Атанас Атанасов, ДСБ: Намираме се в политическа ситуация с рязко повишени рискове за България

Намираме се в политическа ситуация с рязко повишени рискове за страната - геополитически, корупционни и икономически. В условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима. Само ярка, последователна и твърда опозиция може да поставя граници пред неизбежните изкушения на всяка власт - към злоупотреба, към самозабравяне, към отклонение от стратегическите приоритети на страната.
За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на Демократи за силна България (ДСБ) Атанас Атанасов.
В този контекст разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност - хората, които за пореден път проявиха зрялост, дисциплина и инстинкт за самосъхранение в подкрепата си към нас, със, нека бъдем честни - „скърцане на зъби“. Това разделение ерозира доверието в общата ни кауза.
„Демократи за силна България“ винаги са подхождали с отговорност към коалиционното партньорство - както в рамките на „Демократична България“, така и в по-широкия формат на ПП–ДБ. В нито един момент не сме поставяли под риск коалиционното единство и не сме участвали в публични конфронтации, които подкопават доверието в общността.
Днес повече от всякога е необходимо да действаме като общност - с ясното съзнание, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, включително и предстоящите президентски избори, които изискват единство, отговорност и политическа зрялост. Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка - те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България.
