Доц. д-р Йордан Величков: Войната в Близкия изток и сигурността на България

Доц. д-р Йордан Величков: Войната в Близкия изток и сигурността на България

7 Април, 2026 16:00 1 029 13

На фона на тази очевидно стряскаща реалност, преди всичко управляващите са длъжни да отчетат съществуващата и непредсказуема взривоопасна обстановка, която не е много далече от нашата граница

Доц. д-р Йордан Величков: Войната в Близкия изток и сигурността на България - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европа е разтревожена. Иранските балистични свръхзвукови ракети са практически неуязвими и за няколко минути са в състояние да достигнат всяка точка на Европа, включително и столиците на най-големите европейски държави - Берлин, Рим и Париж. Още няма противовъздушна система на въоръжение, която би могла да спре и унищожи летящата с 20 хиляди километра в час ракета.

За това предупреди в анализ за в. "Труд" доц. д-р Йордан Величков.

На фона на тази очевидно стряскаща реалност, преди всичко управляващите са длъжни да отчетат съществуващата и непредсказуема взривоопасна обстановка, която не е много далече от нашата граница, както и един известен фактор: Съюзник сме на една от воюващите държави - САЩ, с четири военни бази на българска територия и няколко дислоцирани самолета във връзка с войната на цивилно българско летище. Срещу това внушително американско военно присъствие на българска територия иранското посолство в София реагира с нота.

Огромна част от световната общност е за мирно разрешаване на конфликта. Но ако не се намерят приемливи решения за воюващите, чиито отношения са тежко увредени от десетилетия, военните действия не само ще продължат, но вероятността, макар и твърде малка, да излязат извън границата на досегашния им обсег, е напълно възможна. Близостта ни до конфликта не изключва във военните планове на Пентагона да бъдат включени и американските бази в България. А това означава българската страна да стане съпричастна към конфликта. Така както Иран атакува американските бази в съседни арабски държави, обект на неговите атаки могат да станат и американските бази на територията на България.

Когато преди години страната ни влезе в НАТО и разреши за първи път в следвоенната си история настаняване на чужди бази на българска територия, политиците ни бяха длъжни да отчетат, че подобен акт крие риск за държавата ни. Не оспорвам членството ни в НАТО, защото нямахме друг по-приемлив избор. Но сме длъжни, вместо да се спотайваме и да рисуваме розови картини от типа - НАТО напълно гарантира сигурността ни - да отчетем не само положителните страни от това членство, но и рисковете и негативните последици.

Най-малко България, с огромния си опит в съюзническата ни обвързаност с една от най-силните армии в света - германската, когато бе победена и плати най-високата цена за участието си в двете световни войни, има право да заема такава лековата позиция.

Разбира се не е задължително българските политици да бъдат експерти по международни отношения, но те са длъжни да познават някои от най-важните правила в международното общуване. Всеизвестен от векове факт е, че военните съюзи никога не са гарантирали пълна сигурност на своите членове, а само степен на сигурност.

Безспорен, единствен и безалтернативен гарант на световния мир и сигурност е ООН. Съпротивата срещу въоръжените сили под флага на световната организация е всъщност противопоставяне на колективната воля и интереси на цялата международна общност. А това, че тази организация е сериозно обезличена от големите държави и не изпълнява основната си функция, за която е създадена, е друга тема.

Ръководните държавни институции на България са длъжни да се съобразяват с още една от фундаменталните норми на международното право - отговорността на извършителя на дадено престъпно деяние и неговия помагач. Неоспорим пример е политиката на българската страна като съюзник на Германия по време на Втората световна война. Абсурдно е твърдението на някои „анализатори“ за невинност на България във войната, тъй като тя не била участвала във военни действия съвместно с германската армия. Това е вярно. Но в същото време тя предоставя цялата си територия заедно с въздушното и морско пространство на германския си съюзник, който напада съседна държава. Обвиняваме Англия и САЩ за варварските бомбардировки на 168 населени места, разрушавайки половин София с над три хиляди човешки жертви. Но не бяха ли още по-брутални бомбардировките на германската авиация над английските градове, които отнемат живота на близо 50 хиляди граждани на Великобритания?

Като верен докрай и всеотдаен сателит - помагач на нацистка Германия, победителите във Втората световна война на Парижката мирна конференция през 1946 година отредиха място на българската държава на подсъдимата скамейка, с всички негативни последици наравно със съюзника ни.

Днешната обстановка в Близкия изток, както и при други случаи на напрежение на международната сцена, налага не само на днешните, но и на бъдещите българки политици да прелистват по-често страниците на историята ни, откъдето могат да формират най-добрите си и правилни управленски ходове.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    В Сърбия и Турция тероризъм.И нас няма да отмине.

    16:04 07.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    9 7 Отговор
    Ами защо цял свят дремА 47 години?
    Иран заплашваше да унищожи САЩ и Израел от 1979г!
    Най накрая се намери един смел човек да реши проблема и всички взехте да врякате!
    Заслужавате Иран да ви прати по една ракетка по кратуните!

    Коментиран от #11

    16:04 07.04.2026

  • 3 Варна

    4 7 Отговор
    Има вероятност Иран да удари кораби на НАТО във Варна, но пък не е голяма загуба, защото Варна е руска губерния и там има много руски шпиони!

    16:06 07.04.2026

  • 4 Русодебил

    8 9 Отговор
    Ганя иска ЕС да го храни, НАТО да го брани, но не иска американски самолети в София!

    Тотален дебилизъм!

    16:06 07.04.2026

  • 5 Дориана

    11 1 Отговор
    Сега Желязков, Борисов и Коалиция Магнитски да дадат обяснение пред целия български народ защо включиха България в Съвета за мир на Тръмп и станахме преки участници във войната с Иран. България може да бъде нападната от Иран заради Борисов , Желязков и коалиция Магнитски.

    Коментиран от #6, #9

    16:06 07.04.2026

  • 6 Дорде не та фана

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    А укросглобката покрай Гяуров какво направи адекватно по случая?

    16:09 07.04.2026

  • 7 Причината за конфликтите

    6 2 Отговор
    В Близкия изток е Израел.
    Дават му земи за държава които са арабски.
    Защо на нас не ни дадат земите на Волжска България?
    Ами ако турци и гърци поискат Българските земи?

    16:11 07.04.2026

  • 8 малко истински факти

    1 5 Отговор
    О къде го изкопахте тоя нафталинчо , че да ръси русофилни жалки опорки и да дрънчи на кух кюнец .

    17:09 07.04.2026

  • 9 альооооо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Казвал съм ти не веднъж , да проверяваш от кои апчета гълташ преди да дрънкаш.

    17:11 07.04.2026

  • 10 на такива самозванци давате думата за да

    1 2 Отговор
    ви будалкат!Аз би му казал ,че са и невидими и имагинерни неговите балистични ракети.само да каже с какво ще ги изстреля иран и как невидимо ще мине през Ф16 ,патриот и корабни пво ,както и през 3 радара...невидимата ракета става -видима!

    17:26 07.04.2026

  • 11 КАААААК ША ГО УНИЩОЖИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    ТА ТОЙ НЯМА НИИИИТООООО ЕДНА МЕЖДУКОНТЕНИНТАЛНА РАКЕТА?!?!?!?!!!

    17:39 07.04.2026

  • 12 альооооо

    2 2 Отговор
    Голяма сте комедия тука ,изкарали сте ненакъв неадекватен пенсионер да дърдори глупости и нелепици , та даже и ги разпространявате , много ниско взе да пада родната ни журналистика ей.

    Коментиран от #13

    17:59 07.04.2026

  • 13 аха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "альооооо":

    Ммммм да , мисирки сър .

    18:00 07.04.2026