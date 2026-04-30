Как англичаните планират да победят Русия

30 Април, 2026 17:01 1 574 46

Докато Западът воюва за победа, в Кремъл разчитат на компромис – страх ги е чиновниците да мобилизират хора и ресурси, както прави обединеният противник. Но компромисът е невъзможен

Как англичаните планират да победят Русия - 1
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предлагам ви извадки от материал на британския Кралски институт на обединените служби (RUSI) за стратегията за завладяването на руското въздушно пространство. Авторите предлагат комплексен подход при решаването на сложната задача: пробиви в защитата и точкови удари по профилните предприятия и логистиката с прилагането на разнообразни невоенни и военни средства. Темата е актуална, свидетели сме на въплъщаването на изложените идеи в действителността.

Русия притежава една от най-плътните и технологично развити системи за ПВО и ПРО в света. Комплексите С-400 и «Панцир» са крайъгълен камък в защитата и представляват сериозна заплаха за военновъздушните сили на НАТО. Те изпълняват изключително важна роля: парализират украинската авиация и прехващат по-голямата част от ракетите и дроновете, атакуващи военната структура и други важни обекти. Способността на страната да произвежда и модернизира тези средства оказва пряко влияние на хода на конфликта.

Руската противовъздушна отбрана представлява сложна мрежа от взаимносвързани компоненти:

  • Нейните «очи» са радарите, способни да откриват и съпровождат цели, отдалечени на стотици километри. Съвременните устройства с активна фазирана антенна решетка (АФАР) могат да следят едновременно десетки обекти.
  • Прехващачите представляват «юмруците». Това са зенитни ракети от различни класове – от стратегическите (за поразяване на самолети и балистични ракети на големи разстояния) до комплексите с малък радиус на действие (за борба с дронове).
  • «Мозъкът» е управлението на системата. Координирането на работата на радиолокационните станции (РЛС), пусковите установки и разчетите изисква сложно програмно обезпечение, надеждна връзка и висококвалифицирани оператори.

Слабостта на системата е в нейната сложност. Концентрирането на натиска върху няколко главни възела може да доведе до пробив в отбраната.

Производството представлява дълга верига от десетки обекти, пръснати по цяла Русия: заводи за боеприпаси, за радиолокационна апаратура, за комплекси за близко действие и т.н.. Поради тази взаимосвързаност, излизането от строя на едно звено, би парализирало работата на останалите.

По-нататък съставителите на документи предлагат конкретни мерки:

  • Възпрепятстване на развитието микроелектронната индустрия. Русия да бъде лишена от достъп до критични материали и технологии, като например, керамика на основата на берилиевия оксид и съвременни микропроцесори, с цел затрудняването на производството на радари и ракети.
  • Усилване на целенасочените санкции. Да се налагат ограничения на компаниите, които доставят на Русия суровини, компоненти и машинно оборудване.
  • Използване на кибер уязвимости. Чрез чуждестранното програмно обезпечение, използвано за проектиране и изпитване на военна техника, да се вкарва вредоносен код, който да блокира производството и разруши системната интеграция.
  • Атаки по критични възли. Да се нанасят кинетични удари преимуществено по големи промишлени центрове с цел спирането на производството на важни системи, като например «Панцир».
  • Уронване престижа на руската продукция. Чуждестранните клиенти да бъдат насърчавани да преосмислят мнението си за устойчивостта и надеждността на руските системи за противовъздушна отбрана предвид възможните производствени проблеми и влошеното техническо качество.

Няколко думи от мен.

Програмата я реализират – пресметливо, стъпка по стъпка, за да не стресне жертвата. Виждаме как планомерно бомбардират заводи и рафинерии. И пожарищата в дълбокия тил, за съжаление, са доказателство, че противовъздушната отбрана на братушките се задъхва. А който владее небето, контролира земята.

Обаче мен ме гложди неприятното усещане, че някои от точките в плана на НАТО се изпълняват от руснаци, заемащи отговорни постове в управлението на държавата и промишлеността. Например, за собствени чипове и програмно обезпечение в Москва приказват отдавна... Има държавна поръчка, планове, пари... А резултат няма. От 2014 год. насама не е било изпълнено нито едно от поръченията на президента и правителството за развитие на икономиката. Това си е чиста диверсия.

И става ясно защо елегантната Специална операция бе превърната в безкрайна кървава баня... Докато Западът воюва за победа, в Кремъл разчитат на компромис – страх ги е чиновниците да мобилизират хора и ресурси, както прави обединеният противник. Но компромисът е невъзможен.

Времето за обявяване на мобилизация също отминава – но за това ще поговорим друг път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чарлс Крал

    36 4 Отговор
    Със гол .ъ.

    17:04 30.04.2026

  • 2 604

    31 6 Отговор
    Ще мачкат руския картоф с дупе......

    17:04 30.04.2026

  • 3 Иванчо

    37 7 Отговор
    Срещу сикен вятър се пи кай , но с Русия не си играй !!

    17:08 30.04.2026

  • 4 Редактора

    29 2 Отговор
    Ееех Николайчо ,Николайчо лап пай х йове,за други дейности не ставаш .

    17:10 30.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    33 3 Отговор
    Стига бе... ама те нали не били воювали пък щели да завладяват?!
    Ти да видиш чудеса!

    Коментиран от #13

    17:10 30.04.2026

  • 6 ФАКТ

    6 26 Отговор
    Пуслера е гарант за запада да победи Русия.

    17:10 30.04.2026

  • 7 Някой

    24 4 Отговор
    Т.е. не се лъжем вече, а открита обявяваме третата световна война?

    Коментиран от #10

    17:12 30.04.2026

  • 8 Дън Бай

    28 2 Отговор
    АФтора какъвто е инженер, такъв е и анализатор. Преписвач-"разбирач".

    17:14 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Не може да се обяви 3св, понеже Русия е със запада. Нашите чари са на запад и децата ни са там.

    17:14 30.04.2026

  • 11 Англосаксонска наглост

    31 6 Отговор
    Потапянето на Острова, ще бъде един изключителен подарък за целия свят.

    17:16 30.04.2026

  • 12 Интересно

    23 6 Отговор
    Нали уж западът не воювал с Русия?
    Какво стана сега?
    Малко по малко се показват едни рогца, а?

    Коментиран от #24

    17:16 30.04.2026

  • 13 Интересно

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Мъглата се разсейва. Не могат дълго да лъжат и да манипулират населението. Вече всички разбраха каква е работата.

    17:18 30.04.2026

  • 14 Перо

    8 7 Отговор
    Слабото място на Русия никога не е била чуждата военна сила, а предателството и корупцията на най-високо държавно ниво, обезсмислящо народните усилия, лишения, труд, интелект, загубено време, материални щети, валутни средства и отбрана! Не случайно е забранено на ФСБ да работи по висши държавни служители! Всички проблеми за тях са идвали от вътре!

    17:18 30.04.2026

  • 15 бат николчо писара

    21 2 Отговор
    Предлагам ви извадки от материал на британския Кралски институт
    по научна космическа фантастика

    17:19 30.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ореш еш еш еш

    17 2 Отговор
    Да опитат! Отдавна не е имало опашка от пърлени англичани, пред бюрото на св.Петър!

    17:20 30.04.2026

  • 18 Цеко Бомбардировача

    7 21 Отговор
    Монголо- мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ е...умряло куче!
    Ниско технологично въоръжение,смешно ПВО, жалко технологично оборудване, Алкашки и Нарко- г..ей аскер, Алкохолизиран и неподготвен висш генералитет, и...начело със БЕЗ казармен Фюрер със Нетрадиционна Сексуална ориентация!
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #19

    17:21 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ООрана държава

    10 4 Отговор
    То така св побеждава най голямата страна в света...

    Коментиран от #32

    17:24 30.04.2026

  • 21 много по-просто

    10 2 Отговор
    Като насъскат и хвърлят укрите срещу Русия! Ако с тях не стане, кратка пауза, насъскват и хвърлят следващите.

    17:26 30.04.2026

  • 22 Тома

    14 4 Отговор
    Англичаните не са п.рости и знаят че да победиш ядрена държава и то Русия е абсурд.Но намериха най корумпираните и крадливи правителства на украинците и сега играта е до последния украинец.

    17:29 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно":

    Западът винаги воюва с Русия. Защото Русия е голяма и има на всякакви природни богатства, а Западна Европа е много бедна на ресурси, загубила си е колониите и няма суровини.

    17:32 30.04.2026

  • 25 индира г.

    6 2 Отговор
    Сипаите скоро ще ги изгонят от острова.Може и да ги приютят в Индия, ако слушкат

    17:37 30.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 вик ендженера гейупалитик

    2 0 Отговор
    какво става с водата в перник?

    17:40 30.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кое ѝ е голямото на РФ?

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    146мил. население от което руснаците са под 100мил., останалите са 84 официално и 180 неофициално малки поробени народи. БВП - 2% от световния, население 1,8% от световното, площ 11% от сушата, но 2/3 са сибирските блата и вечнозамръзнали земи. Ядреното оръжие задигнато от СССР няма да им помогне освен ако искат да бъдат изцяло заличени от земята. Страните от НАТО са с 24млн. кв. км. и почти 1млрд. население, а европейската част на РФ е 4млн. кв. км., по Сибир няма кой да удря - там живеят по 2 души/кв.км. БВП на страните от НАТО е над 50% от световния БВП.

    Коментиран от #35

    17:44 30.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ХА ХО

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ХА ХА":

    лапкай не са отвличай.за награда ще имаш бели мустаци

    Коментиран от #37

    17:47 30.04.2026

  • 35 Истинския Професор Герджиков

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кое ѝ е голямото на РФ?":

    Голяма е тъпотията ти бре петух скпен,янките няматникакво намерение да се жертват за ЕвроПдаллите ,а и Китай,Северна Корея и Иран са на страната на Русия .Русия има най много ядрени глави и най модерните средства за да ги достави където пожелае ,в много случаи без противодействие .

    Коментиран от #36

    17:49 30.04.2026

  • 36 скам на твойта 1/2 муфа

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Истинския Професор Герджиков":

    да навия 2 тръба

    Коментиран от #39

    17:51 30.04.2026

  • 37 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ХА ХО":

    С мустаците на Филип Тотю е отдолу май катти бре мин.дилл недо клллатен.

    17:52 30.04.2026

  • 38 Пета година

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Янко":

    напредване с 40км. от Донецк до Покровск. До полската граница има още 2000км. Ако украйна беше това което е сега във военно отношение, руснаците щяха да бъдат отблъснати още на границата, но и те невярваха, че "братска" русия ще ги нападне. Оръжейните доставки се бавиха с години, не им даваха далекобойни ракети, символично количество танкове "Абрамс" от по-старите - 31 броя?!

    17:54 30.04.2026

  • 39 Ами охлюффф

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "скам на твойта 1/2 муфа":

    Навий си я у. опррррдяния пррррдяллник бре хъесоссс😂🍌😂.

    Коментиран от #46

    17:54 30.04.2026

  • 40 Истината ли

    2 1 Отговор
    Лаладжия си и ти,но нямаш всъщност КОНКРЕТНИ данни за руската икономика! Защото руснаците СИ ПРОИЗВЕЖДАТ ВЕЧЕ И ЧИПОВЕ,като нидерландците,китайци и тайванци!!Е,не са от 8 нанометра,но са си твхни,и макар,че са малко по-големи и тежки,ИМ ВЪРШАТ ПРЕКРАСНА РАБОТА!!

    Коментиран от #45

    17:55 30.04.2026

  • 41 Дзак

    1 1 Отговор
    Писаха наскоро, че Иран вече използвал дицентрализирана ПВО система. Едва ли и Русия е по-назад! Точно това е ролята на изкустветия интелект.

    17:57 30.04.2026

  • 42 Файърфлай

    1 1 Отговор
    За много неща съм съгласен с колегата.Но,голямата грешка на Лордовете е,че още си въобразяват,че са господарите на света.Ето,вчера краля,въпреки,че е сериозно болен,ходи да си нагледа метрополията САЩ и да говори "господарски".Аз обаче не мога да им проумея логиката за победа във война с Русия.И то е,защото Русия държи най-силният коз-огромната си територия.А Островът е малък и следователно е сравнително лесна мишена.А сега познайте,какво би станало при един радикален конфликт и всеки започне да стреля -едните са един български окръг,другите-цяла България .

    17:58 30.04.2026

  • 43 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Скоро не бях чел по голяма глупост ,язък ми

    17:59 30.04.2026

  • 44 Вече съм твърдо убеден!

    2 0 Отговор
    На този яко му хлопа дъската!

    18:02 30.04.2026

  • 45 Руският часовник

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Истината ли":

    най-бързият в света, руските интегрални схеми - най-големите, руските джуджета - най-високите, руската ютия - най-тежката.

    18:03 30.04.2026

  • 46 ше отвия тръбята от маати

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами охлюффф":

    и ше навия на тебе пи тух

    18:11 30.04.2026