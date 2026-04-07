Държавата с нов дълг от 150 млн. евро, заемите за 2026 г. достигнаха 1 млрд. евро

7 Април, 2026 11:21 1 148 32

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият дълг, поет през настоящата 2026 година, надхвърли 1 млрд. евро, след като на 6 април бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро.

В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации, част от емисия № BG 20 400 26 218, с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно, става известно от сайта на Българската народна банка.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение са одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението.

Това е седми аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Така общият размер на новия дълг, поет през тази година, възлиза на 1,05 млрд. евро, сочи справка в данните на Министерството на финансите.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Идват избори

    34 1 Отговор
    Някой е теглил бонуси за индианците...

    Коментиран от #24

    11:23 07.04.2026

  • 2 евроатлантиЦ

    29 1 Отговор
    Не е от еврото . Тц

    11:27 07.04.2026

  • 3 Хи хи хи

    34 0 Отговор
    Чудесно. Поздравления..🤔 върху тази основа ще съществуване. Вече и гайди не произвеждаме.

    11:27 07.04.2026

  • 4 Отвратен

    44 1 Отговор
    Вземайте, вземайте и ги раздавайте на корумпираните кърлежи от МВР, съд и Прокуратура, които не само, че нищо не работят , ами и разпъват чадър над криминалния контингент ….пфу, отвратителна мафиотска територия

    11:29 07.04.2026

  • 5 Гяуро Кюмюро и бандата му укpаинcтвaщи:

    32 1 Отговор
    Смятаме, че до края на годината ще направим поне 10 милиарда шиткоина нов дълг, щото скоро няма да видите редовно правителство.

    11:29 07.04.2026

  • 6 АЗ ЗАЕМИ НЕ ТЕГЛЯ,

    35 0 Отговор
    ТАКА ЧЕ МНОГО МОЛЯ,
    НЕ МЕ КАРАЙТЕ ДА ВРЪЩАМ.

    Коментиран от #11

    11:31 07.04.2026

  • 7 Софиянец

    34 1 Отговор
    Все пак сме в клуба на богатите, трябва да догоним останалите "богати" на заеми и бюджетен дефицит 😂

    11:33 07.04.2026

  • 8 стоян георгиев

    31 0 Отговор
    До тук ни докара евроатлантическя слугинаж!

    11:33 07.04.2026

  • 9 социалист -анти капиталист

    30 0 Отговор
    Ей ти същите със заемите , обясняват как бил фалирал социализма ! Няма такова дъно !

    11:35 07.04.2026

  • 10 свидетел 1

    28 0 Отговор
    Само АЕЦ Козлодуй с пълните 6 блока ,Мариците и Нефтохим Бургас , можеха спокойно да идържат цялата държава.Изобщо да не споменавам Соди Девня ,Каолин ,Софарма , Кремиковци и много други .Готова работа развалиха !

    11:38 07.04.2026

  • 11 така е

    32 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЗ ЗАЕМИ НЕ ТЕГЛЯ,":

    Ние не теглим, ама кой ще плаща къщите на Ривиерата, апартаментите в Дубай и мезонетите в Гърция, частните самолети, яхти и бронирани джипове? Нали все от някой джоб тези милиарди трябва да излязат, а преди това трябва някой да ги изработи. И понеже собствениците на споменатите придобивки нито са научени да работят, нито да плащат, ще плащаме ние. Ще си платим за волското търпение 36 години без да мрънкаме. А, ако случайно решим, че не искаме да плащаме повече, ще трябва да се размърдаме и да направим нещо по въпроса.

    11:39 07.04.2026

  • 12 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Флиза, флиза .

    11:41 07.04.2026

  • 13 майтапчия

    23 2 Отговор
    Здравейте тутманици ! Как е капитализма , стигат ли ви парите за сметките , имате ли качествено здравеопазване , хубави пътища , безплатни почивки .Можете ли да си направите зъбите без да теглите кредит ? Наядохте ли се на банани ?

    Коментиран от #16, #22

    11:51 07.04.2026

  • 14 Отряд 1

    13 0 Отговор
    На мнение съм, че сме фалирали… т.е произвеждаме по- малко, отколкото консумираме.

    Коментиран от #18

    11:55 07.04.2026

  • 15 наблюдател

    13 0 Отговор
    Обаче гаврата продължава .На най -дребните евро монети сложили надпис "стотинки " .Много намразих Евро съюза , заради разрушителното влияние на България , продажните наши политици и лицемерието на евро лидерите .Едни домати не ни дават да си произведем .

    11:58 07.04.2026

  • 16 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "майтапчия":

    Защо непрекъснато такива като тебе говорят за Банани,след като има толкова много и разнообразни други плодове?

    Коментиран от #20

    12:00 07.04.2026

  • 17 Тома

    11 0 Отговор
    Ще трябват за заплати на държавната администрация,мвр и даскалите защото не могат да им смогнат

    12:00 07.04.2026

  • 18 зкпч

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Отряд 1":

    Товз ,че сме фалирали е ясно още от 1989 година .По лошото е че бавничко отнеха абсолютно всички права на хората . При социализма се живееше много по добре , хората имаха много повече права , имаше много повече свобода и в това съм 100% убеден , като човек живял и в двете системи .

    Коментиран от #21

    12:01 07.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    Ех Тодоре, ех Колев, не доживя са видиш как ще ги стигнем американците, че ги задминем дори.....
    по дълг❗

    12:05 07.04.2026

  • 20 майтапчия

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Защото , ако не знаеш навремето имаше такова изобилие , че за да убедят хората , че демокрацията е по хубава им казваха .Всичко има , но ето няма банани .Съвсем друга тема е за един ензим и нишестето което е в бананите и за славяните които намат този ензим и как научните институти са знаели за това и за да предпазят населението , са внасяли банани само два пъти годишно .Мъзри ме да пиша и да ти разкажа с подробности . Само да знаеш ,че навремето България беше велика държава и освен всичко друго имаше и много научни институти

    12:06 07.04.2026

  • 21 Нехис

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "зкпч":

    Къде я видя тази свобода? Свобода имаш, ако си човек на партийния секретар.
    Друг е въпросът, ако за теб е по-важно червото, което е характерно за примитивните слоеве на обществото.
    На тях свобода не им е нужна.

    Коментиран от #25

    12:26 07.04.2026

  • 22 Нехис

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "майтапчия":

    Здравей, червен паразите. Имам си за сметки, нови автомобили, обиколки из Европа, плодове не ми липсват.
    Други питанки имаш ли?
    Мъчно ти е, че свърши симулирането на работа и никой не те взима ли?
    Няма как, ще трябва да поработиш, другарю.

    Коментиран от #30

    12:53 07.04.2026

  • 23 мани беги

    7 0 Отговор
    външният ни общ дълг е 68 млрд. евро ... за няколко месеца е нарастнал с 10 млрд. ... беше 58 ...
    за няколко мес. някой ни окраде с 10 млрд. евро ... външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 14 млрд. евро - демек тукашните чужди фирми поробители ни скубят яко и им дължим 14 млрд. евро ... примерно енергийните фирми и хранителните магазини ... кой жа плата, нинам ... сетих се, радеф жа опрай рабтата, ма друг път

    12:59 07.04.2026

  • 24 Паразити

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Идват избори":

    Индианците кво работата и произвеждат🤣🤣

    13:25 07.04.2026

  • 25 Свобода

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Свободата е икономичекса - да имаш посдслон, да може да се изхранваш и т.н. - сега ако си политнекоректен фалираш и се оправяй, тогава никой не ти взимаше жилището заради неплащяние и неполиткоректност

    13:47 07.04.2026

  • 26 Бат Венце Сикаджията

    6 1 Отговор
    Фалирали сте, а по улиците ви само комплексарщина бмвета, мерцедеси, аудита и поршета. Но и на това му идва края. То със заемите е до едно време. Покажете ми една нормална страна където по улиците 18 -21 годишни момченца и момиченца карат коли за по 100 000 евро. Няма такава. Нито в САЩ, нито в Швейцария, нито в Англия и тн.

    Коментиран от #28

    13:48 07.04.2026

  • 27 Бат Венце Сикаджията

    3 1 Отговор
    Аз едно не мога да разбера, кой дава пари на заем на тази държава? Я има, я няма 1,3 милиона работещи. От тях поне половината са сива икономика. Около половин милион роми на социални помощи в по голямата си част, 2 милиона пенсионера и останолото деца. Да дадеш заем на България, и да очакваш да ти го върне е като да пратиш на Айше Салиева от Горно надолнище - Трънско мобифон по еконта от обява във фейса и да чакаш да отиде да си го вземе. Задава се страшна финансова криза.

    13:56 07.04.2026

  • 28 Яяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бат Венце Сикаджията":

    Има, но те са служебни

    Коментиран от #29

    14:03 07.04.2026

  • 29 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Яяяяяя":

    Не знам. Аз живея във Варна и постоянно виждам пешлеменца с луксозни возила. Няма как на такава крехка възраст да си изработил такива пари за такива коли. Това са комплексирани, крадящи от държавата, безотговорни родители които позволявар това. Това освен с кражби няма как да става. И не ми говори за чужбина дали им си с служебни. Аз съм обиколил света и мога да ти кажа, че няма служебни коли за по 1000000 евро карани от 18 до 20 годишни работници. Тук комплексарщина та и простотията са просто повсеместни. Тоя не е нормално поведение.

    Коментиран от #32

    14:10 07.04.2026

  • 30 Значи...

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нехис":

    ....здрасти Шиши.
    Днес имат само крадците като теб.

    14:14 07.04.2026

  • 31 Васил

    2 0 Отговор
    Познайте къде ще отидат тези средства за бонуси на държавните служители.

    15:01 07.04.2026

  • 32 ВСИЧКО,КОЕТО СИ НАПИСАЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бат Венце Сикаджията":

    Е ВЯРНО,А ЗА МРЪСОТИЯТА ВЪВ ВАРНА КАКВО ЩЕ КАЖЕШ?
    КАКЪВ ХУБАВ ,СПОКОЕН И ЧИСТ ГРАД БЕШЕ..

    15:22 07.04.2026

