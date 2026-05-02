Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Радев получава свръхвласт. Кой може да му противостои?

2 Май, 2026 16:00 1 249 51

  • румен радев-
  • свръхвласт-
  • противостои

Какво точно ще прави Радев със своето абсолютно мнозинство? Това остава неясно, защото все още не е дал сериозна заявка как ще управлява. Засега налице е единствено пълното му овластяване.

Радев получава свръхвласт. Кой може да му противостои? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев
С невиждано от близо три десетилетия абсолютно мнозинство в парламента "Прогресивна България" (ПБ) може да прави каквото си поиска. Въпросът е какво ще поиска и кой точно ще го прави. Защото като политически и кадрови профил това е формация енигма, скрита зад гърба на бившия президент Румен Радев, който обаче също крие какво точно възнамерява да предприеме.

Радев проведе кампания като президент с обтекаеми послания и срещи с избиратели, грижливо пазен от сблъсък с опоненти и журналисти. И може да се очаква, че ще бъде максимално обран и като премиер, за да бъде защитен от пряка отговорност за конкретни решения.

Свръхвласт, съсредоточена в политическа енигма
Подобно на Симеон Сакскобургготски и неговото НДСВ и на Бойко Борисов и неговата ГЕРБ, Радев ще гради партия едва във властта. Това означава, че той вече е превербувал и ще продължи да превербува стари управленски кадри от всякакви бивши администратори и кметове, а и най-вероятно ще събира бизнеси зад гърба си и ще придърпва местна власт изпод ръцете на ГЕРБ и ДПС.

Той обаче ще трябва да дисперсира част от властта си, за да не заприлича управлението на авторитарна власт, която пък да бъде застрашена от обществена ерозия още преди да е укрепнала. Затова и след много години най-сетне ще видим парламент, в който не само председателят и зам.-председателите са избрани безконфликтно, но и опозицията ще председателства постоянни парламентарни комисии.

Но е неясно какво точно ще прави новото мнозинство и с кого, след като дори и в първия ден на новия парламент нито лидерът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, нито самият Румен Радев дадоха някаква сериозна заявка как ще управляват. Засега налице е единствено пълното овластяване на един човек, зад чийто гръб стоят 130 народни представители, приличащи на негови почти безименни холограми.

До края на годината "Прогресивна България" ще има три основни задачи – да състави редовен бюджет за второто полугодие, да осигури избора на нов Висш съдебен съвет и да предприеме мерки срещу инфлацията, която е първа тревога на мнозинството от хората още от предизборната кампания. В подхода към решаването на тези проблеми ще стане ясно както дали новата формация залага на стабилни финанси и не залита към популизъм (независимо дали ще предприеме и някои ефектни пиарски мерки срещу цените, подобно на изкушили се от тях дори десни правителства в нашия регион), така и дали наистина е готова да предприема реални действия за независима съдебна власт.

Разнолика опозиция с претенции за конструктивен коректив
Срещу 131-членната монолитност и почти култово лидерство на ПБ стои разнолика опозиция, все със заричания за конструктивна корективност. ГЕРБ, която щяла да се връща към антикорупционния си профил, по думите на Тома Биков, изречени от парламентарната трибуна, ще подкрепя решения, "които отговарят на нашата програма". Надежда Йорданова от името на ПП-ДБ (за последно единна коалиция преди формалното оформяне на разцеплението) обеща "конструктивен тон, но не удобна тишина". И ДПС чрез новото си лице Айтен Сабри се обяви за "конструктивна и отговорна опозиция", разбира се, с неизменната декларативна грижа за хората и за държавността. А "Възраждане" сякаш позабрави, че обеща да представлява лявото при липсата на БСП в парламента, но затова пък очите на лидера ѝ Костадин Костадинов видяха "пленарна зала, пълна с чужди агенти" – взор, нахално лишен от себевглеждане.
Необосновано разцепление на ПП-ДБ
С разцеплението на "Продължаваме Промяната - Демократична България" парламентът става 6-партиен, а представителството на демократичната общност, предизвикала протестите и появата на този парламент - разделено. В коалицията напрежението се трупаше отдавна, но никога нямаше удобен момент за "развод". Сега той се случи изненадващо - без каквото и да е солидно оправдание.

Първо, защото това е предателство към избирателите, мнозина от които са гласували за единен субект, а не за някоя от неговите съставки. Второ, защото на протестите през декември ПП и ДБ показаха, че могат да са заедно, загърбвайки кавгите. Те дори мечтаеха за 121 гласа в парламента. Трето, при това абсолютно мнозинство на формацията на Радев, която няма нужда от никаква коалиционна подкрепа, няма и интрига дали някоя част от ПП-ДБ би влязла в сериозна колаборация с него. Четвърто, идеологическите различия по оста център-ляво – център-дясно бяха отчетливо изразени както когато ПП и ДБ бяха управляващи в кабинета "Денков", така и когато бяха опозиция на кабинета "Желязков". И освен това при опасенията на ПП и ДБ, че Радев може да обърне геополитическата посока на страната и да замени един олигархичен модел с друг, разцепването на политическия субект, претендиращ да бъде стожер на проевропейското и антикорупционно развитие на страната лишава демократичните и проевропейски избиратели от свое силно представителство и единна политическа алтернатива.

Ще продължат ли да се изяждат взаимно и разделени
При подобни разделения във формациите на демократичната общност винаги основен е бил въпросът "кой е виновен". Но той после се е оказвал несъществен заради осъзнаването, че играта е с нулев резултат и за двете страни. В сегашния случай стана ясно, че разцеплението е по вина на ПП, но от това губят и ДБ, защото в един развод никой не е напълно невинен, а "роднините" винаги си остават при своята партия в разтрогнатия брак.

И сега въпросът не е дали ще могат да консолидират собствената си подкрепа и дори да я разширяват, а дали ще продължат да хабят огромна част от енергията си в истерично съревнование помежду си, както и досега. Бясното внасяне на законопроекти в първия ден на новия парламент, къде довчера общи, къде крадени един от друг, засега сочи, че инерцията на взаимоизяждането няма да бъде преодоляна бързо.

Кандидатът за президент като ключов фактор за консолидация
Хоризонтът на президентските избори предлага все пак писта за консолидация на демократичното пространство. При разцепването на ПП-ДБ обаче кандидатът за президент (абсурдно е вече дори да допуснем, че може да е повече от един) вече не само ще има по-голяма автономия от ПП и ДБ, но и ще се позиционира като претендент за лидер на цялото това пространство от разцепили се парламентарни формации, извънпарламентарни партии, бивши демократични избиратели и съвсем нови такива.

Дори да не стане президент, но да успее да стигне до балотаж, този кандидат може да бъде ключовият фактор за нова консолидация на това демократично пространство, което отново да го позиционира като първостепенна политическа алтернатива на управляващите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 26 Отговор
    румен единствено може да ръководи

    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #17, #32, #33

    16:00 02.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмммм

    7 14 Отговор
    Трябва да се формира експертен кабинет.

    16:03 02.05.2026

  • 4 От село

    29 3 Отговор
    Взеха правата от Президента Радев, и сега се чудят как да спрът депутатът Радев, ама така е като правим закони против конкретен човек.

    16:05 02.05.2026

  • 5 Дориана

    27 7 Отговор
    Точно това поиска целия български народ и за това всички масово гласуваха за Румен Радев и Прогресивна България. Сега Борисов и Пеевски ще гледат отстрани с ужас как корумпирания им мафиотски модел се разпада. Вече няма да могат да крадат от обществени поръчки и Европейски средства.

    Коментиран от #11

    16:06 02.05.2026

  • 6 Пустиня(к)

    11 1 Отговор
    Ми осен баце с ония 20-ина бандита, не видим кой друг. А и он го е правил вече, още кога си беше само некъв дребен автокрадец.

    16:06 02.05.2026

  • 7 Хмм

    20 1 Отговор
    лъгаха и си вярваха че Радев ще има 70 депутати и ще моли борисов за сглобка, сега са като ошашавени, големият провал е на социологическите агенции, не смееха да кажат истината да не разсърдят чорбаджиите, заблудиха и нас, всички се смееха на Бареков - 130 депутати за президента!

    16:09 02.05.2026

  • 8 Бей

    7 15 Отговор
    Може да има мнозинство, но едва 20 %от българското население са гласували за него. Тълпата е по голяма сила

    Коментиран от #10, #12, #50

    16:10 02.05.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    3 15 Отговор
    Колкото по от високо паднеш, толкова повече боли.
    А сина Решетников скоро ще гръмне като балон - по-зле и от зайчара и от Svin Ята.
    Всъщност няма да го заболи от падането, защото още във въздуха ще търси поп.

    16:11 02.05.2026

  • 10 Хмм

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бей":

    при условие, че има 6,5 млн. избиратели при 6,5 ммлн. население, и бебетата ли гласуват, напротив избирателната активност е по-висока, около 70%

    Коментиран от #37, #49

    16:12 02.05.2026

  • 11 Бабе,

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Блажени СТЕ верващите !

    16:12 02.05.2026

  • 12 КонСпиратор

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бей":

    Едно към едно с бацко. Да не говорим, че тулупецът реално беше около 10-те процента. И то в "силните" си години.😎

    Коментиран от #35

    16:12 02.05.2026

  • 13 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Като видим министрите на Румбата ще разберем кой ги е редил,защото който плаща,той поръчва музиката.Както казваше един от сегашните спонсори на Радев ,Васил Божков- Черепа : "Радев е фигурант"

    16:16 02.05.2026

  • 14 хаха

    2 1 Отговор
    Гумен нямало да се пазари с другите паразити...
    Ориенталските байганьовци са в потрес... няма да има трохи за да се плюнчат и да има алъш-вериш.

    16:16 02.05.2026

  • 15 Монтескьо

    6 2 Отговор
    "Всяка власт корумпира. Абсолютната власт корумпира абсолютно". Монтескьо

    16:17 02.05.2026

  • 16 големдебил

    6 5 Отговор
    Да кажат хората дето гласуваха за нищо казано от мунчо.Трябва да си съвсем обезумял за да гласуваш за нищо казано.И да върнеш на власт цял вагон дръти комундета,пълно безумие.Но лошото е че освен безумците,много вероятно е да страда целия народ.Още по-лошото е че безумците гласуваха от омраза към Бойко Борисов,когото обвиняват за всички грехове,а не се замислят колко много навреди на България Мунчо с безумния договор Боташ.Дано да греша.Ще поживеем,ще видим.

    16:20 02.05.2026

  • 17 смехоран

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Даже и това му е много.

    16:20 02.05.2026

  • 18 Хахаха

    4 3 Отговор
    Жълтите павета .Време е да бъде свален

    16:21 02.05.2026

  • 19 Ясен

    6 0 Отговор
    Тая мантра колко е важно и приоритетно да се изберат нови ВСС и гл. прокурор ми втръсна ужасно. На кой му пука кои ще получават по 15к заплати, за да си масажират хемороидите?! Цените са полудели, ние за някакви си там съдии дрънчим глупости ....

    16:23 02.05.2026

  • 20 опала

    3 1 Отговор
    абсолютно мнозинство е 181+ депутата

    Коментиран от #46

    16:24 02.05.2026

  • 21 Тити на Кака

    3 3 Отговор
    Как кой можело да противостои на льотчика - дечицата на могъщата ДС, разбира се, и ПП и ДБ са пълни с такива невинни личица , расли в една и съща червена детска градина😂😂😂

    16:26 02.05.2026

  • 22 име

    6 1 Отговор
    Шкварек беше при Георги Любенов тази сутрин, в компанията на две мумии, коларова и папионката. И каза нещо много вярно, протести има винаги, когато "демократичната" общност не е в управление. Когата бяха в скута на шишо и боко, нямаше протести. Очаквам и сега дюдюкания по адрес на Радев, хубавото е, че хората видяха що за стока са жълтопаветниците и благодарение на насилственото ни влизане в еврозоната хич няма да им е да слушат болните приказки на coроснятa за разни руски агенти и подобни.

    16:27 02.05.2026

  • 23 Истината:

    8 0 Отговор
    Още като видях в заглавие Фейк сайта и Дойче Веле
    И спрвх да чете Поредната Манипулация на обществото!

    16:28 02.05.2026

  • 24 Разбирач

    4 3 Отговор
    Никой! Радев вече еднолично владее територията

    16:28 02.05.2026

  • 25 Българин 681

    5 0 Отговор
    Стойнеееееееев,
    Vox populi vox Dei - схващаш ли???

    16:29 02.05.2026

  • 26 Дебилите от България

    9 5 Отговор
    Искаме БорисоФ
    Искаме Пеевски
    Искаме Кокорчо
    Как ще живеем без някой да ни Лъже, Краде и Манипулира!

    16:30 02.05.2026

  • 27 ВЪРЗАН Е НА

    7 3 Отговор
    КЪСА КАИШКА ОТ НОВИТЕ ЛАПАЧИ ОЛИГАРСИ.НЯМА МЪРДАНЕ ,А ЗА НАРОДА РАЗБИРА СЕ ВСИЧКО ПО СТАРОМУ.

    16:31 02.05.2026

  • 28 Дв ненормални лъжци сте

    5 1 Отговор
    Дв и краварската истина или по точно лъжа

    16:35 02.05.2026

  • 29 На ограничен зелен чорап

    7 3 Отговор
    и цялата власт да дадеш без здрав гръб е нищо.

    16:35 02.05.2026

  • 30 Бастардо

    3 5 Отговор
    На парламентарните избори, проведени на 19 април 2026 г., право на глас са имали 6 627 747 души според избирателните списъци на Централната избирателна комисия (ЦИК).Гласували: Близо 3,4 милиона българи са упражнили правото си на глас.Гласове за Румен Радев (партия „Прогресивна България“): Формацията на бившия президент печели вота с 1 444 924 .От общия брой хора с право на глас (6 627 747), след като извадим гласувалите за Румен Радев (1 444 924), остават точно 5 182 823 души.Ето кой ще помете Мунчо ако тръгне в крива посока.-5 182 823 души.

    Коментиран от #31, #40

    16:36 02.05.2026

  • 31 АБЕ ДЖОНИ БАНАНА

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бастардо":

    НАЙ ГОЛЯМАТА ЛЪЖА Е ,ЧЕ В МОМЕНТА ИМА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 6 МИЛИОНА. ПРЕКО СИЛИ СМЕ 5-5,5 МИЛИОНА.НАЛИ СЕ СЕЩАШ ,ЧЕ ВСИЧКО Е СТЪКМИСТИХА И ПО ИЗБОРИ ИЗКАРВАТ ОТ ГРОБОВЕТЕ КЪМ ПОЛОВИН МИЛИОН МЪРТЪВЦИ.

    Коментиран от #39

    16:38 02.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И защо пак?!

    2 0 Отговор
    Триете Истината?!

    16:42 02.05.2026

  • 35 големдебил

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "КонСпиратор":

    Абе то и Мунчо щеше да е някъде там,ама се изхитри и си открадна изборите.Освен това айде първо вижте какви ще ги свърши,па тогава му се радвайте.Да не стане така че да ни призовете на пиацата да вдигаме юмруци.

    Коментиран от #38

    16:44 02.05.2026

  • 36 Румен Радев

    5 7 Отговор
    Ликвидира сороските предатели и сега квичат на умряло

    16:45 02.05.2026

  • 37 тръц

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Като говориш тези неверни неща,прочете ли в статистиката на ЦИК колко хора имат право на глас?Хайде прочети,и пак пиши.

    16:46 02.05.2026

  • 38 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "големдебил":

    Няма да вдигаш юмруци а всички соросоидни проклятие ще си вдигат партакешите и марш при Коя и Лаян
    Българите показаха ясно че те са боклуци

    Коментиран от #43

    16:48 02.05.2026

  • 39 Бастардо

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "АБЕ ДЖОНИ БАНАНА":

    Ами ходи и кажи на ЦИК че лъже.Тази бройка включва и живеещите извън България.

    Коментиран от #42

    16:49 02.05.2026

  • 40 Жбръц

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бастардо":

    Ти и бебураните ли слагаш в това огромно число над 5 милиона души? Общо,цялото население,реално живеещо тук няма 6 милиона! Тези данни ( от нац .стъкмистика) са много завишени.Защо: има доста точни отговори - защо.Но ще ме изтрият

    Коментиран от #44

    16:49 02.05.2026

  • 41 Льотчика пак

    6 4 Отговор
    ще забатачи с нещо подобно като онзи идиотски договор с Боташ.Съветниците и чакалите помаци около него зейнали с по две отворени усти да лапат.

    16:49 02.05.2026

  • 42 Момче ти наистина

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бастардо":

    ли вярваш на ЦИК и НСИ ?!Това са най големите манипулатори и политиците си плащат за това.

    16:51 02.05.2026

  • 43 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Напротив,ще вдигам.

    16:52 02.05.2026

  • 44 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Жбръц":

    В бройката влизат и живеещите извън България.Не спора,а чета какво казва ЦИК.Нямам никакви претенции дали е така,или не.

    Коментиран от #45

    16:56 02.05.2026

  • 45 Ти си добър

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бастардо":

    но много наивен човек.

    16:57 02.05.2026

  • 46 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "опала":

    Бъркаш, 161+/181+ са форми на "квалифицирано" мнозинство.
    Абсолютното в българския парламент е 121+ от избраните 240 депутатИ.

    17:01 02.05.2026

  • 47 Щерю

    2 0 Отговор
    Властта му я набута в ръцете народа.Нали искаха честни избори.Идва на хоризонта гладната олигархия.Народа да надува бузи и да духа врялата супа.Цените продължават да растат и няма как Радев да ги спре.Мизерията ще ни удари като парен локомотив есента,че децата тръгват на училище.Хазната е празна.Вчера вдигнаха цената на такситата във Варна.Много хора вече живеят без да консумират зеленчуци поради високите цени и ниски доходи.

    17:02 02.05.2026

  • 48 Хирон

    1 0 Отговор
    Има един, който може да противостои, както и да свали всеки от власт. Улицата.

    17:02 02.05.2026

  • 49 Пенелопа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Ми ади де!Нали всички това се чудим.Става както в "Епопея на забравените"-ведно гласуваме,живи и умрели.Числото на имащи право на глас е стратегическа тайна.Има и много българи пръснати по света от години и подновяват паспорти чрез посолствата.Колко е действителния брой на българските граждани?Сегашното число на имащи право на глас показва,че сме пак толкова както по Живково време.Не е за вярване другаре!

    17:35 02.05.2026

  • 50 Тинка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бей":

    Абсолютно прав си.Но погледни колко ти удрят минуси.Значи и сред новите има бетонни глави.Ами така е.80% от населението е на друго мнение и не е за реформите на гражданина Радев стани да седна,и моята олигархия е по-добра от вашата.Това е неговата програма в желанието Му да стане цар на малоумниците.

    17:43 02.05.2026

  • 51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Радев още не е встъпил в управление, а вече дойчезелето се е вкиснало и мишките квичат ненастъпани и дрънчат като пробити тъпани! Вече готвят план да му противостоят, приписват му диктатура, сякаш диктатурата на гербавото и на дебелото се е вдигнала!

    17:48 02.05.2026