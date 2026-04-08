Лошото момче на Кремъл: Иран изпробва ядреното си оръжие! Нарича се Ормузки проток

Иран изпробва "ядреното си оръжие" - те се наричат Ормузки проток, написа в социалната мрежа Х заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Не е ясно как ще се развие примирието между Вашингтон и Техеран", отбеляза той и подчерта, че "потенциалът на протока е неизчерпаем".

It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain - Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026

В отделна публикация Медведев приветства като успех на ислямската република съгласието на президента на САЩ Доналд Тръмп да обсъди 10-точково предложение, представено от Иран.

"Самият факт, че Тръмп се съгласи да обсъди 10-точков план, бележи успеха на иранците. Не е ясно дали Вашингтон ще приеме плана, тъй като той включва компенсация за Иран, продължаване на ядрената програма и контрол на Техеран в Ормузкия проток", написа политикът в Telegram.

По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е спрял "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", като част от споразумение за примирие, обвързано с повторното отваряне на водния път.

Освен това той заяви, че Иран се е съгласил с "много" точки от предложението на САЩ, включително "без обогатяване на уран".