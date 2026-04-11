Политолог: Все повече фактори ще сдържат военните авантюри на Тръмп

11 Април, 2026 13:50 1 192 6

  • владимир шопов-
  • сащ-
  • военна авантюра

Но американският президент ще си остане непредвидим, предупреждава Владимир Шопов

Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последната година американският президент Доналд Тръмп си изгради своеобразна теория за войната: кратки операции, предимно с удари от въздуха, без дългосрочен ангажимент за постконфликтната ситуация. Само за 14-15 месеца Съединените щати се забъркаха в десетина военни операции, включително в страни като Нигерия, Сомалия и Сирия, посочи политологът Владимир Шопов в интервю за БНР.

"Разбира се, операцията във Венецуела, която беше кратка, мина безболезнено от гледна точка на военни и впоследствие политически усложнения. Тя окончателно оформи това разбиране на Доналд Тръмп (за войната) и, успоредно с него, създаде едно усещане за самодостатъчност, самодоволство, дори високомерие. Президентът на САЩ се почувства достатъчно уверен да продължи и иранския конфликт. Това е логиката, която би могла да доведе до следващи конфликти," каза Шопов.

Поражението на републиканците на междинните избори за Конгрес наесен изглежда сигурно. Подобен развой ще ограничи възможностите на Тръмп да води подобни военни операции. Сега той има да се справя с по-голям проблем – овладяване на икономическата нестабилност и инфлацията в Съединените щати, отбеляза политологът.

"Ограниченията за водене на такъв тип бойни действия (като тези в Иран) растат и по отношение на натиска на пазарите, и по отношение на това, че ако тази криза продължи на практика ще доведе до глобална рецесия, и по отношение на това, че Тръмп вече губи политическата почва под краката си. Ще започне борбата в рамките на самата Републиканска партия за наследството на Тръмп. Но поради факторите "его" и "каприз" на Тръмп никога не можем да бъдем сигурни в никаква прогноза."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Тръмп и неговата банда правят пари а не война,Шопов.Бай Дончо манипулира пазарите,което е негова запазена марка за обогатяване чрез военни действия.Той не е политик а търгаш и никой не може да го спре

    14:01 11.04.2026

  • 2 той

    2 0 Отговор
    просто е луд за връзване

    14:02 11.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    2 12 Отговор
    Тръмп просто копира путин за да му покаже колко путин е тъп!
    Даже открито взе да се намесва в изборите в Унгария!
    Защо само путин да го прави!

    Коментиран от #6

    14:17 11.04.2026

  • 4 Нашите виждания

    2 1 Отговор
    Исторически винаги в междинните избори в САЩ печели в партия, която не е избрания президент. Каква е причината за гледаме на това като трагедия.

    Тръмп може да продължи полоитиката си, с известни трудности.

    14:35 11.04.2026

  • 5 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп доказа отново, че е Президент, който само печели и побеждава!
    За това и българите сме с него!

    15:08 11.04.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Това извънземните ли ти го казаха ??!!

    15:23 11.04.2026