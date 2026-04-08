Москва предупреди: Балтийските държави поемат риск, ако позволят на украински дронове да атакуват Русия

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че балтийските държави трябва да осъзнаят рисковете, които поемат, ако позволят на украински дронове да преминат въздушното им пространство, за да атакуват обекти в Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
"Без съмнение разглеждаме последните събития с дронове като актове на тероризъм, като терористични атаки срещу Русия, извършени срещу нейните промишлени и граждански обекти. В този случай, ако трети страни са предоставили или продължават да предоставят територията си за преминаването на вражески дронове, те трябва добре да разберат какъв риск поемат", подчерта Захарова.
Говорителката на руското външнополитическо ведомство заяви също, че Русия категорично осъжда агресивните опити и призиви на външни сили да дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в Иран, за да свалят управляващия режим.
Мария Захарова отхвърли също така твърдения на украинското разузнаване, според които Русия предоставя на Иран списъци с военните обекти и инфраструктурни цели в Близкия изток, които Ислямската република може да порази. Тя определи също така информацията, според която ирански и руски хакери действат заедно в интернет пространството, като "поредната лъжа на киевския режим и на киевските терористични групировки".
"Иронично е, че подобни заявления са отправяни от същата тази групировка, която както с помощта на специалните служби на Украйна, така и посредством други престъпни кибергрупировки извършва мащабни злонамерени кампании срещу Русия именно в киберпространството", изтъкна Захарова.
Говорителката нарече "атаките срещу сървъри на руски държавни институции, блокирането и проникването в сайтове, както и тормоза над руски граждани с телефонни измами и използването на техните данни" грубо нарушение на правилата на ООН, като допълни че Украйна и западните страни насърчават подобен вид действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11, #36
23:13 08.04.2026
2 Гробар
Коментиран от #38
23:13 08.04.2026
3 Украйна Стопи Руската армия
Армия 40 пъти по малка я Смля
Коментиран от #14, #17, #22
23:13 08.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
Коментиран от #39
23:14 08.04.2026
6 Джобен Диктатор
Ще победим
На нож на Щит… Атакааааааа
23:14 08.04.2026
7 Мазохисти
Коментиран от #32
23:15 08.04.2026
8 Още 70 години и домбас пада
23:15 08.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стивън Дарси...
23:16 08.04.2026
11 Имал съм
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Работил съм с такива. И те са като украинците. Много мързеливи, вечно недоволни, винаги се оплакват, клеветят, инртиганстват и все в паницата на другите гледат. Абе хора с комплекси. Дребни душици. Непрекъснато се бутат при големите и непрекъснато гонени от колектива. Не могат да се сработят с никой. Мижитурки.
Коментиран от #24
23:17 08.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
23:17 08.04.2026
14 В съвременната война трябва акъл
До коментар #3 от "Украйна Стопи Руската армия":Русия не се слави със Ум а със Измет
23:19 08.04.2026
15 РИАЛИСТ
23:19 08.04.2026
16 Гробар
23:20 08.04.2026
17 Бункера се крие
До коментар #3 от "Украйна Стопи Руската армия":Да ме му вземат главата с някой дрон
Нещо расийкото ПВО може само пеперуди да сваля
23:20 08.04.2026
18 Рускиня- циганка
23:21 08.04.2026
19 Стивън Дарси...
Коментиран от #41
23:22 08.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цяла европа е пълна с рускини
Улиците са пълни със Рускини
Путин ще нареди на армията си от Рускини да пръскат СПИН и така слет 5 години ще победи европа
23:23 08.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Смех с ватенки
Коментиран от #26
23:24 08.04.2026
24 Копейкин Костя
До коментар #11 от "Имал съм":И аз съм работил с руснаци. Описваш ги прекрасно, браво!
Коментиран от #42
23:27 08.04.2026
25 Крали Марко
23:27 08.04.2026
26 Крали Марко
До коментар #23 от "Смех с ватенки":Същото е и при задунайските копейки, вечно гладни и умрели от завист, че хората живеят, а те вият на умрело по бунищата!
23:28 08.04.2026
27 Два- три
Коментиран от #29
23:28 08.04.2026
28 Абе какви
23:31 08.04.2026
29 Румен Решетников
До коментар #27 от "Два- три":Не става. Посейдон е секретно безаналогово оружие и ще си остане такова... 😀
23:32 08.04.2026
30 Ама я
23:32 08.04.2026
31 Механик
23:32 08.04.2026
32 Румен Решетников
До коментар #7 от "Мазохисти":Е що Хаяско не нападна тях, а Украйна?
Да не е щото те са членки на НАТО, а Украйна не е?
М? 😀
23:36 08.04.2026
33 Ммммм
23:54 08.04.2026
34 Отреазвяващ
23:57 08.04.2026
35 Без думи
Танкове: Над 11 800 единици (приблизително 11 846 към 8 април).
Бронирани бойни машини (ББМ/БМП/БТР): Над 24 300 единици.
Артилерийски системи: Повече от 39 600 артилерийски системи.
Реактивни системи за залпов огън (РСЗО): Над 1700 системи.
Средства за ПВО: Над 1300 системи.
Автомобилна техника и цистерни: Над 88 000 автомобила.
Самолети и хеликоптери: Общо над 780 единици (около 435 самолета и 350 хеликоптера).
Безпилотни летателни апарати (БПЛА): Над 225 000 оперативни и тактически дрона.
Кораби/лодки: 33 унищожени или повредени, включително подводници.
23:58 08.04.2026
36 Не мисля, че си прав
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":И те както повечето от нас и повечето народи от ЕС, страдат от назначени им продажни и безродни политици.
Коментиран от #37, #40
00:12 09.04.2026
37 Лягай си
До коментар #36 от "Не мисля, че си прав":Тъп си!
00:14 09.04.2026
38 Европеец
До коментар #2 от "Гробар":Прав си..... Путин 20 години съгражда Русия от 5 години обаче никакъв го няма.... Ако така продължава ще я разруши Русия....
00:19 09.04.2026
39 Европеец
До коментар #5 от "име":Абсолютно прав си.... За всичко е виновен либералният Путин.....
00:21 09.04.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Не мисля, че си прав":Не ти говоря за политици. Говоря ти за личните им качества като народ. Колегата 11 много добре ги в обрисувал. Точно такива са. Явно и той, като мен има лични наблюдения.
00:28 09.04.2026
41 Не се уморихте с това "Шаломов" бе!:)
До коментар #19 от "Стивън Дарси...":Фамилията ШЕломова на майка му е чисто етнически руска! Уважавана горда фамилия! И няма нищо общо със "шАлом" Всеки може да го провери в нета, дори в любимата ви соросова Укикипедия.
И ти го знаеш и тоя който ти е одобрил пошлото меме тук.
А и не ви ли се завива свят на соросчетата тук да се връткате с това, че или Иран е разгромен или, че е победител, според услугата която трябва да свършите на спонсира?
00:31 09.04.2026
42 Бандеровец чистокръвен етнически укра
До коментар #24 от "Копейкин Костя":Ела тук, ще ти намерим истинска работа,
00:39 09.04.2026