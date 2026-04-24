Защо в Ливан вярват на Хизбула

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много хора в Ливан имат по-голямо доверие на терористичната групировка Хизбула, отколкото на властите в Бейрут, които те смятат за слаби. Страната е силно разединена. Задава ли се нова гражданска война?

Десетки палатки са разпънати на паркинг до крайбрежната улица на Бейрут. На това място сега живеят бежанци от южната част на страната, разказва АРД. Те нямат електричество, бани или тоалетни, нито течаща вода. 30-годишната Марва носи вода в кофи, за да приготви чай на газов котлон навън. Казва, че се страхуват да се върнат на юг, въпреки че е в сила примирие. “Ще се приберем, само когато нещата наистина останат спокойни, когато има трайно примирие. Не можем да се доверим на сегашното, страхуваме се за децата ни”, разказва тя и споделя, че домът ѝ понесъл е сериозни щети. Затова и тя и семейството ѝ предпочитат да останат в този палатков лагер в ливанската столица.

Крехко примирие и взаимни обвинения

Израелски дронове продължават да кръжат над разрушените улици в южната част на Ливан - въпреки примирието, което е изключително крехко. Взаимните нападения продължават, една журналистка беше убита от израелски обстрел, а друга беше ранена. Ливанското здравно министерство обвинява Израел, че съзнателно е попречил на спешните екипи да спасят двете репортерки, като е продължил с обстрела.

Проиранската въоръжена милиция Хизбула обаче се радва на широка подкрепа сред ливанците, които вярват, че терористичната групировка ги защитава по-добре от евентуалните израелски планове за окупация, отколкото ливанската държава, която те смятат за прекалено слаба. “Нямам никакво доверие на държавата. Какво правят те за нас? Как ни защитават? Никак. Вярвам само на Хизбула”, казва Махнуд, който също живее в палатковия лагер в Бейрут.

Държавата не иска конфликт с Хизбула

Много ливанци не одобряват решението на Бейрут да води директни преговори с Израел, отбелязва АРД. Някои смятат, че правителството извършва предателство. Правителството твърди, че защитава интересите на Ливан, като се противопоставя на окупацията на южната част на страната и иска удължаване на примирието.

Премиерът Салам е категоричен, че дипломацията не е признак на слабост, а опит да се защитят хората на Ливан и суверенитета на страната. Лидерът на страната не иска конфронтация и с Хизбула. “Бих предпочел да избегна това, но няма да допусна да бъда притискан - нито от Хизбула, нито от онези, които си играят с огъня на гражданската война”, казва Салам.

Страх от гражданска война

Страхът от нова гражданска война се усеща в Ливан в последните седмици. Правителството в Бейрут е твърде нестабилно, за да разоръжи групировката Хизбула, което е основното искане на Израел, пише АРД. А и много ливанци изобщо не искат това да става. В страната се усеща сериозно разединение. Наблюдатели призовават да не се допуска нов разрив, като напомнят за 15-годишната гражданска война, чиито следи все още се виждат в Ливан.

“Не повтаряйте това”, казва Зияд Сааб, който се е бил във войната и е основател на инициативата “Бойци за мир”. Според него хората не осъзнават докъде ще ги докара войната. Всеки, който смята, че гражданската война ще помогне, дълбоко се лъже, казва Сааб пред АРД. “Провалихме държавата, разкъсахме я. И апелира към политиците: „Вие сте отговорни за това, което ще последва. Спрете да разпространявате омраза!”.

Как изглежда бъдещето на Ливан?

Бейрут е изправен пред огромно предизвикателство, смятат наблюдатели. Хизбула е държава в държавата, а онези, които се осмеляват открито да критикуват въоръжената групировка, настояват да ѝ бъде отнета огромната власт. Критиците казват, че Хизбула държи Ливан за заложник и въвлича държавата във война с Израел.

Мненията относно бъдещето на страната обаче са разнопосочни, казва политологът Халил Насрала пред АРД. “По основните въпроси има консенсус сред ливанците - изтеглянето на израелските войски, освобождаването на затворниците, възстановяването на разрушенията, спирането на войната” - това са точки, по които всички са съгласни. Но по онова, какво трябва да последва, се появяват различията, а проблемът е, че Израел иска да използва директните преговори, за да увеличи още повече натиска, смята експертът.

В палатковия лагер на крайбрежната улица на Бейрут хората нямат сили да разговарят за политическото бъдеще на Ливан. Те се доверяват на Хизбула и смятат, че групировката е единствената, която може да им помогне да се върнат по домовете си. За тези хора компромисът с Израел е изключен.