Новини
Мнения »
Защо държат на тъмно кой е “Светльо”, заплашвал шефа на професионалното ръководство на МВР

27 Април, 2026 13:01 1 726 20

  • иван демерджиев-
  • главен секретар на мвр-
  • георги кандев

В крайна сметка президентът Плевнелиев прие оставката на въпросния главен секретар

Снимка: Фейсбук/Иво Инджев
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо държат на тъмно кой е “Светльо”, заплашвал главния секретар на МВР Кандев по думите на самия шеф на професионалното ръководство на МВР?

Известният със своята прямота по въпросите от неговата юридическа компетенция Иван Демерджиев заяви днес в интервю за НТВ, че знае кой е “Светльо”, но освети образа му само с описание на личността му, като свързана с “най-тъмния период” от дейността на МВР в миналото.

Това коментира във "Фейсбук" Иво Инджев.

Скромното ми мнение е, че тази потайност в изсветляването на въпроса кой е “Светльо” , хвърля сянка върху гръмко заявеното намерение на победилите на изборите Прогресивни Българи да се борят с модела Пеевски-Борисов. Ако “Светльо” може да си позволи да заплашва най-висшия професионален ръководител в най-голямото и силово министрество в България, то колко комфортно могат да се чувстват в България всички останали граждани и особено онези, които имат дързостта все така да не харесват споменатия модел и дори да подозират, че той само ще смени етикета си, тъй като (и) в тези среди важи правилото на гарвана, който не вади очи на своите подобия сред мършоядите?

Ще припомня за един Светльо от период ( 2013-2015), когато МВР рязко активизира репресията си срещу нас, противниците на МОЧА. При един от светкавичните набези на полицейски патрули, долетели мълниеносно след началото на среднощна гражданска акция на МОЧА, наш арестуван активист научи от униформено лице в Първо районно управление в столицата, че тази активизация е свързана с указание на руското посолство.

Може да е косвено доказателство, но се видя, че след като беше принуден да напусне МВР “Светльо” застана открито до лидера на проруската Атака Волен Сидеров като Главен координатор на партията му. Двамата цъфнаха заедно на форум на диктатора в москва– именно със Светльо избра да се снима и да се демонстрира оттам тогавашният вожд на рашизма в България .

Става дума за “Светльо”, заради когото министърът на вътрешните работи Веселин Вучков си подаде оставката, тъй като не беше съгласен да има такъв главен секретар на МВР. Премиерът Борисов избра да защитава “Светльо”. Вучков, който има(ше) репутацията на почтен човек, му поиска оставката, но сам се оттегли, когато зад “Светльо” застана самият премиер Борисов- и както много пъти преди и след това това, си промени мнението, но вече след фактическото остраняване на Вучков от министерския пост.

В крайна сметка президентът Плевнелиев прие оставката на въпросния главен секретар.

Видя се и от примера на министъра на вътрешните Калин Стоянов, който пък се освети като маша на Пеевски и стана повод да падне кабинетът Денков-Габриел, че калинките и светльовците имат важна роля в отстраняването на министри и на цели правителства, които не са по вкуса на Борисов и Пеевски. В този смисъл заявката на един “Светльо” , образно казано, да свети маслото на фигура, като Кандев, е рецидив, който не може да бъде подминат с недомлъвки.

Алтернативата е да се (д)окаже, че новото управление не е алтернатива на досегашното, на което руското посолство нарежда репресии срещу българи. Ако се окаже, че става дума за един отявлен рашист и това е причината “Светльо” да бъде държан на тъмно, петното доказва, че подозренията за ориентацията на Радев в това отношение никак не са някаква измислица, а чадърът над “Светльо” ще се окаже първото практическо доказателство за тези подозрения още преди Радев да е застъпил на дежурство по охрана на руzките интереси в България, заменяйки на поста амортизираните си предшественици от ГЕРБ и ДПС.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    24 1 Отговор
    В България всичко е бандит до бандита майнольо,тикви прасета трактори картофи , джуджета нотариуси ......

    Коментиран от #5

    13:03 27.04.2026

  • 2 Малката Рижа

    16 4 Отговор
    Верно ли цитирате тaя укpa бе, толкова ли ниско паднахте... вuгeнин трябва да ви издърпа ушите.

    13:07 27.04.2026

  • 3 Вижда се

    8 0 Отговор
    Има много СВЕТлювци които да лежат на тъмно

    13:08 27.04.2026

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Защото или е партенка, или този Светльо, е оня Светльо, демек, наше момче!!!

    13:11 27.04.2026

  • 5 ТАКА БЕ И В РЪЦИЯ ОТ 1918 ДО 1939

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    НО НКВД ДЕНОНОЩНО РАЗСТРЕЛВАШЕ НА МЕСТО ГНИЛИТЕ........

    13:11 27.04.2026

  • 6 Ройтерс

    10 0 Отговор
    "....долетели мълниеносно след началото на среднощна гражданска акция на МОЧА, наш арестуван активист научи от униформено лице в Първо районно управление в столицата, че тази активизация е свързана с указание на руското посолство...."...
    ....който не вярва,да се оплаче на арменския поп!

    13:12 27.04.2026

  • 7 Eдин

    15 4 Отговор
    Инжев , колкото и да се напъваш евроатлантиците не са ни братя, за разлика от руснаците. И на мен Путин не ми бърка работата - Тръмп е този който обърка целия свят.... А, имай си мнение - нали си знаеш, колкото и да се въртиш .... отзад! И като знаеш кой е "Светьо" що не си го кажеш? Или и ти си намесен някъде из бълвоча на "демокрацията"!

    13:16 27.04.2026

  • 8 Перо

    14 0 Отговор
    Как може един висш полицай да търси защита от обществото и правителството, срещу престъпници? Вече цяла седмица ни надуват главите за неговото поведение в миналото и какви заплахи имал! Ами, ако той не може да се оправи с някакви престъпници, какво остава за обикновения човек? Иначе се влачи на всякъде облечен с парадни дрехи като паун, с лампази и пагони на маршал, на фона на девоенизираното МВР!

    13:19 27.04.2026

  • 9 Тоню

    9 2 Отговор
    Мдаааа! Наистина алкохолът не прощава никому. Пък и като си позакъсал за две-три водки- какво ли не правиш за кинти....

    13:24 27.04.2026

  • 10 Трол

    7 3 Отговор
    Може да е Светльо от ефира на битиви.

    13:24 27.04.2026

  • 11 Защото „новите“

    5 0 Отговор
    са в зависимости от старите

    13:33 27.04.2026

  • 12 Свети Кибик-Юродив

    4 1 Отговор
    Не го знам тоя "Светльо" кой е, но знам джуджето до него кое е . Волен е такава карикатура на живо, че трябва да си голям дебил, за да го приемаш насериозно. Фактът, че този пръдльо разиграваше разни моноспектакли в центъра на София, а полицията се правеше на гламава, ясно показва, че старчето изпълняваше поръчки и беше финансирано от руското посолство. Вместо да лежи ефективно десетина години за национално предателство, този боклук се замогна и си осигури един висок стандарт. Парадоксално, но залезът му дойде, след като бивш негов симпатизант го шамароса и "великият диктатор", се наака от страх, та се наложи същата тази безгръбначна, слугинарска полиция да го спасява от "народната любов".

    13:41 27.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Светнал

    3 1 Отговор
    Как на тъмно бре ,като всички знаем ,че е ,,цъфнал" ,като ЛАЗАРка на ...,,Цветница" пред апартамента на бай Петко от Лясковец...

    13:48 27.04.2026

  • 15 Стара чанта

    0 0 Отговор
    ЗАЩО ? Много ясно - идва от ИМЕТО му, което пречи на правораздавателните ни органи да заемат конкретна позиция/ становище. Нужно ще е допитване до Конституционния съд, който да се произнесе относно възникналия проблем.
    Добре, че че съм към края си на това предизвикателно пътешествие - все пак бях свидетел на изумителни постижения на човека - във всички области / особено политическите и тези, свързани с избиване на себеподобните/?!

    13:49 27.04.2026

  • 16 Варна

    7 2 Отговор
    Този увехналият като Моча Инджев който е известен само и единствено с доносите които е правил срещу колегите си пише за справедливост ? Отврат

    13:49 27.04.2026

  • 18 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Инджев е точно копие но Моча,все едно му е майка .

    13:54 27.04.2026

  • 19 Споко!

    1 2 Отговор
    След близкия край на Примитивна рус във войната и срещу Украйна, руските шпиони у нас ще бъдат изловени като шарани и всеки ще си получи заслуженото.

    14:18 27.04.2026

  • 20 Дзак

    2 0 Отговор
    Дайте пенсия на репресирани от МОЧА!

    14:23 27.04.2026