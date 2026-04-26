Николай Слатински: Днес е 26 април

Всяка година на 26 април привеждам този мой текст.
И продължавам да си мисля колко брутален и циничен може да бъде режимът, който, докато се грижеше за себе си и безценното си здраве, скри от своя народ истината за случилото се! За такива неща прошка няма и не може да има...
...
Ето самия текст:
Днес е 26 април. Мнозина си припомниха за трагедията в Чернобил преди 40 години.
Аз тогава бях аспирант в Харков, дисертацията ми бе завършена и очаквах дата за защита.
За това, че нещо се е случило в Чернобилската АЕЦ научихме от една нищожна бележчица в „Правда“ или в „Известия“, сбутана на последната страница, около прогнозата за времето. При соца в СССР имаше такъв виц – в „Правда“ няма известия, а в „Известия“ няма правда (истина).
Иначе никой никому нищо не каза. Валяха пролетни дъждове, децата си играеха в градинките, моите дъщери – също. Хората участваха в първомайската манифестация, на която се поканваха всички желаещи, а присъствието беше задължително. Соцът може и да парадираше как се грижи за народа, но за редовия човек не даваше пукната пара – той бе жертван винаги когато се налагаше – и във военно и в мирно време, при „епохални“ проекти и при страшни бедствия, неговият живот в сравнение с Голямата идея на комунизма, не струваше и пукната пара.
Ние в Харков (а по права линия градът е на по-малко от 500 км от Чернобил) извадихме късмет – слава Богу, вятърът духаше в друга посока и ядрените облаци ни се разминаха. Много други градове и градчета, села и селца нямаха, за жалост, този късмет…
Аз обаче научих рано-рано за трагедията. Мой колега-аспирант ми каза под секрет, че в болницата в Харков, в която е лекар негов много близък, докарват доста хора, събличат ги голи, мият ги с разни препарати, а дрехите им ги изгарят незабавно.
По-късно, когато ние си бяхме вече в България, приятели от Харков ни споделяха, изпълнени със страх и стрес, как млади мъже – техни съпрузи, синове, роднини и познати се крият с месеци по всякакъв начин от властите, за да не бъдат принудени да отидат в Чернобил, в окото на радиационния пъкъл.
Самата катастрофа в Чернобил бе ужасяващо точна метафора за рухването на съветската система. А скриването на истината от обикновените хора бе крещяща илюстрация за свръхманията за секретност на режима, за неговото отношение към населението, за лъжата и измамата с която се бе обградил висшият съветски елит – партиен, кагебистки, военен и номенклатурен, който в най-голяма степен допринесе - с чудовищната си алчност, некадърност и брутално безхаберие спрямо държавата, обществото, народа и гражданите - за разпада на налаганата с еднопартийна диктатура съветска система.
И още нещо: Чернобилската АЕЦ носеше името на Владимир Илич Ленин:
Чернобилска АЕЦ "Ленин"!
И това ако не е било знак, символ, сигнал, послание за предстоящия, неизбежен, експлозивен край на ленинизма!
Радиацията от експлодиралата Чернобилска АЕЦ "Ленин" взе страшно много жертви. Но още повече, с много пъти повече жертви взе радиацията от експлодиралия СССР "Ленин"!
...
Само ще добавя, че веднъж, докато бях в президентството, разговарях с генерал Валентин Варенников. Той е участник, впрочем, в пуча срещу Горбачов, август 1991 г. Тогава, през август 1991 г., по страшно съвпадение, докато ние тук, в Народното събрание, гледахме нелепата, направо идиотска реакция на върхушката на БСП за този пуч, така се беше случило, че моето семейство бе в Крим, недалеч от мястото, където беше държан арестуван Горбачов. Само аз си знам какво изпитвах тогава.
Генерал Варенников е бил ръководител на всички военни части, участващи в ликвидирането на преките последствия от Чернобилската катастрофа.
Когато му разказах как съм бил сравнително недалеч от Чернобил, в Харков, го попитах дали е било страшно.
Той ми каза, че не може да каже колко страшно е било. Защото няма човешки мерки за този страх. Беше толкова страшно - отговори ми просълзен той, че човешкият разум не може да си го представи. Воювал съм във Великата Отечествена война с фашистите и в Афганистан с басмачите, но толкова страшно, колкото беше в Чернобил никога не е било!
26.04.2026 г.
5 Перо
Коментиран от #12
17:12 26.04.2026
6 Бай Тошо
ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.
-Ваш Бай Тошо
Коментиран от #17
17:13 26.04.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #11
17:14 26.04.2026
9 Смятате какво ще е
17:17 26.04.2026
10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #13
17:17 26.04.2026
11 Сталин
До коментар #8 от "Вашето мнение":Фукушима изхвърлят в океана милиони тона радиоактивна вода и вие ядете замразена скумрия и друга риба от района на Япония където е ловена
17:19 26.04.2026
12 .....
До коментар #5 от "Перо":Епа така е, циклофре.ници😂😂
17:20 26.04.2026
13 Защото не е можел другаде
До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Сега като може навсякъде защо никой не ходи там, сещаш ли се😉
Коментиран от #19, #20
17:21 26.04.2026
14 име
Коментиран от #21
17:35 26.04.2026
16 Чернобил
Вдигна ти и нас наказа !
Да беше Мор, да беше Чума” ;
А то, Комунизъм ни удари,
Камък върху камък не остави,,,,!
17:37 26.04.2026
17 ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД....
До коментар #6 от "Бай Тошо":....БАЙ ТОДОРЕЕЕЕЕ, ЕДВА СЕГА РАЗБРАХМЕ ЧЕ ОТ ДЪЛГОЧАКАНИТЕ БАНАНИ САМО КИСЕЛИНИ ПОЛУЧАВАМЕ...........ПОЧИВАЙ В МИР..........!
17:41 26.04.2026
19 име
До коментар #13 от "Защото не е можел другаде":Я дай смислено обяснение кой пречи на такива капацитети да се развиват, да правят бизнес, да развиват промишленост, научна дейност и открития....? Пак ли комунистите, ДС и руснаците? Или по-скоро, на "капацитетите" толкова са им възможностите?
Коментиран от #23
17:46 26.04.2026
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #13 от "Защото не е можел другаде":И като е така, защо сега не се разкайва и не си скубе косите? Снимката, освен ако не е много стара, не личи да се е скубал!
Коментиран от #22
17:49 26.04.2026
21 Засегнатите отдавна
До коментар #14 от "име":Не могат да "реват", мир на праха им.
17:49 26.04.2026
22 Защо да се скубе
До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Като все още има други които се скубят от яд, че оня строй умря. Оставил е това на тях.
17:51 26.04.2026
23 Къде съм казал
До коментар #19 от "име":Че някой им пречи? Иначе сигурно пречките са същите които са попречили и на вас да се развиете
17:54 26.04.2026
