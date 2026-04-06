Новини
Мнения »
Демокрация на запис, политика без риск! Ще видим ли лидерски дебат преди вота на 19 април?

6 Април, 2026 13:07

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • асен василев-
  • костадин костадинов-
  • крум зарков-
  • делян пеевски-
  • лидери-
  • дебат-
  • избори

Лидерски дебат означава нещо много неудобно – въпроси без предварителен сценарий, отговори без право на редакция и най-страшното – пряко сравнение

Колаж: ФАКТИ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Идеята за лидерски дебат в България винаги звучи прекрасно – почти като обещание за реформи, което всички знаят, че няма да се случи, но е приятно да се произнася. Особено когато говорим за потенциален сблъсък между Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски – трима души, които по различен начин олицетворяват властта, но по еднакъв начин избягват директното ѝ публично сблъскване.

Ще има ли дебат преди изборите на 19 април? Краткият отговор е: не. Дългият отговор е: разбира се, че не.

Защото лидерски дебат означава нещо много неудобно – въпроси без предварителен сценарий, отговори без право на редакция и най-страшното – пряко сравнение. А сравнението е опасно. То руши внимателно изградени образи, разбива контролирани наративи и, не дай си Боже, кара избирателя да мисли.

И тук идва парадоксът. Докато големите „недосегаеми“ внимателно избягват подобен формат, други политически фигури (б.р. – ако приемем, че шест партии влизат в парламента) – като Асен Василев (ПП-ДБ), Костадин Костадинов („Възраждане“) и Крум Зарков (БСП) – нямат особен проблем да застанат в студио и да спорят. Защо? Защото те имат какво да печелят. Видимост. Легитимност.

А какво имат да губят първите трима? Контрол.

За Румен Радев дебатът е излишен риск – той говори вече не от позицията на институция, а на кандидат. За него дистанцията е сила. Колкото по-малко влиза в пряк сблъсък, толкова повече запазва образа на „ново начало за България“.

При Бойко Борисов ситуацията е още по-интересна. Човек, който десетилетия наред доминираше политическия разговор, днес внимателно избягва формати, в които този разговор не може да бъде контролиран. Монологът е удобен. Диалогът – рисков. А дебатът? Направо опасен.

Що се отнася до Делян Пеевски – при него въпросът е почти риторичен. Публичният дебат предполага прозрачност, а прозрачността не е точно валутата, с която той традиционно оперира. Да се появи в открит сблъсък означава да легитимира самия формат – нещо, което досега успешно избягва.

И така стигаме до абсурда: в една уж парламентарна демокрация, реалният лидерски дебат се оказва невъзможен, защото точно лидерите не искат да участват.

Представете си за момент обратното – тримата на една сцена, въпроси за икономика, зависимости, външна политика, корупция. Без заобикалки, без „ще отговоря друг път“, без прехвърляне на темата. Това би било събитие. Истинско. Опасно. И полезно.

Точно затова няма да го видим.

Вместо това ще получим познатото: интервюта по избор, удобни студиа, контролирани послания и много, много говорене без реален сблъсък. Демокрация на запис, политика без риск!

А после ще се чудим защо доверието липсва.

Истината е проста – лидерите, които най-много говорят за отговорност, са първите, които бягат от най-елементарната ѝ форма: да застанеш срещу опонента си и да защитиш позицията си пред всички.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 1 Отговор
    Ще видите някоя рецепта за гъбена супа от Иван Звездев.

    13:14 06.04.2026

  • 2 Ще видим

    18 0 Отговор
    Само самостоятелни изявления

    13:16 06.04.2026

  • 3 ТИР

    20 3 Отговор
    Дебата ще е интересен ако срещу тримата изправят Костадинов,,,

    Коментиран от #29

    13:19 06.04.2026

  • 4 Българин

    4 9 Отговор
    Какъв е тоя лидерски дибат бе?!? За всички е ясно, че ако се дървим на големите, ще изядем шамарите. Така че, нашите "лидери", могат само да се учат, как да се снишават от бай Тошу!

    13:22 06.04.2026

  • 5 Трол

    7 31 Отговор
    Няма да видим дебат, защото Бойко е класа над останалите в дебатирането.

    Коментиран от #7

    13:26 06.04.2026

  • 6 Тома

    7 2 Отговор
    Който очаква на лидерския дебат праните гащи и мамута да забрави

    Коментиран от #9

    13:28 06.04.2026

  • 7 провинциалист

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    "Няма да видим дебат, защото Бойко е класа над останалите в дебатирането." - в батирането, баце, в батирането. Бат Бойко идва от времената, когато говореха "батите".

    13:32 06.04.2026

  • 8 ГЕПИ победа

    20 4 Отговор
    Може, ама нашиа вожд да е на запис и след редакция от PR Sevda

    13:32 06.04.2026

  • 9 мда

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    И двамата не умеят да дебатират, а само да се репчат. Това е и причината да бъдат отсвирени!

    13:39 06.04.2026

  • 10 едва ли..

    5 4 Отговор
    на показаната снимка се разпознава само един лидер

    13:40 06.04.2026

  • 11 избирател

    21 2 Отговор
    И тримата нямат дар слово . И тримата нямат какво да кажат освен клишета и чиста проба лъжи .

    13:43 06.04.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    18 4 Отговор
    Този анализ статия и цитат все едно аз съм го писал буква по буква...евала...ето защо аз няма да гласувам...защото в тази държава реално няма нито демокрация нито съдебна власт нито кс нито нищо...парламентарната република е измислена от италианската мафия ....след 1989 България се управлява в стил Дон вито

    13:44 06.04.2026

  • 13 български интелектуалец

    20 5 Отговор
    За фатмак Радеф поради "богатия"си речник е невъзможно да води дебат с който и да е от
    опонентите си,Той държи речите си все едно чете военния устав.За това е обучен в Д.Митрополия,
    а по късно в цен.щабната академия в Масква.Освен това е компроментиран от спонсорите ТИМ.
    Замяна на едни олигарси с други такива.А ТИМ очакват награда ще превърнат ивицата Иракли в
    нова бетонна крепост каквато е Сл.бряг и Елените.

    Коментиран от #38, #39, #49

    13:48 06.04.2026

  • 14 Анонимен

    17 2 Отговор
    Само ги питай за Израел - веднага всичките ще замълчат и ще си намерят по-важни задачи.

    13:52 06.04.2026

  • 15 малко истински факти

    12 7 Отговор
    Ха ха , та той дебата е най-опасен сега за руския агент крадев и олигархичната му русофилска компанийка .

    14:12 06.04.2026

  • 16 Мирно фатмак

    12 5 Отговор
    Мунчо абсурд да иде на дебат.Той не знае да води политически дебат.Той само е козирувал и изпълнявал.

    Коментиран от #30

    14:17 06.04.2026

  • 17 ПРОГРЕСИВЕН ДЕБАТ

    7 2 Отговор
    НАИСТИНА Е ФЕНОМЕН ГСП.ШИ ШИ
    В Т.НАР.ПРЕД ИЗБОРНИ ШУА
    НЕ СЕ ПОЯВИ НИКОЙ ОТ НОВО НАЧАЛСТВО
    А ИМАТ ОКОЛО....ДЕСЕТ 10 % ПОДКРЕПА?!?!!...

    14:17 06.04.2026

  • 18 Zевзек

    11 4 Отговор
    Аз искам един дебат на румбата и деси Радеви.
    Ще бъде много интересно, по интересно от всичките Ергени, Бигбрадъри и подобни балвочи.
    Ще е интересно да се разбере що за ky.pваp e мунчо Решетников.

    14:32 06.04.2026

  • 19 Дориана

    8 2 Отговор
    Няма нужда българския народ да слуша популистките предизборни обещания на корумпирани политици довели България до огромен дефицит, отровни храни , завишени в пъти обществени поръчки и прикрити кражби. И като прибавим завладяната държава картината в България е плачевна.

    14:33 06.04.2026

  • 20 Избори

    0 1 Отговор
    Демокрация на запис, политика без риск! Ще видим ли лидерски дебат преди вота на 19 април?

    Да:

    Какво показва горе снимката?

    Шестима Готови за Дебат....

    Но и ето резултата на тоя дебат:

    Мaдам!, Мaдам!
    Колко мaдам ще заплатя за тоя КAЗАН?
    Не знам. Но щом обичате моя рyнтав ФAЗАН
    Цената няма ТAВАН.

    14:33 06.04.2026

  • 21 Марин

    6 2 Отговор
    Гласувайте за партии и политици, които не са ви лъгали.., крали! Т.е. които не са били в управлението, в краен случай са ви лъгали най-малко.

    Коментиран от #31

    14:42 06.04.2026

  • 22 Избори

    1 4 Отговор
    Дебата ще излиза с говореща миpизма отзат:

    Първи: Пpъц.
    Втори: Пpъц, пpъц.
    Трети: Пpъц, пpъц, пpъц.
    Четвърти: Пpъц, пpъц, пpъц, пpъц.
    Пети: Пpъц, пpъц, пpъц, пpъц, пpъц.
    Шести: Пpъц, пpъц, пpъц, пpъц, пpъц, пpъц.

    Айде стига с тия дeбати. Дайте да подведем хoрото и народа и той да танцува и попpъцава в такт и ритъм от нас, заедно с нас!

    14:45 06.04.2026

  • 23 За Чив Ми Е ?

    2 1 Отговор
    За Чив Ми Е ?

    Аз Ги пЗнам Какво Правят !?

    И Каква Е !

    Крайната Им !

    Цел !

    Ако До сега !

    Не са Го Показали !

    Значе Нямят !

    Намерение !

    Да правят Нищо Ново !

    Алчноста !

    За Власт !

    И Пари !

    Ги СПЪВА !

    Какво Ще ми Се Правят !

    На Цигани !

    14:56 06.04.2026

  • 24 Избори

    2 2 Отговор
    ГЕОГРАФИЯ НА ЖЕНАТА
    Между 18 и 20 жената е като Африка. Полу-открита, полу-дива, натурално красива с плодородни низини и висоти.
    Между 21 и 30 жената е като Англия. Добре разработена и отворена за търговия, особено за някой, плащащ в брой.
    Между 31 и 35 жената е като Индия. Много гореща, релаксирала и убедена в собствената си красота.
    Между 36 и 40 жената е като Франция. Остаряваща благородно, но все още топла и желано место за посещение.
    Между 41 и 50 жената е като Югославия. Загубила войната, раздирана от грешки в миналото. Необходима е огромна реконструкция.
    Между 51 и 60 жената е като Русия. Много широка и с неохраняеми граници. Студеният климат отдалечава хората.
    Между 61 и 70 жената е като Монголия. Велико минало, но без бъдеще.
    След 70 жената е като Афганистан. Всеки знае къде е, но никой не иска да отиде.

    ГЕОГРАФИЯ НА МЪЖА
    Между 15 и 90 мъжа е като САЩ.
    Управлява се от пeниc.

    Коментиран от #37, #40

    14:58 06.04.2026

  • 25 Хипотетично

    3 2 Отговор
    са за непознатите лица. Радев - 9 г президент , Борисов - три пъти премиер, Пеевски - феномен на Доган , Ас.Василев - краткотраен служебен министър, а тия четиримата са с известни за обществото ориентации. Състезанията по дар слово са за кастинг на водещ на шоу програма , затова са излишни , а по делата ще ги избирате.

    14:58 06.04.2026

  • 26 Р Г В

    5 3 Отговор
    Какъв лидерски дебат , всички са ни ясни като 2+2 = 4. Стари издухани муцуни в нови дрехи. Да бяха взели пример от Ковачки който преди 20 г. основа партия " Лидер " участва в избори ,спечели места в Общински съвети и парламент. Оплети си кошницата и се отегли ползвайки благинките които му даде политиката. А тия на снимката за дебата станаха за смях на дребния рогат добитък защото нямат моз....да развият частен бизнес а разчитат на далавери с държавни средства.

    15:11 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дръта чанта

    4 2 Отговор
    Не виждам лидери а потенциални затворници

    15:13 06.04.2026

  • 29 😂😂😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТИР":

    😭😭😭😭😭😭😭😭

    15:13 06.04.2026

  • 30 Свободно редник

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мирно фатмак":

    РАДЕВ е свикнал да му козируват и да стоят мирно ще разбереш след 19 ти

    15:16 06.04.2026

  • 31 А бре, Марине

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Марин":

    Нали всяка партия, която сега е в Парламента, някога е била нова??!

    Коментиран от #50

    15:17 06.04.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Ще видим ли по БНТ , че Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв.❗
    Ще плащаме естествено - НИЕ❗

    15:21 06.04.2026

  • 33 Ще има дебат,

    4 0 Отговор
    Шопара срещу Тиквата.Да им чуем програмите!

    15:42 06.04.2026

  • 34 пресолена

    3 0 Отговор
    това няма да бъде дебат а караница и надприказване. ще липсват конкретни програми а само обиди и клевети.

    15:57 06.04.2026

  • 35 Българин

    4 2 Отговор
    Така е, Костадин Костадинов е единственият лидер на партия, който никога не е бягал от дебат на живо. И на всички други ги е страх да излезнат на такъв дебат с него.

    16:01 06.04.2026

  • 36 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Дрън брън лажи до бога

    16:04 06.04.2026

  • 37 ИСТИНАТА Е, ЧЕ ...

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Избори":

    За теб жената е като енциклопедия на китайски - интересни картинки и непознат език на съдържанието!

    16:23 06.04.2026

  • 38 Забравил си

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "български интелектуалец":

    да споменеш и ДВЕТЕ академии на Радев в САЩ , завършил с отличен успех и вписан в почетната книга на академията там . Извинявай но...

    16:24 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какъв мъж си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Избори":

    Няма да давам определение, защото не съм запозната с новата номенклатура на половете, но със сигурност не си от хетеросексуалните!

    16:32 06.04.2026

  • 41 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Стига с тъз думукрадация не вървити

    16:35 06.04.2026

  • 42 Избори

    0 1 Отговор
    Щом изям един домат, аз готов съм за дебат.
    Щом изям един картоф, аз за битка съм готов.

    Както винаги във този час,
    по време на дебат:
    Форумът изпада във несвяс!
    Всеки пише си без притеснение
    и без да плаща дан на чуждо мнение.

    17:36 06.04.2026

  • 43 Избори

    0 1 Отговор
    Аз - Краставицата съм Красавица и
    щом израсна до Домат Аз съм готова за дебат,
    а щом израсна до Картов Аз – Красавицата
    пардон Краставицата за битка съм Готова.

    Коментиран от #47

    17:37 06.04.2026

  • 44 Избори

    2 0 Отговор
    От едно време е така:

    Кoмуниста кpъв дава,майкa си прoдава, ала ПAРИ и ВЛАCТ НИКОГА НЕ ДАВА!

    17:39 06.04.2026

  • 45 Избори

    0 2 Отговор
    Аз четох малко, ама не стига. Демократи, социалисти, либерали, марксисти, троцкисти евроатлантици и подобни са все ляво ориентирани, мечтатели някакви, а националисти, консерватори, републиканци и пр. са онези на правия /десният/ бряг. Демек тези за държавността.

    17:41 06.04.2026

  • 46 Избори

    1 1 Отговор
    - Защо политиците не емигрират от България?
    - Защото от България има изтичане на мозъци, а не на зaдници.

    - Е как да нямаме изтичане на зaдници по чужбина, бе?
    Имахме женcки зaдници в Дубaй, да печелят паpички,
    но ги върнахме със самолети от Дубай обратно.

    17:49 06.04.2026

  • 47 компири, барабой и пата̀ти

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Избори":

    Са диалектни думи за картоФ!!! Пише се с "Ф"!!!

    Коментиран от #48

    18:17 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "български интелектуалец":

    Споко,Иракли вече е циментиран.Яко.

    21:48 06.04.2026

  • 50 Марин

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "А бре, Марине":

    Абе можеш ли да четеш?
    Писал съм за тези, които не са били до сега в управлението , като МЕЧ, Възраждане, ПБ на Радев.

    22:28 06.04.2026

  • 51 На бас 👍

    0 0 Отговор
    Правителство без ГЕРБ няма да има!!!

    23:14 06.04.2026