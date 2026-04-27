Илиян Василев: Отново призовавам за разум. Никой не е „в бяло“ в тези маневри на ПП-ДБ преди влизането в НС

Отново призовавам за разум.

Никой не е „в бяло“ в тези маневри на ППДБ преди влизането в Народно събрание.

Първо, идеята за обединение в „център-дясно“ на ДаБГ сякаш нарочно е формулирана така, че да създаде пречки пред "Продължаваме промяната", защото те очевидно се стремят да обхванат и хора вляво от центъра. И това е напълно логично - с дясност трудно ще спечелиш избори.

Днес в България почти няма чисти идеологически партии. Ако ги има не са управляващи и нямат шанс да управляват. Управляват ни „народни“ или популистки формации. Защото идеологии не са водещи.

Бойко Борисов беше точно такъв, независимо че се самоопределяше като център-дясно. Той беше политическият Фигаро на терена - всичко за всички.

Румен Радев също играе по тази логика.

Второ, най-успешната формула в най-новата ни политическа история си остава Обединени демократични сили, в които имаше всякакви и леви, и център и десни, и земеделци и консерватори.

И тук трябва да кажа нещо непопулярно: резултатът от усилията на Иван Костов да превърне ОДС в една партия и да ограничи вътрешното многообразие далеч не е безспорен. Да, улесни управлението, но същевременно сви електоралната база. Тоест Костов си реши текущ проблем за сметка на бъдещ. Държавникът все надмощие над политика.

Вътрешното триене по-късно отслаби боеспособността на десницата и роенето започна. И вместо да се съхранят мостовете към целия политически спектър дойде популиста Кобургготския и спечели.

Трето, може ли някой да ми отговори как точно идеологическото разчертаване и надяването на етикети - „десен“, „центрист“, „ляв“ - ще помогне да удържим проевропейското и антикорупционното начало в българския политически процес? Кое е приоритет - да удържим България в Европа и да махнем модела или да се слагаме идеологически маркери?

И още нещо: как точно ще си разделите електората на ППДБ?

Без да съм безкритичен, това което се нарича фен, съм намирал рационални неща както в лидерите на ПП, така и в тези на "Да, България" и Демократи за силна България. И сега ще ме карате да избирам?

Ако имате две отделни парламентарни групи, първото и най-естествено усилие ще бъде да се разграничите една от друга и да се състезавате за повече популярност и в перспектива избиратели.

А това неизбежно става по два начина:

с изтъкване на собствените достойнства и с разграничение от доскорошния партньор. Ерго, конкуренцията между вас ще бъде често по силна от конкуренцията с другите партии, особено с управляващите от ПБ. То вече става - вижте какви са новините за вас след края на изборите - битки за места, стрелба с декларации на органи.

Точно там започва ерозията.

Но и така - както водихте кампанията с три цвята, три послания и три различни внушения - също няма да стане. Орел, рак и щука.

И ако постоянно се озъртате за „приятелски огън“, пак няма да стане.

Нужен е разум.

И стратегическа зрялост. И помнете - има много хора, които няма да изберат нито ПП, нито ДБ - просто ще затворят вратата. Защото им омръзна да ги поставяте пред тъпи избори, вместо да се захванете да ги представлявате и защитавате техните интереси.

И като начало кажете една дума един за друг. Ей, така без нужда.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук