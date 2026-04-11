Политолог: Все повече фактори ще сдържат военните авантюри на Тръмп

През последната година американският президент Доналд Тръмп си изгради своеобразна теория за войната: кратки операции, предимно с удари от въздуха, без дългосрочен ангажимент за постконфликтната ситуация. Само за 14-15 месеца Съединените щати се забъркаха в десетина военни операции, включително в страни като Нигерия, Сомалия и Сирия, посочи политологът Владимир Шопов в интервю за БНР.

"Разбира се, операцията във Венецуела, която беше кратка, мина безболезнено от гледна точка на военни и впоследствие политически усложнения. Тя окончателно оформи това разбиране на Доналд Тръмп (за войната) и, успоредно с него, създаде едно усещане за самодостатъчност, самодоволство, дори високомерие. Президентът на САЩ се почувства достатъчно уверен да продължи и иранския конфликт. Това е логиката, която би могла да доведе до следващи конфликти," каза Шопов.

Поражението на републиканците на междинните избори за Конгрес наесен изглежда сигурно. Подобен развой ще ограничи възможностите на Тръмп да води подобни военни операции. Сега той има да се справя с по-голям проблем – овладяване на икономическата нестабилност и инфлацията в Съединените щати, отбеляза политологът.

"Ограниченията за водене на такъв тип бойни действия (като тези в Иран) растат и по отношение на натиска на пазарите, и по отношение на това, че ако тази криза продължи на практика ще доведе до глобална рецесия, и по отношение на това, че Тръмп вече губи политическата почва под краката си. Ще започне борбата в рамките на самата Републиканска партия за наследството на Тръмп. Но поради факторите "его" и "каприз" на Тръмп никога не можем да бъдем сигурни в никаква прогноза."