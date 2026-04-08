Москва предупреди: Балтийските държави поемат риск, ако позволят на украински дронове да атакуват Русия

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че балтийските държави трябва да осъзнаят рисковете, които поемат, ако позволят на украински дронове да преминат въздушното им пространство, за да атакуват обекти в Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Без съмнение разглеждаме последните събития с дронове като актове на тероризъм, като терористични атаки срещу Русия, извършени срещу нейните промишлени и граждански обекти. В този случай, ако трети страни са предоставили или продължават да предоставят територията си за преминаването на вражески дронове, те трябва добре да разберат какъв риск поемат", подчерта Захарова.

Говорителката на руското външнополитическо ведомство заяви също, че Русия категорично осъжда агресивните опити и призиви на външни сили да дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в Иран, за да свалят управляващия режим.

Мария Захарова отхвърли също така твърдения на украинското разузнаване, според които Русия предоставя на Иран списъци с военните обекти и инфраструктурни цели в Близкия изток, които Ислямската република може да порази. Тя определи също така информацията, според която ирански и руски хакери действат заедно в интернет пространството, като "поредната лъжа на киевския режим и на киевските терористични групировки".

"Иронично е, че подобни заявления са отправяни от същата тази групировка, която както с помощта на специалните служби на Украйна, така и посредством други престъпни кибергрупировки извършва мащабни злонамерени кампании срещу Русия именно в киберпространството", изтъкна Захарова.

Говорителката нарече "атаките срещу сървъри на руски държавни институции, блокирането и проникването в сайтове, както и тормоза над руски граждани с телефонни измами и използването на техните данни" грубо нарушение на правилата на ООН, като допълни че Украйна и западните страни насърчават подобен вид действия.