Дмитрий Медведев за войната: Това е партия шах между трима, но Израел играе собствена игра

Израел не иска прекратяване на огъня в Близкия изток и не "играе на страната на САЩ". Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Той подчерта, че прекратяването на огъня, договорено между Съединените щати и Иран, е просто "крехко примирие".

Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп "очевидно" няма да се съгласи с 10-точковото предложение на Иран, тъй като би било "унизително". Медведев обаче изрази увереност, че Тръмп "не желае и не е в състояние да води война дълго".

"Но това е шах, игран не от двама, а от трима играчи. След това е Израел, който не играе на страната на САЩ. Той не се нуждае от прекратяване на огъня и не е решил собствените си проблеми. И е напълно възможно да направи своя ход: просто да измете всички фигури от шахматната дъска. Това прави ситуацията изключително несигурна", заяви Медведев.