Защо държат на тъмно кой е “Светльо”, заплашвал шефа на професионалното ръководство на МВР

Защо държат на тъмно кой е “Светльо”, заплашвал главния секретар на МВР Кандев по думите на самия шеф на професионалното ръководство на МВР?

Известният със своята прямота по въпросите от неговата юридическа компетенция Иван Демерджиев заяви днес в интервю за НТВ, че знае кой е “Светльо”, но освети образа му само с описание на личността му, като свързана с “най-тъмния период” от дейността на МВР в миналото.

Това коментира във "Фейсбук" Иво Инджев.

Скромното ми мнение е, че тази потайност в изсветляването на въпроса кой е “Светльо” , хвърля сянка върху гръмко заявеното намерение на победилите на изборите Прогресивни Българи да се борят с модела Пеевски-Борисов. Ако “Светльо” може да си позволи да заплашва най-висшия професионален ръководител в най-голямото и силово министрество в България, то колко комфортно могат да се чувстват в България всички останали граждани и особено онези, които имат дързостта все така да не харесват споменатия модел и дори да подозират, че той само ще смени етикета си, тъй като (и) в тези среди важи правилото на гарвана, който не вади очи на своите подобия сред мършоядите?

Ще припомня за един Светльо от период ( 2013-2015), когато МВР рязко активизира репресията си срещу нас, противниците на МОЧА. При един от светкавичните набези на полицейски патрули, долетели мълниеносно след началото на среднощна гражданска акция на МОЧА, наш арестуван активист научи от униформено лице в Първо районно управление в столицата, че тази активизация е свързана с указание на руското посолство.

Може да е косвено доказателство, но се видя, че след като беше принуден да напусне МВР “Светльо” застана открито до лидера на проруската Атака Волен Сидеров като Главен координатор на партията му. Двамата цъфнаха заедно на форум на диктатора в москва– именно със Светльо избра да се снима и да се демонстрира оттам тогавашният вожд на рашизма в България .

Става дума за “Светльо”, заради когото министърът на вътрешните работи Веселин Вучков си подаде оставката, тъй като не беше съгласен да има такъв главен секретар на МВР. Премиерът Борисов избра да защитава “Светльо”. Вучков, който има(ше) репутацията на почтен човек, му поиска оставката, но сам се оттегли, когато зад “Светльо” застана самият премиер Борисов- и както много пъти преди и след това това, си промени мнението, но вече след фактическото остраняване на Вучков от министерския пост.

В крайна сметка президентът Плевнелиев прие оставката на въпросния главен секретар.

Видя се и от примера на министъра на вътрешните Калин Стоянов, който пък се освети като маша на Пеевски и стана повод да падне кабинетът Денков-Габриел, че калинките и светльовците имат важна роля в отстраняването на министри и на цели правителства, които не са по вкуса на Борисов и Пеевски. В този смисъл заявката на един “Светльо” , образно казано, да свети маслото на фигура, като Кандев, е рецидив, който не може да бъде подминат с недомлъвки.

Алтернативата е да се (д)окаже, че новото управление не е алтернатива на досегашното, на което руското посолство нарежда репресии срещу българи. Ако се окаже, че става дума за един отявлен рашист и това е причината “Светльо” да бъде държан на тъмно, петното доказва, че подозренията за ориентацията на Радев в това отношение никак не са някаква измислица, а чадърът над “Светльо” ще се окаже първото практическо доказателство за тези подозрения още преди Радев да е застъпил на дежурство по охрана на руzките интереси в България, заменяйки на поста амортизираните си предшественици от ГЕРБ и ДПС.