Преди преговорите със САЩ! Иран допуска контролирано отваряне на Ормузкия проток

Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин утре или вдругиден, преди срещата между представители на САЩ и Иран в Пакистан, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, участващ в преговорите, пише БТА.
Ако се постигне споразумение за рамка за преговори, проливът може да бъде отворен "ограничено, под контрола на Иран", според същия източник. "Координацията с иранските военни ще бъде задължителна за всички кораби. Все още примирието е крехко, но ние предпочитаме траен мир, макар че Иран не се страхува да се върне към войната, ако САЩ искат да поемат по същия път."
Ключовият петролопровод "Изток – Запад" на Саудитска Арабия, който в момента е единственият маршрут за износ на суров нефт, беше ударен при иранска атака, а други съоръжения в кралството също бяха взети на прицел, каза източник от индустрията.
Тръбопроводът пренасяше около 7 милиона барела на ден от богатата на петролни залежи източна част на кралството към пристанището Янбу на Червено море, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток, блокирайки огромни количества нефт и газ и предизвиквайки скок на цените на световните енергийни пазари. Очаква се потоците през нефтопровода да бъдат засегнати, каза източникът, но щетите все още се оценяват. Това би могло да влоши енергийната криза, която според експерти е най-тежката в историята.
Саудитската компания "Арамко" използва около 2 млн. барела дневно за вътрешно потребление, като ѝ остават около 5 млн. барела дневно за износ. Данните за корабоплаването показват, че през седмицата, започваща на 23 март, товаренето в Янбу е достигнало средно 4,6 млн. барела дневно, което е близо до максималния капацитет, въпреки атаките.
Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви днес, че е нанесъл удари по няколко цели в региона с ракети и дронове, включително това, което определи като нефтени съоръжения на американски компании в Янбу.
Германското правителство призова транзитът през Ормузкия проток да не бъде облаган с такси, след като Техеран се съгласи временно да отвори отново този ключов воден път като част от споразумението за двуседмично примирие със САЩ, предаде ДПА, като цитира говорител на външното министерство.
Ормузкият проток не е само част от иранските води, но и попада под действието на договорите на ООН за международното морско право. "Именно затова е от съществено значение, когато преминаването бъде възобновено, да бъде гарантиран свободен, безопасен и безплатен морски трафик", каза той. "Това е позицията на Германия, която произтича от приложимото международно право."
1 Последния Софиянец
19:34 08.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Степан Бандера
19:36 08.04.2026
6 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аятоласите искат дедо Дончо да им денси гол на пилон в Техеран. Само тогава ще отворят временно протока.
8 Гробар
До коментар #3 от "Степан Бандера":Как кравите ще ползват украинския чернозем? Още 10 години ще вони на бандерска леш докато червеите свършата работата си.
19:38 08.04.2026
10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
19:39 08.04.2026
11 Отстрани
Иран пак ги затвори заради бруталните бомбардировки на еврейските нацисти над суверенен Ливан.
Абе колко % от тези 20-30-40см ширина на Ормузкия проток са на яатоласите , та те ще определят кого и как ще го пуснат?!?!
15 17-ти август мина
До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Айдеееее чакат те там. Дай си банковата сметка да ти преведа пари за билета.
19:41 08.04.2026
17 Предпоследния Селчак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":
Израел наруши примирието и изби хиляди в Ливан.Ормуз е пак затворен.
-;-
Тебе РИА Новости ли ти ги представя тези последни новости?!?!
Аз пък прочетох че Министъра на Културата на несъществуващата Украйна щел да запрещава на РПЦ да служи в храмовете на УПЦ.
(Ако си вдлъбнат, ще ти разтълкувам какво е РПЦ и УПЦ)
19:43 08.04.2026
18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Атина една паралелна вселена където всичко е възможно
🤔💃💃💃💃💃
19:44 08.04.2026
19 Ами
До коментар #14 от "хъ хъ хъ":Аятоласите приклркнахс.Скомпск ще има пскпердашене.И без това Иран е почти сринат.
19:45 08.04.2026
20 Мдаа
Еврейските екстременти отново доказаха първия екзистенциален закон на вселената:
НА ЕВРЕИН НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ !!!!!!! НИКОГА !!!!!!!
19:45 08.04.2026
21 Мишел
До коментар #3 от "Степан Бандера":Фантазираш. От месец и половина Купянск на всички карти на войната- руски, украински, е изцяло руски.
19:46 08.04.2026
22 17-август мина
До коментар #18 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Особено възможно е да те схрускат. Атина не е това което мпомниш. Черните ще те скъсат.
19:46 08.04.2026
23 Лукашенко
19:47 08.04.2026
24 Погребална агенция Вита
До коментар #8 от "Гробар":Копаме живи копейки за сметка на агенцията.
19:47 08.04.2026
25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #15 от "17-ти август мина":Първо да взема с мен Жената на Комшията с каскета , Жена му се казва Василена и Ели русата Санитарка в Атина
19:47 08.04.2026
26 Опа
19:48 08.04.2026
27 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #22 от "17-август мина":Атина си има Атиняни
19:49 08.04.2026
29 Бега бе😂
До коментар #23 от "Лукашенко":Краварите ако са искал тази сутрин нямаш да има Иран.
19:49 08.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А Германското правителство
А за изборите в Румъния?
А за Алтернатива За Германия?
А за германската икономика и народа си?
19:55 08.04.2026
32 стоян георгиев
От Техеран обявиха,че докато Израел не спре атаките си срещу Ливан войната продължава и зИрмуз остава затворен.
19:56 08.04.2026
33 ЪХЪ
До коментар #26 от "Опа":Бая им начупиха канчетата.Ще го отворят кючек ще въртят.
19:56 08.04.2026
34 Ол1гофрен,
До коментар #32 от "стоян георгиев":Източник?
19:57 08.04.2026
35 Блатна подлога
До коментар #31 от "А Германското правителство":В Германия има ли интернет!
19:59 08.04.2026
36 Гресирана ватенка
До коментар #21 от "Мишел":Сос дето няма оцелял руснак в Купянск 😁😁😁
20:01 08.04.2026
38 не се напъвай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те простаците са си простаци ..... всички видяха кой какво представлява само тези боклуци не разбраха ..
Няма и да разберат ....не иска много НО когато имаш мозък колкото врабче ...
20:18 08.04.2026
44 Аааааааа
До коментар #25 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ели я познавам от Лом
Много готена птичка
20:30 08.04.2026
45 ?????
И също така след като днес сутринта Иран пусна два кораба контролирано пак затвори Ормузкия проток след като Израел атакува Ливан.
Тръмп е смотолевил нещо за Хизбула и е казал че ще реши някак си нещата.
20:32 08.04.2026
46 Тити
20:33 08.04.2026
47 колко
До коментар #46 от "Тити":Прости хора има на този свят след всичкото което се случва .....
Не е за вярване :S
20:36 08.04.2026
48 Мишел
До коментар #33 от "ЪХЪ":Преди войната на САЩ и Израел срещу Иран, Иран нямаше контрол над протока. Сега Ормузкия проток ще бъде отворен само ако иранските военни имат пълен контрол върху върху всички преминаващи кораби през него. Това включва и пълна проверка на кораба и товара , без изключения.. Вероятно Иран ще вземат някаква такса за преминаване ( говореше се по 1 милион евро на кораб).
20:37 08.04.2026
49 Ти пръдлякк!
До коментар #48 от "Мишел":Не си компетентен.
21:01 08.04.2026
50 Тити
До коментар #49 от "Ти пръдлякк!":Ти па мойш са ...бешшш в г3ааа ,ако не можеш ,винаги съм насреща .Не знам харасваш ли нада Рени ?
21:05 08.04.2026
51 Горски
10-те искания на Иран са приети от САЩ като основа и условие за преговори!
Ето ги:
1. Гаранции за бъдещо ненападение над Иран
2. Иран остава контролиращ Ормуз
3. Иран ще обогатява уран
4. Отмяна на първичните санкции
5. Отмяна на вторичните санкции
6. Прекратяване действието на всички резолюции по Иран в СС на ООН
7. Прекратяване действието на резолюциите по контрол и наблюдение на Иран от организацията за ядрена енергия
8. Репарации за Иран
9. Изтегляне на всички американски бази и сили от региона
10. Прекратяване на всички войни срещу Хизбула и Ливан. Ормуз ще бъде отворен, но при иранските условия. Ключът тук е в какво ще плащат американците съдове преминаването - в долари или в юани. Иран ще събира такса и ще контролира напълно корабоплаването през протока. Тръмп е загубил вече, независимо от оценките на разни военни и други анализатори. Морално, но и финансово, а и военно той загуби
21:05 08.04.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Суссс бре прррр делллл ,нарича се Крусейдър ,повтаряй след мен тпиррре Круу Сейдър ,Круу Сейдър ,Кру Сейдър ,тпа ку4коо ,рийш ?
21:07 08.04.2026
53 Всяка заповед е
23:11 08.04.2026
54 Американците ще построят
23:17 08.04.2026