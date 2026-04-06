Иран: Много неясни моменти! Американската операция за спасяването на пилот може и да е обикновена кражба на обогатен уран

6 Април, 2026 22:03, обновена 6 Април, 2026 22:31 3 558 107

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи определи спасителната операция като катастрофа за Вашингтон, а иранската армия твърди, че нейните сили са унищожили два хеликоптера "Блек Хоук" и два военни транспортни самолета C-130

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран изрази днес мнение, че американска операция по спасяването на пилот може да е послужила като прикритие за "кражба на обогатен уран", като посочи, че около операцията има "много неясни моменти", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера, че вторият пилот от самолета, който се разби два дни по-рано в Иран и който Техеран твърди, че е свалил, е бил спасен по време на "смела" военна операция.

От иранска страна заявиха, че армията е "осуетила" операцията, без обаче да опровергаят категорично спасяването на пилота.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че има "много въпросителни и неясни моменти" относно операцията.

"Зоната, където е било съобщено, че се намира американския пилот, в провинция Кохгилуйе и Буйер Ахмад, е много отдалечена от зоната, в която са се опитали да кацнат американските сили в централен Иран", заяви говорителят по време на седмичната си пресконференция.

"Възможността за операция под прикритие с цел кражба на обогатен уран не трябва по никакъв начин да бъде изключвана", добави той.

В централната част на Иран се намира, по-специално, завод за преработка на уран в провинция Язд, отбелязва АФП.

Багаи определи спасителната операция като "катастрофа" за Вашингтон, а иранската армия твърди, че нейните сили са унищожили два хеликоптера "Блек Хоук" и два военни транспортни самолета C-130.

Според иранските военни машините са били подложени на обстрел, което ги е принудило "да извършат аварийно кацане в провинция Исфахан".

Американската армия след това е "бомбардирала масирано свалените самолети", посочи иранската армия в съобщение, предадено по държавната телевизия.

Според американски медии два от самолетите, които е трябвало да върнат пилота и спасителите му на сигурно място, са останали блокирани в изолирана база в Иран и е трябвало да бъдат унищожени, за да не попаднат в ръцете на иранските сили.

Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, съобщи по-късно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, цитиран от Франс прес.

Работата на ЦРУ е била част от операцията за спасяване на двамата американски пилоти в Иран, каза Ратклиф на пресконференция в Белия дом, в която взеха участие също президентът Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

"Освен човешките и техническите ресурси, мобилизирани от президента за намирането на нашите пилоти, ЦРУ проведе операция за заблуда на противника, целяща да внесе смут сред иранците, които преследваха безмилостно летците", заяви Ратклиф.

От своя страна президентът Тръмп каза, че според него иранците са "готови да страдат" за смяна на режима в Техеран. Американският президент добави, че САЩ са прехванали съобщения от ирански граждани, в които се казва: "Продължавайте да бомбардирате".

Тръмп отново предупреди, че може да бъдат нанесени удари по енергийната инфраструктура на Иран "още във вторник през нощта".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смока

    14 75 Отговор
    Иран загуби!

    Коментиран от #9, #16

    22:05 06.04.2026

  • 2 Пийт Хегсет -Крозейдър

    10 63 Отговор
    Адът идва! Каменната ера!Казах!!!

    Коментиран от #25

    22:06 06.04.2026

  • 3 ❗❗❗❗❗❗

    49 12 Отговор
    Иpaн: CAЩ НE CA CПACИЛИ втopия пилoт нa cвaлeния F-15
    Американската операция по спасяването на пилота, намиращ се на борда на изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили, свален от Техеран, се провали. Това заяви полковник Ебрахим Золфагари, официален представител на Централния щаб на въоръжените сили на Иран “Хатам ал-Анбия“, съобщава IRIB.
    “Опитът за спасяване на пилота не беше успешен“, заяви той, опровергавайки по-ранното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вторият пилот на самолета F-15E, свален в Иран в петък, е бил спасен.

    Полк. Золфагари заяви още, че два американски хеликоптера “Black Hawk“ и един военнотранспортен самолет C-130 са били свалени южно от Исфахан. 
    “Самолетите са обхванати от пламъци“, добави Золфагари.

    Коментиран от #62

    22:08 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СПОКОЙНО МОЛЛИ

    11 59 Отговор
    ЧИЧО ДОНИ👑
    ВЪВ СРЯДА 3 АМ ЧАСОВО ВРЕМЕ
    ВСИЧКИ ТЮРБАНИ И БУРКИ
    ИЗЛЕЗТЕ НА ОТКРИТО.....
    ЗА ДА СИ ГО ПОЛУЧИТЕ ПО
    ....ВЪЗДУШНА ПОЩА....🎊🎊🎊

    Коментиран от #14

    22:10 06.04.2026

  • 6 Пич

    37 7 Отговор
    След като ви казах как ще вървят нещата в Иран, и те вървят така точно, че ми е скучно, ще ви дам и точен времеви момент!!! Сто дни от началото на войната!!! Ако до деветдесет дни САЩ не спечелят категорично, ще загубят категорично !!! Другите десет дни си ги давам като толеранс!!! Няма да обяснявам защо, защото е дълго, а и девет десети са материал, който нищо няма да разбере!!!

    Коментиран от #19, #27

    22:10 06.04.2026

  • 7 Ахаа

    49 7 Отговор
    Спасяването на Дончо от самия него! Загубите по операция "Дончо" са красиви и великолепни!

    22:10 06.04.2026

  • 8 Това го казаха почти веднага

    54 8 Отговор
    Голяма издънка омотана в лъжи. Както всичко западно и еврейско.

    22:11 06.04.2026

  • 9 Здравей

    63 13 Отговор

    До коментар #1 от "Смока":

    И как точно загуби? Взема такси от кораби ,които реши да пусне. Бомби Израел здраво. Унищо сащ базите и много техника. Продава оетлол. Управлява Хаменей. Та как загуби незная? Направи Тръмп смешен

    22:11 06.04.2026

  • 10 Хаха

    57 9 Отговор
    Могъщите сащ станаха за смях. Важното е че мрат натовски плъхове. Браво на иранците.

    22:12 06.04.2026

  • 11 Бум

    28 8 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни могат да унищожат Иран за една нощ и че това може да се случи още във вторник, 7 април.

    „Цялата страна Иран може да бъде унищожена за една нощ и тази нощ може да е утре“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

    Преди това във вторник той заплаши Техеран с „ден на мостове и електроцентрали“, настоявайки за деблокиране на Ормузкия проток. В противен случай, каза той, иранците ще „живеят в ада“. В отговор Техеран обеща решителен отговор, ако Вашингтон изпълни тези заплахи.

    22:13 06.04.2026

  • 12 Сатана Z

    35 4 Отговор
    "Спасяването на пилот Райън" втора серия.

    22:15 06.04.2026

  • 13 Фърли им атома бе!

    6 42 Отговор
    Кво ги моткаш?

    Коментиран от #26, #34

    22:16 06.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    38 7 Отговор

    До коментар #5 от "СПОКОЙНО МОЛЛИ":

    Ч@ф•••утски екскремент и всички вие от сатанисткото ви племе ще си го получите

    22:16 06.04.2026

  • 15 Иран показа

    46 6 Отговор
    Иран показа пилотите живи и паспортите им а този американски сектаджия тръмп казва че са живи и здрави в Америка журналиста му задава въпрос вярно ли че сте луд който се говори по чуждите медии а той отговаря света се нуждае такива като мен- а сега Америка да му мисли какъв луд си избрали

    Коментиран от #30, #82

    22:16 06.04.2026

  • 16 Естет

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Смока":

    По добре не пиши,че си зле с капацитета и така се излагаш! Горе нямаш нищо! Кънти на тъпо и кухо!

    22:17 06.04.2026

  • 17 Цитат

    9 29 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената

    Коментиран от #23, #67

    22:18 06.04.2026

  • 18 Холивуд пикчърс

    26 5 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Май са се изгубили амерските моржове.

    Коментиран от #51

    22:18 06.04.2026

  • 19 Пийт Хегсет -Крозейдър

    6 22 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Каменната ера!

    Коментиран от #29, #40

    22:18 06.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    9 34 Отговор
    Иранските цигани от зор вече не знаят какво да лъжат.

    Коментиран от #28

    22:19 06.04.2026

  • 22 Пляс

    36 5 Отговор
    Предполага се че Иран вече има ядрени бомби и чака удобния момент да го обяви.
    Тогава Тръмп ще трябва да спре ударите и да преговаря с Иран като с ядрена сила.

    22:20 06.04.2026

  • 23 Шлосера

    20 4 Отговор

    До коментар #17 от "Цитат":

    Кои сте "вие"? Да не би да сте с лева рез б@?

    Коментиран от #35

    22:20 06.04.2026

  • 24 Ами

    29 6 Отговор
    В САЩ вече не знаят и какви глупости да измислят.
    Явно пасторите напълно са им взели акъла :)

    22:20 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 шорошко еврейче-гейче ,

    25 5 Отговор

    До коментар #13 от "Фърли им атома бе!":

    Гле,й ти чафутчо някой да не ти фърли на тебе 2-3 шамара ,че веднаг ще напълниш прашките с кафяво кашерно и миризливо.....

    22:21 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    41 6 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Иранците са култура и цивилизация на хиляди години,докато вие 🇮🇱сте скитащи ,крадливи и противни цигани.

    22:23 06.04.2026

  • 29 Ру Био

    20 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Пише се крузейдър, несрет Ник. На Козяк не ви ли учат?

    22:23 06.04.2026

  • 30 Питам

    8 19 Отговор

    До коментар #15 от "Иран показа":

    Иран да покаже аятолаха викам.

    Коментиран от #42, #44, #48

    22:24 06.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    29 4 Отговор
    Тук в София пак (22:19 часа на 6.4.2026г) прелитат самолети отгоре, където преди никога не съм чувал освен по Гергиовден за празника на военните. Предни нощи след полунощ. Разни едри. Едната над 10 самолета. Ниско летят военни самолети. Тези не може да са други освен от самолетите на САЩ, които местните предатели са приели да са тук!

    22:24 06.04.2026

  • 33 Смешник

    32 3 Отговор
    Операция която струва над 300 милионна долара с два уникожени транспортни самолета и два хеликоптера за спасяването на един пилот което не е сигурно Ако това се нарича успешна операция здраве му каже

    22:25 06.04.2026

  • 34 Щерев

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Фърли им атома бе!":

    Ех, ако и тебе баща ти те беше хвърлил на килима.

    22:27 06.04.2026

  • 35 ГЪЧ

    5 15 Отговор

    До коментар #23 от "Шлосера":

    Бункерният знае кой и защо го е казал.Затова не смее гък да каже срещу Биби и Тръмп.

    22:27 06.04.2026

  • 36 Мазню

    23 2 Отговор
    Тръмп обясни желанието си да унищожи инфраструктурата на Иран, като каза, че „те са животни“.

    Ударите срещу иранската цивилна инфраструктура не представляват военно престъпление, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 6 април.

    „Те са животни“, съобщава Ройтерс , че е казал той .

    Ето как той отговори на въпрос на журналист дали подобни удари биха се считали за военно престъпление.

    22:28 06.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Том Круз Маверик

    25 2 Отговор
    А кой каза, че пилотите са два броя и защо са на различни места?

    Никой няма да прати толковя хора и самолети неподготвени да спасяват един пилот. Поне да му бяха измислили име Джон Смит, например.

    И въобще как може толкова наивно да се смята, че щом крят нещо значи го няма? Наистина е доста елементарна публиката в Щатите и ЕС, ама чак толкова да ги имат за балами - ме съмнява.

    Признайте си, ще станете поне герои. А сега станаха лъжци.

    Коментиран от #49

    22:28 06.04.2026

  • 39 Телешки бифтек

    21 2 Отговор
    Ако това е успех не мога да си представя какво е провал.

    22:29 06.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смех с чалми

    3 21 Отговор
    Краварите са им откраднали и урана😂😂😂😂😂.Биби ги подкарал главните аятоласи по домова книга😂😂😂😂😂

    22:29 06.04.2026

  • 42 Мюфтията

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    На тебе ще ти покажат" ряз@ ната му кремъклийка.

    22:29 06.04.2026

  • 43 Благодаря

    3 0 Отговор
    На един ангел!

    22:31 06.04.2026

  • 44 ХАХ

    2 17 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    Мождаба се е възнесъл при баща си.

    22:32 06.04.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    2 17 Отговор
    Основно меню в Иран-чорба от камъни

    22:35 06.04.2026

  • 46 Чък Норис

    15 2 Отговор
    Няма го Чък Норис да поможне на Америка. Не виждам никакъв начин за победа над Иран освен Арнолд Шарценегер и Силвестър Сталоун, ама заедно. И въпреки това ще са два пъти по-слаби от Чък Норис.

    А пък сега умрелите, които се провалят в Иран ги чака пред Ада самият Чък Норис, да им държи сметка защо са се провалили. Норис не влиза вътре в Ада, за да не се уплашат хората в казаните и да избягат.

    22:37 06.04.2026

  • 47 Ердоган

    5 8 Отговор
    Top Gun пасти да яде, амриканската армия е по-високотехнологична от холивудсти филм. А Путин се е наврял под леглото и си гризе ноктите и се пита дали Тръмп ще вземе и мен

    Коментиран от #59

    22:43 06.04.2026

  • 48 Ъъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    "Иран да покаже аятолаха викам"

    Бе то и аз викам Израел да покаже Нетаняху, но не го правят.....Пускат ни някакви холограми или снимки само.... 😂

    Колкото до войните, САЩ пуснаха снимка на уж "спасения" войник, но не от кораба......Ако я сложите до снимката, която пуснаха иранците, ще видите, че май не е спасен....🍿🤔

    Коментиран от #55, #66, #71

    22:43 06.04.2026

  • 49 Еф Шествайсе Блок Седемдесет

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Том Круз Маверик":

    Предполагам, че тюлените са си гръмнали от яд самолета, защото спасеният пилот се е оказал с твърде дълга брада за времето прекарано в пустинята. Нямало е как да се върнат с такъв туземец и да го пробутат за спасен пилот.

    Затова измислят великденски план, който е твърде сложен за ЦРУ и Тръмп. Всички са доволни. Най-притеснителното е когато и иранците са доволни.

    22:44 06.04.2026

  • 50 Ъъъъъ

    8 4 Отговор
    Тръмп хвърли бомба:

    Прекъснахме отношенията си с НАТО!

    "Те не ми дават Гренландия, не помагат за Иран... Сбогом!“

    22:45 06.04.2026

  • 51 Лаик

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Холивуд пикчърс":

    Х@й ван че та, ко да ги праиш

    22:49 06.04.2026

  • 52 Дреме ми на Пилота

    11 3 Отговор
    На кой му пуса за някакъв пилот, вече свален. Провалил се е и няма кой да му даде да кара самолет втори път.

    Въобще на вас дреме ли ви за някой, който бомбардира училища с децата вътре?

    Коментиран от #54

    22:51 06.04.2026

  • 53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 7 Отговор
    Полтай спасяването на пилота, гръмнахме и няколко военни обекта на Аятоласите...за добър ден.

    22:54 06.04.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 12 Отговор

    До коментар #52 от "Дреме ми на Пилота":

    Колко ли деца е избил Путин....само Господ знае.
    Иначе американците си прибраха пилота под носа на Аятоласите.

    Коментиран от #92

    22:56 06.04.2026

  • 55 Брачет,

    2 11 Отговор

    До коментар #48 от "Ъъъъ":

    Я дай някоя снимка от концерта на Кобзон.От ВИП ложата..
    П.п.Тези снимки знаеш,л от къде са😏

    Коментиран от #65

    22:58 06.04.2026

  • 56 Пчеларя

    3 13 Отговор
    САЩ остават най могъщата армия, нация и държава, каквото и да твърдите, това са фактите, истината си е истина. Бог да благослови Америка

    Коментиран от #72, #88, #90

    22:58 06.04.2026

  • 57 Иван

    10 2 Отговор
    Израелци също са помолили Иран да продължи да бомбардира Израел.

    22:59 06.04.2026

  • 58 Фактолог

    14 3 Отговор
    Всеки самолет Херкулес е транспортирал по 2 мини хеликоптера вътре плюс 30-50 делта форс.

    Унищожени са 2-та тежки Херкулес самолета, 4 хеликоптера Mini bird, 2 Black hawk и общо около 100 делта форс, може и някой да е оцелял, но това няма особено значение.

    Дошъл е друг транспортен C127 с още два хеликоптера да събере вонящите трупове и да запали остатъците за да се прикрие всичко. Тогава са свалени 2-та Black hawk.
    Общо 16 изстребителя са осигурявали допълнително прикритие като са бомбили всичко наоколо, както и десетина ударни дрона, два от които MQ-9 също са свалени.
    Тотал щета за 500 милиона и около 50-100 трупа.

    Пилотът е паднал на 300 километра от това място и тази операция не е била за него , очевидно са дошли за урана, но са претърпяли пълно фиаско, както се очакваше. Иранците отдавна държат пилота и той не е единственият.
    Ако краварите го бяха спасили отдавна щяха да го афишират и наснимали по всички медии, бъдете сигурни. Спомнете си Мадуро!

    Епичен провал, друго няма какво да се каже.

    Коментиран от #64

    23:03 06.04.2026

  • 59 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ердоган":

    91 дрона.

    23:04 06.04.2026

  • 60 Иван

    8 3 Отговор
    Румънци са помолили Иран да унищожи американските военни бази в Румъния.

    23:07 06.04.2026

  • 61 Иранец с пръст в уста

    2 11 Отговор
    Скриха ни топката янките. Ами да ме цяха заловили мен,че да видя и аз бял ден. То вижте ме за колко долара работя.
    В началото на 2026 г. средната заплата в Иран, преизчислена в щатски долари, е силно повлияна от обезценяването на местната валута и високата инфлация. Поради срива на иранския риал до исторически ниски нива (дори над 1,5 милиона риала за 1 долар според някои източници), средната работна заплая в долари остава сравнително ниска.
    Средна работна заплата: Реалните доходи варират значително, но според икономически анализи от последните години, те често се движат в диапазона на няколкостотин долара, като за много служители средната нетна заплата е под 300-400 долара на месец при свободен курс на валутата.

    Коментиран от #75, #80

    23:07 06.04.2026

  • 62 Леко с вицовете

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "❗❗❗❗❗❗":

    Не мшнават!

    23:08 06.04.2026

  • 63 Иван

    5 2 Отговор
    Долнопробни булгаристански соросоиди са помолили гнусните евреи Гад Зееви да откраднат още от България.

    23:09 06.04.2026

  • 64 Да обобщим

    4 10 Отговор

    До коментар #58 от "Фактолог":

    Американците си спасиха пилота,гепиха им урана.Путин остави 200 морячета да умрат в "Курск" на дъното на морето.
    Усещаш ли разликата?

    Коментиран от #70, #81

    23:10 06.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Леко с вицовете

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ъъъъ":

    И ти ли се пробваш със смешки

    23:10 06.04.2026

  • 67 Пацо

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Цитат":

    То да беше само Русия - целия цивилизован свят в момента е със свалени гащи, заради тази криза! Я да те видим с биткойна, какво ще правиш ако нямаш ток или интернет?

    23:11 06.04.2026

  • 68 Неа питаме пилота

    5 2 Отговор
    Защо си мълчи тоя човек? Да вземат да му запишат едно интервю (може всеки да даде интервю и да ни убеди колко страшно е било и какъв е герой). Ще похвали тръмп, ще каже, че пони нищо, защото е бил под стрес и ще забравим за фарса.

    Но никой не ще да поеме срама на пилота, хахахах

    23:11 06.04.2026

  • 69 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #86

    23:12 06.04.2026

  • 70 Тимур

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Да обобщим":

    Да! При това заявена готовност за помощ от целия свят. Изверга Путин ги остави да умрат, като кучета

    23:12 06.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Жител

    9 3 Отговор

    До коментар #56 от "Пчеларя":

    Я отиди в Щатите и виж каква мизерия е. Не гледай Холивуд пикчърс от Българския си диван. Ела тук и виж каква измет има, нико не работи, хората са с увредени мозъци. Читавите се крият в колите си и се изнасят далече от градовете. Бог явно е решил да им го върне на Щатите в това, в което те превръщат другите страни, като например България за последните 36 години.

    Коментиран от #74

    23:16 06.04.2026

  • 73 Обезчестена копейка

    2 6 Отговор
    Да ви се похваля,дадох се! Дадох се на иранец, по- точно на няколко,както препоръчахте. Сега чакам да родя рубла с чалма. Слава на Алах

    23:16 06.04.2026

  • 74 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Жител":

    Е форум на копейки НЕспечелели зелена карта. Тва е пичове, оставате си мизерници

    Коментиран от #77

    23:18 06.04.2026

  • 75 Пацо

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Иранец с пръст в уста":

    ТЕ все едно за българите са писали пък не са в ЕС

    23:20 06.04.2026

  • 76 Тръмп въвежда еврото

    5 1 Отговор
    Ей, покрай разни спасени пegелоти забравихте за мноог успешните Реципрочни мита на Тръмп. Нали забравихте, ахаххахаха.

    После и пилотитее ще забравите, и Иран, както забравихте за войната Украйна. Ама то е защото забравихте и за Ковида. Непрекъснат цирк за крадене на пари.

    23:21 06.04.2026

  • 77 Смех с копейки

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Факти":

    Аз затова влизам тук,за да се забавлявам с копейките🤣Тук можеш да прочетеш чутовни небивалици от копейките🤣

    23:23 06.04.2026

  • 78 Иран:

    2 5 Отговор
    По лъжи дори Тръмп не може да се сравнява с нас.

    23:24 06.04.2026

  • 79 Цеко Бомбардировача

    1 6 Отговор
    Абе не знам тия какви ги съчиняват ама гледам как най- новия ракетоносец Макаров на монгольята..гори!
    Целото пристанище в Новоросийск и Нефтобазите...
    Ма голем Ке ф
    )))

    Коментиран от #84

    23:25 06.04.2026

  • 80 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Иранец с пръст в уста":

    Във война няма заплати. Всички са на купони и дажби! Ако някъде е различно губят войната!

    23:25 06.04.2026

  • 81 Холивуд пикчърс

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Да обобщим":

    "Спасиха" партенките на пилота, уранът даже не разбраха, къде е. Накрая в типичния си стил се самопровъзгласиха за супер герои.

    23:26 06.04.2026

  • 82 Българска копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Иран показа":

    Ловя се на всяка гола кука, стига да е руска или иранска.

    Коментиран от #95

    23:26 06.04.2026

  • 83 Шах Матист

    5 1 Отговор
    Сума ти самолети за един некадърен пилот. Това да не е бил Том Круз или Вал Килмър?

    23:26 06.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Премиерът Гяуров съм

    4 1 Отговор
    Сега като го спасиха дали ще се върнат цените като преди, че избори идват?

    23:28 06.04.2026

  • 86 Дедо Мраз

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Дон Корлеоне":

    Скоро и у вас.

    23:30 06.04.2026

  • 87 Джаз Крузейдърс

    4 0 Отговор
    Няма официално изявление на военното ръководство на САЩ за целите и последствията от операцията!

    Коментиран от #93

    23:30 06.04.2026

  • 88 Знахаря

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пчеларя":

    Явно доста са те нажилили пчелите.Лекувай се.

    23:31 06.04.2026

  • 89 Майооорка

    2 0 Отговор
    Май Камала Харис щеше да се справи по-добре с Иран. Тръмпакът не е разбрал още къде се е преместил да живее Епщайн.

    23:32 06.04.2026

  • 90 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Пчеларя":

    Добре де! нека е както ти казваш и САЩ са най, най, най.
    Не схващам ти кво се кефиш, при положение, че САЩ вече не гледат към любимата ти Украина и я зарязаха да си мре от болестите?

    Коментиран от #98, #101, #103

    23:33 06.04.2026

  • 91 Последния софиянец

    2 6 Отговор
    Това е забавление за малки деца! Ху ЙЛО изпрати 64 км Колона монголья да влезнат у КИЕВ а те влязоха в..чувалите! Укрите ги загробиха за 2 дня! Барабар със 18 десантни вертушки и 350 ВДВ ..смешници!
    Е това е операция

    Коментиран от #94, #96, #99

    23:33 06.04.2026

  • 92 Кофи Анан

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Със сигурност не толкова, колкото евреите.

    23:34 06.04.2026

  • 93 Еър Форс Уан Харисън Форд Ескорт

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Джаз Крузейдърс":

    Каква операция? Ние нямаме нищо общо с това. Нетаняху и някакви мургари около него пак вършат мизерии на наш гръб. Ще платим, всичко ще се оправи. Само чакайте да напечатаме кинтите в битокйни.

    23:35 06.04.2026

  • 94 Иво Димов

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Последния софиянец":

    Халюцинираш.Време е да си лягаш.Утре си на училище

    23:36 06.04.2026

  • 95 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Българска копейка":

    "Ловя се на всяка гола кука, стига да е руска или иранска."

    12 уволнени генерали + напалник-щяба на армията е "гола кука"? 😂

    23:36 06.04.2026

  • 96 Кметът на София

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Последния софиянец":

    Това бяха новините по украинската телевизия.

    Иначе в действителност обменът на трупове е средно 1000 за 30. Украинците получават 1000 трупа на свои войници, а руснаците 30 от своите. Прави си сметката как върви денацификацията.

    Коментиран от #107

    23:37 06.04.2026

  • 97 Рамбо ентъртейнмънт

    4 1 Отговор
    Защо не са пратили за втори пилот някой свестен, да не става такъв резил?

    23:40 06.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Последния софиянец":

    Че само руски малпумник очаква да превземе град с танкове и бтри

    Коментиран от #104

    23:44 06.04.2026

  • 100 Аз само се чудя

    2 2 Отговор
    Как успяват Иран да направят такива добри снимки на базите, които обстрелват - преди и след попаденията?
    Ясно е, че ракети и дронове явно могат да правят, ама смътници с такава резолюция би трябвало да имат само американците.

    Дали нмат свои хора в Пентагона? Някакви врагове на Тръмп от Демпартията?

    Коментиран от #105

    23:45 06.04.2026

  • 101 Смех с копейки

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    САЩ като спряха помощта за Украйна и като настана едно превземане на Киев за три дни.Превземане, превземане....От радостните фойерверки ватенките си подпалиха половината рафинерии 😂😂😂

    23:48 06.04.2026

  • 102 Продавам

    1 2 Отговор
    Коран целуван от Путин. Изпращане с право на оглед

    23:48 06.04.2026

  • 103 Контрамеханик

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    Не са я зарязали Урайна - наливат яко там милиарди всеки месец, плюс оръжия за още толкова, плюс управление на военното командване (т.е. управление на войските на Украйна), наемници, информационна пропаганда, всичко.

    Зеленски си джитка безгрижен да благодари за подкрепата на Америка. Голямо точене на пари направиха там. За сметка на един цял народ, ама тоя народ е чужд за американците, нищо, че е готов да умре за тях. То натам и вървят нещата.

    23:50 06.04.2026

  • 104 Владо

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "демократ":

    Руски сбърканяци кво да измислят?

    23:52 06.04.2026

  • 105 Путин е замесен

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Аз само се чудя":

    Дори американците няма да разберат какво е станало в тая операция. Холивуд ще направи филм с участието на Том Круз, но по доста измислен сценарий, както винаги. Просто защото не знаят истината и няма и да им я кажат.
    Но ще го направяят и бизнес и шоу и ще има мърчъндайзинг, шапки, планелки, брандирана кока-кола.

    Иначе се чудим какво стана с десантния кораб, който щеше да стовари една армия да превзема Иран по сушата. Нещо спряха да говорят за него. Пак е било партенка.

    Коментиран от #106

    23:55 06.04.2026

  • 106 Смех с копейки

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Путин е замесен":

    Обаче какво стана с крайцера Москва всички разбрахме.Чудя се защо Мосфилм ме направиха някой екшън.

    00:08 07.04.2026

  • 107 Сметах,сметах

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Кметът на София":

    Блатарите вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    00:10 07.04.2026

