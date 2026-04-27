Илиян Василев: Отново призовавам за разум. Никой не е „в бяло“ в тези маневри на ПП-ДБ преди влизането в НС

27 Април, 2026 16:00 739 11

Ідеята за обединение в „център-дясно" на ДаБГ сякаш нарочно е формулирана така, че да създаде пречки пред "Продължаваме промяната", защото те очевидно се стремят да обхванат и хора вляво от центъра. И това е напълно логично - с дясност трудно ще спечелиш избори

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отново призовавам за разум.
Никой не е „в бяло“ в тези маневри на ППДБ преди влизането в Народно събрание.
Първо, идеята за обединение в „център-дясно“ на ДаБГ сякаш нарочно е формулирана така, че да създаде пречки пред "Продължаваме промяната", защото те очевидно се стремят да обхванат и хора вляво от центъра. И това е напълно логично - с дясност трудно ще спечелиш избори.
Днес в България почти няма чисти идеологически партии. Ако ги има не са управляващи и нямат шанс да управляват. Управляват ни „народни“ или популистки формации. Защото идеологии не са водещи.
Бойко Борисов беше точно такъв, независимо че се самоопределяше като център-дясно. Той беше политическият Фигаро на терена - всичко за всички.
Румен Радев също играе по тази логика.
Второ, най-успешната формула в най-новата ни политическа история си остава Обединени демократични сили, в които имаше всякакви и леви, и център и десни, и земеделци и консерватори.
И тук трябва да кажа нещо непопулярно: резултатът от усилията на Иван Костов да превърне ОДС в една партия и да ограничи вътрешното многообразие далеч не е безспорен. Да, улесни управлението, но същевременно сви електоралната база. Тоест Костов си реши текущ проблем за сметка на бъдещ. Държавникът все надмощие над политика.
Вътрешното триене по-късно отслаби боеспособността на десницата и роенето започна. И вместо да се съхранят мостовете към целия политически спектър дойде популиста Кобургготския и спечели.
Трето, може ли някой да ми отговори как точно идеологическото разчертаване и надяването на етикети - „десен“, „центрист“, „ляв“ - ще помогне да удържим проевропейското и антикорупционното начало в българския политически процес? Кое е приоритет - да удържим България в Европа и да махнем модела или да се слагаме идеологически маркери?
И още нещо: как точно ще си разделите електората на ППДБ?
Без да съм безкритичен, това което се нарича фен, съм намирал рационални неща както в лидерите на ПП, така и в тези на "Да, България" и Демократи за силна България. И сега ще ме карате да избирам?
Ако имате две отделни парламентарни групи, първото и най-естествено усилие ще бъде да се разграничите една от друга и да се състезавате за повече популярност и в перспектива избиратели.
А това неизбежно става по два начина:
с изтъкване на собствените достойнства и с разграничение от доскорошния партньор. Ерго, конкуренцията между вас ще бъде често по силна от конкуренцията с другите партии, особено с управляващите от ПБ. То вече става - вижте какви са новините за вас след края на изборите - битки за места, стрелба с декларации на органи.
Точно там започва ерозията.
Но и така - както водихте кампанията с три цвята, три послания и три различни внушения - също няма да стане. Орел, рак и щука.
И ако постоянно се озъртате за „приятелски огън“, пак няма да стане.
Нужен е разум.
И стратегическа зрялост. И помнете - има много хора, които няма да изберат нито ПП, нито ДБ - просто ще затворят вратата. Защото им омръзна да ги поставяте пред тъпи избори, вместо да се захванете да ги представлявате и защитавате техните интереси.
И като начало кажете една дума един за друг. Ей, така без нужда.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще се гушкат

    5 2 Отговор
    Пак с Боко и Шиши!

    16:02 27.04.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Какви ви център-десни? Леви комунисти или леви сектанти е наименованието на крайна фракция в Българската комунистическа партия, съществувала в периода 1919 – 1936. Петроханците са техни наследници.

    16:03 27.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    Всички знаем че ПП са левундери

    Коментиран от #9

    16:04 27.04.2026

  • 4 Зеления

    5 0 Отговор
    6-та статия за деня за ППДБ

    16:04 27.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 3 Отговор
    Либералните олигофренофили и ебанофили много искат да ме направят Жена чрез операция понеже не могат да а ме понасят органически и с присъствието си им показвам огледално кой са

    Коментиран от #11

    16:06 27.04.2026

  • 6 Сатана Z

    4 1 Отговор
    ПП:Петроханската Партия (секта) по традиция винаги са били на "левия бряг"и е разбираемо да сеят своята ерес навсякъде.Целта оправдава средствата

    16:08 27.04.2026

  • 7 А дано

    5 1 Отговор
    Да се разцепят
    На хижари
    Лами
    И деца на бкп функционери
    И изчезнат от политическия спектър като
    Итн
    Бсп
    И други

    16:08 27.04.2026

  • 8 Дано

    3 0 Отговор
    по-скоро сороcпиитe да си прегризат гърлата едни други!

    16:15 27.04.2026

  • 9 Пък в ДБ-то

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    събрани само отрочета на дърти БКП номенкалтури начело с БКП-прокурора женералисимус Гном.

    16:16 27.04.2026

  • 10 Лама от ПП

    0 0 Отговор
    Илияне,в сектите разум няма

    16:18 27.04.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    С толкова много минуси само показвате какви абсолютни български олигофрени сте и че сте страстни привърженици на олигофренична система сте и че страстно желаете да ми смените пола в ЖЕНА

    16:20 27.04.2026