Ливан „не е в течение“ за предстоящи преговори с Израел

Ливан "не е в течение" за предстоящ контакт с Израел, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на Бейрут, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще разговарят днес, предаде БТА.

"Не сме наясно с планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", добави същият източник.

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан.

Той добави, че лидерите на двете страни не са разговаряли от "около 34 години". Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.

"Скоро се очаква примирие между Израел и "Хизбула", съобщава британското издание "Файненшъл таймс", като се позова на ливански служители. Според източниците на изданието, то може да бъде обявено още тази седмица, след като израелските сили завземат контрола над ключовия град Бинт Джбейл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелски и ливански лидери ще разговарят днес, пише в. "Таймс ъф Израел".