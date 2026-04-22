Ако войната се проточи! Ситуацията в Близкия изток може трайно да свие глобалното търсене на газ

Настоящото свиване на търсенето на природен газ, предизвикано от войната срещу Иран, може да се превърне в структурна тенденция, ако конфликтът се проточи, предупреди генералният секретар на Форума на страните износителки на газ Филип Мшелбила.
По думите му, правителствата в засегнатите региони вече предприемат спешни мерки като преминаване към въглища и ускоряване на инвестициите във възобновяема енергия, което засега е временна реакция, но може да доведе до трайни промени на пазара, предава "Ройтерс".
От началото на конфликта в края на февруари от глобалния пазар са извадени над 500 милиона барела петрол и кондензат, което според анализи е най-голямото енергийно прекъсване в съвременната история. Мшелбила посочи, че ако войната приключи бързо, пазарът може да се възстанови в рамките на 6 до 12 месеца, но при продължителен конфликт настоящите извънредни мерки рискуват да се превърнат в дългосрочна политика.
Изказването бе направено по време на енергийна конференция в Париж, където беше подчертано, че кризата е нарушила очакванията за 2026 г., която трябваше да бъде година на преход от недостиг към свръхпредлагане на газ. Според Мшелбила вече не е ясно дали този сценарий изобщо ще се реализира.
В същото време африканските производители на газ пропускат възможност да запълнят недостига, въпреки наличния капацитет. По думите му, износните газопроводи към Европа от страни като Алжир и Либия не се използват пълноценно, което позволява на производители от Северна Америка да заемат по-голям дял от пазарите в Европа и Азия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
17:38 22.04.2026
2 Минка
17:38 22.04.2026
4 Шопо
Коментиран от #18
17:46 22.04.2026
5 Факти
17:47 22.04.2026
6 Споко бе
Да ви запитам защо трябва да живее в Европейския съюз при положение че тук се настаняват мигранти които постепенно вкарват своите обичаи и ние толерираме при положение че мога да се изнеса в арабския свят и там аз съм долерираният а те са обслужващият персонал. Давате ли си някаква сметка колко по-евтин и безпроблемен и животът в техния свят когато имаш много пари.
17:50 22.04.2026
7 Хохо Бохо
17:55 22.04.2026
8 000
Коментиран от #21
18:05 22.04.2026
9 Файърфлай
Коментиран от #10
18:07 22.04.2026
10 Хохо Бохо
До коментар #9 от "Файърфлай":Като ти фалира индустрията ти е все тая от къде няма да купиш газ. На Папуа Нова Гвинея газ не о трябва, само банани
Коментиран от #14
18:12 22.04.2026
11 Лост
18:16 22.04.2026
13 Урсула
18:17 22.04.2026
14 Остави го
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Този няма да те разбере защото или са го купили или е прекалено праз.......
Коментиран от #16
18:29 22.04.2026
15 Горски
18:31 22.04.2026
16 Файърфлай
До коментар #14 от "Остави го":Отговарям смело ! Да купили са ме.Шест цифрена сума.В долари.Декларирал съм ги,платил съм си данъка."Консултантски услуги".Пожелам ти и на тебе някой да ти дава подобни суми !
Коментиран от #19
18:33 22.04.2026
17 Васо
18:41 22.04.2026
18 Пусни ги на търг
До коментар #4 от "Шопо":Цената ще скочи повече от тази на mercedes 2026 година. На магаренцето не му трябва нито Петрол нито газ.
18:45 22.04.2026
19 Правилна инвестиция
До коментар #16 от "Файърфлай":Аз също в долари доста над шестцифрена
18:49 22.04.2026
20 хаха
Коментиран от #24
19:04 22.04.2026
21 хаха
До коментар #8 от "000":От вчера вече се върти видео с изказване на Кристин Лагард- шефката на ЕЦБ. Общо взето казва следното(преразказано, разбира се) "Знаете, че имам опит в земеделието, защото бях министър на земеделието във Франция за седмица и нещо. Идва проблем с торовете, защото се загуби 30% от световното производство. Най-засегнато сега ще е южното полукълбо, където сега се сади. Очаква се по-малко продукция и от там по-високи цени и евентуално дажби за храната.".
Та, да, ще има и глад, който няма да е само от безработицата. То вече на съкращения в ЕС се свикна и редовно се закриват заводи заради зелените щуротии, регулациите и огромните данъци. Но няма да има и какво да се купи за ядене или цените, особено извън сезон, ще са огромни и кило домати зимата ще е като ягоди декември-януари, хлябът и той ще е кът. Без торове продукцията е до 40% по-малко.
Коментиран от #22
19:12 22.04.2026
22 хаха
До коментар #21 от "хаха":За невярващите ето видео. Около 10:20 започва с това за храната. И това за министър на земеделието било месец и половина. 11:20 - eventually rationing си казва директно.
19:19 22.04.2026
23 Бесен - Язовец
Коментиран от #25
20:35 22.04.2026
24 Мммнн
До коментар #20 от "хаха":Ревящите четиридесет" (Roaring Forties): Силни ветрове в Южното полукълбо, вижте подробности в Wikipedia, между 40° и 50° южна ширина, породени от западните въздушни течения.
Антарктида,Еверест, Канада, Патагония, вятър да искаш
20:57 22.04.2026
25 дядо дръмпир
До коментар #23 от "Бесен - Язовец":Задавал ли си въпроса...Колко губи иран от блокадата на ден???Знаеш ли какво ще стане след някакъв период от време в иран???мисли бе углупако,тази глава не ти е само за равновесие!
23:18 22.04.2026