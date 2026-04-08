Лошото момче на Кремъл: Иран изпробва ядреното си оръжие! Нарича се Ормузки проток

Иран изпробва "ядреното си оръжие" - те се наричат Ормузки проток, написа в социалната мрежа Х заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
"Не е ясно как ще се развие примирието между Вашингтон и Техеран", отбеляза той и подчерта, че "потенциалът на протока е неизчерпаем".
It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain - Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026
В отделна публикация Медведев приветства като успех на ислямската република съгласието на президента на САЩ Доналд Тръмп да обсъди 10-точково предложение, представено от Иран.
"Самият факт, че Тръмп се съгласи да обсъди 10-точков план, бележи успеха на иранците. Не е ясно дали Вашингтон ще приеме плана, тъй като той включва компенсация за Иран, продължаване на ядрената програма и контрол на Техеран в Ормузкия проток", написа политикът в Telegram.
По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е спрял "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", като част от споразумение за примирие, обвързано с повторното отваряне на водния път.
Освен това той заяви, че Иран се е съгласил с "много" точки от предложението на САЩ, включително "без обогатяване на уран".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:34 08.04.2026
Тоя още ли е трезв ? По това време ???
4 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"... ще плащаме 80 години репарации...."
Щи плащате къде ще ходите !!!
Инак Уст-Луга утече, отново ☝️
21:40 08.04.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На мене ми платиха, вие му мислете.
9 ормуз е затворен
21:42 08.04.2026
21:43 08.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
21:45 08.04.2026
16 Гробар
До коментар #9 от "ормуз е затворен":Израел откъде получава петрол? От американски танкери през средиземно море? Ами ако 1-2 потънат без да искат?
21:45 08.04.2026
17 Много ясно
До коментар #9 от "ормуз е затворен":Ще бие, защото хизбула всеки ден обстрелват с ракети цивилното население на Израел. А подписаха договор с Израел за разоръжаване и буферна зона на границата с Ливан.
21:46 08.04.2026
20 До карнобатлията
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ти пък кога си виждал долари в Карнобат?
21:47 08.04.2026
28 Евреина МЕНДЕЛ
Пияндурник във Постоянен Алкохолен Делириум
Кое му е лошото?
Дайте му чашката и му
Гледайте Сеира .
21:51 08.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "До карнобатлията":Мен ма остави...как аятоласите ша печелят петродолари при затворен пролив.
21:51 08.04.2026
30 Карлуково
До коментар #23 от "Пич":Не е на добре да си сам в стаята и да дочуваш .
Коментиран от #34
21:51 08.04.2026
31 Смотан
До коментар #22 от "Ха-ха":Смешното е единствено, че няколко години не може да кажеш нищо повече от само това изречение!!! Нивото ти на умствена недостатъчност се презентира от неусещането ти за собственият ти резил!
Схващаш ли какво ти казах?
21:52 08.04.2026
32 В Русия започват строги икономии
😁
21:53 08.04.2026
33 След Кончината
Този Алкаш
Е първия който ще падне отвисоко.
Бързо трябва да бяга от МУСКАЛАБАД
Само Ким Чен Ун може да го спаси
21:53 08.04.2026
34 Пич
До коментар #30 от "Карлуково":Не съм заинтересован от твоето положение в Карлуково, нито от умствените ти поражения! Довери се на психиатрите!!!
21:53 08.04.2026
36 ЕВРЕИНА ДЕРИПАСКА
До коментар #32 от "В Русия започват строги икономии":За да не се налага
Да плащат Олигарсите
за Войната на Путин
Предложи.
РУСКИТЕ Роби да работят по 12 часа
6 Дена в Седмицата .
Все по тежко ще става за Крепостния
В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
21:56 08.04.2026
37 А ти
До коментар #12 от "Ха ха ха":Твоите си ги пиеш! Протеинови био добавки за паветници!
21:56 08.04.2026
40 По Бързо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Със Иранското РЕЗЕНЧЕ
Почвай да се давиш .
Нали знаеш
Гола му е Главичката
21:58 08.04.2026
41 Ами Русофилките
До коментар #39 от "НА ЛОШИТЕ МОМЧЕТА":Нали това ви е любимото занимание.
На Пияния Мендел
Да го смучете .
22:00 08.04.2026
46 рузия
До коментар #32 от "В Русия започват строги икономии":вече е много десетилетия назад, във всяко отношение
22:26 08.04.2026
47 Само да питам
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Няма начин да не сте са навеждали да ви помпят тия
22:29 08.04.2026
