Николай Слатински: Днес е 26 април

26 Април, 2026 17:02 925 24

Самата катастрофа в Чернобил бе ужасяващо точна метафора за рухването на съветската система

Снимка: БГНЕС
Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
Всяка година на 26 април привеждам този мой текст.

И продължавам да си мисля колко брутален и циничен може да бъде режимът, който, докато се грижеше за себе си и безценното си здраве, скри от своя народ истината за случилото се! За такива неща прошка няма и не може да има...

...

Ето самия текст:

Днес е 26 април. Мнозина си припомниха за трагедията в Чернобил преди 40 години.

Аз тогава бях аспирант в Харков, дисертацията ми бе завършена и очаквах дата за защита.

За това, че нещо се е случило в Чернобилската АЕЦ научихме от една нищожна бележчица в „Правда“ или в „Известия“, сбутана на последната страница, около прогнозата за времето. При соца в СССР имаше такъв виц – в „Правда“ няма известия, а в „Известия“ няма правда (истина).

Иначе никой никому нищо не каза. Валяха пролетни дъждове, децата си играеха в градинките, моите дъщери – също. Хората участваха в първомайската манифестация, на която се поканваха всички желаещи, а присъствието беше задължително. Соцът може и да парадираше как се грижи за народа, но за редовия човек не даваше пукната пара – той бе жертван винаги когато се налагаше – и във военно и в мирно време, при „епохални“ проекти и при страшни бедствия, неговият живот в сравнение с Голямата идея на комунизма, не струваше и пукната пара.

Ние в Харков (а по права линия градът е на по-малко от 500 км от Чернобил) извадихме късмет – слава Богу, вятърът духаше в друга посока и ядрените облаци ни се разминаха. Много други градове и градчета, села и селца нямаха, за жалост, този късмет…

Аз обаче научих рано-рано за трагедията. Мой колега-аспирант ми каза под секрет, че в болницата в Харков, в която е лекар негов много близък, докарват доста хора, събличат ги голи, мият ги с разни препарати, а дрехите им ги изгарят незабавно.

По-късно, когато ние си бяхме вече в България, приятели от Харков ни споделяха, изпълнени със страх и стрес, как млади мъже – техни съпрузи, синове, роднини и познати се крият с месеци по всякакъв начин от властите, за да не бъдат принудени да отидат в Чернобил, в окото на радиационния пъкъл.

Самата катастрофа в Чернобил бе ужасяващо точна метафора за рухването на съветската система. А скриването на истината от обикновените хора бе крещяща илюстрация за свръхманията за секретност на режима, за неговото отношение към населението, за лъжата и измамата с която се бе обградил висшият съветски елит – партиен, кагебистки, военен и номенклатурен, който в най-голяма степен допринесе - с чудовищната си алчност, некадърност и брутално безхаберие спрямо държавата, обществото, народа и гражданите - за разпада на налаганата с еднопартийна диктатура съветска система.

И още нещо: Чернобилската АЕЦ носеше името на Владимир Илич Ленин:

Чернобилска АЕЦ "Ленин"!

И това ако не е било знак, символ, сигнал, послание за предстоящия, неизбежен, експлозивен край на ленинизма!

Радиацията от експлодиралата Чернобилска АЕЦ "Ленин" взе страшно много жертви. Но още повече, с много пъти повече жертви взе радиацията от експлодиралия СССР "Ленин"!

...

Само ще добавя, че веднъж, докато бях в президентството, разговарях с генерал Валентин Варенников. Той е участник, впрочем, в пуча срещу Горбачов, август 1991 г. Тогава, през август 1991 г., по страшно съвпадение, докато ние тук, в Народното събрание, гледахме нелепата, направо идиотска реакция на върхушката на БСП за този пуч, така се беше случило, че моето семейство бе в Крим, недалеч от мястото, където беше държан арестуван Горбачов. Само аз си знам какво изпитвах тогава.

Генерал Варенников е бил ръководител на всички военни части, участващи в ликвидирането на преките последствия от Чернобилската катастрофа.

Когато му разказах как съм бил сравнително недалеч от Чернобил, в Харков, го попитах дали е било страшно.

Той ми каза, че не може да каже колко страшно е било. Защото няма човешки мерки за този страх. Беше толкова страшно - отговори ми просълзен той, че човешкият разум не може да си го представи. Воювал съм във Великата Отечествена война с фашистите и в Афганистан с басмачите, но толкова страшно, колкото беше в Чернобил никога не е било!

26.04.2026 г.


София / България
  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Гюро откри край Дунава най голямото хранилище за радиоактивни отпадъци на Балканите.

    17:04 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    7 1 Отговор
    ТЕ ЗА това се отпускат толкова лоши кредити на Украйна

    17:06 26.04.2026

  • 4 404

    13 3 Отговор
    А аз се чудех защо тоя е толкова грозен

    17:09 26.04.2026

  • 5 Перо

    10 2 Отговор
    Тоя пернишки винкел е като Алена, лека и пръст! Тя само сменяваше датите на годишните прогнози! Тоя също си е написал “статии” за многократна употреба и ги пуска на определените дати! Напоследък зачести и със случайните джендърски статии, да бъде забелязан, но се намира на обратната страна на бинокъла!

    Коментиран от #12

    17:12 26.04.2026

  • 6 Бай Тошо

    14 5 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    Коментиран от #17

    17:13 26.04.2026

  • 7 Лост

    7 2 Отговор
    Аз пък бях в казармата и през два часа мериха радиацията горе на рейда.Изхвърлиха всички марули,лук и каквото можеше да се изхвърли.За ядене имахме такива неща все едно сме на хотел-пакетчета масло, конфитюр, кренвирши,по половин пиле . Раздаваха ни и консерви русенско варено, кюфтета в червен сос,пиле фрикасе и други.Бях накара тогава 2 седмици и си напълних гардероба с 50-60консерви.

    17:14 26.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    8 4 Отговор
    Тоя яко го е облъчилла радиацията навремето. Гнусен русофобе, докато Чернобил е бетониран, от фукушима изхвърлят в океана тежка вода без да им пука.

    Коментиран от #11

    17:14 26.04.2026

  • 9 Смятате какво ще е

    3 4 Отговор
    Когато и наследникът на сесесере се разтури с гръм.

    17:17 26.04.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 4 Отговор
    Тоя подлизурко защо е бил в "загниващия" СССР по това време? По гнилото обичат да ходят червеите. Това излиза по неговата логика!

    Коментиран от #13

    17:17 26.04.2026

  • 11 Сталин

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Фукушима изхвърлят в океана милиони тона радиоактивна вода и вие ядете замразена скумрия и друга риба от района на Япония където е ловена

    17:19 26.04.2026

  • 12 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Епа така е, циклофре.ници😂😂

    17:20 26.04.2026

  • 13 Защото не е можел другаде

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Сега като може навсякъде защо никой не ходи там, сещаш ли се😉

    Коментиран от #19, #20

    17:21 26.04.2026

  • 14 име

    2 3 Отговор
    Толкова рев за тоя Чернобил, каква опасна катастрофа било, но странно как никой "ревящ" не беше засегнат от случилото се, че да не се налага сега да им гледаме безгрэбначните физиономии.

    Коментиран от #21

    17:35 26.04.2026

  • 15 ГА ДНАТВАР

    6 2 Отговор
    ПАК ЛИ ИЗПЪЗЯ МИШЛЕТО СЪС СЪБРАНИТЕ ОЧИЧКИ......?

    17:36 26.04.2026

  • 16 Чернобил

    4 3 Отговор
    “Боже, за кой ли грях ръце всесилни,
    Вдигна ти и нас наказа !
    Да беше Мор, да беше Чума” ;
    А то, Комунизъм ни удари,
    Камък върху камък не остави,,,,!

    17:37 26.04.2026

  • 17 ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД....

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Тошо":

    ....БАЙ ТОДОРЕЕЕЕЕ, ЕДВА СЕГА РАЗБРАХМЕ ЧЕ ОТ ДЪЛГОЧАКАНИТЕ БАНАНИ САМО КИСЕЛИНИ ПОЛУЧАВАМЕ...........ПОЧИВАЙ В МИР..........!

    17:41 26.04.2026

  • 18 любопитен

    3 0 Отговор
    На този от снимката защо главата му е толкова крива?

    17:41 26.04.2026

  • 19 име

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защото не е можел другаде":

    Я дай смислено обяснение кой пречи на такива капацитети да се развиват, да правят бизнес, да развиват промишленост, научна дейност и открития....? Пак ли комунистите, ДС и руснаците? Или по-скоро, на "капацитетите" толкова са им възможностите?

    Коментиран от #23

    17:46 26.04.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защото не е можел другаде":

    И като е така, защо сега не се разкайва и не си скубе косите? Снимката, освен ако не е много стара, не личи да се е скубал!

    Коментиран от #22

    17:49 26.04.2026

  • 21 Засегнатите отдавна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Не могат да "реват", мир на праха им.

    17:49 26.04.2026

  • 22 Защо да се скубе

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Като все още има други които се скубят от яд, че оня строй умря. Оставил е това на тях.

    17:51 26.04.2026

  • 23 Къде съм казал

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Че някой им пречи? Иначе сигурно пречките са същите които са попречили и на вас да се развиете

    17:54 26.04.2026

  • 24 Хи хи

    1 0 Отговор
    И нито думичка, че централата е укренска, че урките я взривяват, и че урки крият взрива от света !!!

    17:56 26.04.2026