Ако войната се проточи! Ситуацията в Близкия изток може трайно да свие глобалното търсене на газ

Настоящото свиване на търсенето на природен газ, предизвикано от войната срещу Иран, може да се превърне в структурна тенденция, ако конфликтът се проточи, предупреди генералният секретар на Форума на страните износителки на газ Филип Мшелбила.

По думите му, правителствата в засегнатите региони вече предприемат спешни мерки като преминаване към въглища и ускоряване на инвестициите във възобновяема енергия, което засега е временна реакция, но може да доведе до трайни промени на пазара, предава "Ройтерс".

От началото на конфликта в края на февруари от глобалния пазар са извадени над 500 милиона барела петрол и кондензат, което според анализи е най-голямото енергийно прекъсване в съвременната история. Мшелбила посочи, че ако войната приключи бързо, пазарът може да се възстанови в рамките на 6 до 12 месеца, но при продължителен конфликт настоящите извънредни мерки рискуват да се превърнат в дългосрочна политика.

Изказването бе направено по време на енергийна конференция в Париж, където беше подчертано, че кризата е нарушила очакванията за 2026 г., която трябваше да бъде година на преход от недостиг към свръхпредлагане на газ. Според Мшелбила вече не е ясно дали този сценарий изобщо ще се реализира.

В същото време африканските производители на газ пропускат възможност да запълнят недостига, въпреки наличния капацитет. По думите му, износните газопроводи към Европа от страни като Алжир и Либия не се използват пълноценно, което позволява на производители от Северна Америка да заемат по-голям дял от пазарите в Европа и Азия.