Ливан „не е в течение“ за предстоящи преговори с Израел

Ливан „не е в течение“ за предстоящи преговори с Израел

16 Април, 2026 10:39 723 14

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

Ливан „не е в течение“ за предстоящи преговори с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливан "не е в течение" за предстоящ контакт с Израел, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на Бейрут, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще разговарят днес, предаде БТА.

"Не сме наясно с планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", добави същият източник.

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан.

Той добави, че лидерите на двете страни не са разговаряли от "около 34 години". Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.

"Скоро се очаква примирие между Израел и "Хизбула", съобщава британското издание "Файненшъл таймс", като се позова на ливански служители. Според източниците на изданието, то може да бъде обявено още тази седмица, след като израелските сили завземат контрола над ключовия град Бинт Джбейл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелски и ливански лидери ще разговарят днес, пише в. "Таймс ъф Израел".


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби

    3 7 Отговор
    Ще влезе.

    Коментиран от #3

    10:41 16.04.2026

  • 2 Тръмп

    8 4 Отговор
    Лошо ми е

    10:41 16.04.2026

  • 3 Ахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Биби":

    От ония свят ще слезе направо

    10:41 16.04.2026

  • 4 Важно е, че

    8 4 Отговор
    аФторката е в течение.
    Бяло течение.

    10:42 16.04.2026

  • 5 Удри копейката с лопатЕто!

    3 10 Отговор
    Докато му падне чалмата.

    10:43 16.04.2026

  • 6 Изключителен

    3 11 Отговор
    начин да се внесе ирано-руслямски шум в ситемата. По-гояма гупост до момента не бях чел. Копейките явно губят почва под краката си, руския комплексар е в истерия.

    Коментиран от #11

    10:45 16.04.2026

  • 7 НЕ ИРАН

    14 3 Отговор
    А ЛИВАН ЩЕ БЪДЕ ГРОБЪТ НА ИЗРАЕЛ. ТУРЦИЯ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВОЙНАТА И ЕВРЕИТЕ ПРИКЛЮЧВАТ.

    Коментиран от #9

    10:47 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 2234

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "НЕ ИРАН":

    Тоя па.

    10:49 16.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    1 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета ?

    10:50 16.04.2026

  • 11 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Изключителен":

    Трябва да ядем банички.

    10:52 16.04.2026

  • 12 Симо

    9 1 Отговор
    На оранжевия цар, ако му растеше носа когато лъже, нямаше да може да излезе от стаята!!!! Този е паталогичен случай.

    Коментиран от #14

    10:55 16.04.2026

  • 13 Питам

    4 1 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    10:58 16.04.2026

  • 14 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Симо":

    А тукашните писачи?

    11:11 16.04.2026