Безработица, глад и недоимък: как изглежда Иран днес

18 Април, 2026 10:01

След шест седмици война все повече иранци се страхуват, че ще загубят работата си. Производството на редица места е парализирано, засегнати са стотици хиляди работници.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Иран има над 93 милиона души и всички те в момента живеят в сянката на войната, която всеки момент може да пламне отново.

След провала на мирните преговори в Пакистан САЩ наложиха блокада на Ормузкия проток - за да отрежат приходите на Иран от износа на нефт и да попречат на страната да взима такси от преминаващите през протока кораби. Блокадата означава и че до иранските пристанища вече не стигат никакви стоки.

Работническата класа е на ръба на оцеляването

"Продължаването на войната оказва най-голям натиск върху обикновените хора, особено върху работниците, преподавателите и другите представители на работническата класа", казва пред ДВ синдикалистът Исмаил Абди. Абди от една година живее в изгнание в Германия, след като е бил обект на преследвания в Иран и е прекарал много години в затвора. Заради защитата на правата на учителите в родната му страна той е обвинен за "пропаганда срещу политическата система".

"През последните седмици получихме брутални сведения за ударите, които работническата класа понася в условията на война", споделя мъжът. "Когато фабрики, работилници и заведения затварят или ограничават работата си, основната тежест се носи от работещите на договор, надничарите и неформално заетите."

Войната има катастрофално отражение върху иранската икономика, която и така отдавна страда от лошо управление, корупция и санкции. Още сега Техеран съобщава, че нанесените щети са за около 229 милиарда евро. При това става дума за предварителна оценка, заяви иранската правителствена говорителка Фатеме Мохаджерани. Реалният мащаб на щетите върху промишлеността все още не може да бъде изчислен.

Хиляди остават без работа

"Мобараке Стийл" в Исфахан е най-големият производител на стомана в страната. Компанията трябваше изцяло да прекрати работа след втория американско-израелски удар срещу нейните съоръжения. САЩ и Израел заявиха, че с нападенията си са отслабили военните капацитети на Иран. Стоманата е основна суровина за военното производство - например на ракети, дронове и кораби.

Същевременно обаче тя играе решаваща роля в другите индустрии - производството на автомобили, на домашни електроуреди, както и на опаковки и консерви. Стоманата е изключително важна и за строителството.

Стоманодобивът е един от стожерите на иранската икономика. По данни на Световната стоманодобивна асоциация през 2025 година Иран е бил сред десетте най-големи производители на стомана в света - наред с Китай, САЩ и Германия, като годишно е изнасял около 31,8 милиона тона. Приходите само между март 2025 и януари 2026 година са в размер на 741 милиона евро. След прекратяването на дейността хиляди служители останаха без работа - без да се знае докога. Най-малко 10 000 души в стоманодобивната промишленост са работили на надница. Освен това спирането на производството може да предизвика верижна реакция и десетки други фирми, които зависят от него, да бъдат принудени на свой ред да спрат дейността си.

Възстановяването ще изисква години

Бомбардировките на нефтохимическите съоръжения също ще имат сериозно отражение върху пазара на труда, отбелязва енергийният експерт Умуд Шокри. Атаките срещу важни центрове на нефтохимическата промишленост на редица места вече предизвикаха значителни щети и доведоха до спирането на много съоръжения, казва експертът от университета "Джордж Мейсън" в САЩ.

Само в индустриалните центрове като Махшахр, където работят над 30 000 души, мнозина са загубили работата си или заплатите им са били намалени, обяснява още Шокри пред ДВ. Той допълва: "Щетите далеч надхвърлят повредата на съоръженията и засягат и веригите за доставки, държавните приходи и жизнения стандарт на населението."

Според експерта възстановяването на Махшехр ще изисква около две години. А за целта страната ще има нужда от достъп до чуждестранни технологии, капитал, резервни части и ноухау - предпоставки, които в контекста на сегашните санкции са общо взето невъзможни.

Бедността се увеличава

Всички сектори са засегнати. Иранската информационна агенция ILNA уволни на 14 април своите журналисти и ги прехвърли на хонорар. Много други компании също са започнали масови уволнения. Един от примерите е секторът на дигиталните услуги с платформи като Snapp, определяна често като иранския Uber. Тези услуги функционират въпреки наложената от властите блокада на интернет от началото на войната. Заради войната обаче малцина пътуват из страната, защото нямат средства.

"Само заради ограничаването на интернет хиляди хора със свободни професии, програмисти и автори на съдържание са изгубили възможността си да работят. И сега им се налага да се върнат към традиционния и без това слаб пазар на труда", казва Исмаил Абди.

Той предупреждава, че войната ще доведе до нарастваща бедност и все по-голяма несигурност за застрашените обществени групи. "Тази война трябва да приключи преди човешката и социалната ѝ цена да станат необратими", предупреждава той.

Изглежда, че почти никой не мисли за иранското население - нито ръководството на Ислямската република, което иска да остане на власт, нито американският президент, който още през януари обещава подкрепа за опозицията. От избухването на войната на 28 февруари до 8 април, когато бе договорено крехко примирие, по данни на американската правозащитна организация HRANA са били убити 3636 души в Иран. 1701 от тях са били цивилни граждани, сред които най-малко 254 деца.

Автор: Шабнам фон Хайн


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    76 6 Отговор
    че ние се оядохме !

    10:02 18.04.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    108 9 Отговор
    А Либия и Сирия, които краварите ги "освободиха" и демократизираха, как е там сега? 🤬 Хората имат работаз инвестиции от краварника и ЕС, високи заплати?

    Коментиран от #5, #11

    10:03 18.04.2026

  • 3 Иран

    22 73 Отговор
    е рай на земята. Всички путиниски-иранисти щели да емигрират в Русия, но да търсят и иранско гражданство, за да могат лете да живеят на жежко в Иран, а зиме на хладно в Русия и два пъти годишно да си правят круиз от Русия до Иран и обратно по Каспийско море. Въобще живот в Рая.

    10:03 18.04.2026

  • 4 Скоро

    52 8 Отговор
    скоро и у нас ...

    10:04 18.04.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    33 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Бива. Взеха да се връщат сирийците от Германия обратно по домовете си в Сирия.

    Коментиран от #10, #18

    10:04 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    72 6 Отговор
    Безработица, глад и недоимък: как изглежда ЕССР днес

    10:09 18.04.2026

  • 9 Припомням,

    62 4 Отговор
    че Иран е под санкции от 1979г. А “ черешката на тортата” е войната на САЩ и Израел срещу Иран.

    10:12 18.04.2026

  • 10 Мишо Дудикоф 🥷

    64 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха ха":

    Четох миналия месец, че Германия е в рецесия и спира помощите на бежанците. Насилствено ги връща от където са дошли. Това е нова политика за тях.

    10:13 18.04.2026

  • 11 Хмм

    55 8 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    вие пък, не смеят да напишат че дроновете намерени по морето са украински, иначе все за истината говорят, все истината казвали и все за пари просят, че казването на истината струвало пари, за това няма да пишат и интересно, от Либия пристигат цели кораби с бежанци, а от Иран няма, всъщност момичето на снимката прави много "лоша реклама" на иранския режим

    10:14 18.04.2026

  • 12 Айгедотор

    44 3 Отговор
    Стига пасквили

    10:14 18.04.2026

  • 13 РАСО

    61 10 Отговор
    Глупости , но не може да е друго , след като DW е автора.Ако те според тях са бедни, значи ние българите умираме от глад ( което е така )заради влизането ни в клуба на богатите...Само човек който не е ходил до Иран или тъпанар може да напише такава статия,нищо общо с действителноста....

    Коментиран от #24, #94

    10:16 18.04.2026

  • 14 Ами

    43 4 Отговор
    Така правят демократичните държави.
    Правят всичко възможно за да унищожат икономиките на
    недемократичните държави за да разправят след това,
    че при демокрацията хората живеят по-добре.

    Коментиран от #16

    10:17 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без помощ

    5 29 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    А недемократичните държави сами си унищожават икономиките.

    10:21 18.04.2026

  • 17 И ние така,

    29 4 Отговор
    че ни удяри яко евродемокрацията.

    10:25 18.04.2026

  • 18 Помнещ

    43 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха ха":

    "Взеха да се връщат сирийците от Германия обратно по домовете си в Сирия"

    Е така де "диктатора" Асад се бореше срещу Ал Кайда и Меркел покани джихадистите за да ги скрие - сега след като джихадистите от Ал Кайда са на власт и те почнаха да се връщат в Сирия и да завземат домовете на избитите от тях близо 2 милиона християни. Но "демократичния запад" никак не забеляза избиването им, никак не забеляза въвеждането на шериата обаче беше вой до небесата че "Асад избивал народа си" когато той преследваше джихадистите.

    Имам чувството че европейските лидери и подлогите им отдавна са приели радикалния ислям.

    Коментиран от #40

    10:26 18.04.2026

  • 19 нннн

    41 8 Отговор
    След 50 години ,,демократични" санкции, блокирани, т.е. откраднати милиарди, периодични обстрелвания и войни как да живеят добре иранцит?!
    Хеле пък сега - обстрелян с хиляди ,,демократични" ракети бомби, и ,,демократично" блокирани пристанища......

    Коментиран от #27

    10:27 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антитрол

    41 5 Отговор
    Някое козяче ще погледне ли снимката и пак да ми припомни опорката че "нравствената полиция преследвала жени в Иран". Дали в Саудитска Арабия може да видиш жена облечена така, дали в Сирия след като "бойците свалили режима на Асад" взеха властта можеш да видиш жена облечена така.

    Коментиран от #26

    10:31 18.04.2026

  • 23 Звучи

    8 23 Отговор
    като България преди 89та

    Коментиран от #31, #96

    10:34 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 да ви питам господа вкиснато зеле

    28 5 Отговор
    има ли държава която да не е трън в очите на америка и да не пишете за нея че било безработица глад и беднотия???

    10:42 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Помнещ

    35 7 Отговор

    До коментар #19 от "нннн":

    Ами същото като Куба - след 70 години санкции и блокади козачетата ревът олеле видиш ли колко е лошо при комунизма - според пропагандата комунизма е виновен а не санкциите. Обаче пропускат че комунизъм има в Китай а в Доминиканската република никога е нямало комунизъм и винаги са били подлоги на краварите а се водят най-бедната държава в света. По бедна и от най-бедните африкански държави. Пропускат и Френска Гвиана която е колония на французите че и тя е от най-бедните държави в света.

    Та и България е за това бедна защото заради такива наведени като тях ни превърнаха в поредната бананова колония.

    Украйна и тя беше просперираща държава до 2014 - бяха много преди нас и даже бяха като Испания и Португалия но откакто дойде хунтата на власт тръгнаха назад и сега войната тотално ги разсипа.

    Коментиран от #33

    10:43 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не е вярно!

    6 30 Отговор

    До коментар #23 от "Звучи":

    В България преди 11.89г.- 89,8% от населението бяхме РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ !!!
    Безработицата беше забранена....може фирмата да е на тотал-загуба но работи - за прослава на "социализъма и комунизъма".

    Коментиран от #39, #130

    10:47 18.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истината е нужна

    4 20 Отговор

    До коментар #27 от "Помнещ":

    БВП ПО ППС НА ЧОВЕК НА ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ Е 28580$.
    СЪВСЕМ НЕ СМЕ БЕДНИ!

    Коментиран от #46

    10:50 18.04.2026

  • 34 Как да живеят

    38 4 Отговор
    Игнорирам "фактите" от "статията" и "коментарите" по-долу.
    Иран има университетско образование на изключително високо ниво.
    Тук пиша не за някакви псевдонауки, а точно за инженерство, компютърни науки и медицина.

    Иран имат над десет университета, които са много по-високо в световната
    класация на университетите дори от Софийския Университет.
    Няма да е лошо да се информирате преди да пишете нелепости
    и пълна дезинформация.

    10:51 18.04.2026

  • 35 Антитрол

    27 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ти си гледай снимчицата, без забрадка":

    "организация за защита на иранците в Иран"

    По данни на баба Пена от пазара вие лъжете ама много яко че иначе не върви пропагандата.

    Тази "организация за защита на иранците в Иран" да позная ли от кого се финансира - от същата организация която финансира нашите козячета да лъжат.

    "Льо.льо ти не знаеш какъв беше Иран като светска държава"

    Знам много добре какъв беше ама ти явно си забравил кой смъкна президента им Мосадък - после забрави къде криеха аятолах Хомейни - защо така всички наши козячета получават избирателна амнезия.

    10:51 18.04.2026

  • 36 Русия

    31 1 Отговор
    Безработица,глад и недоимък,как изглеждат краварите днес ! На всяка улица бездомник,наркоман на Фентанил,мръсотия,грабежи,на всяка минута убииство,здравна система в колапс,скъп бензин и имоти,глад и мизерия !

    Коментиран от #107

    10:52 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ивелин Михайлов

    20 2 Отговор
    Безработица, глад и недоимък: как изглежда Украйна днес

    10:53 18.04.2026

  • 39 Пенсионер

    23 1 Отговор

    До коментар #31 от "Не е вярно!":

    Аз тогава не съм виждал хора, които нямат пари за хляб и лекарства и бъркащи по кофите 😉

    Коментиран от #44

    10:54 18.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    4 21 Отговор
    Как да управляват хора, които твърдо вярват, че Мохамед е прелетял от Мека до Йерусалим на магическо крилато конче с човешка глава и опашка на паун?

    Коментиран от #121

    10:56 18.04.2026

  • 42 По данни на "Института" за Изследване на

    17 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ти си гледай снимчицата, без забрадка":

    Войната Украйна печели, но истината е съвсем различна.

    По данни на националната статистика на България, годишната инфлация у нас е под 3%.

    10:57 18.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реване за социализъма на бай Тошо

    5 26 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионер":

    Какво имаше в магазините и какви лекарства в аптеките(аз за добавката Есенциални за черен дроб на дете съм купувал долари "на черно"..СМЕХ!!! Сега боровинките свършват, защото ги купуват "бедните" пенсионери за 24лв/кг(12,30€).

    Коментиран от #47, #53, #60, #115

    11:01 18.04.2026

  • 45 За сега в Иран

    18 3 Отговор
    Но скоро и Е. С.! Много скоро!

    11:02 18.04.2026

  • 46 Помнещ

    24 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината е нужна":

    Наистина е нужна истина но вие освен да лъжете друго не правите - тези изсмукани от пръстите цифри нищо не говорят. Какво ме интересува БВП - аз получавам заплата и с нея може да си купя определени неща - по това колко неща може да си купя се определя колко съм богат. В Африка с 20 долара на ден си цар и можеш да си купиш много повече от българите в България със средната заплата - значи там със 600 долара са по-богати отколкото ние със 1800 ама пък БВП е нисък.

    В САЩ едно кафе в ресторант в Манхатън е 30 долара, мъжка подстрижа най-евтината която съм намирал е 125 долара - там с 3000 долара едвам преживяваш - ама пък БВП е висок.

    Така че БВП си го зав....

    Коментиран от #56

    11:03 18.04.2026

  • 47 Пенсионер

    27 3 Отговор

    До коментар #44 от "Реване за социализъма на бай Тошо":

    Имаше всичко и ваксините не бяха отровни, а лекарите не убиваха хората за пари. Сега аналгин-хинин тия зелените защо ги няма?!

    11:03 18.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ехааа

    23 3 Отговор
    Заради СПЕЦИАЛНАТА ОПЕРАЦИЯ на Тръмп в Иран се е увеличила безработицата персите са гладни и жадни? Стига глупости и фантазии! САЩ да не би да са си изплатили дълга икономиката им да цъфти и 0 безранботни? Някой вярва ли на това? Жалък опит да се възхвалява мощната сила на САЩ и Израел,а релно е провал за тях. ТРЪМП трябва да бъде съден за геноцит на света, заради неговото безумие обрича населението на глад в недотам далечното бъдеще с растящите цени на петрола.

    Коментиран от #55

    11:09 18.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Помнещ

    11 4 Отговор

    До коментар #44 от "Реване за социализъма на бай Тошо":

    "Какво имаше в магазините и какви лекарства в аптеките"

    Ами може да не е било много ама всичко беше истинско - даже и лекарствата. "Добавката Есенциални" знаеш ли какво съдържа че я даваш на дете. Хомеопатичните "лекарства" са си чиста измама, всички "добавки" които ги рекламират са си чиста измама.

    Да не говорим за храните пък натъпкани с хормони - дете в осми клас станало 2 метра и тежи 100 кила а няма сила за нищо - едно време 12 коремни бяха за шестица.

    Коментиран от #59, #69

    11:10 18.04.2026

  • 54 Помнещ

    13 5 Отговор

    До коментар #52 от "Истината е нужна":

    "бракуван завод от 1937г. продаден ни от руснаците, който не произвеждаше даже железопътни релси"

    Ами защо продължаваш да лъжеш тогава

    11:13 18.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Факти

    6 9 Отговор

    До коментар #46 от "Помнещ":

    Ако у вас е скъпо и взимаш голяма заплата, можеш да живееш подобно на някой, у който е евтино и взима малка заплата. Разликата е, че ти можеш да отидеш на екскурзия в чужбина, където ще ти е евтино, а той не може да отиде никъде и си стои затворен вкъщи. Така ти си много по-свободен от него и имаш много по-големи възможности като гражданин на света. Човек израства докато пътува. Още нещо - скъпите места имат развита икономика и предлагат много възможности. С ум и упоритост можеш да станеш наистина богат. В Субсахарна Африка взимат по 100-200 евро на месец. В Етиопия средната заплата е 50 евро на месец. Ти просто нямаш никакъв шанс за развитие, пътуване и т.н. Затова масово емигрират и бягат от там.

    Коментиран от #62

    11:18 18.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този е богат пенсионер

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "РЕВЛЬОВЦИ като теб - БОЛ":

    Няма как да е пенсионер на социална пенсия и да плаща за интернет и компютър, за да пише тук.

    Коментиран от #61

    11:23 18.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пускаш някакъв ограничен случай

    21 2 Отговор

    До коментар #44 от "Реване за социализъма на бай Тошо":

    Бил търсил долари за някакво лекарство.
    Ами, сега когато в България няма никаква медицина, никакви лекари
    и ние събираме пари по $200 000 или $500 000 за да пратим млади
    хора да се лекуват в Турция защото тук няма кой да ги погледне.
    Кое е по-лесно да събереш - десетина долара за някакво лекарство
    или половин милион за животоспасяваща операция на дете или млад човек в Турция?

    И темата на статията няма нищо общо с твоите спомени.

    Коментиран от #64

    11:27 18.04.2026

  • 61 МНОГО БЪРКАШ

    11 1 Отговор

    До коментар #58 от "Този е богат пенсионер":

    Има хора на социална пенсия с жилища за над 500хил.евро. Други със странични доходи и инвалидни пенсии, има циганки без 1ден трудов стаж-"инвалиди" със смартфони и говорещи ежедневно по СКАЙП с внуците на Запад!!!
    Нищо не знаеш за "бедните българи".
    А аз съм с две пенсии...едната българска на макс.и втората азиатска пенсионна застраховка-скромни 650$! НЕ МЕ МИСЛИ!Който работи здраво и се осигурява на макс.ще бъде спокоен пенсионер!

    11:31 18.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Аман от турската реклама

    11 3 Отговор

    До коментар #60 от "Пускаш някакъв ограничен случай":

    Познаваш ли излекуван в Турция българин, който е живял повече от 2г.след това?
    Близка за мен жена-трета по ранг в управлението на Лукойл-България беше лекувана в Турция и резултат -НИКАКЪВ .. ПАРИТЕ НЯМАХА ЗНАЧЕНИЕ !!!
    България има техника, перфектни доктори и ОГРОМНА КОРУПЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (подържана и от политиците).Не може шеф на Държавна болница да има доход 1000% от заплатата на Президента на Републиката!!!

    Коментиран от #67

    11:39 18.04.2026

  • 65 Коста

    13 1 Отговор
    Значи ФРГто е готов да посрещне милиони иранци бежанци в Германия и ЕС. А в САЩ не, нищо че те разпалиха конфликта. Отново Европа ще яде голямата хурка. Както в Сирия. САЩ създадоха ИДИЛ. Направиха криза. Европа се напълни с мигранти. Но в САЩ 0 мигранти от Сирия. И ЕС лидери ближат обувките на лудите американски президенти.

    11:47 18.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Никаква реклама не правя

    20 2 Отговор

    До коментар #64 от "Аман от турската реклама":

    Това са фактите, постоянно се търсят пари за млади хора и деца.
    Ами, премахнете корупцията, бе!
    Защо мен обвиняваш за корупцията в българската медицина?
    И за корупцията в българската медицина ли е виновен Путин?

    11:50 18.04.2026

  • 68 днешния урсуляшки райх

    14 2 Отговор
    е точно това - мюсюлмански гета, фалити, безработица, глад и мизерия

    Коментиран от #71

    11:51 18.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #69 от "Марципан":

    то сегашните вносни боклуци от покрайнината по 5 евро за 80 грама са от най-истинските със съдържание на всичко друго но не и какао

    12:02 18.04.2026

  • 71 Москвабад

    3 8 Отговор

    До коментар #68 от "днешния урсуляшки райх":

    Москвабад е най-голямата ислямска столица в таканаречената Европа.

    12:03 18.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Фен

    10 1 Отговор
    И една трета са се записали за доброволци, за да се бият за Родината. Колко ли евро либерали биха го направили?

    12:14 18.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 000

    7 1 Отговор
    Всичко, което не се подчинява на сорос, му се лепят етикети. Въппоса е, че на смърттика сорос му остана да се гаври само с европа и русия.

    12:18 18.04.2026

  • 76 Да със сигурност.....

    8 1 Отговор

    До коментар #66 от "Соц.глупак ще си останеш цял живот":

    Ти си оставаш ГЛУ ПА КА...
    Не беше само непрекъснатата разливка ,а като си толкова на ясно ,какво ще кажеш за ФЕРО СПЛАВИТЕ ,заради които турска фирма щеше да закупи "Кремиковци " ,но понеже те не влизаха в договора ,турците се отказаха от сделката !
    И понеже комбината е бил на " загуба"( според теб ) защо всяко ново правителство след 1990година ,първата му работа беше да посети комбината .....за какво ли ? Ако можеш отговори си !!!

    12:20 18.04.2026

  • 77 веселин

    9 2 Отговор
    Долни престъпни колонизаторски св..не ако в Иран икономическото положение е така за това сте виновни вие долни отвратителни колонизаторски св...не . Повече от 47 години Иран е под санкции и ограничения като Куба която също от 1962 години срещу която са въведени санкции . . За да унищожат тези страни правят всичко възможно -от блокиране на банковите им сметки --на Иран около 80 Милиарда с блокирани -- до забрана и продажбата на лекарства , медицинско оборудване и всякои стоки и технологии . Защото тези страни искат да бъдат независими и свободни . Сега повечето са занимават с Русия докато С. Корея оставиха на мира заради това ,че лидерът им Ким Чен открито ги заплашва тъй като е непредсказуем стоят далече от него .. Докато кремълският Меката Мария само фъфли , хленчи оплаква се и прави всичко възможно да не ги обиди , последната жетва ще е Китай .-- Ще оставят Украйна на Европа да продължава да финансира войната Путин ли за него тези неща са без значение -- колко граждани са убити и колко хиляди са загубите на фронта , как Украйна заедно със Западните спонсори унищожават критичната инфраструктура на Русия и всеки ден стотици дронове нанасят удари срещу жилищни сгради , рафинерии , заводи и фабрики . Всичко това за Путин няма никакво значение -- маловажни неща на които не трябва да се обръща внимание . Ако някой ми обясни кое за тоя ид..от е важно и има значение бих се радвал много .

    Коментиран от #80

    12:25 18.04.2026

  • 78 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #62 от "Помнещ":

    Приятел, в Африка 500 милиона души живеят с под 2 евро на ден. Откъде тези 20 евро на ден, дето ги сънуваш? Къде си бил? В цяла Африка ли? Африка е огромен континент - 54 държави, 1,5 милиарда население. Ти не знаеш НИЩО. И в България има много хора, които живеят супер и със сигурност са много по-голям % от населението, в сравнение с цяла Африка като континент. Като почнете да приказвате някакви глупости само за да плюете по нашето... Бягай в Африка като е много хубаво. Няма да ни липсваш.

    Коментиран от #82, #83, #91

    12:29 18.04.2026

  • 79 Помнещ

    14 0 Отговор

    До коментар #69 от "Марципан":

    "Марципанът особено" - ами истинско беше - никой не казвал че марципана е шоколад. Имаше шоколад и си беше шоколад правен с краве масло а не с палмово такова.

    Сега "белия шоколад" какво е - няма грам какао в него но го водят "шоколад" - ама защо ли не ревеш.

    Иначе си прав банани нямаше - ама имаше безплатно здравеопазване, безплатно образование а сега ако нямаш пари си умираш прав и колкото и да си умен татенцето няма ли пари ще си обикновен бачкатор и обратното - имаш ли пари ставаш "професор" нищо че нямаш акъл да сметнеш две и две.

    Коментиран от #89

    12:31 18.04.2026

  • 80 Факти

    3 13 Отговор

    До коментар #77 от "веселин":

    Чакай малко - нали Иран е велика цивилизация на хиляди години? Защо се е оставил да го колонизират и санкционират? Като са много велики защо са толкова зле? САЩ защо никой не може да ги колонизира и санкционира? Ислямът не прощава, мой човек. Ислямистите са спрели в 7-ми век и вярват в най-големите глупости. Стига ти това, че са принизили жените до разплодни животни, вместо да се възползват от интелектуалния и креативния им потенциал. Това им е половината население. Никой не им е виновен на иранците, че са толкова зле. Виновни са си самите те, че приеха исляма и спряха да се развиват.

    Коментиран от #85, #98

    12:35 18.04.2026

  • 81 Коста

    10 1 Отговор
    "...Безработица, глад и недоимък: как изглежда Иран днес..." Какво казват ДВ? Така им се пада на Иран щом не слушат боговете Израел и САЩ.

    12:36 18.04.2026

  • 82 Боко

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    “факти” искаш ли инвалидна пенсия?
    Че нещо се превъзбуждаш и мога да ти я осигуря.

    12:44 18.04.2026

  • 83 Помнещ

    14 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    "Африка 500 милиона души живеят с под 2 евро на ден"

    До кога ще повтаряш пропагандата и не си ми никакъв приятел. Аз ти казвам че съм живял и работил там а ти не си припарвал. Има места където живеят и хора с 0 евро на ден - просто не ползват пари защото са още на племена. Има номади които даже не знаят че съществуват държави и граници и със стадата си минават от една държава в друга без проблем - техните пари са животните които притежават. Камила се продава по 1000 долара а той притежава стадо от няколко стотин - по западни сметки той притежава няколко стотин хиляди долара ама той като пари няма нищо - да речем че продаде една и тези 1000 долара той и цялото му семейство изкарват половин година за някои неща от цивилизацията като лекарства и ножове и съдове например - за друго не му трябват пари. Но в повечето случаи много рядко ще продаде животно а продават вълна или мляко.

    А иначе в градовете си живеят хора като нас и получават в зависимост от държавата от 500 до 1200 долара на месец. В един Судан произвеждат собствена марка коли - GIAD - произвеждат трактори, произвеждат автобуси, велосипеди а ние в "клуба на богатите" какво произвеждаме - май само наведени евроатлантици и промити мозъци.

    Коментиран от #92

    12:51 18.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 и кой е виновен

    3 1 Отговор
    двама изперкали дъртака дето чакали месията да дойде .

    13:12 18.04.2026

  • 87 Дойче Велето

    12 1 Отговор
    Пишете за хилядите убити от Израел цивилни . Не развивайте теории за гладни бедност . Платени статийки

    13:23 18.04.2026

  • 88 Горката България

    10 1 Отговор
    Това в пълна степен важи и за България, която не е Иран,а член на Европейския съюз!

    13:44 18.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Васил

    2 6 Отговор
    Богати на ресурси а живеят в кочина,

    14:19 18.04.2026

  • 91 Живеем добре благодарение на заемите. Но

    11 0 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    Живеем добре благодарение на заемите. Но кто дойде време да ги плащаме, тъй като нямаме производство ще плаащаме с територия. Ще останем само Северна България без Добруджа

    Коментиран от #101

    14:26 18.04.2026

  • 92 Хуми

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "Помнещ":

    ЛАДА произвеждат. Лада Кранта

    И ти ли си бил от тия заточените в някое пасолство да лежите по цял ден на държавни разноски?

    14:26 18.04.2026

  • 93 Дойчезеле

    5 0 Отговор
    Вкиснато....

    14:26 18.04.2026

  • 94 да си знаеш

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "РАСО":

    Само тъnaнар като тебе може да напише такава глупост.

    14:53 18.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Точен

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Звучи":

    Ти явно не си живял в България преди 1989 г, в соца имаше простотии, но се живееше 2 пъти по-добре отсега. На евролъжите краката са по-къси от петите на паяка...

    14:57 18.04.2026

  • 97 Теслатъ

    7 1 Отговор
    """"Безработица, глад и недоимък: как изглежда Иран днес""""" -------- Сама заменяте Иран, с Бг и готово!!! -)))

    15:04 18.04.2026

  • 98 Точен

    8 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Нищо не знаеш за Иран.Що се отнася до ислямските държави, убеден съм, че мислиш, че Саудитска Арабия, Катер, Кувейт, ОАЕ са още в предбронзовата епоха... Промито мозъче...

    Коментиран от #100

    15:08 18.04.2026

  • 99 Боги

    11 0 Отговор
    Така е представен Иран и ситуацията там, все едно, че не САЩ, а иранците са си виновни...

    15:10 18.04.2026

  • 100 9988

    0 8 Отговор

    До коментар #98 от "Точен":

    А ти сигурно си мислиш ,че Сомалия е втора икономика в света кухо мозъче...

    Коментиран от #102

    15:15 18.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Точен

    11 1 Отговор

    До коментар #100 от "9988":

    Нищо не знаеш за Сомалия, пишеш преразказ по невидяна картинка. Ще ти кажа само един факт. От първите 10 държави в класацията по ПИЗА /тя има някои американски простотии, но е сравнително обективна за точните науки/ 7 са от Югоизточна и Източна Азия. А единствената европейска държава, която беше в десетката, Финландия, преди 2 г отпадна от нея... Баба европа изостава в темпове на развитие от целия свят, промит мозък, демократичен... А Иран е във втората десетка, България се придвижи от 1988 г до 2025 44 места... назад. Ти си продукт на точно това движение...

    Коментиран от #103, #104

    15:24 18.04.2026

  • 103 Китаец от Сибир

    0 6 Отговор

    До коментар #102 от "Точен":

    Ти четеш ли си глупостите въобще комуне мaлоумно ?

    15:29 18.04.2026

  • 104 схсхсх

    0 9 Отговор

    До коментар #102 от "Точен":

    Облъчен комунистически мозък.Добре,че сте на изчезване също като проваленият ви и режим който освен глад,миzeрия и изостаналост нищо друго не даваше!

    Коментиран от #106

    15:32 18.04.2026

  • 105 виктория

    5 0 Отговор
    дойчето стана платена реклама!!!пишат абсолютни глупости нямащи нищо общо с действителността!!!

    15:42 18.04.2026

  • 106 скоро,скоро!!!

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "схсхсх":

    по леко с навеждането!!!

    15:44 18.04.2026

  • 107 Коста

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русия":

    Е що така, нали плениха Мадуро? Той беше виновен . Трябва да са дръпнали напред.

    15:56 18.04.2026

  • 108 Хм…

    1 6 Отговор
    Не им е лесно при аятоласите на онези иранци, които искат страната им да бъде отворена към света, да бъде популярна с културата си, както някога, жените да бъдат смятани за хора, но американските и израелски бомбардировки им донесоха само смърт. И доминираните от същите тези две страни световни медии ще ни разправят за някакви прецизни, точкови попадения точно по когото трябва и нищо за избитите жени и деца.

    16:01 18.04.2026

  • 109 Коста

    13 0 Отговор
    Навремето, по времето на социализма, като деца гледахме американски филми на видеокасети, на видеокасети фини, купени от Корекомите, и когато покажеха клошари тикащи колички пълни с празни кенове и "покъщнина", спящи в сковани бараки... се чудехме как е възможно това или е художествена измислица... При положение, че при смотания социализъм нямаше безработица и бездомници. И когато пораснах и отидох в САЩ видях, че е истина. В Канада видях улици с бездомници, на които държавата дрогираше за да не правят безредици. По него време в България започнаха да стават опашки пред казаните за боклук. Демокрацията беше дошла...

    Коментиран от #126

    16:02 18.04.2026

  • 110 Само питам

    5 1 Отговор
    DW, до това водят вашите санкции. Щастливи ли сте?!

    16:06 18.04.2026

  • 111 Фалиралия президент на фалиралата държав

    8 0 Отговор
    Ами нормално е да изглеждат така - все пак те нямат печатница за пари и не крадат петрол от целия свят...
    Нямат космически дългиве, които никога няма да платят.дълговете??
    Как щеше да изглежда "демократичния" свят и техните господари зад океана сега ако трябваше да си платят дълговете??

    16:11 18.04.2026

  • 112 Ганчо пита

    7 0 Отговор
    А как изглеждат центровете на всички големи американски градове? Ами гетата?
    Смеят ли демократичните американци да се разхождат пеша из тях?

    Аман от нелепа пропаганда!!

    16:16 18.04.2026

  • 113 Шегобиец

    3 0 Отговор
    Въх, а ние сме си добре! Направо сме цъфнали и вързали!

    16:18 18.04.2026

  • 114 Питам за един проятел работещ за VW

    8 1 Отговор
    В САЩ 90% от хората ПОСТОЯННО се страхуват че ще загубят работата си.
    А тези уранци само от 6 седмици се страхуват за това ...
    В Германия как е, Дойче веле? За

    16:19 18.04.2026

  • 115 През 1984г-декември

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Реване за социализъма на бай Тошо":

    По време една от най -студените зими които помня
    при грипна епидемия влезнах в единствената аптека на един 30 хиляден град и си купих Аналгин хинин, амидофен и аспирин-Български, (в аптеката имаше 2 двама човека) и след 3 дни бях на ,, крак"Сега в този град(който вече е 10 хиляди) има 6 аптеки и когато да влезнеш 5- 10 минимум, а ,, Лекарства" бол.....

    16:33 18.04.2026

  • 116 Важното е

    1 6 Отговор
    Че РУСОФИЛКИТЕ свалиха УШАНКИТЕ

    И Надянаха ЧАЛМИТЕ.

    И със КУРАнът във ръка

    Изглеждат Прекрасно.

    Коментиран от #123

    17:01 18.04.2026

  • 117 мушмул

    4 0 Отговор
    Тихо за чалмите, че пра-пра-дядовците ни са ходили до 1878г. с фесове на главите си, а тези дето плюеш го свалиха от главите им!

    18:11 18.04.2026

  • 118 9689

    3 0 Отговор
    Вярно,след агресията на ненормалния и ционистите.

    18:28 18.04.2026

  • 119 Дойче Веле,

    3 0 Отговор
    без коментар...

    18:29 18.04.2026

  • 120 гошо

    6 0 Отговор
    DW са доказани измамници и ционисти /което е едно и също/.

    18:32 18.04.2026

  • 121 А какво да кажем

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    за "непорочното" зачатие и "възкресението" в друга една религия?

    18:36 18.04.2026

  • 122 Тоя, пък.

    8 2 Отговор
    Ей, сайтчето, внимавайте какво публикувате !!! Какво е това момиче на снимката, бе? Открито лице, открита коса, с дънки, с голи глезени... как така злите ислямисти не са я убили с камъни?
    Как сами се изобличавате с лъжите си !!!

    А ако хората в Иран са в тежко положение - те ли са виновни за това, или мрсните юдео-американски тeрористи?

    Коментиран от #127, #132, #133

    18:38 18.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ТУКА И БЕЗ ВАЙНА СМЕ ПОО ЗЛЕ...

    3 2 Отговор
    КАТЕГОРИЧНО ШОТО АКУ ИМАХМЕ ПЕТРОЛ КСТО ТЯХ ТО ЩЯХМЕ ДА ГО ПОДАРИМ КАТО ЗЛАТОТО СИ....

    Коментиран от #131

    18:57 18.04.2026

  • 125 Професор

    1 3 Отговор
    Ау, как така? Нали спечелиха войната с проклетите Америка и Израел, а вечноживите Хаменей, Сюлеймани и останалите мъченици вдухновяват милиони да гладуват до гроб? Нали били много силни, много въоръжени и безкрайно готови на всичко? Ето, създават се отлични условия за информиран избор -- или мъченическа смърт от глад в името на Аллах, или да започнат да готвят ракети като ги варят с ракетно гориво за да станат максимално крехки. И в двата случая това е народ-победител, няма съмнение :-)

    19:46 18.04.2026

  • 126 Професор

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Коста":

    Ами ти си изживял и изживяваш една човешка трагедия -- няма вече в света система, която да ти пасва.... Хубавите години в КДС изтекоха като вода из отрудените ти шепи и сега, като пенсионер с пенсия от 220 евро на месец, ти ровиш ли ровиш из Интернет и боклуджийските кофи пред блока в ж.к. Банишора. И тъжно, и мрачно, и съклет...

    19:54 18.04.2026

  • 127 Професор

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Тоя, пък.":

    Точно така, напълно си прав -- трябва тези, които плюят по Америка и Израел и ги заплашват с ядрено оръжие, ракети и смърт, да изискват Америка и Израел да ги и хранят и поят. Иначе не е честно, нали така? Същото важи и за теб -- трябва ти да лаеш по тях, а те да те хранят безпрекословно и охолно. Така ще е справедливо и честно, нали?

    19:58 18.04.2026

  • 128 ФАЛШИВА НОВИНА

    5 0 Отговор
    Поредната фалшива новина на ционист еврейн чи..фут веле

    21:02 18.04.2026

  • 129 Тук и по света

    0 0 Отговор
    За всички проблеми в света са виновни т нар учени , правата на жените и разбирачите от всичко наемниработници геиофе Макар и с деца а просто днк материал за още експерименти

    21:31 18.04.2026

  • 130 чувал чи си

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не е вярно!":

    как дрънчи празна цистерна за вода например когато я почукаш? същото става и с главата ти дрънчи на кухо та се къса…

    12:09 19.04.2026

  • 131 да си знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "ТУКА И БЕЗ ВАЙНА СМЕ ПОО ЗЛЕ...":

    По-добре от колкото русия да ти окрадне всичко!

    12:50 19.04.2026

  • 132 русия е ислям

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Тоя, пък.":

    Кой им е виновен на джагалите ,че са в това положение бе чалмap ? На такива бананови републики всичко на готово да им поднесеш ще продължат да общуват с пръчки и звуци и ще шляпат в калта.Типична държава съюзник на русия и никой не й е виновен ,че е средновековно кално блато.По-ясно ли ти е мюсюлманска миcupко ?

    12:58 19.04.2026

  • 133 схсхсх

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Тоя, пък.":

    Типично и продажно руско комуне си! Искаш да плюеш по запада ,ама той да те храни нали наглец !

    19:09 19.04.2026