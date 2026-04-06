Иран: Много неясни моменти! Американската операция за спасяването на пилот може и да е обикновена кражба на обогатен уран

Иран изрази днес мнение, че американска операция по спасяването на пилот може да е послужила като прикритие за "кражба на обогатен уран", като посочи, че около операцията има "много неясни моменти", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера, че вторият пилот от самолета, който се разби два дни по-рано в Иран и който Техеран твърди, че е свалил, е бил спасен по време на "смела" военна операция.
От иранска страна заявиха, че армията е "осуетила" операцията, без обаче да опровергаят категорично спасяването на пилота.
Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че има "много въпросителни и неясни моменти" относно операцията.
"Зоната, където е било съобщено, че се намира американския пилот, в провинция Кохгилуйе и Буйер Ахмад, е много отдалечена от зоната, в която са се опитали да кацнат американските сили в централен Иран", заяви говорителят по време на седмичната си пресконференция.
"Възможността за операция под прикритие с цел кражба на обогатен уран не трябва по никакъв начин да бъде изключвана", добави той.
В централната част на Иран се намира, по-специално, завод за преработка на уран в провинция Язд, отбелязва АФП.
Багаи определи спасителната операция като "катастрофа" за Вашингтон, а иранската армия твърди, че нейните сили са унищожили два хеликоптера "Блек Хоук" и два военни транспортни самолета C-130.
Според иранските военни машините са били подложени на обстрел, което ги е принудило "да извършат аварийно кацане в провинция Исфахан".
Американската армия след това е "бомбардирала масирано свалените самолети", посочи иранската армия в съобщение, предадено по държавната телевизия.
Според американски медии два от самолетите, които е трябвало да върнат пилота и спасителите му на сигурно място, са останали блокирани в изолирана база в Иран и е трябвало да бъдат унищожени, за да не попаднат в ръцете на иранските сили.
Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, съобщи по-късно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, цитиран от Франс прес.
Работата на ЦРУ е била част от операцията за спасяване на двамата американски пилоти в Иран, каза Ратклиф на пресконференция в Белия дом, в която взеха участие също президентът Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет.
"Освен човешките и техническите ресурси, мобилизирани от президента за намирането на нашите пилоти, ЦРУ проведе операция за заблуда на противника, целяща да внесе смут сред иранците, които преследваха безмилостно летците", заяви Ратклиф.
От своя страна президентът Тръмп каза, че според него иранците са "готови да страдат" за смяна на режима в Техеран. Американският президент добави, че САЩ са прехванали съобщения от ирански граждани, в които се казва: "Продължавайте да бомбардирате".
Тръмп отново предупреди, че може да бъдат нанесени удари по енергийната инфраструктура на Иран "още във вторник през нощта".
Американската операция по спасяването на пилота, намиращ се на борда на изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили, свален от Техеран, се провали. Това заяви полковник Ебрахим Золфагари, официален представител на Централния щаб на въоръжените сили на Иран “Хатам ал-Анбия“, съобщава IRIB.
“Опитът за спасяване на пилота не беше успешен“, заяви той, опровергавайки по-ранното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вторият пилот на самолета F-15E, свален в Иран в петък, е бил спасен.
Полк. Золфагари заяви още, че два американски хеликоптера “Black Hawk“ и един военнотранспортен самолет C-130 са били свалени южно от Исфахан.
“Самолетите са обхванати от пламъци“, добави Золфагари.
До коментар #1 от "Смока":И как точно загуби? Взема такси от кораби ,които реши да пусне. Бомби Израел здраво. Унищо сащ базите и много техника. Продава оетлол. Управлява Хаменей. Та как загуби незная? Направи Тръмп смешен
11 Бум
„Цялата страна Иран може да бъде унищожена за една нощ и тази нощ може да е утре“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.
Преди това във вторник той заплаши Техеран с „ден на мостове и електроцентрали“, настоявайки за деблокиране на Ормузкия проток. В противен случай, каза той, иранците ще „живеят в ада“. В отговор Техеран обеща решителен отговор, ако Вашингтон изпълни тези заплахи.
22:13 06.04.2026
13 Фърли им атома бе!
До коментар #1 от "Смока":По добре не пиши,че си зле с капацитета и така се излагаш! Горе нямаш нищо! Кънти на тъпо и кухо!
До коментар #13 от "Фърли им атома бе!":Ех, ако и тебе баща ти те беше хвърлил на килима.
35 ГЪЧ
До коментар #23 от "Шлосера":Бункерният знае кой и защо го е казал.Затова не смее гък да каже срещу Биби и Тръмп.
Ударите срещу иранската цивилна инфраструктура не представляват военно престъпление, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 6 април.
„Те са животни“, съобщава Ройтерс , че е казал той .
Ето как той отговори на въпрос на журналист дали подобни удари биха се считали за военно престъпление.
Никой няма да прати толковя хора и самолети неподготвени да спасяват един пилот. Поне да му бяха измислили име Джон Смит, например.
И въобще как може толкова наивно да се смята, че щом крят нещо значи го няма? Наистина е доста елементарна публиката в Щатите и ЕС, ама чак толкова да ги имат за балами - ме съмнява.
Признайте си, ще станете поне герои. А сега станаха лъжци.
До коментар #30 от "Питам":На тебе ще ти покажат" ряз@ ната му кремъклийка.
До коментар #30 от "Питам":Мождаба се е възнесъл при баща си.
А пък сега умрелите, които се провалят в Иран ги чака пред Ада самият Чък Норис, да им държи сметка защо са се провалили. Норис не влиза вътре в Ада, за да не се уплашат хората в казаните и да избягат.
До коментар #30 от "Питам":"Иран да покаже аятолаха викам"
Бе то и аз викам Израел да покаже Нетаняху, но не го правят.....Пускат ни някакви холограми или снимки само.... 😂
Колкото до войните, САЩ пуснаха снимка на уж "спасения" войник, но не от кораба......Ако я сложите до снимката, която пуснаха иранците, ще видите, че май не е спасен....🍿🤔
До коментар #38 от "Том Круз Маверик":Предполагам, че тюлените са си гръмнали от яд самолета, защото спасеният пилот се е оказал с твърде дълга брада за времето прекарано в пустинята. Нямало е как да се върнат с такъв туземец и да го пробутат за спасен пилот.
Затова измислят великденски план, който е твърде сложен за ЦРУ и Тръмп. Всички са доволни. Най-притеснителното е когато и иранците са доволни.
Прекъснахме отношенията си с НАТО!
"Те не ми дават Гренландия, не помагат за Иран... Сбогом!“
До коментар #18 от "Холивуд пикчърс":Х@й ван че та, ко да ги праиш
Въобще на вас дреме ли ви за някой, който бомбардира училища с децата вътре?
До коментар #52 от "Дреме ми на Пилота":Колко ли деца е избил Путин....само Господ знае.
Иначе американците си прибраха пилота под носа на Аятоласите.
До коментар #48 от "Ъъъъ":Я дай някоя снимка от концерта на Кобзон.От ВИП ложата..
П.п.Тези снимки знаеш,л от къде са😏
58 Фактолог
Унищожени са 2-та тежки Херкулес самолета, 4 хеликоптера Mini bird, 2 Black hawk и общо около 100 делта форс, може и някой да е оцелял, но това няма особено значение.
Дошъл е друг транспортен C127 с още два хеликоптера да събере вонящите трупове и да запали остатъците за да се прикрие всичко. Тогава са свалени 2-та Black hawk.
Общо 16 изстребителя са осигурявали допълнително прикритие като са бомбили всичко наоколо, както и десетина ударни дрона, два от които MQ-9 също са свалени.
Тотал щета за 500 милиона и около 50-100 трупа.
Пилотът е паднал на 300 километра от това място и тази операция не е била за него , очевидно са дошли за урана, но са претърпяли пълно фиаско, както се очакваше. Иранците отдавна държат пилота и той не е единственият.
Ако краварите го бяха спасили отдавна щяха да го афишират и наснимали по всички медии, бъдете сигурни. Спомнете си Мадуро!
Епичен провал, друго няма какво да се каже.
До коментар #47 от "Ердоган":91 дрона.
61 Иранец с пръст в уста
В началото на 2026 г. средната заплата в Иран, преизчислена в щатски долари, е силно повлияна от обезценяването на местната валута и високата инфлация. Поради срива на иранския риал до исторически ниски нива (дори над 1,5 милиона риала за 1 долар според някои източници), средната работна заплая в долари остава сравнително ниска.
Средна работна заплата: Реалните доходи варират значително, но според икономически анализи от последните години, те често се движат в диапазона на няколкостотин долара, като за много служители средната нетна заплата е под 300-400 долара на месец при свободен курс на валутата.
До коментар #3 от "❗❗❗❗❗❗":Не мшнават!
До коментар #58 от "Фактолог":Американците си спасиха пилота,гепиха им урана.Путин остави 200 морячета да умрат в "Курск" на дъното на морето.
Усещаш ли разликата?
До коментар #48 от "Ъъъъ":И ти ли се пробваш със смешки
До коментар #17 от "Цитат":То да беше само Русия - целия цивилизован свят в момента е със свалени гащи, заради тази криза! Я да те видим с биткойна, какво ще правиш ако нямаш ток или интернет?
Но никой не ще да поеме срама на пилота, хахахах
До коментар #64 от "Да обобщим":Да! При това заявена готовност за помощ от целия свят. Изверга Путин ги остави да умрат, като кучета
До коментар #56 от "Пчеларя":Я отиди в Щатите и виж каква мизерия е. Не гледай Холивуд пикчърс от Българския си диван. Ела тук и виж каква измет има, нико не работи, хората са с увредени мозъци. Читавите се крият в колите си и се изнасят далече от градовете. Бог явно е решил да им го върне на Щатите в това, в което те превръщат другите страни, като например България за последните 36 години.
До коментар #72 от "Жител":Е форум на копейки НЕспечелели зелена карта. Тва е пичове, оставате си мизерници
До коментар #61 от "Иранец с пръст в уста":ТЕ все едно за българите са писали пък не са в ЕС
После и пилотитее ще забравите, и Иран, както забравихте за войната Украйна. Ама то е защото забравихте и за Ковида. Непрекъснат цирк за крадене на пари.
До коментар #74 от "Факти":Аз затова влизам тук,за да се забавлявам с копейките🤣Тук можеш да прочетеш чутовни небивалици от копейките🤣
Целото пристанище в Новоросийск и Нефтобазите...
Ма голем Ке ф
)))
До коментар #61 от "Иранец с пръст в уста":Във война няма заплати. Всички са на купони и дажби! Ако някъде е различно губят войната!
До коментар #15 от "Иран показа":Ловя се на всяка гола кука, стига да е руска или иранска.
До коментар #69 от "Дон Корлеоне":Скоро и у вас.
До коментар #56 от "Пчеларя":Явно доста са те нажилили пчелите.Лекувай се.
До коментар #56 от "Пчеларя":Добре де! нека е както ти казваш и САЩ са най, най, най.
Не схващам ти кво се кефиш, при положение, че САЩ вече не гледат към любимата ти Украина и я зарязаха да си мре от болестите?
Е това е операция
До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Със сигурност не толкова, колкото евреите.
До коментар #87 от "Джаз Крузейдърс":Каква операция? Ние нямаме нищо общо с това. Нетаняху и някакви мургари около него пак вършат мизерии на наш гръб. Ще платим, всичко ще се оправи. Само чакайте да напечатаме кинтите в битокйни.
До коментар #91 от "Последния софиянец":Халюцинираш.Време е да си лягаш.Утре си на училище
До коментар #82 от "Българска копейка":"Ловя се на всяка гола кука, стига да е руска или иранска."
12 уволнени генерали + напалник-щяба на армията е "гола кука"? 😂
До коментар #91 от "Последния софиянец":Това бяха новините по украинската телевизия.
Иначе в действителност обменът на трупове е средно 1000 за 30. Украинците получават 1000 трупа на свои войници, а руснаците 30 от своите. Прави си сметката как върви денацификацията.
До коментар #91 от "Последния софиянец":Че само руски малпумник очаква да превземе град с танкове и бтри
Ясно е, че ракети и дронове явно могат да правят, ама смътници с такава резолюция би трябвало да имат само американците.
Дали нмат свои хора в Пентагона? Някакви врагове на Тръмп от Демпартията?
До коментар #90 от "Механик":САЩ като спряха помощта за Украйна и като настана едно превземане на Киев за три дни.Превземане, превземане....От радостните фойерверки ватенките си подпалиха половината рафинерии 😂😂😂
До коментар #90 от "Механик":Не са я зарязали Урайна - наливат яко там милиарди всеки месец, плюс оръжия за още толкова, плюс управление на военното командване (т.е. управление на войските на Украйна), наемници, информационна пропаганда, всичко.
Зеленски си джитка безгрижен да благодари за подкрепата на Америка. Голямо точене на пари направиха там. За сметка на един цял народ, ама тоя народ е чужд за американците, нищо, че е готов да умре за тях. То натам и вървят нещата.
До коментар #99 от "демократ":Руски сбърканяци кво да измислят?
До коментар #100 от "Аз само се чудя":Дори американците няма да разберат какво е станало в тая операция. Холивуд ще направи филм с участието на Том Круз, но по доста измислен сценарий, както винаги. Просто защото не знаят истината и няма и да им я кажат.
Но ще го направяят и бизнес и шоу и ще има мърчъндайзинг, шапки, планелки, брандирана кока-кола.
Иначе се чудим какво стана с десантния кораб, който щеше да стовари една армия да превзема Иран по сушата. Нещо спряха да говорят за него. Пак е било партенка.
До коментар #105 от "Путин е замесен":Обаче какво стана с крайцера Москва всички разбрахме.Чудя се защо Мосфилм ме направиха някой екшън.
До коментар #96 от "Кметът на София":Блатарите вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
