Дмитрий Медведев за войната: Това е партия шах между трима, но Израел играе собствена игра

8 Април, 2026 19:03 1 580 35

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израел не иска прекратяване на огъня в Близкия изток и не "играе на страната на САЩ". Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Той подчерта, че прекратяването на огъня, договорено между Съединените щати и Иран, е просто "крехко примирие".

Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп "очевидно" няма да се съгласи с 10-точковото предложение на Иран, тъй като би било "унизително". Медведев обаче изрази увереност, че Тръмп "не желае и не е в състояние да води война дълго".

"Но това е шах, игран не от двама, а от трима играчи. След това е Израел, който не играе на страната на САЩ. Той не се нуждае от прекратяване на огъня и не е решил собствените си проблеми. И е напълно възможно да направи своя ход: просто да измете всички фигури от шахматната дъска. Това прави ситуацията изключително несигурна", заяви Медведев.


  • 1 Владимир Путин, президент

    12 20 Отговор
    Това е партида Три Каси водка за Дима !!!
    Нищо работа ☝️😁

    19:05 08.04.2026

  • 2 Номер 21

    4 12 Отговор
    Я ше ви оправа

    19:07 08.04.2026

  • 3 Владо

    7 15 Отговор
    Сбърканяк

    19:09 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мурка

    4 10 Отговор
    ГОЛЯМО ШУБЕ А СМЕШНИЦИ ----ТОЯ НЕ ЖАЛИ ----ЦЯЛАТА ХУНТА КОННИЦИ БЕЗ ГЛАВИ

    19:13 08.04.2026

  • 6 Персийците са измисли шаха

    18 6 Отговор
    но пък мосад са добавили нови правила измислени от британците, които са ги създали и обучили.
    Насъскване, интриги, инфилтриране, и удари под кръста...и не на последно място, хранене на медиите.

    Коментиран от #16, #17

    19:16 08.04.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 8 Отговор
    До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    19:17 08.04.2026

  • 8 Барманче

    6 12 Отговор
    Ясни му са игрите на Димон. 😁 Особено като гледа на водка.

    Коментиран от #9

    19:17 08.04.2026

  • 9 Мурка

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Барманче":

    БАРМАНЕ ХАРЧИ ЛИ СЕ КОКТЕИЛ ДИСЕЛГАС със ЧАДЪРЧЕ -РЕДЯТ ЛИ СЕ НА ОПАШКА А?

    19:22 08.04.2026

  • 10 сигурност в главата на пийнал държавник

    6 7 Отговор
    Израел не иска прекратяване на огъня в Близкия изток и не "играе на страната на САЩ". Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
    -;-
    Когато си пил , знаеш какно иска Израел, Аятолаха и Аллаха!

    Коментиран от #12

    19:24 08.04.2026

  • 11 0001

    7 5 Отговор
    Властелинът на алкохола 😂

    Коментиран от #24

    19:26 08.04.2026

  • 12 Мурка

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "сигурност в главата на пийнал държавник":

    СЕИ КОМПИРИ ---ПОВЕЧЕ ЩЕ ТИ СЕ ОТДАВА-КОМЕНТАРИТЕ СА ЗА КОМПЕТЕНТНИ

    19:28 08.04.2026

  • 13 Хаменей

    7 8 Отговор
    Де сте бре пияндури? Нали щяхте да помагате? Издумкаха ме американците с още сума ти чалмари, не можах да си похарча милярдите дето откраднах от народа. На всичко отгоре тука долу девици няма, само кочoве повечето пияни руски. Чакам приятеля путин!

    Коментиран от #15, #21

    19:28 08.04.2026

  • 14 Ха-ха

    5 7 Отговор
    За едно е прав. Да, това е партия шах, гросмайтора е Тръмп, а Русийката е безгласна пешка, която не е фактор и Тръмп си я мести, както си пожелае.!

    19:28 08.04.2026

  • 15 Мурка

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хаменей":

    НЕ СИ ХАМЕНЕИ -А ХАМЕНОГЕИ

    19:30 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Простаk

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Персийците са измисли шаха":

    Шахът е измислен в Индия.Даже Путин е многоходов.28 пъти може да превземе Купянск.

    19:31 08.04.2026

  • 18 Нямат край

    4 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:31 08.04.2026

  • 19 Копейки

    5 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #20, #22, #27

    19:33 08.04.2026

  • 20 Мурка

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки":

    ЧЕ ЗАЩО МУЕ ДА ГО ПРАВИ КАТО ЗЛАТНИЯТ ВЦ ГО Е СТОРИЛ

    19:36 08.04.2026

  • 21 Кой със Рашистите е просперирал

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хаменей":

    Хаменей
    21ОТГОВОР
    Де сте бре пияндури? Нали щяхте да помагате? Издумкаха ме американците
    -;-
    Кой със рашистите е просперирал?!?!
    Едно време имаше червени карамфили в Португалия, пък какво ли не м Мозамбик и Ангола, пък Никарагуа и так далее.

    къде са сега световните пролетарски и ремолюционни движения?!?!
    Само като им видиш селата и градовете на рашистите и ти става ясно че са едната фукара?!?!?!!?

    Едно време гледахме на ВАЗ-2101 като на чудо.
    А като видях Опел от Кореком купен и ми стана ясно къде и колко са изостанали рашистите!
    Няма нужда да се пише повече- който разбрал- разбрал!

    19:36 08.04.2026

  • 22 А кога ще кацне на Луната

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки":

    Копейки
    20ОТГОВОР
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.
    -;-
    не прочетах кога рашистите ще кацнат на Луната е ще започнат да я населяват!!!!!

    Коментиран от #29, #35

    19:38 08.04.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Току-що звъннах на Мотжаба-та - каза още малко и ще пристигне в Руския Мир ☝️

    19:38 08.04.2026

  • 24 Който

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "0001":

    не пие,или е болен,или е долен! Ти,след като публикуваш тука,май не си болен!

    19:56 08.04.2026

  • 25 Констатация

    1 0 Отговор
    Знаех си, че е умен..., не е никак лесно да откриеш отново "топлата вода"!!! -)))))))))

    19:58 08.04.2026

  • 26 Ей пиян дур ник

    4 1 Отговор
    Трай ше те е....а у ватенката куха.

    20:00 08.04.2026

  • 27 А в е кре тен,

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки":

    долен,там ли те сърби най много?!Руснаците ли ти бъркат на дълбоко?!Ако беше учил,щеше да знаеш,че руснаците на са ни врагове,и че Русия е нашата Освободителка,неблагодарнико недоучил!

    20:01 08.04.2026

  • 28 Най-великият Президент на 21 век

    5 2 Отговор
    Кремъл е в безсилна ярост от увеличаването на статута на Украйна в световната политика и в Близкия Изток. Особено вбесява близостта на Украйна със Сирия, която доскоро Русия смяташе за своя територия.
    26 март - Саудитска Арабия
    27 март - ОАЕ
    28 март - Катар
    29 март - Йордания
    30-31 март - Турция
    5 април - Сирия

    Украйна от статут "получател на помощ" в статус "износител на сигурност".
    Украйна има предложение:
    — опит за отразяване на масивни атаки с дронове и ракетни атаки;
    - Самолетни и РЕБ технологии, софтуерни, въздушни и морски дронове;
    - обучение на персонал;
    - съвместно производство на оръжия.
    В замяна Украйна очаква:
    - ракети за Patriot (критично важни за балистичната защита).
    - инвестиции в отбранителната промишленост;
    - енергийни ресурси (дизел, газ, петрол);
    - политическа подкрепа.
    4. Ново ниво на отношенията с Турция
    Украйна и Турция се споразумяха да засилят сътрудничеството:
    - на разузнаване;
    - в съвместно военно обучение;
    - за гарантиране на безопасността в Черно море (особено зърнени маршрути);
    - в киберсигурността;
    - В границите на наблюдение.

    20:04 08.04.2026

  • 29 да питам

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "А кога ще кацне на Луната":

    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    20:13 08.04.2026

  • 30 Замфир

    0 1 Отговор
    Под форума на факти се подвезават избягалите от карлуково олигофрени които може да познаете по кратките но вулгарни и безсмислени драсканици. Те са на Кая Калас чедата.

    20:20 08.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Тоя па кой го пита

    20:34 08.04.2026

  • 32 Тити

    2 1 Отговор
    Поредният ден на алкохолика от Кремъл.

    20:38 08.04.2026

  • 33 ганю

    0 0 Отговор
    ясна е снимката
    сарматите са готовию
    кога почваме патакламата

    21:44 08.04.2026

  • 34 Разбира се

    0 1 Отговор
    Че Израел ще играе собствената си игра, Нетаняху е умен и образован. Завършил е Харвард, има военна подготовка в специалните части Саярет Маткал. Не е като вашия горски пазач путлер.

    22:02 08.04.2026

  • 35 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "А кога ще кацне на Луната":

    И да те подсетя щели рашистите да правят атомна централа на луната ха ха ха ха

    22:06 08.04.2026

