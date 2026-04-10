Ливан на ръба: след израелските удари страната се превръща в бойно поле на регионален конфликт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ливан се оказва в центъра на най-сериозната ескалация на насилие от години насам, след като Израел предприе мащабни въздушни удари срещу позиции на шиитската групировка „Хизбула“. Това, което доскоро изглеждаше като ограничен граничен конфликт, днес все по-ясно се очертава като част от по-широка регионална конфронтация с участието на Иран и Съединените щати.

Ударите, обхванали южните части на страната, долината Бекаа и южните предградия на Бейрут, бележат качествена промяна в стратегията на Израел. Вместо точкови операции, целта вече изглежда по друг начин, и доказва системното отслабване на военния капацитет на „Хизбула“. В отговор групировката засили ракетните атаки срещу израелска територия, което на практика превърна конфликта в пълномащабен двустранен сблъсък с непредсказуеми последици.

Снимка: Al Jazeera

Зад военните действия обаче стои по-дълбока геополитическа логика. „Хизбула“ действа като ключов съюзник на Иран в региона, а Ливан се превръща в своеобразен фронт на непряка война между Техеран и Тел Авив. В този контекст частичното примирие между САЩ и Иран остава с ограничен ефект, тъй като не обхваща ливанската територия. Така страната се оказва в опасна „сива зона“, където военните действия продължават въпреки дипломатическите усилия за деескалация.

Цената на тази конфронтация се понася най-вече от цивилното население. Хиляди са жертвите, а над един милион души са принудени да напуснат домовете си. Болничната система е под огромно напрежение, а вече крехката икономика на Ливан е изправена пред риск от пълен колапс. В страна, която и без това страда от продължителна финансова и политическа криза, новата вълна на насилие задълбочава усещането за разпад на държавността.

Вътрешнополитическата ситуация допълнително усложнява картината. Ливанското правителство демонстрира ограничена способност да контролира „Хизбула“, която на практика функционира като паралелна военна структура. Това подкопава суверенитета на държавата и засилва вътрешните разделения между различните религиозни и политически общности.

От израелска гледна точка операцията има ясна стратегическа цел – предотвратяване на отварянето на втори фронт и неутрализиране на заплахата от север. Подходът включва удари в дълбочина, включително в урбанизирани райони, където според израелските власти се намира инфраструктура на „Хизбула“. Тази тактика обаче увеличава риска от цивилни жертви и международен натиск.

Нараства и опасността конфликтът да прерасне в по-широка регионална война. Потенциално пряко въвличане на Иран, както и разширяване на бойните действия към Сирия или други фронтове, остава реален и напълно допустим сценарий. Засега ситуацията може да се определи като „контролирана ескалация“, но балансът е крехък и лесно може да бъде нарушен.

Най-вероятният краткосрочен сценарий е продължителна война с ограничен интензитет – размяна на удари без пълномащабна наземна операция. Въпреки това рискът от рязка ескалация остава висок, особено при евентуални тежки цивилни загуби или целенасочени атаки срещу ключови фигури.

В по-широк план кризата в Ливан показва как една държава може да се превърне в арена на чужди геополитически сблъсъци. С отслабени институции и дълбоки вътрешни разделения, страната все повече губи ролята си на самостоятелен фактор и се превръща в ключово бойно поле в конфликта между Израел и Иран.

Докато международната общност търси начини за деескалация, Ливан остава на ръба – между войната и някакви евентуални преговори за мир...

Настоящата криза в Ливан не е просто поредният епизод от циклично насилие по израелско-ливанската граница, а симптом на дълбока трансформация в регионалния баланс на силите. Страната се намира в точка, в която вътрешната ѝ слабост и външният натиск се пресичат по разрушителен начин.

От една страна, Ливан губи основните характеристики на функционираща държава – монопол върху насилието, политическа кохезия и икономическа стабилност. Присъствието на „Хизбула“ като автономен военен и политически актьор превръща държавата в заложник на стратегически решения, които не се вземат в Бейрут. Това означава, че дори при формално прекратяване на огъня, предпоставките за нов конфликт ще останат.

От друга страна, действията на Израел показват преход към по-агресивна и превантивна военна доктрина, насочена не просто към сдържане, а към системно разграждане на враждебни мрежи в региона. Тази стратегия може да донесе краткосрочни тактически резултати, но същевременно увеличава риска от дългосрочна нестабилност, особено ако доведе до още по-дълбока радикализация и разрушаване на цивилната инфраструктура.

В по-широк геополитически контекст Ливан се утвърждава като ключов фронт в непряката конфронтация между Израел и Иран. Това поставя страната в изключително уязвима позиция – без реален капацитет да контролира собствената си територия, но с критично значение за регионалната сигурност. Подобна конфигурация исторически рядко води до бързи или устойчиви решения.

Най-тревожният извод е, че дори при сценарий на временно затишие, кризата няма да бъде решена, а само отложена. Без фундаментална промяна във вътрешнополитическата структура на Ливан и без по-широко регионално споразумение, страната рискува да остане в състояние на хронична нестабилност – редуващи се периоди на относително спокойствие и внезапни ескалации.

В този смисъл Ливан днес не е просто жертва на конкретен конфликт, а пример за това как съседните и по-слаби държави се превръщат в арени на по-големи геополитически сблъсъци. И докато международната общност се опитва да реагира на текущата криза, дългосрочният въпрос остава открит: дали изобщо съществува устойчив механизъм, който да извади страната от този порочен цикъл.

Оля АЛ-АХМЕД