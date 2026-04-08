Москва предупреди: Балтийските държави поемат риск, ако позволят на украински дронове да атакуват Русия
  Тема: Украйна

Москва предупреди: Балтийските държави поемат риск, ако позволят на украински дронове да атакуват Русия

8 Април, 2026 23:07 1 063 42

Русия категорично осъжда агресивните опити и призиви на външни сили да дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в Иран, за да свалят управляващия режим

Москва предупреди: Балтийските държави поемат риск, ако позволят на украински дронове да атакуват Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че балтийските държави трябва да осъзнаят рисковете, които поемат, ако позволят на украински дронове да преминат въздушното им пространство, за да атакуват обекти в Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Без съмнение разглеждаме последните събития с дронове като актове на тероризъм, като терористични атаки срещу Русия, извършени срещу нейните промишлени и граждански обекти. В този случай, ако трети страни са предоставили или продължават да предоставят територията си за преминаването на вражески дронове, те трябва добре да разберат какъв риск поемат", подчерта Захарова.

Още новини от Украйна

Говорителката на руското външнополитическо ведомство заяви също, че Русия категорично осъжда агресивните опити и призиви на външни сили да дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в Иран, за да свалят управляващия режим.

Мария Захарова отхвърли също така твърдения на украинското разузнаване, според които Русия предоставя на Иран списъци с военните обекти и инфраструктурни цели в Близкия изток, които Ислямската република може да порази. Тя определи също така информацията, според която ирански и руски хакери действат заедно в интернет пространството, като "поредната лъжа на киевския режим и на киевските терористични групировки".

"Иронично е, че подобни заявления са отправяни от същата тази групировка, която както с помощта на специалните служби на Украйна, така и посредством други престъпни кибергрупировки извършва мащабни злонамерени кампании срещу Русия именно в киберпространството", изтъкна Захарова.

Говорителката нарече "атаките срещу сървъри на руски държавни институции, блокирането и проникването в сайтове, както и тормоза над руски граждани с телефонни измами и използването на техните данни" грубо нарушение на правилата на ООН, като допълни че Украйна и западните страни насърчават подобен вид действия.


  • 1 РЕАЛИСТ

    27 5 Отговор
    Имали ли сте вземане-даване с тези боклуци от прибалтийските републики? Един да хванеш, друг да утрепеш. Много долни хора са. Сталин ме си свърши добре работата. Всички трябваше да прати в Сибир навремето.

    Коментиран от #11, #36

    23:13 08.04.2026

  • 2 Гробар

    10 15 Отговор
    Махайте Путята и слагайте нов Сталин, че нещата не отиват на добре.

    Коментиран от #38

    23:13 08.04.2026

  • 3 Украйна Стопи Руската армия

    11 24 Отговор
    З жалост Русия се оказа изключително слаба

    Армия 40 пъти по малка я Смля

    Коментиран от #14, #17, #22

    23:13 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    6 15 Отговор
    Само джафкат руснаците, а междувременно островните poдocмесители си ги думкат с тяхните сторм шадоули, краварите им крадат петрола и танкерите, италианците позволяват на бандерите да удрят руски кораби за втечнен газ в Средиземно море, балтийските пинчери не им обръщат внимание на заканите, а няма да се изненадам утре и немците ако почнат да бият руснаци. Няма кой да ги вземе на сериозно при положение че освен гори декларации и заплахи, нищо друго не са направили.

    Коментиран от #39

    23:14 08.04.2026

  • 6 Джобен Диктатор

    4 19 Отговор
    Ше победим друзя
    Ще победим
    На нож на Щит… Атакааааааа

    23:14 08.04.2026

  • 7 Мазохисти

    20 5 Отговор
    Какви държави за като всяка от тях е по малка от Московски квартал.

    Коментиран от #32

    23:15 08.04.2026

  • 8 Още 70 години и домбас пада

    9 15 Отговор
    И путин спира войната

    23:15 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стивън Дарси...

    6 10 Отговор
    Путин-Шаломов дето се лигави вече 4 години в уКрайна да вземе пример от персите как се прави ,или най добре да им се примоли да дойдат и да му свършат работата с зеления му еврейски надрусан съплеменник в Киев.

    23:16 08.04.2026

  • 11 Имал съм

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Работил съм с такива. И те са като украинците. Много мързеливи, вечно недоволни, винаги се оплакват, клеветят, инртиганстват и все в паницата на другите гледат. Абе хора с комплекси. Дребни душици. Непрекъснато се бутат при големите и непрекъснато гонени от колектива. Не могат да се сработят с никой. Мижитурки.

    Коментиран от #24

    23:17 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    7 13 Отговор
    Само млатене за блатарите и копейките им гладни..

    23:17 08.04.2026

  • 14 В съвременната война трябва акъл

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна Стопи Руската армия":

    Русия не се слави със Ум а със Измет

    23:19 08.04.2026

  • 15 РИАЛИСТ

    6 11 Отговор
    До като не провесят ботокса от башнята мир няма да има.

    23:19 08.04.2026

  • 16 Гробар

    6 11 Отговор
    До крак ще ви заровя копейки изпаднали.

    23:20 08.04.2026

  • 17 Бункера се крие

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна Стопи Руската армия":

    Да ме му вземат главата с някой дрон
    Нещо расийкото ПВО може само пеперуди да сваля

    23:20 08.04.2026

  • 18 Рускиня- циганка

    8 10 Отговор
    Народ на роби и шюхи няма бъдеще

    23:21 08.04.2026

  • 19 Стивън Дарси...

    4 6 Отговор
    Путин-Шаломов дето се лигави вече 4 години в уКрайна да вземе пример от персите как се прави ,или най добре да им се примоли да дойдат и да му свършат работата с зеления му еврейски надрусан съплеменник в Киев.

    Коментиран от #41

    23:22 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цяла европа е пълна с рускини

    5 12 Отговор
    Бардаците Пукат по шевовете
    Улиците са пълни със Рускини
    Путин ще нареди на армията си от Рускини да пръскат СПИН и така слет 5 години ще победи европа

    23:23 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смех с ватенки

    6 14 Отговор
    След 26 годишно путинско управление 99% от руснацте са ненормалници.От това народ повече не става.

    Коментиран от #26

    23:24 08.04.2026

  • 24 Копейкин Костя

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Имал съм":

    И аз съм работил с руснаци. Описваш ги прекрасно, браво!

    Коментиран от #42

    23:27 08.04.2026

  • 25 Крали Марко

    9 3 Отговор
    Луди балтийци, заради угода на няколко мимиардера , поставят националните си интереси под риск. И аз да съм ще ви млатя. Луди и глупавонаивни.

    23:27 08.04.2026

  • 26 Крали Марко

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "Смех с ватенки":

    Същото е и при задунайските копейки, вечно гладни и умрели от завист, че хората живеят, а те вият на умрело по бунищата!

    23:28 08.04.2026

  • 27 Два- три

    6 3 Отговор
    Посейдона ще измият малките прибалтийски републики без много шум.

    Коментиран от #29

    23:28 08.04.2026

  • 28 Абе какви

    10 1 Отговор
    предупреждения? Русия, Русия... Защо оставяте някакви фашизирани психопати още да ви тормозят? Микро държавици, създадени от социалистически СССР сега са некакви надути въшки и ви нападат... А вие "предупреждавате" само? Абе извадете дебелата тояга, треснете с нея, та да ви уважават! Няма смисъл от предупреждения! Времето изтече вече!

    23:31 08.04.2026

  • 29 Румен Решетников

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Два- три":

    Не става. Посейдон е секретно безаналогово оружие и ще си остане такова... 😀

    23:32 08.04.2026

  • 30 Ама я

    2 2 Отговор
    вървете на .айната си

    23:32 08.04.2026

  • 31 Механик

    3 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    23:32 08.04.2026

  • 32 Румен Решетников

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мазохисти":

    Е що Хаяско не нападна тях, а Украйна?
    Да не е щото те са членки на НАТО, а Украйна не е?
    М? 😀

    23:36 08.04.2026

  • 33 Ммммм

    3 1 Отговор
    Стига приказки.. а ги думнете

    23:54 08.04.2026

  • 34 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Ти представяш ли си,Уили?Руснаците да решат да свалят един дрон дето идва от балтийските републики с,,Орешник"?Майтап бе Уили.

    23:57 08.04.2026

  • 35 Без думи

    2 3 Отговор
    24.02.2022) до април 2026 г., загубите на Русия са огромни:
    Танкове: Над 11 800 единици (приблизително 11 846 към 8 април).
    Бронирани бойни машини (ББМ/БМП/БТР): Над 24 300 единици.
    Артилерийски системи: Повече от 39 600 артилерийски системи.
    Реактивни системи за залпов огън (РСЗО): Над 1700 системи.
    Средства за ПВО: Над 1300 системи.
    Автомобилна техника и цистерни: Над 88 000 автомобила.
    Самолети и хеликоптери: Общо над 780 единици (около 435 самолета и 350 хеликоптера).
    Безпилотни летателни апарати (БПЛА): Над 225 000 оперативни и тактически дрона.
    Кораби/лодки: 33 унищожени или повредени, включително подводници.

    23:58 08.04.2026

  • 36 Не мисля, че си прав

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    И те както повечето от нас и повечето народи от ЕС, страдат от назначени им продажни и безродни политици.

    Коментиран от #37, #40

    00:12 09.04.2026

  • 37 Лягай си

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не мисля, че си прав":

    Тъп си!

    00:14 09.04.2026

  • 38 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Прав си..... Путин 20 години съгражда Русия от 5 години обаче никакъв го няма.... Ако така продължава ще я разруши Русия....

    00:19 09.04.2026

  • 39 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Абсолютно прав си.... За всичко е виновен либералният Путин.....

    00:21 09.04.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не мисля, че си прав":

    Не ти говоря за политици. Говоря ти за личните им качества като народ. Колегата 11 много добре ги в обрисувал. Точно такива са. Явно и той, като мен има лични наблюдения.

    00:28 09.04.2026

  • 41 Не се уморихте с това "Шаломов" бе!:)

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стивън Дарси...":

    Фамилията ШЕломова на майка му е чисто етнически руска! Уважавана горда фамилия! И няма нищо общо със "шАлом" Всеки може да го провери в нета, дори в любимата ви соросова Укикипедия.
    И ти го знаеш и тоя който ти е одобрил пошлото меме тук.

    А и не ви ли се завива свят на соросчетата тук да се връткате с това, че или Иран е разгромен или, че е победител, според услугата която трябва да свършите на спонсира?

    00:31 09.04.2026

  • 42 Бандеровец чистокръвен етнически укра

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин Костя":

    Ела тук, ще ти намерим истинска работа,

    00:39 09.04.2026

