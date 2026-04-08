Кольо Парамов написа писмо до Бенямин Нетаняху

Кольо Парамов написа писмо до Бенямин Нетаняху

8 Април, 2026 16:01 3 188 52

Днес Израел е най-уязвимата държава в платежен план,  световна икономика, базис на петрола и сила на всички обвързаности  в търговията!  

Кольо Парамов написа писмо до Бенямин Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС
Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
Чрез Негово Превъзходителство

Посланика на Израел,

До премиер-министъра на Израел

господин Бенямин Нетаняху.

Уважаеми господин премиер,

Днес Вие сте обладан от хиляди писмени документи и нямате физическата възможност да се обърнете към всички. Днес Вие сте много, много затормозен и притиснат в тежка криза. Но има и изход, не заради Вашата сила, а заради запазването на държавата Израел! Вие просто тръгнахте към излишния ужас, който Ви праща в историята като уникален рисков играч!!!

Силата на Вашата пробуда – да елиминирате Иран – е по-скоро мечта или обещание, отколкото реалност. Вие искате да се докажете като първия министър-председател на света със своята искреност, но зад нея стоят много жертви, много убити хора- човеци, които имат същностната характеристика като всички евреи.

Аз зная за евреите много, защото от 1912 година, тоест от 115-120 години назад, сме свързани с евреите и сме изпълнявали техни заповеди!

Дядо ми Кольо Парамов пристига в 1912 година в Букурещ и е привлечен от своя чичо Николеску Парамов през 1915 година в канала на Ленин от Мюнхен-Прага-Букурещ-Одеса-Петербург. През това време канала на Иван Загубански и вестник „Искра“ е преодолял всякакви трудности, за да функционира до 1918 година в Петербург. Но след това каналът се преобразува и белогвардейската армия се настанява до Букурещ на 80 км от него. Тогава белогвардейския генерал Деникин опитва да може да успее да победи болшевиките, но идва истината и евреите откриват другия силен проблем да осигурят революцията в Русия. Тогава в Букурещ идва по заповед на МИ-6 един уникален англичанин-Съмърсет Моам „Ричард“. Този англичанин ангажира моя дядо към голяма връзка с елитните евреи в България като Йосиф Херпс и някои други, най-вече от казанлъшката връзка на Исак Бехар и в Русе с Леон Таджер.

С една дума, господин премиер,

Моята фамилия е свързана с евреите до микрон в последните 100 години и това е много важно да го осъзнаете!

Силата на времето винаги доказва историята. Не Ви обременявам с писане, но Вашият човешки живот струва много други човешки животи и Вие не бива да отминавате, заминавате или отклонявате тази оценка!

Защо Ви казвам това?

Вие направихте много за Израел! Вие изградихте най-модерния град Тел Авив в света, но Вие днес работите за неговото разрушаване и ликвидиране. Цялата последователна същност на Вашата работа днес е силно отхвърляна като несъстоятелна обреченост.

Господин премиер,

Силата на Вашата изява е голяма! Вашата главна задача е една – да съхраните Израел, а не да победите някой около Вас! Но при тези действия към днешния ден Вие ще бъдете в патова ситуация. Искрено искам да Ви потвърдя, че в момента няма друг министър председател, който толкова много да е зависим от статуквото на днешния ден! Което значи, че днес Вие не сте онзи министър председател, който може да осигури мира. А това е много важно, не заради друго, а заради утрешния ден на Израел!! Вие ще принудите САЩ и другите да Ви свалят интелигентно, защото нанасяте огромни икономически вреди днес на целия свят! А Вие днес сте премиер на Израел!!

Утре, ако не заработите тази длъжност, ще Ви освободят, но това е тежката реалност за Вас! Защо? Защото за Вас рискът беше първи след октомври по̀ миналата година.

И понеже през последните 30 години имах сериозна връзка с обкръжението на Джейкъб Ротшилд в Лондон, бих Ви казал, че този гений не би реагирал така срещу Иран. Ротшилд не можа да открие най-големия си музей в Тел Авив, но следваше финно идеята на баща си- Виктор Ротшилд и Ким Филби заедно с Гай

Бърджис да няма голяма война в света, а Вие днес искате голямата война!

Тук прескочихте Вашия ръст! Това е недопустимо! Ударът в Иран е Вашият огромен риск за живота Ви!

Аз съм на мнение, че Вие трябва бързо да промените Вашата сила!

Казвам Ви го като човек, който се занимава половин век- 50 години с исляма. Много важна проблема и сила като обземане. Аз бях готвен за посланик в Иран през цялата 1998 година, но не успях да заема тази длъжност заради други по-сложни обстоятелства. Иран е най сложната държава в целия свят и Вие трябва да отчитате това обстоятелство из дъно, защото ги познавате в детайл.

Господин премиер,

През 1975 година-тоест преди 50 години, завърших специална школа в Ровно, СССР. Тогава привърши конференцията през месец август в Хелзинки и Вашия министър-председател Менахем Бегин беше обявен за световен лидер с Нобеловата награда. Уникален статус. Тази сила и перфектност трябва да беше препотвърдена и от Вас.

И с днешното ми голямо уважение към Вас искам да Ви предложа нещо важно, което е сериозно като практика на утрешния ден. Вие много добре знаете историята на хазарите и в последващата сила на днешните евреи и днешните евреи ашкенази! Аз не искам сега да Ви връщам към световната история, но онова което бе описано в „Мрак по пладне“-1941г. наред с „Великият Гетсби“, „Повелителят на мухите“ и „Архипелаг Гулаг“. Не искам да се връщам още по-назад, когато е създаден през 7 век Хазарският каганат или пък да уточнявам какво е станало в Испания след 1500-та година. Вие блестящо знаете Вашата история и като деветия министър председател на Израел трябва да направите всичко да спрете да воювате с Иран, да спрете да ликвидирате днешен Тел Авив и днешен Израел. Трябва да създадете една свръхмодерна държава на територията на днешна Украйна! Използвайте противоречието, което възникна между Русия и Украйна следващите 100-150 дни да възпроизведете наличните условия като сила на другата приемственост. Днес на територията на четирите освободени източни области на Украйна и Одеса може да се организира нова европейска

еврейска държава, която ще бъде отговора под перфектният знаков емблем на сигурността и утрешния ден!

Това ще стане господин премиер,

Днес може и да не вярвате, но аз искам да Ви го уточня, съобщя и премоделирам, защото Вашият изход е тук, в Източна Украйна със 115-130 000 кв.км територия в Европа! Този нов, коренно различен стандарт и прекрасни условия за живот, за които Вие трябва сериозно да помислите е реален за реализация. В САЩ „Хабад Любавич“ са твърде напред в перспективата си като оценка. Проверете и помислете!

Господин премиер,

Моля Ви да обърнете внимание на силата и мащаба на днешния „Хабад Любавич“ и задействате механизма за реализация! Аз съм убеден, че „Хабад Любавич“ могат да Ви извадят от топика, в който попаднахте, защото силата на новата приемственост трябва да се превърне в първостепенна. Затова това нестандартно предложение от мен като българин е валидно, важно, последователно и перфектно за утрешния ден на Вашата държава! Вие минахте в живота си през най трънливия път като девети премиер на Израел. Много хора загубиха живота си. Това беше сила на времето, наглост на врага и съприкосновение с абсолютното отрицание. Но днес трябва да се смирите и да видите истината с други очи- за тези, които бяха ощетени. Трябва Ви не само сила, а много разум и човечност!

На Вас днес не Ви е нужна война! Този въпрос можеше да се реши с Путин за два часа и без нито една жертва.

Запомнете, утре Вие ще носите пълната отговорност за всички жертви! Днес Израел е най-уязвимата държава в платежен план, световна икономика, базис на петрола и сила на всички обвързаности в търговията!

Моля Ви, господин премиер,

Регламентирайте интереса на Израел по най-удачния план без война, защото всички ще избягат от Вашия залог за успех!

С огромно уважение,

Кольо Парамов

ексдепутат,

бивш Главен ревизор на БНБ.

Екссъветник на министър- председателя,

съветник на парламентарната група на ПП

„Величие“

15.06.2025

София


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СМС от Ванга

    39 3 Отговор
    Кольо да го беше пуснал първо до мен, аз ще му предам на Биби.

    16:02 08.04.2026

  • 2 Сила

    43 4 Отговор
    Бачо Кольо пак се е запил от рано , рано ... Премянов , Премяноооов ....пак си се пременил от рано !!!

    16:08 08.04.2026

  • 3 Нужна е хигиена

    43 1 Отговор
    в информационните сайтове, дори когато на публиката се представят сензации или неадекватни неща. Но за това са нуфжи редактори /и редакции/, каквито тук явно липсват.

    16:08 08.04.2026

  • 4 Ок,много хубаво писмо!

    31 6 Отговор
    НО!
    Дали изобщо ще го прочете Нетаняху...,дълбоко се съмнявам...!

    16:10 08.04.2026

  • 5 Здрасти

    46 4 Отговор
    Това Ку-ку яко го бие съчмата

    16:11 08.04.2026

  • 6 Нашият мил човечец,

    24 3 Отговор
    чак ми домиля за него, пише като човек до човек. Но вижда само зримата реалност. Отвъд онова, което виждат човешките очи и чуват човешките уши има друга реалност. Този подход към околния свят не е научен, но според религията и езотериката съществува и ни влияе с пълна сила. Описан е в свещените книги и оказва голямо въздействие върху действията на човешките същества. Та, въпросният гражданин на чужда държава явно силно е повлиян от невидимото и от пророчествата, направени преди хиляди години, в които той очевидно вярва. На такъв човек здравият разум на нашия човек никак няма да му подейства. Той живее в друго поле на реалността. На една Земя живеем, но един ходи под Господа, а друг ходи под Рогатия.

    16:12 08.04.2026

  • 7 Туин Пийкс

    31 5 Отговор
    Има лаф "От умрЕл писмо", наш Кольо написал "До умрЕл писмо"

    16:12 08.04.2026

  • 8 Много смело!

    22 1 Отговор
    Ако това решава проблемите на мира, препоръчайте на всички воюващи президенти да се оттеглят!

    16:13 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ззз

    37 6 Отговор
    Такова гзолизтво и поклонничество скоро не бях виждал. Ционизма е диагноза, нищо чудно, че рижия е превъpтял

    16:14 08.04.2026

  • 11 Сталин

    26 5 Отговор
    А Сатаняху му отговори следното :

    “Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.”

    -Menaheim Begin, 6th Prime Minister of Israel

    "Нашата раса е висша раса.Ние сме божествени богове на тази планета.Ние сме толкова различни от низшите раси ,колкото те са от насекомите.Всъщност ,в сравнение с нашата раса , другите раси са зверове и животни,в най добрия случай добитък.Другите раси считаме за човешки екскременти.Нашата съдба е да управляваме над низшите раси.Нашето земно царство ще бъде управлявано от нашия лидер с железен юмрук.Масите ще ни ближат краката и ще ни служат като роби."

    - Менахем Бегин,6-ти Министър Председател на Израел

    Коментиран от #26

    16:16 08.04.2026

  • 12 Сталин

    29 0 Отговор
    Кольо Парламата на иврит ли е писал на Сатаняху

    Коментиран от #13

    16:18 08.04.2026

  • 13 Т Живков

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    На съветски

    Коментиран от #16, #17

    16:19 08.04.2026

  • 14 Сталин

    39 1 Отговор
    Значи и Кольо Парламата е поредния чфутин който продава България на Ротшилдите в Лондон

    Коментиран от #24

    16:24 08.04.2026

  • 15 2025

    20 1 Отговор
    Ама писмото е датирано от 2025. Защо сега го публикувате ?

    16:26 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Казуар

    24 6 Отговор
    Комунде Парамов, само това пропусна, в конституцията на Иран е записано, че Израел трябва да бъде унищожен. Иначе в писмото има доста словесно разстройство.

    16:33 08.04.2026

  • 19 Дзак

    12 0 Отговор
    Защо не са живее в България?

    16:33 08.04.2026

  • 20 Перо

    27 0 Отговор
    Възрастта не прощава! Същността на писмото е тотално убъркана с водопад от исторически събития и излишни приказки! До такива длъжностни лица се пише кратко и ясно, по същество! Даже се започва с Относно. Пропуснато е да се впише адреса и автора на писмото. Тези хора ги чака купища бумащина и адресанта чете писмата по диагонал, като ги резюлира до компетентния служител, съобразно темата. В най-добрия случай Парамов ще получи отговор от някой дребен чиновник или ПР и подпис със апостроф на длъжността! Занимава се с глупости, без да съзнава, че е г-н Никой и не може да му се отдели внимание!

    16:35 08.04.2026

  • 21 гошо

    32 0 Отговор
    Единственото,което разбах,че на тоя дядо му е бил продажник.

    16:35 08.04.2026

  • 22 Този боклук е

    24 0 Отговор
    от БКП милионерите, а сега се изявява като наставник на селския мало умен фараон-мошеник. Правете си сметката що за измет допускате във властта!

    16:39 08.04.2026

  • 23 тъпак нещастен

    21 0 Отговор
    моля моля,Кольо може много да знеш, ама май не си прочел най важното, зашо последните 2000 г еврвйте са гонени отвсякъде къдто са били! да си стоят там при арабите докато могат, или ще се научат най сетне да съжителстват или ще изчезнат! в Европа не ги искаме повече, ей там в Делауер е тяхното място, ама и там не ги искат май...

    16:40 08.04.2026

  • 24 Перо

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Е има ли банкер, без да има еврейска връзка! Всички зависимости по тази линия са завладяни от 200 г., най вече, след обявяването на щ. долар за световна валута през 1947 г. и пълния контрол над печатенето им и финансовата структура и организация на м-во на финансите!

    16:41 08.04.2026

  • 25 ТОЗИ МУШМОРОК

    27 0 Отговор
    ВЕРНО МУ ИЗГЪРМЕЛИ БУШОНИТЕ.ЛЕЛЕЕ КОЛКО Е ЗЛЕ

    16:41 08.04.2026

  • 26 Ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Това никога не го е писал ,или е казано от Бегин .По негово време ,е бил сключен договор със Египет.

    16:42 08.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мдааа

    11 0 Отговор
    ей сега ще го прочета.... и за какво? Нали е умрял бе? С кой куриер ще му го доставиш?

    16:58 08.04.2026

  • 29 Е не

    19 1 Отговор
    Парамов стана и генетик.Нямат общо евреите с хазарите по произход Хазароте приемат юдаизма по политически причини.За да са отделно от християни и мюсюлмани,като отделна общност .В Тел Авив е най добрата лаборатория по генетика ,да не би Парамов да смятац че евреите не знаят произхода си.Още повече Източна Украйна е част от нашата прародина от българската история .Там е гроба на Кубрат на Аспарух ,последния загива точно при битка с хазарите в Запорожие.Дали са останали хазари не е известно.Но археологията открива там гробове на сармати ,на скрити ,на прабългари и които са един род и наши предци Най много са в Крим.Парамов умишлено или от незнание забравя нашето историческо минало на създателите на българската държава ,на Стара Велика България и я подарява без да пита никой на Натаняху.В Източна Украйна са живели и евреи и гърци особено е разрушение Мариопул но не много .Добре беше Парамов да проучи по добре и професионално ,вместо да пише небивалици.

    17:01 08.04.2026

  • 30 ФАКТ

    24 2 Отговор
    САМО ИЗТРЕЩЯЛ МОЖЕ ДА ПОМИСЛИ, ЧЕ РУСИЯ ЩЕ ДАДЕ ИЗВОЮВАНИТЕ СИ ТЕРИТОРИИ СЪС СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕВРЕЙСКА ДЪРЖАВА И ДА ИЗОСТАВИ РУСКОЕЗИЧНОТО СИ НАСЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА. ЧОВЕКА СЕРИОЗНО ДА СЕ ЗАМИСЛИ ЗА ЗДРАВЕТО СИ!

    Коментиран от #31

    17:04 08.04.2026

  • 31 да бе

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "ФАКТ":

    те убиха 2 млн руснаци и 2 млн украинци за да пази уж 800 000 рускоезично население

    17:08 08.04.2026

  • 32 кой

    6 0 Отговор
    тоа?

    17:10 08.04.2026

  • 33 Кольо, Кольо,

    7 0 Отговор
    мамин Кольо.

    17:15 08.04.2026

  • 34 Минувачка

    13 1 Отговор
    Кольо Парамов като е изучавал история е чел с прескачане на много страници… Днес украинци и руснаци се бият за старите български земи. Нямаше да му навреди да научи и къде е гробът на Кубрат и в каква битка с Хазарите е загинал Аспарух. Колкото до Крим, там в някогашната Фанагория е била лятната резиденция на Кубрат. Дали пък няма да се намери някой свръх патриот да ни организира поход срещу Русия и Украйна, та да си върнем някогашната “Мегали България?”.
    Като чета умотворението му, май само за Хазарите се е загрижил, от хорска срама поне да беше споменал сефарадските евреи. Иначе е забавно и тежко самохвално.

    И във форума има някои, които са прочели, че в иранската конституция пишело “ Смърт на Израел”. Такъв текст два изкуствени интелекта от различни производители не намериха… Пропагандата е друго нещо, не е конституционна норма.

    ,





    направо е изключил сефарадските евреи, само за хазарите се е загрижил.
    . В Крим пъкА и е много родолюбиво да кани израелски граждани на

    17:16 08.04.2026

  • 35 Колю

    12 0 Отговор
    В патагония земя има още повече и ти Резиденте заедно с тях. Обучен в СССР и пряко контактуващ сега с Родшилдовци. Ето заради такива чудовища червени банкери и социалисти милионери сме на това положение.След седмица отново ли ще ги овластявате вече официално ?

    17:28 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Добчо

    13 0 Отговор
    Кольооо, Кольооо, хептен си изкукал, карай си джипа втора употреба и повече на чист въздух с жината.

    17:45 08.04.2026

  • 38 И тоя е завършил милиционерското

    12 0 Отговор
    училище в СССР! Затова пращи от акъл!

    17:51 08.04.2026

  • 39 Ами то

    9 0 Отговор
    Който е учил само Съветска история не е добре с главата.Какви хазари те гонят в Украйна те са отблъснати другарю.Нашия хан Аспарух е дал живота си.в тази битка.Дори и малко да са останали ,те не са евреи.
    Не им стига на украинците руската агресия и жертвите ,а сега и евреите Израел се намира в своите древни земи на предците си ,дори в малка територия.Те напускат ,защото не приемат римската власт.Витлеем е на Западния бряг под контрола на т.н. палестинци ,е на тях ми да остане .И т.н. палестинци преселници ,името е дадено от Рим за да се заличи древна Юдея и т.н.
    Както и да е Кольо ,Кольо много си сбъркан и се месиш където не ти е работа и в неподходящ момент.

    18:14 08.04.2026

  • 40 Великият Гетсби

    3 1 Отговор
    Вече разпределиха Украйна. Путин и Вселенски напразно воюваха.

    18:34 08.04.2026

  • 41 Гинко билоба

    4 0 Отговор
    Не му намирайте махана на човека. Днес не е пил хапчетата си

    18:58 08.04.2026

  • 42 1111

    5 2 Отговор
    Аве, тоя що си прай труда въобще да пише? Смотаняху улетел. Все пак, някой може да му е намерил Ушите. Пък и само луд може да си въобрази, че Израел може да си прави държава у Донбас.

    Коментиран от #46

    18:59 08.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 малко истински факти

    5 2 Отговор
    Ха ха паръмчо пак изтреще.

    19:09 08.04.2026

  • 45 Грую

    3 0 Отговор
    Тоя шабец-гой какъв е, че да подарява Украйна на евреите?

    20:00 08.04.2026

  • 46 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "1111":

    има една сапунерка,целия ща събере

    21:05 08.04.2026

  • 47 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Тоя па. Бегай у лево с твоя изп.рдял мозък.

    21:15 08.04.2026

  • 48 Рапунцел

    0 0 Отговор
    Тия трябва не да се местят, а да изчезнат изобщо.

    21:23 08.04.2026

  • 49 Бате Георги

    1 0 Отговор
    Чичо Колю пак е спал отвит снощи.

    21:51 08.04.2026

  • 50 Иван

    1 1 Отговор
    Кольо, пиши и на Ротшилд, бе. Зайко Байко с пеленгаторите и тоя май.

    21:54 08.04.2026

  • 51 Играта е сложна и много скъпа !

    2 0 Отговор
    С чужда пита помен прави г-н Парамов. Николчо не осъзнава, че Русия днес плаща най скъпата възможна цена за да възстанови историческата справедливост. И тя не е в полза на стария проект за нова Хазария ! Няма да стане. Нито в Крим, нито в Украина. Ако Сталин беше жив и прочетеше това глупаво писмо, Николчо щеше да копае Беломорканал с голи ръчички. Очевидно инициативата за писъмцето идва от мъгливия Албион , но това е ехо от миналото и проекта няма да се случи в близките 100 години.

    22:07 08.04.2026

  • 52 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Абсолютен смешник с писмо пълно с дълги безсмислени изрази, селско простовати обяснения и безумни неподходящи глаголи и определения.

    23:40 08.04.2026