Държавата с нов дълг от 150 млн. евро, заемите за 2026 г. достигнаха 1 млрд. евро

Новият дълг, поет през настоящата 2026 година, надхвърли 1 млрд. евро, след като на 6 април бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро.
В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации, част от емисия № BG 20 400 26 218, с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно, става известно от сайта на Българската народна банка.
До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.
Съгласно взетото от Министерството на финансите решение са одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.
Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто.
В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението.
Това е седми аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Така общият размер на новия дълг, поет през тази година, възлиза на 1,05 млрд. евро, сочи справка в данните на Министерството на финансите.
Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.
През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идват избори
Коментиран от #24
11:23 07.04.2026
2 евроатлантиЦ
11:27 07.04.2026
3 Хи хи хи
11:27 07.04.2026
4 Отвратен
11:29 07.04.2026
5 Гяуро Кюмюро и бандата му укpаинcтвaщи:
11:29 07.04.2026
6 АЗ ЗАЕМИ НЕ ТЕГЛЯ,
НЕ МЕ КАРАЙТЕ ДА ВРЪЩАМ.
Коментиран от #11
11:31 07.04.2026
7 Софиянец
11:33 07.04.2026
8 стоян георгиев
11:33 07.04.2026
9 социалист -анти капиталист
11:35 07.04.2026
10 свидетел 1
11:38 07.04.2026
11 така е
До коментар #6 от "АЗ ЗАЕМИ НЕ ТЕГЛЯ,":Ние не теглим, ама кой ще плаща къщите на Ривиерата, апартаментите в Дубай и мезонетите в Гърция, частните самолети, яхти и бронирани джипове? Нали все от някой джоб тези милиарди трябва да излязат, а преди това трябва някой да ги изработи. И понеже собствениците на споменатите придобивки нито са научени да работят, нито да плащат, ще плащаме ние. Ще си платим за волското търпение 36 години без да мрънкаме. А, ако случайно решим, че не искаме да плащаме повече, ще трябва да се размърдаме и да направим нещо по въпроса.
11:39 07.04.2026
12 Хасковски каунь
11:41 07.04.2026
13 майтапчия
Коментиран от #16, #22
11:51 07.04.2026
14 Отряд 1
Коментиран от #18
11:55 07.04.2026
15 наблюдател
11:58 07.04.2026
16 оня с коня
До коментар #13 от "майтапчия":Защо непрекъснато такива като тебе говорят за Банани,след като има толкова много и разнообразни други плодове?
Коментиран от #20
12:00 07.04.2026
17 Тома
12:00 07.04.2026
18 зкпч
До коментар #14 от "Отряд 1":Товз ,че сме фалирали е ясно още от 1989 година .По лошото е че бавничко отнеха абсолютно всички права на хората . При социализма се живееше много по добре , хората имаха много повече права , имаше много повече свобода и в това съм 100% убеден , като човек живял и в двете системи .
Коментиран от #21
12:01 07.04.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
по дълг❗
12:05 07.04.2026
20 майтапчия
До коментар #16 от "оня с коня":Защото , ако не знаеш навремето имаше такова изобилие , че за да убедят хората , че демокрацията е по хубава им казваха .Всичко има , но ето няма банани .Съвсем друга тема е за един ензим и нишестето което е в бананите и за славяните които намат този ензим и как научните институти са знаели за това и за да предпазят населението , са внасяли банани само два пъти годишно .Мъзри ме да пиша и да ти разкажа с подробности . Само да знаеш ,че навремето България беше велика държава и освен всичко друго имаше и много научни институти
12:06 07.04.2026
21 Нехис
До коментар #18 от "зкпч":Къде я видя тази свобода? Свобода имаш, ако си човек на партийния секретар.
Друг е въпросът, ако за теб е по-важно червото, което е характерно за примитивните слоеве на обществото.
На тях свобода не им е нужна.
Коментиран от #25
12:26 07.04.2026
22 Нехис
До коментар #13 от "майтапчия":Здравей, червен паразите. Имам си за сметки, нови автомобили, обиколки из Европа, плодове не ми липсват.
Други питанки имаш ли?
Мъчно ти е, че свърши симулирането на работа и никой не те взима ли?
Няма как, ще трябва да поработиш, другарю.
Коментиран от #30
12:53 07.04.2026
23 мани беги
за няколко мес. някой ни окраде с 10 млрд. евро ... външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 14 млрд. евро - демек тукашните чужди фирми поробители ни скубят яко и им дължим 14 млрд. евро ... примерно енергийните фирми и хранителните магазини ... кой жа плата, нинам ... сетих се, радеф жа опрай рабтата, ма друг път
12:59 07.04.2026
24 Паразити
До коментар #1 от "Идват избори":Индианците кво работата и произвеждат🤣🤣
13:25 07.04.2026
25 Свобода
До коментар #21 от "Нехис":Свободата е икономичекса - да имаш посдслон, да може да се изхранваш и т.н. - сега ако си политнекоректен фалираш и се оправяй, тогава никой не ти взимаше жилището заради неплащяние и неполиткоректност
13:47 07.04.2026
26 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #28
13:48 07.04.2026
27 Бат Венце Сикаджията
13:56 07.04.2026
28 Яяяяяя
До коментар #26 от "Бат Венце Сикаджията":Има, но те са служебни
Коментиран от #29
14:03 07.04.2026
29 Бат Венце Сикаджията
До коментар #28 от "Яяяяяя":Не знам. Аз живея във Варна и постоянно виждам пешлеменца с луксозни возила. Няма как на такава крехка възраст да си изработил такива пари за такива коли. Това са комплексирани, крадящи от държавата, безотговорни родители които позволявар това. Това освен с кражби няма как да става. И не ми говори за чужбина дали им си с служебни. Аз съм обиколил света и мога да ти кажа, че няма служебни коли за по 1000000 евро карани от 18 до 20 годишни работници. Тук комплексарщина та и простотията са просто повсеместни. Тоя не е нормално поведение.
Коментиран от #32
14:10 07.04.2026
30 Значи...
До коментар #22 от "Нехис":....здрасти Шиши.
Днес имат само крадците като теб.
14:14 07.04.2026
31 Васил
15:01 07.04.2026
32 ВСИЧКО,КОЕТО СИ НАПИСАЛ
До коментар #29 от "Бат Венце Сикаджията":Е ВЯРНО,А ЗА МРЪСОТИЯТА ВЪВ ВАРНА КАКВО ЩЕ КАЖЕШ?
КАКЪВ ХУБАВ ,СПОКОЕН И ЧИСТ ГРАД БЕШЕ..
15:22 07.04.2026