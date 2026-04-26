Аварията в Чернобил – как скриването на истината убива!

26 Април, 2026 08:50

Извлякохме ли си поука от най-тежкия ядрен инцидент

Аварията в Чернобил – как скриването на истината убива! - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Международният ден в памет на Чернобилската катастрофа се отбелязва всяка година на 26 април. Денят е посветен на паметта на жертвите и засегнатите от ядрения инцидент, защото приблизително 8,4 милиона души бяха изложени на вредните ядрени лъчения. Атомната електроцентрала в Чернобил избухна на 26 април 1986 г. Експлозията опустоши района, причинявайки големи щети. Около 350 000 души бяха евакуирани от региона след експлозията. Бедствието беше причинено от рутинно спиране за 20 секунди на атомната електроцентрала, което доведе до взрив и вълна от радиоактивни частици, разпространяваща се върху съветската територия на Беларус, Русия и Украйна. Радиацията причини значителни щети на селскостопански площи и инфраструктура и зарази територия от близо 520 000 квадратни километра.

Има ли поука
Аварията в Чернобил не е просто историческа трагедия – тя е болезнено напомняне какво се случва, когато арогантността, лъжата и некомпетентността се съчетаят в една система.

Първата и най-важна поука е, че скриването на истината убива. Въпреки мащаба на бедствието, съветските власти първоначално предпочетоха да не докладват изцяло за инцидента или неговия мащаб. Това доведе до забавяне на разпределението на ресурсите и помощта за засегнатите райони.

В първите дни след взрива властите не информират нито собствените си граждани, нито света. Хората излизат по улиците, децата играят навън, докато радиацията вече ги трови. Това не е просто грешка – това е престъпление, родено от страх да не се признае провал.

Втората поука е, че системи без контрол и критика раждат катастрофи. Чернобил не се случва заради една техническа неизправност, а заради култура на подчинение, в която никой не смее да каже „това е опасно“. Когато инженерите се страхуват повече от началниците си, отколкото от реактора – резултатът е предрешен.

Трето – цената винаги се плаща от обикновените хора. Не от чиновниците, не от политиците, а от пожарникарите, работниците и жителите, които първи поемат удара. Те не са били подготвени, не са били информирани, но са били изпратени да „решат проблема“ с цената на живота си.

И накрая, може би най-неудобната поука: технологиите не са опасни сами по себе си – опасни са хората, които ги управляват. Без прозрачност, без отговорност и без култура на безопасност, всяка сложна система – било то ядрена централа или държава – може да се превърне в Чернобил.

Затова въпросът не е дали сме научили урока. Въпросът е дали сме променили поведението си. Защото ако не сме – рискът остава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    3 6 Отговор
    честит празник, сталкер !

    08:54 26.04.2026

  • 2 идиотите

    19 10 Отговор
    И точно на 1 май ,когато облакът когато беше над България -караха всички ученици да маршеруват по улиците !!

    08:54 26.04.2026

  • 3 Пенчо

    12 5 Отговор
    Не ви ли омръзна едно и също......!? Путин е виновен!

    08:58 26.04.2026

  • 4 Цар

    10 7 Отговор
    Няма такава държава в света, но в БГ имало русофили.

    08:58 26.04.2026

  • 5 Москвич

    7 15 Отговор
    Като знам,че имаме съветски АЕЦ се чудя как още не е думнал.

    Коментиран от #16

    09:00 26.04.2026

  • 6 Мда

    11 9 Отговор
    Комунистите изкараха народа под радиоактивният дъжд!!!

    09:01 26.04.2026

  • 7 Абе

    14 7 Отговор
    Не е същото като Израел и САЩ да убиват демократично, Нали? Чернобил е неочакван инцидент, и е продиктувано от паниката,а другото е целенасочено избиване на хора, някак си много ДЕМОКРАТИЧНО!

    09:02 26.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И кой

    10 5 Отговор
    скрива сериозността на аварията в Чернобил? Руснаците или Украинците на които сега ЕК праща луди пари!? Лесно се пишат лъжи ...

    09:06 26.04.2026

  • 10 име

    10 6 Отговор
    Абе, от ченобил са минали 40 години. За това време що отрови в храните изядохме, удобно внесени чрез нови, "модерни" технологии от хранителновкусовата промишленост. А познайте дали заради Чернобил сме най-болните в Европа. Или друг пример, само идете в някой голям град, примерно Лондон, и застанене на някое кръстовище с леко задръстване, като нашенските, в София или Пловдив. Съвсем лекичко ще ви замирише на изгорели газове. Докато у нас няма начин да си държите прозореца отворен или да ви работи вентилацията. Мисълта ми е, журналистите ако ревяха за такива неща също толкова редовно, както за Чернобил, сигурно щеше да има някакъв ефект, а докато Чернобил е минал и заминал и няма смисъл да ревем за него,но да си мълчим за други отрови от ежедневието.

    Коментиран от #15, #18

    09:07 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    3 6 Отговор
    а на 1-ви Май одехме на манифестация. Устата съхнеше. И сега съхне след американските бобандировни с обеднен уран в Сърбия

    Коментиран от #22

    09:12 26.04.2026

  • 13 Дзак

    6 1 Отговор
    Втори дубъл за днес. На първия сеизлажихме!

    09:14 26.04.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    6 5 Отговор
    Чернобил се случи в най-подходящия момент. Изводите си направете сами. На власт беше предателят Горбачов. Това не би било възможно при Сталин. Украинците правят тест и изключват защитите на реактора , въпреки инструкциите. Това нямаше да направят при Сталин, щото веднага щеше да каже " Разстрелят"

    Коментиран от #17

    09:17 26.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лало

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    АЕЦ Чернобил в гр.Припят е под администрацията на Москва.Директорът е руснак,кой съгласувано с КПСС издава заповедта за експериментът в централата.Даже в руска преса го признаха.

    09:25 26.04.2026

  • 18 Аман от дърти и Д и о т и

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Колко години е полуразпадът на радиоактивните елементи от Чернобил?

    09:27 26.04.2026

  • 19 Сандо

    1 2 Отговор
    Когато Западът пише,че нещо е лошо,то затова са виновни или руснаците,или съветските граждани.А това си е типична проява на укрите - нагли,безотговорни,агресивни.И интересно защо пропагандата продължава да мълчи за първата голяма авария на АЕЦ,която е в САЩ;и за може би най-опасната - тази във Фукушима,Япония,където продължават да изливат радиоактивна вода в Тихия океан - тихомълком,разбира се.И е крайно време западняците да вземат да дръпнат юздите не самозабравилите се укронацисти - те и сега атакуват атомни електростанции в Русия,дори и по собствената си в Чернобил,за да обвинят Русия.

    09:44 26.04.2026

  • 20 Дядо дръмпир налива мозък с тояга!

    1 0 Отговор
    Света за чернобил знаеше ,но в бг не.Аз бях в Ню дели -индия и там още на 26ти вестниците писаха...аз знам около 5думи на англосакски и 3 от тях бяха число 20000 и думите смърт деат ин чернобил........тук е имало манифестация.мога да ви кажа после какво стана тук.2 круши изгоряха като да бяха запалени от огън...от горе надолу изсъхнаха...децата бяха малки и се разболяха от стоматит ,някакви ужасни афти с висока температура.после голяма част от познатите ми почнаха левкемии и други ракове ,но нямате статистика и всичко се покрива.после един хубав ден майка ми каза ,че са и открили левкемия в австрия и 2018г синът ни се разболя тук е спорно дали от чернобил или от империалистите ,но ние сме маймунки и тези се гаврят с нас.ядрената енергия не е еффтина и това ,което може да направи една ядрена авария на света е много по скъпо от всичко друго.Просто трябва да бъде ЗАБРАНЕНА, както и санирането и каране на фарове в бг!

    09:44 26.04.2026

  • 21 Хмм

    1 2 Отговор
    в зоната живеят хора и стигат 90 години, а операторите са украинци, сега отново обстрелват ядрени електроцентрали, за Фукушима ще чуем ли нещо, по случай някоя годишнина

    09:57 26.04.2026

  • 22 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ний ша Ва упрайм":

    на манифестацията е и Живков

    09:59 26.04.2026

  • 23 Хи хи

    1 0 Отговор
    Шбаните урки още тогава са ни тровили с Чернобил, който е украински !!

    09:59 26.04.2026

  • 24 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Фукушима като беше очевидна ,нещо промени ли се и само тя ли ????? Или само руснаците могат да крият ,а Хирошима и Нагасаки ??????

    10:02 26.04.2026

  • 25 Това е

    1 1 Отговор
    Няма запад няма изток, това не е Левски ЦСКА. Има факт, за поведението на една държава , което ни нанася вреди.

    10:04 26.04.2026