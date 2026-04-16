Иран заплаши да блокира Червено море, ако американската блокада продължи

16 Април, 2026 10:09 830 40

Преговорите с Ливан и блокадата на Ормузкия проток са във фокуса на вниманието на световния печат

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток продължава да е във фокуса на световния печат днес, пише БТА.

"Скоро се очаква примирие между Израел и "Хизбула", съобщава британското издание "Файненшъл таймс", като се позова на ливански служители. Според източниците на изданието, то може да бъде обявено още тази седмица, след като израелските сили завземат контрола над ключовия град Бинт Джбейл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелски и ливански лидери ще разговарят днес, пише в. "Таймс ъф Израел".

"Опитвам се да създам малко пространство за дишане между Израел и Ливан. Отдавна двамата лидери не са разговаряли – около 34 години. Това ще се случи утре. Чудесно!", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл, без да уточнява кои лидери ще разговарят.

Преди тристранните преговори, организирани от САЩ тази седмица, Израел и Ливан за последно проведоха преговори през 1993 г., но те не бяха на ниво лидери.

Ливан вероятно ще поиска примирие, преди да се съгласи на подобни срещи на високо равнище с Израел, но досега израелският кабинет отказва да се съгласи на такова, тъй като цели да продължи да отслабва "Хизбула", отбелязва вестникът.

Ливан не може да експулсира дори един дипломат. Как тогава ще разоръжи "Хизбула", пита британският в. "Телеграф", като визира отзоваването на иранския посланик в Бейрут, който обаче остана на ливанска територия.

Жестът на добра воля към Израел, направен с надеждата да се постигне примирие, беше посрещнат с насмешка от Иран и подчертава слабостта на правителството на Жозеф Аун.

В същото време Вашингтон обяви засилване на санкциите си срещу иранския петролен сектор, на фона на блокадата на Ормузкия проток, отбелязва френският в. "Монд". Те са насочени предимно срещу транспортната инфраструктура, включително около двадесет лица и организации, свързани с мрежата на петролния магнат Мохамад Хосеин Шамхани - син на Али Шамхани, близък съветник на иранския върховен лидер Али Хаменей. И двамата бяха убити в първия ден на войната.

"САЩ предприемат мерки за решително ограничаване на способността на Иран да генерира приходи, докато той се опитва да вземе за заложник Ормузкия проток", съобщи от своя страна Държавният департамент в отделно изявление.

Иран блокира пролива след избухването на войната на 28 февруари. САЩ започнаха своя собствена блокада в понеделник. Във вторник американското министерство на финансите обяви, че няма да удължи временното отменяне на някои санкции срещу иранския петрол, решено миналия месец, за да се смекчат ефектите от войната в Близкия изток върху пазара на въглеводороди.

Според Вашингтон мрежата "Шамхани", която оперира между Иран и Обединените арабски емирства, заобикаля санкциите чрез група от на пръв поглед легитимни консултантски компании и предприятия за морски превози, които управляват всички аспекти на флота на мрежата. Миналата година САЩ вече наложиха санкции на организации, свързани с тази мрежа, както и на корабите, принадлежащи към търговската флота на Мохамад Хосеин Шамхани, припомня в. "Монд".

В същото време военният съветник на Моджтаба Хаменей, Мохсен Резаи, заплаши да потопи американските кораби. Считан за привърженик на твърдата линия дори сред иранските Гвардейци на революцията, той заяви, че би било "добре", ако САЩ предприемат сухопътна инвазия.

"Бихме взели хиляди заложници", каза той. "Аз изобщо не съм за удължаване на примирието", добави високопоставеният военен, макар че подчерта, че това е неговото "лично" мнение.

Резаи е ръководил Гвардейците на революцията от 1981 до 1997 г., отбелязва френското издание.

Американският флот разчита на европейското ноу-хау за войната с мини в Ормузкия проток, отбелязва френският в. "Фигаро".

В този сблъсък иранските Гвардейци на революцията оставят съмнението за минирането на навигационните пътища да тегне над корабоплаването. Те разчитат на психологическия ефект, парализиращ морската търговия, който остава почти същият, независимо колко мини са били поставени.

Иран избра непряка стратегия, за да се противопостави на САЩ, докато е лишен от военен флот. Сега собствениците и застрахователите на кораби се страхуват да преминават през Ормузкия проток. В този тесен навигационен канал заплахата идва както от иранските брегове, откъдето могат да излитат дронове, така и от морското дъно.

Гвардейците на революцията, които се опитват да контролират прохода въпреки американските военни операции, започнали преди повече от месец, са посъветвали корабите да преминават възможно най-близо до бреговете, "поради вероятността от наличие на противокорабни мини в основната зона". Без съмнение, за да могат да се прицелят по-добре, отбелязва френското издание.

Иран вчера заплаши да блокира Червено море, ако американската блокада продължи, пише от своя страна португалският в. "Обсервадор".

Въпреки че Техеран няма излаз на Червено море, той може да разчита на съюзниците си в Йемен – хусите, които вече заплашиха да атакуват кораби в този район от своите позиции в планините, подчертава изданието.

От своя страна в. "Ню Йорк таймс" отделя внимание на твърденията на разузнаването на САЩ, че Китай доставя оръжие за Иран.

През по-голямата част от последните две десетилетия Китай поддържаше деликатен баланс във военните си отношения с Иран, като често предлагаше непряка помощ вместо продажба на оръжие. Този подход отново привлича внимание, след като американски официални лица заявиха, че разузнавателните агенции се опитват да изяснят дали Китай е изпратил ракети на Иран през последните седмици. Президентът Тръмп заяви, че ще наложи допълнително 50-процентово мито на китайските стоки, ако това се окаже вярно. Пекин отхвърля твърдението като "чиста измислица", а американски представители заявиха, че оценката им не е окончателна. Но ако се потвърди, това би било значителна тактическа промяна в начина, по който Пекин подкрепя най-близкия си стратегически партньор в Близкия изток.

Продажбите на китайско оръжие за Иран нараснаха значително през 80-те години, но почти изчезнаха през последното десетилетие, за да се спазят ембаргото на ООН и санкциите на САЩ. Вместо това през последните години китайската подкрепа за Иран се изразява в доставката на компоненти, които могат да се използват както за граждански технологии, така и за ракети и дронове.

Китай има сериозен интерес от разрешаване на кризата в Иран. Около една трета от общия му внос на суров петрол идва от Персийския залив, припомня в. "Ню Йорк таймс".


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    Сащ, България, израел и всички, които подкрепяха агресията над Иран ще плащат репарации.

    Коментиран от #3, #21

    10:11 16.04.2026

  • 2 Конфети "Земя-въздух-земя "

    8 2 Отговор
    Започнеш ли да се обясняваш много, значи,работата не върви.Бой с ракети и дронове наред и ако са слаби, ще се махнат.

    10:12 16.04.2026

  • 3 Нашето мнение е,че...

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    България винаги е от страната на булката

    Коментиран от #6

    10:13 16.04.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор
    Иран заплаши.....и червено море. Как ша го сторят аятоласите, Чрез Хусите ли...я по сериозно.

    10:14 16.04.2026

  • 5 Амадор Ривас

    3 7 Отговор
    Защо ли реват, като блокадата е неефективна и техните кораби си минават свободно, според копейките...🤔🤔🤔

    Коментиран от #9

    10:15 16.04.2026

  • 6 Я пъ тоа

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "Нашето мнение е,че...":

    Ние сме със САЩ. САЩ бомбят Путин и Иран...кой ли е булката

    Коментиран от #8, #10

    10:15 16.04.2026

  • 7 Баце ЕООД

    6 2 Отговор
    Бла бла бла, от тук от там съшито с бели конци

    10:15 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нашето мнение е,че...

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    Бомбят, ама ти ще плащаш, жено.

    Коментиран от #12

    10:17 16.04.2026

  • 11 Амадор Ривас

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ахаха":

    По скоро не вярвам на руско-иранската пропаганда...

    Коментиран от #20

    10:19 16.04.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Нашето мнение е,че...":

    Сега трупаме пачки от продажба на оръжия за Украйна....сигурно шиткаме оръжия на Иран, хуси, кюрди и тем подобни...

    Коментиран от #14

    10:22 16.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Да се бият в Украйна, Русия, Иран и другаде....продаваме оръжия за тия конфликти...трупаме дебели пачки....ква ли булка сме.

    10:24 16.04.2026

  • 14 Нашето мнение е,че...

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Трупаш дългове...от вчера си с още 500 € назад заради Украйна. Честито!

    Коментиран от #15, #16

    10:24 16.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Нашето мнение е,че...":

    Кви дългове бре....ЕС пак ша отпусне 90 милиарда за Украйна....важно е ние колко ша лапнем от ТЯХ с нашето оръжие....

    Коментиран от #17, #19, #29

    10:27 16.04.2026

  • 16 Замразените авоари на Путин

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Нашето мнение е,че...":

    Са 240 милиарда.....що оръжия за Украйна са тия милиардчвета.

    10:29 16.04.2026

  • 17 Ахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нито са отпуснали нито правиш пачки.. Бюджета на България се финансира с дългове.. Чака ни гръцки сценарий, а ти после ще се пишеш ГОЛЕМ РЕВ

    Коментиран от #26, #27

    10:29 16.04.2026

  • 18 Георги

    3 1 Отговор
    предлагам, рижият клоун, да блокира суецкия и панамския канал в отговор на тази с нищо не предизвикана агресия от иранска страна

    Коментиран от #22

    10:30 16.04.2026

  • 19 ха ха ха ...

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Чичо Дони звънял на Китайците за посредничество . Обещал вместо репарации да учреди фонд за възстановяване на Иран за 250 милиарда ??!!!
    Даже на евреите свили перките да спрат войната с Ливан !

    Ама искал да делят с ПЕРСИТЕ парите от протока ??!!
    Да видим на преговорите какво ще стане !!

    Коментиран от #24

    10:31 16.04.2026

  • 20 Аха

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Амадор Ривас":

    Разбирам.. Не отчиташ целия обем информация, но си правиш точни изводи.. Брех все едно да броиш до 10, ама само с 4 числа.

    10:31 16.04.2026

  • 21 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    ние не я подкрепяме, просто на летищата има много шахти за ремонт

    10:31 16.04.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Давайте УРАНА и ви отпускам примката.

    Коментиран от #30

    10:32 16.04.2026

  • 23 Иран плаши гаргите

    2 3 Отговор
    Червено море не е Персийския залив. Иран няма граница с него. Ако разчита на хуситите няма да е задълго, защото те не могат да получават оръжие нито по въздуха, нито по море. За сушата е ясно - нямат връзка с Иран или негови проксита. От другата страна на протока Баб ел-Мандеб е новопровъзгласената държава Сомалиленд, която е в отлични отношения с Израел. Там евреите вече построиха военна база. Не на последно място европейските държави няма да останат безучастни към решаването на проблеми по пътя между Средиземно море и Индийския океан. Вече са го правили неведнъж.

    10:32 16.04.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха ...":

    Не звъня на никой, те на мен звънят...
    Не деля с никой, взимам ВСИЧКО.

    Коментиран от #28, #31

    10:34 16.04.2026

  • 25 Карго 200

    1 2 Отговор
    Ако Иран обещае да даде на Доналд част от рекета с таксите за транзит, който са създали, той ще подпише всичко и ще позволи на аятолах да си поиграе с Мелания.

    Коментиран от #32

    10:35 16.04.2026

  • 26 И ти ли специалист?

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ахаха":

    Айде чети по-внимателно: ДЕФИЦИТЪТ в бюджета се финансира с дългове. Не бюджетът. Разликата в сумите е към 30 пъти.

    10:35 16.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ахаха":

    Говорим за БГ оръжие за Украйна.....трупаме дебели пачки....
    БЮДЖЕТА Е друга тема...като дойде Радев, ша го опрай.

    10:36 16.04.2026

  • 28 Не е бял

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Оранжев е

    10:37 16.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    аз уран нямам

    10:37 16.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Карго 200":

    Аз не взимам. ЧАСТИ...взимам ВСИЧКО.

    10:38 16.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 чичо Дони вика..

    1 0 Отговор
    Отварям Ормузкия проток завинаги, Китай ще бъде много доволен..
    Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна там след няколко седмици.....

    10:40 16.04.2026

  • 35 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Стига с тия глупости сестро .

    10:41 16.04.2026

  • 36 Значи

    1 1 Отговор
    Тези теократи са наистина забавни. Те празнуваха, като затвориха проливите. Сега искат да ги отворят, а американците ги спират.. Фанатизмът в исляма води до абсурд и нелепост.

    Коментиран от #39

    10:41 16.04.2026

  • 37 Китайска ДЖОНГА

    1 1 Отговор
    Американците ма върнаха. Карал съм аятоласи за Китай.

    10:41 16.04.2026

  • 38 още два Ирански танкера са минали

    1 0 Отговор
    блокадата без някой да ги закачи!
    то тая блокада май като железния купол , за нищо не става .

    Коментиран от #40

    10:42 16.04.2026

  • 39 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Значи":

    Не е важно кво ИСКАМ, а кво ПРАВЯ....

    10:43 16.04.2026

  • 40 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "още два Ирански танкера са минали":

    Сигурно тоя е минал.......я по сериозно.

    10:44 16.04.2026

