Марин":Нали всяка партия, която сега е в Парламента, някога е била нова??!
Коментиран от #50
15:17 06.04.2026
Ще плащаме естествено - НИЕ❗
15:21 06.04.2026
37 ИСТИНАТА Е, ЧЕ ...
До коментар #24 от "Избори":За теб жената е като енциклопедия на китайски - интересни картинки и непознат език на съдържанието!
16:23 06.04.2026
38 Забравил си
До коментар #13 от "български интелектуалец":да споменеш и ДВЕТЕ академии на Радев в САЩ , завършил с отличен успех и вписан в почетната книга на академията там . Извинявай но...
16:24 06.04.2026
40 Какъв мъж си
До коментар #24 от "Избори":Няма да давам определение, защото не съм запозната с новата номенклатура на половете, но със сигурност не си от хетеросексуалните!
16:32 06.04.2026
42 Избори
17:36 06.04.2026
17:37 06.04.2026
17:39 06.04.2026
17:49 06.04.2026
47 компири, барабой и пата̀ти
До коментар #43 от "Избори":Са диалектни думи за картоФ!!! Пише се с "Ф"!!!
Коментиран от #48
18:17 06.04.2026
49 Моряка
До коментар #13 от "български интелектуалец":Споко,Иракли вече е циментиран.Яко.
21:48 06.04.2026
50 Марин
До коментар #31 от "А бре, Марине":Абе можеш ли да четеш?
Писал съм за тези, които не са били до сега в управлението , като МЕЧ, Възраждане, ПБ на Радев.
22:28 06.04.2026
