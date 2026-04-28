Атанас Атанасов, ДСБ: Намираме се в политическа ситуация с рязко повишени рискове за България
28 Април, 2026 13:01 1 089 32

Те са геополитически, корупционни и икономически

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Намираме се в политическа ситуация с рязко повишени рискове за страната - геополитически, корупционни и икономически. В условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима. Само ярка, последователна и твърда опозиция може да поставя граници пред неизбежните изкушения на всяка власт - към злоупотреба, към самозабравяне, към отклонение от стратегическите приоритети на страната.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на Демократи за силна България (ДСБ) Атанас Атанасов.

В този контекст разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност - хората, които за пореден път проявиха зрялост, дисциплина и инстинкт за самосъхранение в подкрепата си към нас, със, нека бъдем честни - „скърцане на зъби“. Това разделение ерозира доверието в общата ни кауза.

„Демократи за силна България“ винаги са подхождали с отговорност към коалиционното партньорство - както в рамките на „Демократична България“, така и в по-широкия формат на ПП–ДБ. В нито един момент не сме поставяли под риск коалиционното единство и не сме участвали в публични конфронтации, които подкопават доверието в общността.

Днес повече от всякога е необходимо да действаме като общност - с ясното съзнание, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, включително и предстоящите президентски избори, които изискват единство, отговорност и политическа зрялост. Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка - те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Силна България в силна Европа.хи хи хи

    13:03 28.04.2026

  • 2 лама Иво

    52 3 Отговор
    Дженерале ди Гноме Атанасов вечерта на 19.04 гледаше като настъпана жаба. Дзъркелите му се бяха качили на челото

    Коментиран от #20

    13:04 28.04.2026

  • 3 1488

    7 42 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    Коментиран от #10

    13:04 28.04.2026

  • 4 замислен

    33 1 Отговор
    Този най-накрая няма ли да смени тезата? Кога беше Боко това мрънкаше, кога бяха Боко+Шиши пак това, кога сглобката пак... Разбирам го че при тази корупция и безнаказаност и той иска да участва, ама да се постарае да го изберат хората и така.

    13:04 28.04.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    40 2 Отговор
    Дъртото комунде пак изпълзя......

    13:05 28.04.2026

  • 6 име

    44 2 Отговор
    Ехее, генерала мъпeт се изока! Кви рискове, бе, големец. Нали сме в еврозоната вече, а и в Шенген, всичко цъфти и вързва, опашка от инвеститори се вие из България, Клуба на Богатите, нямаме вече корупция, безработица, проблем с квалифицираните кадри, инфлацията е някви мижави няма и 3%.

    13:06 28.04.2026

  • 7 мдаа

    19 1 Отговор
    Седящите в скута пак ще еднат, ако има начин...

    13:06 28.04.2026

  • 8 НИСКИЯ

    26 3 Отговор
    Пак създава високорискови ситуации.

    13:06 28.04.2026

  • 9 Щом

    22 2 Отговор
    Ти го казваш, значи точно обратното.

    13:07 28.04.2026

  • 10 име

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Какви празни стомаси, бе козяк, в Клуба на богатите няма празни стомаси. Няма причина хората да недоволстват, нали така!

    13:07 28.04.2026

  • 11 педерасатанасов

    30 4 Отговор
    по голяма заплаха за страната от нас пи-пи ди-би и дпс-гроб няма

    13:07 28.04.2026

  • 12 Къде ?

    21 2 Отговор
    Спахте До Сега ?

    В Скута ?

    На Знаете Кой Ли ?

    13:08 28.04.2026

  • 13 БРАЧЕД НА РАЗГРАДСКИЯ

    36 3 Отговор
    ТАНАСЕ ПРИБИРАЙ СЕ В РАЗГРАД НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ВИ ЗАТАПИ ТЕБ,ТИКВУН,ШИШКО И АСЕНЯ.

    Коментиран от #14

    13:11 28.04.2026

  • 14 Е НАСКО ПАК ЛИ

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "БРАЧЕД НА РАЗГРАДСКИЯ":

    И З П Л Я С К А..

    13:12 28.04.2026

  • 15 злодеида

    23 2 Отговор
    Ментата се пенсионира, а ти кога?

    13:13 28.04.2026

  • 16 глупости

    21 2 Отговор
    Нали затова скачахте по площадите бре. Какви пък сега рискове за България. Нали за вас тя е над всичко!

    13:14 28.04.2026

  • 17 Геле

    10 2 Отговор
    ...каза генерала-гном!

    13:14 28.04.2026

  • 18 ТОЗИ КОМПРОМЕТИРАНИЯ

    21 1 Отговор
    Защо му давате думата по медиите само да хейти.

    13:16 28.04.2026

  • 19 За колегите по форум, които не знаят

    15 1 Отговор
    Това е генерал Наско от ж.п. войските.
    Генерал Наско може да направи кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.

    13:21 28.04.2026

  • 20 Женерал дьо Гном ще става джедай

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "лама Иво":

    На ръст го докарвал точно като Йода и на очи също.
    Със Силата може да повдигне товарен вагон на половин метър от земята.

    13:23 28.04.2026

  • 21 провинциалист

    8 1 Отговор
    Когато палавник посегне да прави беля, по-добре е пръстенцата да бъдат пляснати, защото така щетите са най-малки. Когато обаче палавникът е петрохански, най-добре е пръстенцата да бъдат скършени.

    13:24 28.04.2026

  • 22 Хаха

    10 1 Отговор
    Гно.мъ.т въобще не осъзнава, че всъщност народа показа червен картон на евроатлантическите пещерни русофоби и педроханци!
    Че има наглостта и "акъл" да дава...

    13:30 28.04.2026

  • 23 Бавно загряващ

    5 1 Отговор
    Ъъъ, тези партии пп дб дсб , жълтите де, май са със и за нещо доста странни индивиди.

    13:31 28.04.2026

  • 24 Артилерист

    6 1 Отговор
    Новият парламент и правителство още не са формирани, но атаката срещу "голямата концентрация на власт" на Прогресивна България вече стартирана. Безочието на такива като Атанасов е безгранично, като че ли досега не бяхме със стабилни безрискови показатели на критично изстинали...

    13:37 28.04.2026

  • 25 мекотел.

    7 1 Отговор
    Това е едно дребно човече с дебел търбух от преяждане..Вън от политиката и всички довели България до РАЗРУХА!

    13:40 28.04.2026

  • 26 Перо

    7 1 Отговор
    Тоя измислен костовистки “генерал” от СДС войските и чужд слугинаж ни променя от 35 г. насам! Той ни набутва в колапса и той ни “оправя”! Сега пак ще ни променя, иначе няма нищо между ушите!

    13:43 28.04.2026

  • 27 Питам

    2 0 Отговор
    Защо не сте му сложили снимката с тениската с надписа под сакото? Има страхотен юнашки, геройски и сексапилен вид и грабва очите и сърцата не само на избирателките, но и на избирателите, които го обичат!

    13:47 28.04.2026

  • 28 Един

    5 0 Отговор
    Атанасов,не ви искат хората,видяха какво направихте.ГРБ и вие разказахте играта на народа.Вкарахте еврото съсипахме ни,а сега мислите че другите ще унищожит България,вие вече я съсипахте.

    13:49 28.04.2026

  • 29 Истината:

    4 0 Отговор
    Този индивид е Отвратителен Гном!

    13:53 28.04.2026

  • 30 Генерал Ниско Атанасов

    3 0 Отговор
    Пак се обажда неподготвен

    13:55 28.04.2026

  • 31 Политически трупове

    1 0 Отговор
    Тези Политически Пуфки и ДеБили пак се скараха.
    Този път заради кандидатурите за заместник-председател на Народното събрание
    От ПП настояват за Мирослав Иванов, депутат от Бургас и съпруг на Лена Бориславова.
    От Дебилите настояват за Гнома Атанас Атанасов,
    който вече е заемал поста зам.-председател и в предишни парламенти

    13:59 28.04.2026

  • 32 тука е така

    1 0 Отговор
    Дойде време този на снимката да обяснява на населението ,какво е положението и как да се оправи работата. Не е нито за четене,нито за слушане ,нито за гледане нито за пребиваване на тази територия. Срамно е изобщо да се пребивава в кочина. Но лъжата и измамата нямат дъно.А населението обича да вярва в някаква лъжа.

    14:15 28.04.2026