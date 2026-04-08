Кольо Парамов написа писмо до Бенямин Нетаняху

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Чрез Негово Превъзходителство

Посланика на Израел,

До премиер-министъра на Израел

господин Бенямин Нетаняху.

Уважаеми господин премиер,

Днес Вие сте обладан от хиляди писмени документи и нямате физическата възможност да се обърнете към всички. Днес Вие сте много, много затормозен и притиснат в тежка криза. Но има и изход, не заради Вашата сила, а заради запазването на държавата Израел! Вие просто тръгнахте към излишния ужас, който Ви праща в историята като уникален рисков играч!!!

Силата на Вашата пробуда – да елиминирате Иран – е по-скоро мечта или обещание, отколкото реалност. Вие искате да се докажете като първия министър-председател на света със своята искреност, но зад нея стоят много жертви, много убити хора- човеци, които имат същностната характеристика като всички евреи.

Аз зная за евреите много, защото от 1912 година, тоест от 115-120 години назад, сме свързани с евреите и сме изпълнявали техни заповеди!

Дядо ми Кольо Парамов пристига в 1912 година в Букурещ и е привлечен от своя чичо Николеску Парамов през 1915 година в канала на Ленин от Мюнхен-Прага-Букурещ-Одеса-Петербург. През това време канала на Иван Загубански и вестник „Искра“ е преодолял всякакви трудности, за да функционира до 1918 година в Петербург. Но след това каналът се преобразува и белогвардейската армия се настанява до Букурещ на 80 км от него. Тогава белогвардейския генерал Деникин опитва да може да успее да победи болшевиките, но идва истината и евреите откриват другия силен проблем да осигурят революцията в Русия. Тогава в Букурещ идва по заповед на МИ-6 един уникален англичанин-Съмърсет Моам „Ричард“. Този англичанин ангажира моя дядо към голяма връзка с елитните евреи в България като Йосиф Херпс и някои други, най-вече от казанлъшката връзка на Исак Бехар и в Русе с Леон Таджер.

С една дума, господин премиер,

Моята фамилия е свързана с евреите до микрон в последните 100 години и това е много важно да го осъзнаете!

Силата на времето винаги доказва историята. Не Ви обременявам с писане, но Вашият човешки живот струва много други човешки животи и Вие не бива да отминавате, заминавате или отклонявате тази оценка!

Защо Ви казвам това?

Вие направихте много за Израел! Вие изградихте най-модерния град Тел Авив в света, но Вие днес работите за неговото разрушаване и ликвидиране. Цялата последователна същност на Вашата работа днес е силно отхвърляна като несъстоятелна обреченост.

Господин премиер,

Силата на Вашата изява е голяма! Вашата главна задача е една – да съхраните Израел, а не да победите някой около Вас! Но при тези действия към днешния ден Вие ще бъдете в патова ситуация. Искрено искам да Ви потвърдя, че в момента няма друг министър председател, който толкова много да е зависим от статуквото на днешния ден! Което значи, че днес Вие не сте онзи министър председател, който може да осигури мира. А това е много важно, не заради друго, а заради утрешния ден на Израел!! Вие ще принудите САЩ и другите да Ви свалят интелигентно, защото нанасяте огромни икономически вреди днес на целия свят! А Вие днес сте премиер на Израел!!

Утре, ако не заработите тази длъжност, ще Ви освободят, но това е тежката реалност за Вас! Защо? Защото за Вас рискът беше първи след октомври по̀ миналата година.

И понеже през последните 30 години имах сериозна връзка с обкръжението на Джейкъб Ротшилд в Лондон, бих Ви казал, че този гений не би реагирал така срещу Иран. Ротшилд не можа да открие най-големия си музей в Тел Авив, но следваше финно идеята на баща си- Виктор Ротшилд и Ким Филби заедно с Гай

Бърджис да няма голяма война в света, а Вие днес искате голямата война!

Тук прескочихте Вашия ръст! Това е недопустимо! Ударът в Иран е Вашият огромен риск за живота Ви!

Аз съм на мнение, че Вие трябва бързо да промените Вашата сила!

Казвам Ви го като човек, който се занимава половин век- 50 години с исляма. Много важна проблема и сила като обземане. Аз бях готвен за посланик в Иран през цялата 1998 година, но не успях да заема тази длъжност заради други по-сложни обстоятелства. Иран е най сложната държава в целия свят и Вие трябва да отчитате това обстоятелство из дъно, защото ги познавате в детайл.

Господин премиер,

През 1975 година-тоест преди 50 години, завърших специална школа в Ровно, СССР. Тогава привърши конференцията през месец август в Хелзинки и Вашия министър-председател Менахем Бегин беше обявен за световен лидер с Нобеловата награда. Уникален статус. Тази сила и перфектност трябва да беше препотвърдена и от Вас.

И с днешното ми голямо уважение към Вас искам да Ви предложа нещо важно, което е сериозно като практика на утрешния ден. Вие много добре знаете историята на хазарите и в последващата сила на днешните евреи и днешните евреи ашкенази! Аз не искам сега да Ви връщам към световната история, но онова което бе описано в „Мрак по пладне“-1941г. наред с „Великият Гетсби“, „Повелителят на мухите“ и „Архипелаг Гулаг“. Не искам да се връщам още по-назад, когато е създаден през 7 век Хазарският каганат или пък да уточнявам какво е станало в Испания след 1500-та година. Вие блестящо знаете Вашата история и като деветия министър председател на Израел трябва да направите всичко да спрете да воювате с Иран, да спрете да ликвидирате днешен Тел Авив и днешен Израел. Трябва да създадете една свръхмодерна държава на територията на днешна Украйна! Използвайте противоречието, което възникна между Русия и Украйна следващите 100-150 дни да възпроизведете наличните условия като сила на другата приемственост. Днес на територията на четирите освободени източни области на Украйна и Одеса може да се организира нова европейска

еврейска държава, която ще бъде отговора под перфектният знаков емблем на сигурността и утрешния ден!

Това ще стане господин премиер,

Днес може и да не вярвате, но аз искам да Ви го уточня, съобщя и премоделирам, защото Вашият изход е тук, в Източна Украйна със 115-130 000 кв.км територия в Европа! Този нов, коренно различен стандарт и прекрасни условия за живот, за които Вие трябва сериозно да помислите е реален за реализация. В САЩ „Хабад Любавич“ са твърде напред в перспективата си като оценка. Проверете и помислете!

Господин премиер,

Моля Ви да обърнете внимание на силата и мащаба на днешния „Хабад Любавич“ и задействате механизма за реализация! Аз съм убеден, че „Хабад Любавич“ могат да Ви извадят от топика, в който попаднахте, защото силата на новата приемственост трябва да се превърне в първостепенна. Затова това нестандартно предложение от мен като българин е валидно, важно, последователно и перфектно за утрешния ден на Вашата държава! Вие минахте в живота си през най трънливия път като девети премиер на Израел. Много хора загубиха живота си. Това беше сила на времето, наглост на врага и съприкосновение с абсолютното отрицание. Но днес трябва да се смирите и да видите истината с други очи- за тези, които бяха ощетени. Трябва Ви не само сила, а много разум и човечност!

На Вас днес не Ви е нужна война! Този въпрос можеше да се реши с Путин за два часа и без нито една жертва.

Запомнете, утре Вие ще носите пълната отговорност за всички жертви! Днес Израел е най-уязвимата държава в платежен план, световна икономика, базис на петрола и сила на всички обвързаности в търговията!

Моля Ви, господин премиер,

Регламентирайте интереса на Израел по най-удачния план без война, защото всички ще избягат от Вашия залог за успех!

С огромно уважение,

Кольо Парамов

ексдепутат,

бивш Главен ревизор на БНБ.

Екссъветник на министър- председателя,

съветник на парламентарната група на ПП

„Величие“

15.06.2025

София