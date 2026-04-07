Държавата с нов дълг от 150 млн. евро, заемите за 2026 г. достигнаха 1 млрд. евро

Новият дълг, поет през настоящата 2026 година, надхвърли 1 млрд. евро, след като на 6 април бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро.

В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации, част от емисия № BG 20 400 26 218, с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно, става известно от сайта на Българската народна банка.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение са одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението.

Това е седми аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Така общият размер на новия дълг, поет през тази година, възлиза на 1,05 млрд. евро, сочи справка в данните на Министерството на финансите.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).