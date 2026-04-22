Ако войната се проточи! Ситуацията в Близкия изток може трайно да свие глобалното търсене на газ

22 Април, 2026 17:35 1 391 25

Reuters

Настоящото свиване на търсенето на природен газ, предизвикано от войната срещу Иран, може да се превърне в структурна тенденция, ако конфликтът се проточи, предупреди генералният секретар на Форума на страните износителки на газ Филип Мшелбила.

По думите му, правителствата в засегнатите региони вече предприемат спешни мерки като преминаване към въглища и ускоряване на инвестициите във възобновяема енергия, което засега е временна реакция, но може да доведе до трайни промени на пазара, предава "Ройтерс".

От началото на конфликта в края на февруари от глобалния пазар са извадени над 500 милиона барела петрол и кондензат, което според анализи е най-голямото енергийно прекъсване в съвременната история. Мшелбила посочи, че ако войната приключи бързо, пазарът може да се възстанови в рамките на 6 до 12 месеца, но при продължителен конфликт настоящите извънредни мерки рискуват да се превърнат в дългосрочна политика.

Изказването бе направено по време на енергийна конференция в Париж, където беше подчертано, че кризата е нарушила очакванията за 2026 г., която трябваше да бъде година на преход от недостиг към свръхпредлагане на газ. Според Мшелбила вече не е ясно дали този сценарий изобщо ще се реализира.

В същото време африканските производители на газ пропускат възможност да запълнят недостига, въпреки наличния капацитет. По думите му, износните газопроводи към Европа от страни като Алжир и Либия не се използват пълноценно, което позволява на производители от Северна Америка да заемат по-голям дял от пазарите в Европа и Азия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    След края на тази война и гащите ни ще бъдат собственост на евреите.

    Коментиран от #3

    17:38 22.04.2026

  • 2 Минка

    15 2 Отговор
    Нема вече нищо да търсиме, ни газ, ни петрол, ни петродолар, ще зяпане звездите и ще чакаме залези от изток.

    17:38 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    14 0 Отговор
    Продавам магаре с каручка и две бали сено

    Коментиран от #18

    17:46 22.04.2026

  • 5 Факти

    1 5 Отговор
    Путин и Тръмп убиват нефта и газа. Да са живи и здрави. Всяко зло за добро.

    17:47 22.04.2026

  • 6 Споко бе

    14 1 Отговор
    Ще минем на фотосинтеза и ще въртим пе.... на колелетата. Ето затова съединените Американски щати са велики и са велики защото не ви таят в розовата мъгла на Урсула и нейните понита. А ако в Европа гражданите не са стадо ще разберат че тази идея която тръгна от федералната република Германия със затварянето на електроцентралите и разни зелени измишльотини нямат нищо общо с действителността. Те продължават да ви заблуждават че Европа е някаква си икономическа сила и еврото е някакъв фактор но без реално покритие това е само илюзия която поддържа комедията преди кра я на европейската дърта девица.
    Да ви запитам защо трябва да живее в Европейския съюз при положение че тук се настаняват мигранти които постепенно вкарват своите обичаи и ние толерираме при положение че мога да се изнеса в арабския свят и там аз съм долерираният а те са обслужващият персонал. Давате ли си някаква сметка колко по-евтин и безпроблемен и животът в техния свят когато имаш много пари.

    17:50 22.04.2026

  • 7 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    В превод това означава огромен брой фалити, глад, мизерия и бой.

    17:55 22.04.2026

  • 8 000

    8 1 Отговор
    Спестеното в публикацията - идва глад.

    Коментиран от #21

    18:05 22.04.2026

  • 9 Файърфлай

    4 1 Отговор
    Брутална Глупост ! Нищо,че е подписано от "Ройтерс".Скритият й подтекст е "на руски газ".Айде питайте,германските индустриалци,какво мислят по въпроса.Пък и не само тях.

    Коментиран от #10

    18:07 22.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Файърфлай":

    Като ти фалира индустрията ти е все тая от къде няма да купиш газ. На Папуа Нова Гвинея газ не о трябва, само банани

    Коментиран от #14

    18:12 22.04.2026

  • 11 Лост

    9 0 Отговор
    Ама как така въглища?Нали са много вредни?А АЕЦ и той се оказа зелен.

    18:16 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урсула

    2 0 Отговор
    Ще карам бричката с въглища.Като в предните векове.

    18:17 22.04.2026

  • 14 Остави го

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Този няма да те разбере защото или са го купили или е прекалено праз.......

    Коментиран от #16

    18:29 22.04.2026

  • 15 Горски

    5 2 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    18:31 22.04.2026

  • 16 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Остави го":

    Отговарям смело ! Да купили са ме.Шест цифрена сума.В долари.Декларирал съм ги,платил съм си данъка."Консултантски услуги".Пожелам ти и на тебе някой да ти дава подобни суми !

    Коментиран от #19

    18:33 22.04.2026

  • 17 Васо

    4 1 Отговор
    Свива ви се малкият мозък. Дебили! Търсене не се свива, а производството и предлагането! Това води до по- малко количество продукт на пазара при същото ниво на търсене. Кривата на търсенето D не помръдва, докато кривата на предлагането S се измества наляво и надолу. Получава се ново равновесно равнище Е( екуилибриум) с по- малко количество предлаган газ на пазара при по- висока цена... Кой я писа тая статия, бе?

    18:41 22.04.2026

  • 18 Пусни ги на търг

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Цената ще скочи повече от тази на mercedes 2026 година. На магаренцето не му трябва нито Петрол нито газ.

    18:45 22.04.2026

  • 19 Правилна инвестиция

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Файърфлай":

    Аз също в долари доста над шестцифрена

    18:49 22.04.2026

  • 20 хаха

    3 0 Отговор
    И какво ще направят с възобновяема енергия? В момента и най-големите като Великобритания и Германия имат батерии за няколко минути и повече за компенсация на рязки спадове като облак да засенчи панели за малко. Периодите без слънце и вятър стигат до 2 седмици. Системата, особено за индустрия, иска ток 24/7. Единствените решения са ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ. Повече инвестиции във ВЕИ просто значат допълнителни субсидирани мощности и от там по-висока цена, защото старите мощности трябва да стоят за постоянното производство. Затова и ВСИЧКИ страни показват едно и също- колкото повече е ВЕИ, толкова токът е по-скъп. Че и нали оскъпяват ТЕЦовете изкуствено с въглеродни квоти, за да изглеждат соларите и перките евтини....

    Коментиран от #24

    19:04 22.04.2026

  • 21 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "000":

    От вчера вече се върти видео с изказване на Кристин Лагард- шефката на ЕЦБ. Общо взето казва следното(преразказано, разбира се) "Знаете, че имам опит в земеделието, защото бях министър на земеделието във Франция за седмица и нещо. Идва проблем с торовете, защото се загуби 30% от световното производство. Най-засегнато сега ще е южното полукълбо, където сега се сади. Очаква се по-малко продукция и от там по-високи цени и евентуално дажби за храната.".
    Та, да, ще има и глад, който няма да е само от безработицата. То вече на съкращения в ЕС се свикна и редовно се закриват заводи заради зелените щуротии, регулациите и огромните данъци. Но няма да има и какво да се купи за ядене или цените, особено извън сезон, ще са огромни и кило домати зимата ще е като ягоди декември-януари, хлябът и той ще е кът. Без торове продукцията е до 40% по-малко.

    Коментиран от #22

    19:12 22.04.2026

  • 22 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    За невярващите ето видео. Около 10:20 започва с това за храната. И това за министър на земеделието било месец и половина. 11:20 - eventually rationing си казва директно.

    19:19 22.04.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    1 0 Отговор
    Ше минат на перпетуум мобиле сор0снята

    Коментиран от #25

    20:35 22.04.2026

  • 24 Мммнн

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Ревящите четиридесет" (Roaring Forties): Силни ветрове в Южното полукълбо, вижте подробности в Wikipedia, между 40° и 50° южна ширина, породени от западните въздушни течения.
    Антарктида,Еверест, Канада, Патагония, вятър да искаш

    20:57 22.04.2026

  • 25 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    Задавал ли си въпроса...Колко губи иран от блокадата на ден???Знаеш ли какво ще стане след някакъв период от време в иран???мисли бе углупако,тази глава не ти е само за равновесие!

    23:18 22.04.2026

