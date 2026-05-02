"Три морета", но не по Сан Стефано

Аналогията е неуместна, но има и тънка нишка в нея. Става въпрос за грандиозни проекти на велики сили, но Сан Стефано остава в историята просто като нереализирана българска мечта, която и днес буди емоции с горчив привкус.

А западният проект "Три морета" е в ход от десетилетие и безспорно има своите стратегически цели с ясни послания към участниците. Редно е да има яснота по целите.

11-тата среща на върха на Инициативата "Три морета", която се проведе преди дни в Дубровник, Хърватска, възбуди редица духове на Балканите. Защото тази Инициатива има своите геополитически кодове. Създадена е преди 10 години за Централна и Източна Европа между Балтийско, Черно и Адриатическо море.Обхваща 1/3-та от ЕС по площ и приютява 111 млн души. Включва Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния като Балтийските страни и Полша са с брегова линия на Балтийско море, Румъния и България на Черно, а Хърватия и Словения на Адриатическо. Австрия, Словакия,Чехия и Унгария нямат море.

Но 11 от тях /без Австрия/ са от бивши страни от зад Желязната завеса и споделят обща характеристика, че са сред най-геополитически ограничените и икономически слабо развити страни в ЕС. БВП на глава от населението на тези страни, казват, е 78% от средния за ЕС.

Западноевропейските страни са свързани помежду си с магистрали, ж.п.линии, електропроводи, петролопроводи и газопроводи, а страните от Централна и Източна Европа нямат модерна инфраструктура и търсят подкрепа от Брюксел за справяне с този проблем. Но необходимите средства за това се изчисляват на 1.15 трилиона за енергийния, цифровия сектор и в инфраструктурата на Централна и Източна Европа.

ЕК няма охота и възможност за подобни разходи, но 3-ма американски президенти /Обама, Байдън, Тръмп/ след Доклад на Атлантическия съвет в САЩ, насочват усилия още през 2014г за "Завършване на Европа от Север на Юг с енергетика, транспорт и телекомуникации", което е "интелектуална инфраструктура" и то независима от Западна Европа. Защото е отчетено недоволството от разликата между Източна и Западна Европа и се цели това да се използва в своя полза. Германия е подозрителна, най-малко. Полша и Хърватия отварят път за тази инициатива още през 2015г, но по същество "Три морета" е британски проект за обединение на Централна и Източна Европа още от 1918г с цел да се разчлени Русия. Полша е държавата, която чрез лансирани идеи на полския маршал и политик Пилсудски действа за реализиране на т.н. "Междуморие". Между другото Пилсудски е заклет враг на съветска Русия.

В наше време Урсула фон дер Лайен заяви миналата година, че Инициативата "Три морета", подкрепена от САЩ, има за цел да ограничи руското, китайско и турско влияние. Но в Дубровник Турция участва за първи път в срещата на върха и то като "стратегически партньор". Представена е от Хакан Фидан, външен министър. България участва на ниво посланик. Просто вътрешнополитически промени. Миналата година Анкара е приета за "стратегически партньор" т.е. страна - инвеститор на поредната среща "Три морета" във Варшава. Няма как Турция да стои настрана и то безучастна относно логистиката в Черно море, включително магистрали, ж.п. линии, пристанища, терминали за втечнен американски газ, тръбопроводи, електрически връзки, мрежи за данни, оптична инфраструктура.

"Стратегически партньори" в проекта, заедно с Турция са и ЕК, САЩ, Германия, Япония и Испания, а Украйна, Молдова, Албания и Черна гора са "съвместни участващи страни". Но в Анкара определено открито си дават сметка, че тази Инициатива върви успоредно със стъпки за настаняване на войски в Александруполис, изграждането на най-голямата база на НАТО в Румъния, военни бази в България и логистични центрове във Варна и Бургас. Някои считат, че това заплашва стабилността в Черно и Егейско море. Защото с Егейско море чрез Гърция, която е привлечена към Инициативата, няма как да не възникват опасения за сигурността на Турция.

Открай време това е щекотлива тема за Анкара и непрекъснати мотиви за напрежение между Гърция и Турция. Затова сега казват, че "Турция ще изгради снабдителни линии на врага си със собствени ръце". А иначе и двете държави са членки на НАТО. Редица коментатори в Турция не крият, че като инвеститор в тази Инициатива, което явно ще се наложи, Анкара поема риск за проекти, които ще се реализират в Украйна и Молдова, а те открито "заплашват военно Русия". Сочи се, че това е капан на Запада, който иска да дестабилизира отношенията между Турция и Русия.

Де го чукаш, де се пука! Всъщност, казват някои в Анкара, Брюксел не се нуждае от инвестициите на Турция, а от ролята ѝ на посредник, за да държи Русия изолирана. Спорно е дали такива анализи са в състояние да застрашат отношенията между Москва и Анкара, защото на шахматната дъска геополитическата външна политика на страната се държи здраво от Ердоган и Фидан. Но и те си дават сметка, че Инициативата "Три морета" може да предотврати преминаването на руски петрол и газ към Източна Европа, а това са вече икономически загуби за Турция с нейните терминали за руски газ.

Каквото и да коментират в Анкара във връзка със срещата в Дубровник, вече стана ясно, че САЩ дадоха гласност на стартирането на редица инициативи за енергетика и изкуствен интелект на Балканите. А тук София би трябвало да наостри слух, защото става въпрос за нашия регион. На този форум "Три морета" министърът за енергетиката на САЩ, Крис Райт, е обявил новата визия на Вашингтон за региона. Посочил е, че Тръмп "дава начало на новата ера за сътрудничество с Южна, Централна и Източна Европа".

Направена е и първа стъпка в Тирана - споразумение за втечнен американски природен газ, ВПГ, за 6 млрд дол. Подписано е от посланика на САЩ в Атина, Кимбърли Гилфойл, като 20-годишно споразумение за износ на ВПГ. Тя е посочила, че "този ангажимент укрепва енергийната, включително националната, сигурност в целия регион". Тръбопровод за милиарди срещу руския газ. Министър Райт информира, че се подкрепя споразумение за тръбопровод, който ще пренася американски ВПГ от терминал ва остров Кръг в Хърватия до Босна и Херцеговина. Целта, разбира се, е да диверсифицира енергийните източници на Сараево и да прекъсне зависимостта от руски газ. Ще се финансира и реализира от базирана в САЩ компания, която се ръководи от бившия адвокат на Тръмп, Джеси Бинал. Инвестицията е за 1.8 млрд долара.

Участие имал и Джоузеф Флин, брат на бивш съветник по национална сигурност на Тръмп. В допълнение Хърватия и САЩ посочили, че има договорено сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергия. Ще се изгражда център за изкуствен интелект за 50 млрд евро във вътрешността на страната домакин. Подписано е и мащабно партньорство в областта на технологиите. След получаване на необходимите разрешителни и актуализация на мрежата, съоръжението за изкуствения интелект ще започне да се строи през 2027г и да заработи през 2029г. Очаквало се да има капацитет от 1 гигават за изчисления с изкуствен интелект и облачни услуги. Мащабният проект щял да се казва "Пантеон", ще генерира собствена енергия и е част от инициативите на САЩ за инвестиции на Балканите.

Информациите, че проектите по "Три морета" са за 111 млрд евро и от тях 89 са "приоритетни" предизвикват интерес и надежди за развитие и печелби за страните участнички. Но е ясно като бял ден, че се цели преди всичко заместване на руския газ с втечнен американски. Както се казва "нищо лично", просто бизнес. Приоритетни се оказват главно транспортни проекти, които биха могли да се използват и като "инфраструктура за военни доставки". Включва се в проектите, например, и система за обновяване на транспортната инфраструктура по река Дунав /България е спомената/, а също и система за наблюдение с безпилотни летателни апарати в украинското, молдовско и полско въздушно пространство.Важен проект е "Трансевропейската транспортна мрежа Балтийско-Адриатическо море - сухопътна, ж.п. мрежа, морска и въздушна.

Изброяването на предвидените проекти в Анкара се свежда до въпрос "за коя бъдеща война "Три морета" ще бъде логистична поддръжка?" Има даже гадания в стил Касандра - за война между Русия и САЩ или за война между Турция и САЩ? На страха очите са големи, но обясненията на Запад са за "това са транспортни мрежи и отбранителна инфраструктура, която ще има възпиращ ефект върху Русия". Точно тук има разнобой в мненията, които се лансират в турската преса. Официално Анкара запазва дълбокомислено мълчание и се стреми да се възползва от предоставени, макар и не мащабни, възможности за икономически ползи. Стига проектите да не поставят Турция в изолация. Извиването на ръце е позната практика в международните дела. Особено напоследък, а доверие между страните няма.

Това е новия свят, в който живеем. Стремежът на "малките" е случващото се и политиките на "големите" да не бъдат използвани срещу тях. Ако имат кураж и си знаят интересите. София дали знае какви са ни интерсите в проекта "Три морета"? Да включи, ако може, проекта Д-8, за да се свърже най-после Черно море, през София със Скопие до Адриатика при Албания - с магистрала, ж.п. линия, тръбопровод и т.н.?

Дано не се получи като при Сан Стефано. Иначе събитията предстоят, включително и за Инициативата "Три морета". Означава внимателно наблюдаване и ползотворно включване при възможност.