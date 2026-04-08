Преди преговорите със САЩ! Иран допуска контролирано отваряне на Ормузкия проток

8 Април, 2026 19:33, обновена 8 Април, 2026 20:19 1 675 54

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол, а всяко ограничение или контрол върху преминаването през него оказва пряко влияние върху глобалните енергийни пазари

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин утре или вдругиден, преди срещата между представители на САЩ и Иран в Пакистан, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, участващ в преговорите, пише БТА.

Ако се постигне споразумение за рамка за преговори, проливът може да бъде отворен "ограничено, под контрола на Иран", според същия източник. "Координацията с иранските военни ще бъде задължителна за всички кораби. Все още примирието е крехко, но ние предпочитаме траен мир, макар че Иран не се страхува да се върне към войната, ако САЩ искат да поемат по същия път."

Ключовият петролопровод "Изток – Запад" на Саудитска Арабия, който в момента е единственият маршрут за износ на суров нефт, беше ударен при иранска атака, а други съоръжения в кралството също бяха взети на прицел, каза източник от индустрията.

Тръбопроводът пренасяше около 7 милиона барела на ден от богатата на петролни залежи източна част на кралството към пристанището Янбу на Червено море, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток, блокирайки огромни количества нефт и газ и предизвиквайки скок на цените на световните енергийни пазари. Очаква се потоците през нефтопровода да бъдат засегнати, каза източникът, но щетите все още се оценяват. Това би могло да влоши енергийната криза, която според експерти е най-тежката в историята.

Саудитската компания "Арамко" използва около 2 млн. барела дневно за вътрешно потребление, като ѝ остават около 5 млн. барела дневно за износ. Данните за корабоплаването показват, че през седмицата, започваща на 23 март, товаренето в Янбу е достигнало средно 4,6 млн. барела дневно, което е близо до максималния капацитет, въпреки атаките.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви днес, че е нанесъл удари по няколко цели в региона с ракети и дронове, включително това, което определи като нефтени съоръжения на американски компании в Янбу.

Германското правителство призова транзитът през Ормузкия проток да не бъде облаган с такси, след като Техеран се съгласи временно да отвори отново този ключов воден път като част от споразумението за двуседмично примирие със САЩ, предаде ДПА, като цитира говорител на външното министерство.

Ормузкият проток не е само част от иранските води, но и попада под действието на договорите на ООН за международното морско право. "Именно затова е от съществено значение, когато преминаването бъде възобновено, да бъде гарантиран свободен, безопасен и безплатен морски трафик", каза той. "Това е позицията на Германия, която произтича от приложимото международно право."


  1 Последния Софиянец

    Израел наруши примирието и изби хиляди в Ливан.Ормуз е пак затворен.

    19:34 08.04.2026

  3 Степан Бандера

    Купянск е освободен от руската своло4 - улиците са пълни с пленници и техника - предават се заедно с офицерите!

    19:36 08.04.2026

  4 Вашето мнение

    Т. нар. такси ще са репарации, които ганю ще плаща заради шепа паветни, които продадоха държавата на западните им господари.

    19:36 08.04.2026

  5 Пич

    Разбира се!!! Иран също ще презарежда, защото не вярва на Тръмп!!! Така руски и китайски кораби ще пътуват по лесно с "хуманитарни доставки"!!!

  6 Гробар

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аятоласите искат дедо Дончо да им денси гол на пилон в Техеран. Само тогава ще отворят временно протока.

  7 Да,бе

    Израел вкара САЩ в порноиндустрията,участие в насилствен секс от страната на жертвата...Жалък край на американската мечта.

  8 Гробар

    До коментар #3 от "Степан Бандера":

    Как кравите ще ползват украинския чернозем? Още 10 години ще вони на бандерска леш докато червеите свършата работата си.

  9 Ушанка рекърдс

    Зиебен, зиебен, алюлю, зиебен, зиебен айн, цвай, драй.

  10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    Слизам в Атина сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен но пък ми харесва там много и това лято ще дам всичко от себе си да съм на максимално ниво дразнител

  11 Отстрани

    Приливът в персийския залив е отново затворен . Беше отворен за 10 минути, минаха два кораба и толкова.
    Иран пак ги затвори заради бруталните бомбардировки на еврейските нацисти над суверенен Ливан.
    19:40 08.04.2026

  12 Тъп соросоид съм

    Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин утре или вдругиден, преди срещата между представители на САЩ и Иран в Пакистан, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, участващ в преговорите, пише БТА.
    Абе колко % от тези 20-30-40см ширина на Ормузкия проток са на яатоласите , та те ще определят кого и как ще го пуснат?!?!

  13 Гробар

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Споко, и в Карлуково е добре. Само следвай указанията на лекарите. Скоро ще ви посети и откачалката Хегсет, мисли се за Хитлер и Мусолини едновременно.

  14 хъ хъ хъ

    Няма да има далаверка за кравите и ч.афутите. И за урсулите де.

  15 17-ти август мина

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Айдеееее чакат те там. Дай си банковата сметка да ти преведа пари за билета.

  16 дядо поп

    Как може да има наивници , че САЩ и Израел ще спазят някакви спогодби и примирия. Всичко е само да могат да си набавят отново джепане и да ги метнат отново. Преди месец и нещо обявяваха , че преговорите били много продуктивни и напреднали и изведнъж , без предупреждение и без повод започнаха да ги бомбят.

  17 Предпоследния Селчак

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    Израел наруши примирието и изби хиляди в Ливан.Ормуз е пак затворен.
    -;-
    Тебе РИА Новости ли ти ги представя тези последни новости?!?!

    Аз пък прочетох че Министъра на Културата на несъществуващата Украйна щел да запрещава на РПЦ да служи в храмовете на УПЦ.
    (Ако си вдлъбнат, ще ти разтълкувам какво е РПЦ и УПЦ)

    19:43 08.04.2026

    Атина площ 2929 км2 36 по площ като град в света 25 по площ в Европа 870 квартални местности в цял град и 59 квартала
Атина една паралелна вселена където всичко е възможно
    Атина една паралелна вселена където всичко е възможно
    🤔💃💃💃💃💃

  19 Ами

    До коментар #14 от "хъ хъ хъ":

    Аятоласите приклркнахс.Скомпск ще има пскпердашене.И без това Иран е почти сринат.

    Проливът пак е затворен, цената на петрола отново лети. Евреите избиха отново една камара мирни хора.

    Еврейските екстременти отново доказаха първия екзистенциален закон на вселената:


    НА ЕВРЕИН НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ !!!!!!! НИКОГА !!!!!!!

  21 Мишел

    До коментар #3 от "Степан Бандера":

    Фантазираш. От месец и половина Купянск на всички карти на войната- руски, украински, е изцяло руски.

  22 17-август мина

    До коментар #18 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Особено възможно е да те схрускат. Атина не е това което мпомниш. Черните ще те скъсат.

  23 Лукашенко

    Иранците не трябва да позволяват на новия режим в Иран да приключва войната и да кляка пред краварите. За 2 седмици ще се прегрупират и ще им думнат електроцентралите.

  24 Погребална агенция Вита

    До коментар #8 от "Гробар":

    Копаме живи копейки за сметка на агенцията.

  25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    До коментар #15 от "17-ти август мина":

    Първо да взема с мен Жената на Комшията с каскета , Жена му се казва Василена и Ели русата Санитарка в Атина

  26 Опа

    Нали нямаше да отварят протока, какво стана?

  27 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    До коментар #22 от "17-август мина":

    Атина си има Атиняни

  28 Гост

    Дано пак не нарушат примирието

  29 Бега бе😂

    До

    Краварите ако са искал тази сутрин нямаш да има Иран.

    вълнува ли се от междунароното право за Израел и войната срещу Иран?
    А за изборите в Румъния?
    А за Алтернатива За Германия?
    А за германската икономика и народа си?

    След като израелските ционистки п$ета атакуваха днес Ливан персите отново затвориха Ормузкия пролив и подпукаха с ракети иЗраел.
    От Техеран обявиха,че докато Израел не спре атаките си срещу Ливан войната продължава и зИрмуз остава затворен.

    До коментар #26 от "Опа":

    Бая им начупиха канчетата.Ще го отворят кючек ще въртят.

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Източник?

    До коментар #31 от "А Германското правителство":

    В Германия има ли интернет!

    До коментар #21 от "Мишел":

    Сос дето няма оцелял руснак в Купянск 😁😁😁

    "Координацията с иранските военни ще бъде задължителна..." Още едно доказателство , че иранската военна хунта командва в Иран, а религиозният водач, който служи за прикритие.

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те простаците са си простаци ..... всички видяха кой какво представлява само тези боклуци не разбраха ..

    Няма и да разберат ....не иска много НО когато имаш мозък колкото врабче ...

    Отваряте протока кофелета!🔥💥💥

    Демек 2 седмици няма да гледаме шоу в Иран. Остава само да гледаме мача Украйна - Русия.

    циливилизацията!

    на снимката ли пропуска танкерите?

    "Иран затваря Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу Ливан"

    До коментар #25 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ели я познавам от Лом
    Много готена птичка

    Ъхъ.
    И също така след като днес сутринта Иран пусна два кораба контролирано пак затвори Ормузкия проток след като Израел атакува Ливан.
    Тръмп е смотолевил нещо за Хизбула и е казал че ще реши някак си нещата.

    На иранската диктатура не може да се има доверие

    До коментар #46 от "Тити":

    Прости хора има на този свят след всичкото което се случва .....
    Не е за вярване :S

    До коментар #33 от "ЪХЪ":

    Преди войната на САЩ и Израел срещу Иран, Иран нямаше контрол над протока. Сега Ормузкия проток ще бъде отворен само ако иранските военни имат пълен контрол върху върху всички преминаващи кораби през него. Това включва и пълна проверка на кораба и товара , без изключения.. Вероятно Иран ще вземат някаква такса за преминаване ( говореше се по 1 милион евро на кораб).

    До коментар #48 от "Мишел":

    Не си компетентен.

    До коментар #49 от "Ти пръдлякк!":

    Ти па мойш са ...бешшш в г3ааа ,ако не можеш ,винаги съм насреща .Не знам харасваш ли нада Рени ?

    ИРАН си ги пердаши краварите на писта и тва си е. Халюцинациите за победа на Бай Перука са велик смях. Тоя е изгубил връзка с реалността и явно се е Побъркал да пали Войни за Мир, под диктат на Ционистите де. Дончо. Европейските лидери ще посещават Путин за парада на девети май, докато молят за разбиране...не са били правилно разбрани, един вид, никога не са имали нещо против Русия.
    10-те искания на Иран са приети от САЩ като основа и условие за преговори!

    Ето ги:

    1. Гаранции за бъдещо ненападение над Иран

    2. Иран остава контролиращ Ормуз

    3. Иран ще обогатява уран

    4. Отмяна на първичните санкции

    5. Отмяна на вторичните санкции

    6. Прекратяване действието на всички резолюции по Иран в СС на ООН

    7. Прекратяване действието на резолюциите по контрол и наблюдение на Иран от организацията за ядрена енергия

    8. Репарации за Иран

    9. Изтегляне на всички американски бази и сили от региона

    10. Прекратяване на всички войни срещу Хизбула и Ливан. Ормуз ще бъде отворен, но при иранските условия. Ключът тук е в какво ще плащат американците съдове преминаването - в долари или в юани. Иран ще събира такса и ще контролира напълно корабоплаването през протока. Тръмп е загубил вече, независимо от оценките на разни военни и други анализатори. Морално, но и финансово, а и военно той загуби

    До коментар #39 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Суссс бре прррр делллл ,нарича се Крусейдър ,повтаряй след мен тпиррре Круу Сейдър ,Круу Сейдър ,Кру Сейдър ,тпа ку4коо ,рийш ?

    Предпоследна

    Канал през ОАЕ и нефто и газопроводи и ормузкия проток ще стане излишен

