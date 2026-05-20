Директорът на Агенцията по вписванията: Данните за нарушения са неверни, подавала съм доказателства

20 Май, 2026 20:15 859 9

От встъпването в длъжност на новия министър на правосъдието и днес при освобождаването ми, среща между нас не се е състояла и нито министърът, нито негов представител са посещавали агенцията, за да добият преки впечатления от работата и екипа на Агенция по вписванията, казва още Даниела Митева

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева изпрати писмо до медиите във връзка освобождаването си от длъжност, обявено по-рано днес от министъра на правосъдието Николай Найденов, информират от news.bg.

На брифинг министърът уточни, че причините за решението са недопустими практики и нарушения, продължаващи с години.

Митева обаче посочва, че още след встъпването ѝ в длъжност през август 2021 г. срещу нея са започнали медийни атаки. Нападките се активизирали при всяка смяна на правителство и били идентични с твърденията от доклада на правосъдния министър Николай Найденов.

Впоследствие БНТ съобщи, че директорката на Агенцията по вписванията вече е уволнена.
Ето и текста на писмото, което Даниела Митева изпрати до медиите:

"Агенция по вписванията работи ежедневно с граждани, всички регистри към днешна дата предоставят услуги на потребителите качествено и в срок. Това е безспорното доказателство, че Агенция по вписванията работи безпроблемно.

Търговският регистър е изцяло електронен, всички обстоятелства и документи се съхраняват по партидата на търговците и риск за тях няма. Архивите на Службата по вписванията и Службата по регистрация в София са организирани и се съхраняват при спазване на действащата нормативна уредба, установените правила за архивиране, отчетност и административен контрол. За собствеността може да се извърши надлежна проверка освен в книгите и в азбучниците, и в двойно входящите регистри, които се съхраняват в Агенция по вписванията. След 1996 г. екземпляр от актовете се съхранява и при нотариуси, частните и държавните съдебни изпълнители. Няма опасност за собствеността и фирмите на гражданите на София, дори при липсващи хартиени документи. Преди моето встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. За първи път това се случва през 2013 г. Тогава е извършена инвентаризация на архивите след преместването им от Софийски градски съд в Агенция по вписванията и през 2020 г. при извършена годишна инвентаризация. И при двата случая към датата на констатациите има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите.

Назначена съм на длъжността изпълнителен директор на агенция по вписванията по време на първия служебен кабинет на премиера Радев през юни 2021 г. и тогава, и сега изповядвам ценностите за почтеност и прозрачност в управлението, с нулева толерантност корупция. Веднага след встъпването ми в длъжност още през август 2021 г. срещу мен започнаха медийни атаки, които се активизираха при всяка смяна на правителство и са идентични с твърденията от доклада, които изнесе министър Найденов. При всяка една публикация съм изготвяла подробен доклад до съответния министър с доказателства за това, че данните за нарушения в работата на агенцията са неверни. Представих на министър Найденов подробен встъпителен доклад за дейността на агенцията, с приложени документи и доказателства. От встъпването в длъжност на новия министър на правосъдието и днес при освобождаването ми, среща между нас не се е състояла и нито министърът, нито негов представител са посещавали агенцията, за да добият преки впечатления от работата и екипа на Агенция по вписванията.

Искам да изкажа своите благодарности към всички професионални гилдии, с които работихме ефективно и ползотворно, но най-вече към служителите на агенцията. Те работят съвестно и изпълняват задълженията си в интерес на обществото. Не е почтено да се слага петно върху труда им.

Към 20.06.2026 г. Агенция по вписванията предоставя услуги на гражданите качествено и в срок, с осигурения от Министерство на правосъдието финансов ресурс и наличен кадрови капацитет. От 21.05.2026 г. всички предизвикателства, задачи и проблеми са отговорност на новото управления на Агенция по вписванията и следва да се адресират към тях. Пожелавам им успех!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки се прави на убит

    5 0 Отговор
    И тая била невинна!?

    20:20 20.05.2026

  • 2 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Доказателства не се подават, а се предават

    20:21 20.05.2026

  • 3 ВИДЯЛ

    10 1 Отговор
    Сега да видим кой лъже , но съм сигурен ,че тази галинка за нищо не става !!Показаха репортаж по ТВ. , че нещата са били на самотек , а заплатата на шефката на МАКС .

    Коментиран от #8

    20:21 20.05.2026

  • 4 Назначена от Радев

    4 3 Отговор
    уволнена от Радев,бананова кора.

    20:35 20.05.2026

  • 5 парите са окрадени

    3 2 Отговор
    нарушения няма запазена марка на беге гетото...

    20:40 20.05.2026

  • 6 Хмм

    3 1 Отговор
    хайде, хайде, докрай не вписваха Лечева като шеф на БОК, като спечели Радев изборите веднага я вписаха, а скачачката подаде оставка, не вписаха и партията с която се предполагаше че ще се кандидатира Радев за изборите

    20:53 20.05.2026

  • 7 Гербавата

    2 1 Отговор
    Мутреса рита последни агонизиращи къчове

    20:57 20.05.2026

  • 8 Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВИДЯЛ":

    А кой си беше написал бонус над 40 000 лева, а на заместниците по 27 000 и после ги усвоиха без последствия?

    21:19 20.05.2026

  • 9 Стоп

    1 0 Отговор
    Адмирации за министъра. Всичко което е посочил той е истина. Най-сетне тормозът, унизителното отношение и неадекватното истерично поведение на тази жена беше спряно. Тази Агенция си функционираше като Първа частна агенция по вписванията. Попитайте служителите дали са получавали новогодишен подарък плакет с името на госпожата? Случките и събитията там са за филм на ужасите. Такива хора като тази жена не трябва да бъдат допускани до власт никога повече.

    21:42 20.05.2026

